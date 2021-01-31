Ученые обнаружили опасную особенность "африканского" COVID-штамма - устойчивость к антителам вакцины

Данные свежих клинических испытаний двух вакцин против коронавируса COVID-19 показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вакцины от компаний Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными в предотвращении заболевания COVID-19 среди участников испытаний в ЮАР, где новый штамм вируса уже широко распространен, по сравнению со странами, где эта мутация все еще редкая.

Согласно предварительным данным, вакцина компании Novavax эффективна на 50% в предотвращении болезни COVID-19 среди людей в Южной Африке. Это значительно меньше по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%.

"Очевидно, что мутации (коронавируса - ред.) оказывают понижающее эффект на результативность вакцины", - сказал д-р Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США.

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Напомним, в конце декабря 2020 года в Великобритании и ЮАР зафиксировали новые штаммы коронавируса, считающиеся значительно заразнее.

Так, мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Южно-Африканской Республике в конце прошлого года, распространяется на 50% быстрее, чем большинство других известных разновидностей коронавируса. Британский штамм обнаружили уже в 60 странах, южноафриканский - в 23.