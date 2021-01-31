Росія спростувала поставки вакцини "Супутник V" в ОРДЛО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) не здійснює поставки вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в окуповані Донецьк і Луганськ.
Про це повідомив ТАСС представник фонду, передає Цензор.НЕТ.
"РФПІ не здійснює поставку вакцини "Супутник V" у Донецьк і Луганськ. У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність подібних поставок", - повідомили в РФПІ.
Раніше представник ОРЛО в політичній підгрупі Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Родіон Мірошник написав у своєму телеграм-каналі, ніби на окуповану Луганщину привезуть 65 тис. доз російської вакцини проти коронавірусу до кінця січня, а на Донеччину - 80 тис. доз.
Крім цього, ватажок "ДНР" Денис Пушилін також анонсував поставки російської вакцини в "республіку" наприкінці січня. Те саме говорив і ватажок "ЛНР". А джерело "Інтерфаксу" в "митній службі" "ДНР" розповіло 30 січня, що вакцина вже нібито заїхала на окуповану територію.
Будь ласка, зачекайте...
(гранчак порадував окремо, це для додаткового ефекту)
https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
Однако помню совковый фильм «Депутат Балтики»
31 січня 2021 року, на окуповані території Донбасу привезли першу партію російської "вакцини" від коронавірусу "Спутник V". Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що на окуповану територію було доставлено декілька тисяч доз препарату. За його словами, тепер партії вакцини нібито будуть надходити на регулярній основі. Він додав, що з доставкою "Супутника V" починається "вакцинація на підконтрольній угрупованню території".
Водночас Росія офіційно поки не підтверджує поставки свого препарату на окупований схід України.