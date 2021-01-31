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Росія спростувала поставки вакцини "Супутник V" в ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Росія спростувала поставки вакцини

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) не здійснює поставки вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в окуповані Донецьк і Луганськ.

Про це повідомив ТАСС представник фонду, передає Цензор.НЕТ.

"РФПІ не здійснює поставку вакцини "Супутник V" у Донецьк і Луганськ. У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність подібних поставок", - повідомили в РФПІ.

Раніше представник ОРЛО в політичній підгрупі Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Родіон Мірошник написав у своєму телеграм-каналі, ніби на окуповану Луганщину привезуть 65 тис. доз російської вакцини проти коронавірусу до кінця січня, а на Донеччину - 80 тис. доз.

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Крім цього, ватажок "ДНР" Денис Пушилін також анонсував поставки російської вакцини в "республіку" наприкінці січня. Те саме говорив і ватажок "ЛНР". А джерело "Інтерфаксу" в "митній службі" "ДНР" розповіло 30 січня, що вакцина вже нібито заїхала на окуповану територію.
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Топ коментарі
+13
Осьосьо, блть, зкріпна вакцина проти усіх штамів! Пийте, бамбасюри та лугіндони!
(гранчак порадував окремо, це для додаткового ефекту)

Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3108
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31.01.2021 02:46
+7
Опровергли что "Спутник -5". Подтвердили что
Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6311
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31.01.2021 01:28
+5
ТАМ уже бросать нечего.
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31.01.2021 07:48
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Опровергли что "Спутник -5". Подтвердили что
Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6311
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31.01.2021 01:28 Відповісти
Эту бодягу в любой шахте бамбаса откапать можно.
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31.01.2021 02:45 Відповісти
Осьосьо, блть, зкріпна вакцина проти усіх штамів! Пийте, бамбасюри та лугіндони!
(гранчак порадував окремо, це для додаткового ефекту)

Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3108
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31.01.2021 02:46 Відповісти
P.S. а в крым эту бодягу значит можно ввозить?
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31.01.2021 02:46 Відповісти
В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
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31.01.2021 03:23 Відповісти
це сказав журналист , а ни влада. А що скаже Нарва ?
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31.01.2021 08:10 Відповісти
кому какое дело если честно ? рф планомерно сворачивает все дела с прибалтикой, переводя транзиты на свои порты и не покупая товаров, сделанных в прибалтике, давно все готово для отключения сих стран от брэлл, можно в любой момент отрезать, ждать приходится пока медленные наконец растелешатся, да еще может наконец и на газ полностью перейдут сжиженный, а то одно нытье о скидках и мизерные объемы
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31.01.2021 10:08 Відповісти
А Нарва це влада?
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31.01.2021 12:37 Відповісти
ни , но может стать ))
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31.01.2021 13:21 Відповісти
Ну, то нехай ще 30 років про це помріють.
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31.01.2021 19:06 Відповісти
ни , не помриють, бо столиттями там жывуть ))
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03.02.2021 07:07 Відповісти
Питання доволі спірне, але, попри все, за ******** умов, це юрисдикція і суверенна территорія Естонії.
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03.02.2021 10:04 Відповісти
Брешуть як завжди.
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31.01.2021 06:49 Відповісти
при чем все ))) и те, что похвалились и те что отреклись (ибо видать на ихтамнетах экспериментируют.. а там же алкоголь - противопоказание))) и фсё - тупик))))
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31.01.2021 10:06 Відповісти
"Гордий народ Бамбаса" і не таку вакцину може відкопати в своїх шахтах.
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31.01.2021 07:26 Відповісти
РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ .
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31.01.2021 07:27 Відповісти
ТАМ уже бросать нечего.
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31.01.2021 07:48 Відповісти
Вы правы , судя по статистике, прибалты вымирают.
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31.01.2021 12:24 Відповісти
Кто такие прибалты?
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31.01.2021 12:28 Відповісти
население стран Балтии , при совке Прибалтика
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31.01.2021 13:25 Відповісти
Так-то лучше.
Однако помню совковый фильм «Депутат Балтики»
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31.01.2021 13:33 Відповісти
Завезли дженерик произведенный на Буркина Фасо.
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31.01.2021 07:46 Відповісти
Значить купить і привезе Зеленський.
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31.01.2021 07:54 Відповісти
Цілком можливо, бо недарма ж вони заявляють, що буде майже ШІСТЬ різноманітних вакцин! Але мій сімейний лікар, наприклад, рекомендує колоти обидва рази одну й ту саму вакцину. А тут по краплині різних... Чи буде сенс у такій вакцинації?
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31.01.2021 08:37 Відповісти
Вакцинацію зелені просрали. Ще трохи- і Україні те буде...
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31.01.2021 08:39 Відповісти
Наверное это правда.Ведь в случае вакцинции "Спутником" на Донбассе,который полностью не прошел испытания(6 лет вместе с 3-й стадией) вся Украина будет знать об отклонениях.
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31.01.2021 08:53 Відповісти
навряд ли... там еще с 2015 есть передвижные крематории ))) ихтамнетов там никто пересчитать не может (сколько уже червей кормит?) а населению - шиш...
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31.01.2021 10:08 Відповісти
жена звонит туда к тёще, то со слов тёщи, знакомые её, вроде мрут больше чем мухи, хотя официально никто почти не болеет ))) та ещё было, шо один раз жена тут кашлянула, болтая, то остаток разговора только и оправдывалась, шо просто слюной похлебнулась и никуда не собирается проверяться, бо тесты уже по 2 раза все попроходили и всё, как бы нормально )) так шо на бамбасе идут правильные процессы и без вакцинации ))
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31.01.2021 11:16 Відповісти
Там и без вакцины отклонений выше крыши...
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31.01.2021 12:38 Відповісти
Постачання можна спрощувати, а спростити можна математичний вираз!
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31.01.2021 09:29 Відповісти
та все зрозуміло, по принципу "ихтамнет"
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31.01.2021 13:07 Відповісти
"Прибула перша партія" - ватажок "ДНР" заявив про початок щеплення російською "вакциною" від COVID-19


31 січня 2021 року, на окуповані території Донбасу привезли першу партію російської "вакцини" від коронавірусу "Спутник V". Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що на окуповану територію було доставлено декілька тисяч доз препарату. За його словами, тепер партії вакцини нібито будуть надходити на регулярній основі. Він додав, що з доставкою "Супутника V" починається "вакцинація на підконтрольній угрупованню території".
Водночас Росія офіційно поки не підтверджує поставки свого препарату на окупований схід України.
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31.01.2021 22:39 Відповісти
НУ, якщо поставки "груза 200", в Росію, збільшаться, а стрільба на лінії фронту - ні, то, значить, точно, завезли "вакцину"...
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31.01.2021 22:43 Відповісти
 
 