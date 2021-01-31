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Ученые обнаружили опасную особенность "африканского" COVID-штамма - устойчивость к антителам вакцины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Ученые обнаружили опасную особенность

Данные свежих клинических испытаний двух вакцин против коронавируса COVID-19 показали, что зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вакцины от компаний Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными в предотвращении заболевания COVID-19 среди участников испытаний в ЮАР, где новый штамм вируса уже широко распространен, по сравнению со странами, где эта мутация все еще редкая.

Согласно предварительным данным, вакцина компании Novavax эффективна на 50% в предотвращении болезни COVID-19 среди людей в Южной Африке. Это значительно меньше по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%.

"Очевидно, что мутации (коронавируса - ред.) оказывают понижающее эффект на результативность вакцины", - сказал д-р Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений - больше 102,5 млн

Напомним, в конце декабря 2020 года в Великобритании и ЮАР зафиксировали новые штаммы коронавируса, считающиеся значительно заразнее.

Так, мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Южно-Африканской Республике в конце прошлого года, распространяется на 50% быстрее, чем большинство других известных разновидностей коронавируса. Британский штамм обнаружили уже в 60 странах, южноафриканский - в 23.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+13
Информация содержит грубую ошибку. Ни одна из вакцин не содержит антитела. Антитела вырабатываются в организме на вакцину, или на вирус у зараженных. Не разгоняйте фейки!
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31.01.2021 12:47
+10
Йдіть в дупу зі своїми страшилками, задовбали.
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31.01.2021 12:35
+9
Я вже переживати почав що зламався конвеєр по виробництву нових штаммів ковіду, а ні свіжі байки підійшли.
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31.01.2021 12:42
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Йдіть в дупу зі своїми страшилками, задовбали.
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31.01.2021 12:35 Ответить
просто не НАПИСАЛИ что 90% нигеры а у нас европеидной расы и нигроидной несколько иной набор в генетике и хромосомах...
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31.01.2021 14:15 Ответить
Разница в генах минимальная, но ДНК и хромосомы у всего человечества одинаковые (говорим о норме).
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31.01.2021 15:45 Ответить
Так не читайте, це інформація для тих хто хоче стежити за розвитком епідемії. Можете як кажуть - бути в танку, головне коли захворієте сидіть в дома, в іншому випадку тих хто несе суспільству загрозу відокремлюють.
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01.02.2021 00:22 Ответить
" Novavax эффективна на 50% в предотвращении болезни COVID-19 среди людей в Южной Африке"
пропустили слово "чернокожих"
"Накопленные данные свидетельствуют о том, что вероятность смерти от COVID-19 среди темнокожих в два раза выше, чем у белых пациентов"
Источник: https://censor.net/ru/n3245126
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31.01.2021 12:36 Ответить
что вероятность смерти от COVID-19 среди темнокожих в два раза выше, чем у белых пациентов"

Это же чистой воды расизм!! Какая вопиющая нетолерантность! ООН должна срочно озаботица что вирус нарушает права чёрных!!!!
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31.01.2021 13:19 Ответить
Озаботишься когда вирус начнет вьіборочно только лишнехромосомньіх кацапов вбьівать Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 636
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31.01.2021 15:03 Ответить
Олежка, а Вы что, не знали, что "огненная вода" поразному действует на, например, чукчей и беларусов? Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4292
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31.01.2021 18:09 Ответить
Ученые выявили этнические группы, для которых коронавирус нового типа наиболее опасен. Так, у темнокожих людей возможность умереть от COVID-19 в четыре с лишним раза больше, чем у белых. Об этом говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании (ONS)."У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин - в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин, - сказано в докладе. - Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают повышенным риском смерти из-за COVID-19"
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31.01.2021 13:28 Ответить
веками у белой расы формировался сильный иммунитет
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31.01.2021 14:32 Ответить
В Африке у белых плохой иммунитет к местным болезням, например к малярии.
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31.01.2021 15:54 Ответить
с чего бы? наиболее "активная" жизнь - в теплых странах, эволюция происходит быстрее, иммунитет соответственно повышается (ну, должен по крайней мере). всяческие связи животные-люди постоянно, где-то в Идии в речке искупнись - потом скорее всего всю жизнь лечиться будешь, а местным - норм, иногда наверное даже пьют. эбола та же тоже из Африки, выжили как-то, хотя и с помощью, но кое-кто наверняка и сам выкарабкался, и даже не заметил, подумаешь, сыпью и струпьями на неделю покрылся и ходить не смог, бывает. а "белая раса" вылезла в топ скорее из-за научного прогресса, чем развития иммунитета. хотя для каждого климатического пояса наверняка и вирусы тоже специфические. может негры от гриппа чаще мрут чем у нас - хз, статистика нужна.
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31.01.2021 18:41 Ответить
британские ученьіе желтой расой лучше бьі озабтились Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 9081
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31.01.2021 15:05 Ответить
А про цыган они случАем ничего не говорили в докладе ?... 😜
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31.01.2021 15:24 Ответить
Ви забули вказати, що це стосується лише етнічних груп у Великобританії. Як по всьому світу - ніхто не знає.
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31.01.2021 15:32 Ответить
А у цих вчених фінансування ніяк не зв язано з прбутками фармкорпорацій ? Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 8330
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31.01.2021 18:19 Ответить
Та скока той Африки - посыпать ее дустом!
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31.01.2021 12:40 Ответить
Тебе только новичек поможет.
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31.01.2021 14:12 Ответить
А тебе только бурятский болт ректально
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31.01.2021 15:39 Ответить
Вешайся кацап, медицина уже не поможет.
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31.01.2021 19:51 Ответить
Я вже переживати почав що зламався конвеєр по виробництву нових штаммів ковіду, а ні свіжі байки підійшли.
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31.01.2021 12:42 Ответить
Вы еще папуасского штама не видели.
То вобще зверюка.
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31.01.2021 12:56 Ответить
Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 3650
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31.01.2021 18:18 Ответить
Информация содержит грубую ошибку. Ни одна из вакцин не содержит антитела. Антитела вырабатываются в организме на вакцину, или на вирус у зараженных. Не разгоняйте фейки!
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31.01.2021 12:47 Ответить
ну и что, все равно это не те антитела которые помогут при данном виде вируса
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31.01.2021 15:18 Ответить
В будь-якому разі Pfizer + ще пару сотень мільярдів.
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31.01.2021 12:47 Ответить
Фарм-мафии начинают отмазывать себя от собственной лжи.
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31.01.2021 12:48 Ответить
Есть какой-то высший предел разгоняемой истерии, после которого страшилки начинают давать обратный эффект. По-моему, это предел уже достигнут, так как такого рода "новости", уже ничего, кроме раздражения и скепсиса, не вызывают.
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31.01.2021 12:49 Ответить
кацапы как раз собрались турыстов в Египет начать пускать... Удачно подгадали.
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31.01.2021 13:08 Ответить
Ну, де Єгипет, а де ПАР Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 3840
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31.01.2021 13:41 Ответить
обоє в Африці Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 1838
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31.01.2021 15:06 Ответить
та отож: на глобусі це поряд Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 3438
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31.01.2021 15:17 Ответить
кацапы ракетами по Сирии промахнулись - поубивали овец в Иране. А туристами по Египту промахнуться - то ваще им х@рня.
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31.01.2021 18:25 Ответить
Ничего не понимаю... Лет 10 назад по заявлению очень авторитетных СМИ в Африке было 85% заражённых ВИЧ. Думаю вся Африка должна была уже вымереть. Они там что, живы ещё? ))) Или всё же ВИЧ СПИД - это фЭйк , а очередная вирусокоронная эпопея это продолжение?
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31.01.2021 13:18 Ответить
ті авторитетні змі - явні брехуни. Але зацікавився темою і вичитав у вікі: швидкому розповсюдженню ВІЛ завадила епідемія віспи - всі носії ВІЛ швидко вмерли від віспи (адже імунодефіцит у них був). Як вам такий жарт природи - одна епідемія вбиває іншу?
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31.01.2021 13:57 Ответить
вважаєш китайська епідемія вб'є кацапську? Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4522
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31.01.2021 15:07 Ответить
аби не нас
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31.01.2021 15:16 Ответить
нам по ітогу як в тому анекдоті: філіжанку кави Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4793
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31.01.2021 22:59 Ответить
Вики )) Этот самописный сайт, в котором "информация" написана неизвестно кем, является авторитетом?
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31.01.2021 15:38 Ответить
вікі відкрита для редактування. Якщо з чимось не згоден, внеси аргументовану правку. Оскільки вікі читаютьмайже всі, хто мають доступ до мережі, то хтось обовязково виявить не відповідність дійсному стану речей. У вікі є зсилки на джерла (література спеціальна).
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03.02.2021 03:14 Ответить
А ещё недавно пришлось прочитать, не знаю правда или нет:давно, когда ещё не нашли антибиотики, то сифилис лечили малярией: из- за большой температуры больной вылечивался от сифилиса. А потом начинали лечить от малярии.☺️
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31.01.2021 16:01 Ответить
Якщо висока температура допомагає побороти хворобу, то не обовязково шукати іншу хворобу. Краще відвідати сауну. Що люди й робили на протязі тисячоліть.
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03.02.2021 03:19 Ответить
А вообще оспы нет уже лет 50. Так что скорее всего это была шутка.
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31.01.2021 16:07 Ответить
Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 8572
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31.01.2021 18:17 Ответить
Я тоже об этом подумал)))То Африка почти вымерла, то население стремительно растет...))))Хер пойми кому уже верить?)))))))
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01.02.2021 01:05 Ответить
Білл Гейтс дуже любив поїздки до Африки, зробити мувік на фоні африканских діток. І ось результат.
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31.01.2021 13:50 Ответить
Johnson & Johnson - векторна, Novavax - білкова, вакцини. Sinovac - деактивована вакцина, можливо тому в неї непогані показники в Туреччині і такі низькі показники були в Бразилії...
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31.01.2021 14:33 Ответить
ешьте ксарелто и ничего не бойтесь!
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31.01.2021 15:52 Ответить
Це ж не просто так дерево жужжить.
Десь через 3 роки скажуть всім імплантувати чіп, який на 99,9999% буде захищати від ковіду. Тоді нечіпованим навіть не можна буде виходити з дому. Потім почнуться рейди вламувань у помешкання для пошуку нечіпованих.

Думаєте дурня? Вам же казали конспіролухи і носії шапочки з фольги на початку 2020-го, що будуть всіх насильно вакцинувати і що маски назавжди...
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31.01.2021 16:40 Ответить
зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины.
Как передает Источник: https://censor.net/ru/n3245126

ДАВАЙТЕ. ЗАЛИВАЙТЕ І НАДАЛІ ЩО "КОРОНА" ЦЕЙ НОВИЙ ВІЛ СПІД І ТОМУ ТРЕБА СТРЬОМНИМИ ВАКЦИНАМИ ПЕРЕШИРЯТИ ПІВ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4164
До речі ці вакцини не гарантують ніякого захисту від "корони" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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31.01.2021 18:16 Ответить
Лохторат вірить Степанову! Ковід поборено, нам не страшні різні там штами. І вакцини хай заберуть свої. Всьо вже поборено, плато, пальто і тапки...білі
Слава Стапанову, Ляшку і іншим поборникам Ковіду!!
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31.01.2021 22:44 Ответить
Но тем не менее, шмыгалястые ЗЕбилы намерены в 2021 году обдолбать 50% украинского населения субстанцией, которая еще нигде в мире не прошла полный цикл испытаний и пролонгированное последствие от которой никому не известно. Бешенные животные собираются за наш счет (за бюджетные деньги) закупить эту отраву у фармацевтической мафии и выполнить свои обязательства по проведению незаконных и античеловеческих медицинских экспериментов на украинцах. 4 февраля табуретки под куполом ЗРАДЫ намерены протянуть законопроект №4142, которым будут "выкручивать руки" тем, кто вакцинироваться откажется. Как долго мы еще будем терпеть во власти тварей, которые умеют только гадить, а сейчас активно работают над тем, чтобы физически уничтожить украинцев?
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01.02.2021 09:54 Ответить
 
 