Росія спростувала поставки вакцини "Супутник V" в ОРДЛО

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) не здійснює поставки вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в окуповані Донецьк і Луганськ.

Про це повідомив ТАСС представник фонду, передає Цензор.НЕТ.

"РФПІ не здійснює поставку вакцини "Супутник V" у Донецьк і Луганськ. У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність подібних поставок", - повідомили в РФПІ.

Раніше представник ОРЛО в політичній підгрупі Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Родіон Мірошник написав у своєму телеграм-каналі, ніби на окуповану Луганщину привезуть 65 тис. доз російської вакцини проти коронавірусу до кінця січня, а на Донеччину - 80 тис. доз.

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Крім цього, ватажок "ДНР" Денис Пушилін також анонсував поставки російської вакцини в "республіку" наприкінці січня. Те саме говорив і ватажок "ЛНР". А джерело "Інтерфаксу" в "митній службі" "ДНР" розповіло 30 січня, що вакцина вже нібито заїхала на окуповану територію.