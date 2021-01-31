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Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны

Более 800 российских военнослужащих и около 200 единиц военной техники задействованы в маневрах, которые проводит 20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ.

Об этом сообщили в ЗВО в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа предотвратили тыловую атаку условного противника в ходе масштабных учений войск армии в шести регионах страны", - говорится в сообщении ЗВО.

"Согласно замыслу учений, условный противник смог незаметно выполнить обход основной части общевойсковой группировки войск в Воронежской области. Для отражения атаки экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 организовали маневренную оборону своих позиций с использованием рельефа местности. Главной целью учения стала проверка подразделений полка и приданных сил для отражения скрытной атаки "противника" и принятия решений для уничтожения превосходящих сил", - отмечается в сообщении ЗВО.

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20-ая общевойсковая армия считается одним из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже. Войска армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Навіть при Троцькому і Сталіні, що мріяли про "світову революцію", у СРСР, із військовослужбовців сформували "трудову армію", яка в короткі строки побудувала ТуркСиб, що зв"язала Середню Азію з центральними районами країни... А ці придурки запалили купу війн і військових конфліктів у половині світу, і у маневри бавляться, в той час, коли у Сибіру автомобілі по бродах влітку, і взимку - по льоду, річки переїжджають... Їх, частково, можна зрозуміть - навіщо витрачать гроші на будівництво мостів, якщо все одно, рано чи пізно, Китай забере Сибір собі?....
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31.01.2021 12:56
+9
Наш Наполеон уже привел части ВСУ в состояние повышенной готовности на Востоке в связи с этой провокацией , или как и все предыдущие 7 лет будет -,,не злить и не провоцировать?"
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31.01.2021 12:57
+8
Штаб армии расположен в Воронеже.

Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 1041
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31.01.2021 13:13
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Правила форума Совет форумчан
Сча опять поубиваются нах@р... Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 4174
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31.01.2021 12:53 Ответить
***** яйцами потрясает, ну пугает типа
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31.01.2021 13:21 Ответить
800 яиц? шота он, похоже, не танцор совсем...
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31.01.2021 13:32 Ответить
та да, якось скукожилась піпіська, наче на морозі змерзла
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31.01.2021 14:11 Ответить
это типа Украина захватила Воронеж ну ну..идиеты...
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31.01.2021 14:13 Ответить
но доблестные войска рф предотвратили тыловую атаку условного противника, в очередной раз отбомбив воронеж...многострадальный воронеж
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31.01.2021 16:19 Ответить
Твои бы слова да богу в уши...
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31.01.2021 13:57 Ответить
Не лень идиотам в войнушку играть даже по воскресеньям. Как в свое время и Гитлеру. По воскресеньям у властных дурней рвет крышу. А дурням поменьше в снегу замерзать, дожидаясь, пока дурни побольше в баньке попарятся да водочку выпьют...
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31.01.2021 12:54 Ответить
Воронеж ще не бомбанули із-за кривизни Землі чи жопорукості?
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31.01.2021 12:55 Ответить
Навіть при Троцькому і Сталіні, що мріяли про "світову революцію", у СРСР, із військовослужбовців сформували "трудову армію", яка в короткі строки побудувала ТуркСиб, що зв"язала Середню Азію з центральними районами країни... А ці придурки запалили купу війн і військових конфліктів у половині світу, і у маневри бавляться, в той час, коли у Сибіру автомобілі по бродах влітку, і взимку - по льоду, річки переїжджають... Їх, частково, можна зрозуміть - навіщо витрачать гроші на будівництво мостів, якщо все одно, рано чи пізно, Китай забере Сибір собі?....
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31.01.2021 12:56 Ответить
Наш Наполеон уже привел части ВСУ в состояние повышенной готовности на Востоке в связи с этой провокацией , или как и все предыдущие 7 лет будет -,,не злить и не провоцировать?"
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31.01.2021 12:57 Ответить
Проведет масштабное отрицательное наступление.
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31.01.2021 13:00 Ответить
Это там, где ваших бурятов жарили, которых кабздон ездил посмотреть?
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31.01.2021 13:15 Ответить
ваші хєроїчні пропагандонскі змі багато чого публіковали і публікують під назвою "сгарєвшЬій танк хфашистов", а потів проводиться розслідування і бамц - насправді це московський танк з підсмаженим ванькою-встанькою всередені
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31.01.2021 13:20 Ответить
Тогда было действительно ополчение без тяжёлого вооружения. Поэтому освобождение шло быстро, а потом нашла коса на камень. Напомнить что было дальше?
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31.01.2021 13:16 Ответить
Жареных бурятов "нашли в шахте" вместе с танками Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 116
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31.01.2021 13:17 Ответить
тут нещодавно було розслідування повязане з тим, що москалі ******* дуже щось пхати собі в дупу, а потім з цих "шах" дістають апалчєнцам багато чого
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31.01.2021 16:27 Ответить
Мордва набутылочная, твоей мрази здесь зарыто превеликое множество
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31.01.2021 13:22 Ответить
Відведе війська ще далі щоб не дістали.
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31.01.2021 13:03 Ответить
***** вже 7 років тягає своє залізяччя біля наших кордонів, а на Банкову повезли ще одну упаковку памперсів.
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31.01.2021 13:01 Ответить
❤️
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31.01.2021 15:41 Ответить
Сильнейшие маневры, аж 800 человек.
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31.01.2021 13:03 Ответить
Зато народ в новость заходит, счетчики посещений тикают, копеечка от рекламы капает...
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31.01.2021 13:06 Ответить
Шо там з вашими хороводами? Їх продовжують молотити добуваючи електрику?
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31.01.2021 13:07 Ответить
Может плугонул кто-то или опечатка. Два батальона на 6 регионов... Серьёзный масштаб.)) Может нолик потеряли в редакции.
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31.01.2021 13:19 Ответить
якої "страны" маневри?
Бездумне коліпащення новин, особливо з сайтів інших країн - завжди спотворює їх суть.
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31.01.2021 13:06 Ответить
Нее -ми із захватом розбираємо ,хто з вояків буде зверху -підполковник чи полковник....
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31.01.2021 13:06 Ответить
Шизоиды, мля...
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31.01.2021 13:11 Ответить
Штаб армии расположен в Воронеже.

Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 1041
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31.01.2021 13:13 Ответить
Воронеж реально обісрався. Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2534
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31.01.2021 13:17 Ответить
Реакторы уже еле сдерживают себя от возмущения.
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31.01.2021 13:42 Ответить
Вони тренуються,так і має бути.Але наша держава чомусь тренує кожен день одніх і тих,мабуть для показухи.Адже за ЗЕ про резервістів цілком забули,але кістяк ВСУ як раз і складають ,,резервісти,, які вже пройшли вогонь і воду.Мабть бояться що їм ,,резервисти,,зроблять і трубу.
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31.01.2021 13:17 Ответить
Кловун боїться вояк, а вони його зневажають. Всі діла.
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31.01.2021 13:19 Ответить
Дебилы *** ватные . Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 166
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31.01.2021 13:20 Ответить
германия нападет птому шо
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31.01.2021 13:22 Ответить
Та то репетиція встановлення мІрА. Узького.
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31.01.2021 13:25 Ответить
Я думаю при такому як у нас Головнокомандувачу пацифісту і невиконанцю жодної оборонної програми за 2020, при живому кроту в ОПУ, буде обов'язково удар РФ, бо такого шансу вже не буде у їх фюрара пробити коридор для вкрасти води до Криму.
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31.01.2021 13:32 Ответить
это хорошо, пусть иван тренеруеться, подохнет натренированными. Ах да, а конницу тоже задеиствовали? Ведь это очень важно, кстати против конице безпилотники менее результативны.
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31.01.2021 13:37 Ответить
вот...начали понимать,шо солдаты НАТО не придут.оно им нафиг не надо. Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 7588 вот и отрабатывают атаку с тылу,из мацквы.
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31.01.2021 13:49 Ответить
.начали понимать,шо солдаты НАТО не придут.оно им нафиг не надо. Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2131 вот и отрабатывают атаку с тылу,из мацквы.

Какой это амереканец будет за 1000 долларов нефть на Ямале добывать?!
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31.01.2021 16:26 Ответить
Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2512 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2512 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2512
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31.01.2021 14:17 Ответить
Ага! Маневрируйте, маневрируйте! С юго-востока Китай как вжарит! Мало не покажется. Долбодятлы! Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 5778 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 5778 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 5778
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31.01.2021 14:22 Ответить
Они сглазят. Армия Беларуси и правда может совершить такой маневр! Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 9598
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31.01.2021 15:12 Ответить
_А даун Запад тупо глазами блымает и что-то невнятно мычит. Из угла рта слюна по подбородку потекла...
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31.01.2021 15:16 Ответить
Да у нас снежные заносы на Востоке. Только даун полезет полномасштабно в Украину, раньше середины апреля - или в снегу, или в грязюке завязнут и превратятся в мишени, наши парни уже не те, что в 2013-м, семь лет учатся воевать по настоящему.
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01.02.2021 00:18 Ответить
ПУСТЬ УЧАТСЯ СОСАТЬ У ВСЕГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !)
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31.01.2021 18:34 Ответить
Пора у США Стэлы и Апачи просить.Хватит церемонится с фашистами,что пришли на нашу землю!Хватит!
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31.01.2021 21:54 Ответить
 
 