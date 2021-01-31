Ученые обнаружили опасную особенность "африканского" COVID-штамма - устойчивость к антителам вакцины
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Данные свежих клинических испытаний двух вакцин против коронавируса COVID-19 показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, вакцины от компаний Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными в предотвращении заболевания COVID-19 среди участников испытаний в ЮАР, где новый штамм вируса уже широко распространен, по сравнению со странами, где эта мутация все еще редкая.
Согласно предварительным данным, вакцина компании Novavax эффективна на 50% в предотвращении болезни COVID-19 среди людей в Южной Африке. Это значительно меньше по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%.
"Очевидно, что мутации (коронавируса - ред.) оказывают понижающее эффект на результативность вакцины", - сказал д-р Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США.
Напомним, в конце декабря 2020 года в Великобритании и ЮАР зафиксировали новые штаммы коронавируса, считающиеся значительно заразнее.
Так, мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Южно-Африканской Республике в конце прошлого года, распространяется на 50% быстрее, чем большинство других известных разновидностей коронавируса. Британский штамм обнаружили уже в 60 странах, южноафриканский - в 23.
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пропустили слово "чернокожих"
"Накопленные данные свидетельствуют о том, что вероятность смерти от COVID-19 среди темнокожих в два раза выше, чем у белых пациентов"
Источник: https://censor.net/ru/n3245126
Это же чистой воды расизм!! Какая вопиющая нетолерантность! ООН должна срочно озаботица что вирус нарушает права чёрных!!!!
в топскорее из-за научного прогресса, чем развития иммунитета. хотя для каждого климатического пояса наверняка и вирусы тоже специфические. может негры от гриппа чаще мрут чем у нас - хз, статистика нужна.
То вобще зверюка.
По состоянию на конец 2011 года во всём мире заразились ВИЧ-инфекцией 60 миллионов человек[2], из них: 25 миллионов умерли, 35 миллионов живут с ВИЧ-инфекцией.
... Более двух третей ВИЧ-инфицированных населяют Африку к югу от пустыни Сахары[5].
Население Африки.
2009 год
Число жителей Африки достигло миллиарда человек, и увеличивается на 24 миллиона в год, говорится в докладе американского правительственного агентства USAID, занимающегося оказанием экономической и гуманитарной помощи беднейшим странам. Если такие темпы сохранятся, к 2050 году население Черного континента удвоится.
Десь через 3 роки скажуть всім імплантувати чіп, який на 99,9999% буде захищати від ковіду. Тоді нечіпованим навіть не можна буде виходити з дому. Потім почнуться рейди вламувань у помешкання для пошуку нечіпованих.
Думаєте дурня? Вам же казали конспіролухи і носії шапочки з фольги на початку 2020-го, що будуть всіх насильно вакцинувати і що маски назавжди...
Как передает Источник: https://censor.net/ru/n3245126
ДАВАЙТЕ. ЗАЛИВАЙТЕ І НАДАЛІ ЩО "КОРОНА" ЦЕЙ НОВИЙ ВІЛ СПІД І ТОМУ ТРЕБА СТРЬОМНИМИ ВАКЦИНАМИ ПЕРЕШИРЯТИ ПІВ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ
До речі ці вакцини не гарантують ніякого захисту від "корони" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Слава Стапанову, Ляшку і іншим поборникам Ковіду!!