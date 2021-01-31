Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини
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Дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти COVID-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися значно менш ефективними у запобіганні COVID-19 серед учасників випробувань у ПАР, де новий штам вірусу вже набув значного поширення порівняно з країнами, де ця мутація все ще рідкісна.
Згідно з попередніми даними, вакцина компанії Novavax ефективна на 50% у запобіганні хворобі COVID-19 серед людей у Південній Африці. Це значно менше порівняно з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник становить 89,3%.
"Очевидно, що мутації (коронавірусу. - Ред.) чинять зменшувальний ефект на результативність вакцини", - сказав доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб США.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.
Зокрема, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.
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пропустили слово "чернокожих"
"Накопленные данные свидетельствуют о том, что вероятность смерти от COVID-19 среди темнокожих в два раза выше, чем у белых пациентов"
Источник: https://censor.net/ru/n3245126
Это же чистой воды расизм!! Какая вопиющая нетолерантность! ООН должна срочно озаботица что вирус нарушает права чёрных!!!!
в топскорее из-за научного прогресса, чем развития иммунитета. хотя для каждого климатического пояса наверняка и вирусы тоже специфические. может негры от гриппа чаще мрут чем у нас - хз, статистика нужна.
То вобще зверюка.
По состоянию на конец 2011 года во всём мире заразились ВИЧ-инфекцией 60 миллионов человек[2], из них: 25 миллионов умерли, 35 миллионов живут с ВИЧ-инфекцией.
... Более двух третей ВИЧ-инфицированных населяют Африку к югу от пустыни Сахары[5].
Население Африки.
2009 год
Число жителей Африки достигло миллиарда человек, и увеличивается на 24 миллиона в год, говорится в докладе американского правительственного агентства USAID, занимающегося оказанием экономической и гуманитарной помощи беднейшим странам. Если такие темпы сохранятся, к 2050 году население Черного континента удвоится.
Десь через 3 роки скажуть всім імплантувати чіп, який на 99,9999% буде захищати від ковіду. Тоді нечіпованим навіть не можна буде виходити з дому. Потім почнуться рейди вламувань у помешкання для пошуку нечіпованих.
Думаєте дурня? Вам же казали конспіролухи і носії шапочки з фольги на початку 2020-го, що будуть всіх насильно вакцинувати і що маски назавжди...
Как передает Источник: https://censor.net/ru/n3245126
ДАВАЙТЕ. ЗАЛИВАЙТЕ І НАДАЛІ ЩО "КОРОНА" ЦЕЙ НОВИЙ ВІЛ СПІД І ТОМУ ТРЕБА СТРЬОМНИМИ ВАКЦИНАМИ ПЕРЕШИРЯТИ ПІВ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ
До речі ці вакцини не гарантують ніякого захисту від "корони" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Слава Стапанову, Ляшку і іншим поборникам Ковіду!!