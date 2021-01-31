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Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вчені виявили небезпечну особливість

Дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти COVID-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися значно менш ефективними у запобіганні COVID-19 серед учасників випробувань у ПАР, де новий штам вірусу вже набув значного поширення порівняно з країнами, де ця мутація все ще рідкісна.

Згідно з попередніми даними, вакцина компанії Novavax ефективна на 50% у запобіганні хворобі COVID-19 серед людей у ​​Південній Африці. Це значно менше порівняно з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник становить 89,3%.

"Очевидно, що мутації (коронавірусу. - Ред.) чинять зменшувальний ефект на результативність вакцини", - сказав доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб США.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Зокрема, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.
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Топ коментарі
+13
Информация содержит грубую ошибку. Ни одна из вакцин не содержит антитела. Антитела вырабатываются в организме на вакцину, или на вирус у зараженных. Не разгоняйте фейки!
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31.01.2021 12:47
+10
Йдіть в дупу зі своїми страшилками, задовбали.
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31.01.2021 12:35
+9
Я вже переживати почав що зламався конвеєр по виробництву нових штаммів ковіду, а ні свіжі байки підійшли.
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31.01.2021 12:42
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Йдіть в дупу зі своїми страшилками, задовбали.
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31.01.2021 12:35 Відповісти
просто не НАПИСАЛИ что 90% нигеры а у нас европеидной расы и нигроидной несколько иной набор в генетике и хромосомах...
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31.01.2021 14:15 Відповісти
Разница в генах минимальная, но ДНК и хромосомы у всего человечества одинаковые (говорим о норме).
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31.01.2021 15:45 Відповісти
Так не читайте, це інформація для тих хто хоче стежити за розвитком епідемії. Можете як кажуть - бути в танку, головне коли захворієте сидіть в дома, в іншому випадку тих хто несе суспільству загрозу відокремлюють.
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01.02.2021 00:22 Відповісти
" Novavax эффективна на 50% в предотвращении болезни COVID-19 среди людей в Южной Африке"
пропустили слово "чернокожих"
"Накопленные данные свидетельствуют о том, что вероятность смерти от COVID-19 среди темнокожих в два раза выше, чем у белых пациентов"
Источник: https://censor.net/ru/n3245126
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31.01.2021 12:36 Відповісти
что вероятность смерти от COVID-19 среди темнокожих в два раза выше, чем у белых пациентов"

Это же чистой воды расизм!! Какая вопиющая нетолерантность! ООН должна срочно озаботица что вирус нарушает права чёрных!!!!
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31.01.2021 13:19 Відповісти
Озаботишься когда вирус начнет вьіборочно только лишнехромосомньіх кацапов вбьівать Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 636
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31.01.2021 15:03 Відповісти
Олежка, а Вы что, не знали, что "огненная вода" поразному действует на, например, чукчей и беларусов? Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4292
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31.01.2021 18:09 Відповісти
Ученые выявили этнические группы, для которых коронавирус нового типа наиболее опасен. Так, у темнокожих людей возможность умереть от COVID-19 в четыре с лишним раза больше, чем у белых. Об этом говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании (ONS)."У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин - в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин, - сказано в докладе. - Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают повышенным риском смерти из-за COVID-19"
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31.01.2021 13:28 Відповісти
веками у белой расы формировался сильный иммунитет
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31.01.2021 14:32 Відповісти
В Африке у белых плохой иммунитет к местным болезням, например к малярии.
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31.01.2021 15:54 Відповісти
с чего бы? наиболее "активная" жизнь - в теплых странах, эволюция происходит быстрее, иммунитет соответственно повышается (ну, должен по крайней мере). всяческие связи животные-люди постоянно, где-то в Идии в речке искупнись - потом скорее всего всю жизнь лечиться будешь, а местным - норм, иногда наверное даже пьют. эбола та же тоже из Африки, выжили как-то, хотя и с помощью, но кое-кто наверняка и сам выкарабкался, и даже не заметил, подумаешь, сыпью и струпьями на неделю покрылся и ходить не смог, бывает. а "белая раса" вылезла в топ скорее из-за научного прогресса, чем развития иммунитета. хотя для каждого климатического пояса наверняка и вирусы тоже специфические. может негры от гриппа чаще мрут чем у нас - хз, статистика нужна.
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31.01.2021 18:41 Відповісти
британские ученьіе желтой расой лучше бьі озабтились Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 9081
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31.01.2021 15:05 Відповісти
А про цыган они случАем ничего не говорили в докладе ?... 😜
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31.01.2021 15:24 Відповісти
Ви забули вказати, що це стосується лише етнічних груп у Великобританії. Як по всьому світу - ніхто не знає.
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31.01.2021 15:32 Відповісти
А у цих вчених фінансування ніяк не зв язано з прбутками фармкорпорацій ? Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 8330
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31.01.2021 18:19 Відповісти
Та скока той Африки - посыпать ее дустом!
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31.01.2021 12:40 Відповісти
Тебе только новичек поможет.
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31.01.2021 14:12 Відповісти
А тебе только бурятский болт ректально
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31.01.2021 15:39 Відповісти
Вешайся кацап, медицина уже не поможет.
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31.01.2021 19:51 Відповісти
Я вже переживати почав що зламався конвеєр по виробництву нових штаммів ковіду, а ні свіжі байки підійшли.
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31.01.2021 12:42 Відповісти
Вы еще папуасского штама не видели.
То вобще зверюка.
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31.01.2021 12:56 Відповісти
Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 3650
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31.01.2021 18:18 Відповісти
Информация содержит грубую ошибку. Ни одна из вакцин не содержит антитела. Антитела вырабатываются в организме на вакцину, или на вирус у зараженных. Не разгоняйте фейки!
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31.01.2021 12:47 Відповісти
ну и что, все равно это не те антитела которые помогут при данном виде вируса
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31.01.2021 15:18 Відповісти
В будь-якому разі Pfizer + ще пару сотень мільярдів.
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31.01.2021 12:47 Відповісти
Фарм-мафии начинают отмазывать себя от собственной лжи.
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31.01.2021 12:48 Відповісти
Есть какой-то высший предел разгоняемой истерии, после которого страшилки начинают давать обратный эффект. По-моему, это предел уже достигнут, так как такого рода "новости", уже ничего, кроме раздражения и скепсиса, не вызывают.
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31.01.2021 12:49 Відповісти
кацапы как раз собрались турыстов в Египет начать пускать... Удачно подгадали.
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31.01.2021 13:08 Відповісти
Ну, де Єгипет, а де ПАР Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 3840
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31.01.2021 13:41 Відповісти
обоє в Африці Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 1838
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31.01.2021 15:06 Відповісти
та отож: на глобусі це поряд Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 3438
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31.01.2021 15:17 Відповісти
кацапы ракетами по Сирии промахнулись - поубивали овец в Иране. А туристами по Египту промахнуться - то ваще им х@рня.
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31.01.2021 18:25 Відповісти
Ничего не понимаю... Лет 10 назад по заявлению очень авторитетных СМИ в Африке было 85% заражённых ВИЧ. Думаю вся Африка должна была уже вымереть. Они там что, живы ещё? ))) Или всё же ВИЧ СПИД - это фЭйк , а очередная вирусокоронная эпопея это продолжение?
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31.01.2021 13:18 Відповісти
ті авторитетні змі - явні брехуни. Але зацікавився темою і вичитав у вікі: швидкому розповсюдженню ВІЛ завадила епідемія віспи - всі носії ВІЛ швидко вмерли від віспи (адже імунодефіцит у них був). Як вам такий жарт природи - одна епідемія вбиває іншу?
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31.01.2021 13:57 Відповісти
вважаєш китайська епідемія вб'є кацапську? Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4522
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31.01.2021 15:07 Відповісти
аби не нас
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31.01.2021 15:16 Відповісти
нам по ітогу як в тому анекдоті: філіжанку кави Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4793
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31.01.2021 22:59 Відповісти
Вики )) Этот самописный сайт, в котором "информация" написана неизвестно кем, является авторитетом?
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31.01.2021 15:38 Відповісти
вікі відкрита для редактування. Якщо з чимось не згоден, внеси аргументовану правку. Оскільки вікі читаютьмайже всі, хто мають доступ до мережі, то хтось обовязково виявить не відповідність дійсному стану речей. У вікі є зсилки на джерла (література спеціальна).
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03.02.2021 03:14 Відповісти
А ещё недавно пришлось прочитать, не знаю правда или нет:давно, когда ещё не нашли антибиотики, то сифилис лечили малярией: из- за большой температуры больной вылечивался от сифилиса. А потом начинали лечить от малярии.☺️
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31.01.2021 16:01 Відповісти
Якщо висока температура допомагає побороти хворобу, то не обовязково шукати іншу хворобу. Краще відвідати сауну. Що люди й робили на протязі тисячоліть.
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03.02.2021 03:19 Відповісти
А вообще оспы нет уже лет 50. Так что скорее всего это была шутка.
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31.01.2021 16:07 Відповісти
Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 8572
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31.01.2021 18:17 Відповісти
Я тоже об этом подумал)))То Африка почти вымерла, то население стремительно растет...))))Хер пойми кому уже верить?)))))))
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01.02.2021 01:05 Відповісти
Білл Гейтс дуже любив поїздки до Африки, зробити мувік на фоні африканских діток. І ось результат.
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31.01.2021 13:50 Відповісти
Johnson & Johnson - векторна, Novavax - білкова, вакцини. Sinovac - деактивована вакцина, можливо тому в неї непогані показники в Туреччині і такі низькі показники були в Бразилії...
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31.01.2021 14:33 Відповісти
ешьте ксарелто и ничего не бойтесь!
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31.01.2021 15:52 Відповісти
Це ж не просто так дерево жужжить.
Десь через 3 роки скажуть всім імплантувати чіп, який на 99,9999% буде захищати від ковіду. Тоді нечіпованим навіть не можна буде виходити з дому. Потім почнуться рейди вламувань у помешкання для пошуку нечіпованих.

Думаєте дурня? Вам же казали конспіролухи і носії шапочки з фольги на початку 2020-го, що будуть всіх насильно вакцинувати і що маски назавжди...
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31.01.2021 16:40 Відповісти
зафиксированный в Южной Африке новый штамм коронавируса устойчив к антителам, которые содержат вакцины.
Как передает Источник: https://censor.net/ru/n3245126

ДАВАЙТЕ. ЗАЛИВАЙТЕ І НАДАЛІ ЩО "КОРОНА" ЦЕЙ НОВИЙ ВІЛ СПІД І ТОМУ ТРЕБА СТРЬОМНИМИ ВАКЦИНАМИ ПЕРЕШИРЯТИ ПІВ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини - Цензор.НЕТ 4164
До речі ці вакцини не гарантують ніякого захисту від "корони" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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31.01.2021 18:16 Відповісти
Лохторат вірить Степанову! Ковід поборено, нам не страшні різні там штами. І вакцини хай заберуть свої. Всьо вже поборено, плато, пальто і тапки...білі
Слава Стапанову, Ляшку і іншим поборникам Ковіду!!
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31.01.2021 22:44 Відповісти
Но тем не менее, шмыгалястые ЗЕбилы намерены в 2021 году обдолбать 50% украинского населения субстанцией, которая еще нигде в мире не прошла полный цикл испытаний и пролонгированное последствие от которой никому не известно. Бешенные животные собираются за наш счет (за бюджетные деньги) закупить эту отраву у фармацевтической мафии и выполнить свои обязательства по проведению незаконных и античеловеческих медицинских экспериментов на украинцах. 4 февраля табуретки под куполом ЗРАДЫ намерены протянуть законопроект №4142, которым будут "выкручивать руки" тем, кто вакцинироваться откажется. Как долго мы еще будем терпеть во власти тварей, которые умеют только гадить, а сейчас активно работают над тем, чтобы физически уничтожить украинцев?
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01.02.2021 09:54 Відповісти
 
 