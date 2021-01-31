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Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Понад 800 російських військовослужбовців і близько 200 одиниць військової техніки задіяно в маневрах, які проводить 20-та загальновійськова армія Західного військового округу РФ.

Про це повідомили у ЗВО в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Військовослужбовці мотострілецького полку загальновійськової армії Західного військового округу запобігли тиловій атаці умовного противника під час масштабних навчань військ армії в шести регіонах країни", - йдеться в повідомленні ЗВО.

"Згідно із задумом навчань, умовний противник зміг непомітно виконати обхід основної частини загальновійськового угруповання військ у Воронезькій області. Для відбиття атаки екіпажі танків Т-72Б3 та бойових машин піхоти БМП-2 організували маневрену оборону своїх позицій із використанням рельєфу місцевості. Головною метою навчання стала перевірка підрозділів полку і доданих сил для відбиття прихованої атаки "противника" та прийняття рішень для знищення переважаючих сил", - наголошується в повідомленні ЗВО.

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20-та загальновійськова армія вважається одним із найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі. Війська армії дислокуються у Воронезькій, Курській, Смоленській і Брянській областях.
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Топ коментарі
+12
Навіть при Троцькому і Сталіні, що мріяли про "світову революцію", у СРСР, із військовослужбовців сформували "трудову армію", яка в короткі строки побудувала ТуркСиб, що зв"язала Середню Азію з центральними районами країни... А ці придурки запалили купу війн і військових конфліктів у половині світу, і у маневри бавляться, в той час, коли у Сибіру автомобілі по бродах влітку, і взимку - по льоду, річки переїжджають... Їх, частково, можна зрозуміть - навіщо витрачать гроші на будівництво мостів, якщо все одно, рано чи пізно, Китай забере Сибір собі?....
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31.01.2021 12:56
+9
Наш Наполеон уже привел части ВСУ в состояние повышенной готовности на Востоке в связи с этой провокацией , или как и все предыдущие 7 лет будет -,,не злить и не провоцировать?"
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31.01.2021 12:57
+8
Штаб армии расположен в Воронеже.

Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 1041
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31.01.2021 13:13
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Сча опять поубиваются нах@р... Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 4174
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31.01.2021 12:53 Відповісти
***** яйцами потрясает, ну пугает типа
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31.01.2021 13:21 Відповісти
800 яиц? шота он, похоже, не танцор совсем...
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31.01.2021 13:32 Відповісти
та да, якось скукожилась піпіська, наче на морозі змерзла
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31.01.2021 14:11 Відповісти
это типа Украина захватила Воронеж ну ну..идиеты...
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31.01.2021 14:13 Відповісти
но доблестные войска рф предотвратили тыловую атаку условного противника, в очередной раз отбомбив воронеж...многострадальный воронеж
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31.01.2021 16:19 Відповісти
Твои бы слова да богу в уши...
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31.01.2021 13:57 Відповісти
Не лень идиотам в войнушку играть даже по воскресеньям. Как в свое время и Гитлеру. По воскресеньям у властных дурней рвет крышу. А дурням поменьше в снегу замерзать, дожидаясь, пока дурни побольше в баньке попарятся да водочку выпьют...
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31.01.2021 12:54 Відповісти
Воронеж ще не бомбанули із-за кривизни Землі чи жопорукості?
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31.01.2021 12:55 Відповісти
Навіть при Троцькому і Сталіні, що мріяли про "світову революцію", у СРСР, із військовослужбовців сформували "трудову армію", яка в короткі строки побудувала ТуркСиб, що зв"язала Середню Азію з центральними районами країни... А ці придурки запалили купу війн і військових конфліктів у половині світу, і у маневри бавляться, в той час, коли у Сибіру автомобілі по бродах влітку, і взимку - по льоду, річки переїжджають... Їх, частково, можна зрозуміть - навіщо витрачать гроші на будівництво мостів, якщо все одно, рано чи пізно, Китай забере Сибір собі?....
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31.01.2021 12:56 Відповісти
Наш Наполеон уже привел части ВСУ в состояние повышенной готовности на Востоке в связи с этой провокацией , или как и все предыдущие 7 лет будет -,,не злить и не провоцировать?"
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31.01.2021 12:57 Відповісти
Проведет масштабное отрицательное наступление.
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31.01.2021 13:00 Відповісти
Это там, где ваших бурятов жарили, которых кабздон ездил посмотреть?
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31.01.2021 13:15 Відповісти
ваші хєроїчні пропагандонскі змі багато чого публіковали і публікують під назвою "сгарєвшЬій танк хфашистов", а потів проводиться розслідування і бамц - насправді це московський танк з підсмаженим ванькою-встанькою всередені
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31.01.2021 13:20 Відповісти
Тогда было действительно ополчение без тяжёлого вооружения. Поэтому освобождение шло быстро, а потом нашла коса на камень. Напомнить что было дальше?
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31.01.2021 13:16 Відповісти
Жареных бурятов "нашли в шахте" вместе с танками Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 116
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31.01.2021 13:17 Відповісти
тут нещодавно було розслідування повязане з тим, що москалі ******* дуже щось пхати собі в дупу, а потім з цих "шах" дістають апалчєнцам багато чого
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31.01.2021 16:27 Відповісти
Мордва набутылочная, твоей мрази здесь зарыто превеликое множество
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31.01.2021 13:22 Відповісти
Відведе війська ще далі щоб не дістали.
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31.01.2021 13:03 Відповісти
***** вже 7 років тягає своє залізяччя біля наших кордонів, а на Банкову повезли ще одну упаковку памперсів.
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31.01.2021 13:01 Відповісти
❤️
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31.01.2021 15:41 Відповісти
Сильнейшие маневры, аж 800 человек.
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31.01.2021 13:03 Відповісти
Зато народ в новость заходит, счетчики посещений тикают, копеечка от рекламы капает...
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31.01.2021 13:06 Відповісти
Шо там з вашими хороводами? Їх продовжують молотити добуваючи електрику?
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31.01.2021 13:07 Відповісти
Может плугонул кто-то или опечатка. Два батальона на 6 регионов... Серьёзный масштаб.)) Может нолик потеряли в редакции.
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31.01.2021 13:19 Відповісти
якої "страны" маневри?
Бездумне коліпащення новин, особливо з сайтів інших країн - завжди спотворює їх суть.
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31.01.2021 13:06 Відповісти
Нее -ми із захватом розбираємо ,хто з вояків буде зверху -підполковник чи полковник....
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31.01.2021 13:06 Відповісти
Шизоиды, мля...
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31.01.2021 13:11 Відповісти
Штаб армии расположен в Воронеже.

Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 1041
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31.01.2021 13:13 Відповісти
Воронеж реально обісрався. Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2534
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31.01.2021 13:17 Відповісти
Реакторы уже еле сдерживают себя от возмущения.
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31.01.2021 13:42 Відповісти
Вони тренуються,так і має бути.Але наша держава чомусь тренує кожен день одніх і тих,мабуть для показухи.Адже за ЗЕ про резервістів цілком забули,але кістяк ВСУ як раз і складають ,,резервісти,, які вже пройшли вогонь і воду.Мабть бояться що їм ,,резервисти,,зроблять і трубу.
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31.01.2021 13:17 Відповісти
Кловун боїться вояк, а вони його зневажають. Всі діла.
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31.01.2021 13:19 Відповісти
Дебилы *** ватные . Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 166
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31.01.2021 13:20 Відповісти
германия нападет птому шо
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31.01.2021 13:22 Відповісти
Та то репетиція встановлення мІрА. Узького.
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31.01.2021 13:25 Відповісти
Я думаю при такому як у нас Головнокомандувачу пацифісту і невиконанцю жодної оборонної програми за 2020, при живому кроту в ОПУ, буде обов'язково удар РФ, бо такого шансу вже не буде у їх фюрара пробити коридор для вкрасти води до Криму.
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31.01.2021 13:32 Відповісти
это хорошо, пусть иван тренеруеться, подохнет натренированными. Ах да, а конницу тоже задеиствовали? Ведь это очень важно, кстати против конице безпилотники менее результативны.
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31.01.2021 13:37 Відповісти
вот...начали понимать,шо солдаты НАТО не придут.оно им нафиг не надо. Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 7588 вот и отрабатывают атаку с тылу,из мацквы.
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31.01.2021 13:49 Відповісти
.начали понимать,шо солдаты НАТО не придут.оно им нафиг не надо. Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2131 вот и отрабатывают атаку с тылу,из мацквы.

Какой это амереканец будет за 1000 долларов нефть на Ямале добывать?!
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31.01.2021 16:26 Відповісти
Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2512 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2512 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 2512
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31.01.2021 14:17 Відповісти
Ага! Маневрируйте, маневрируйте! С юго-востока Китай как вжарит! Мало не покажется. Долбодятлы! Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 5778 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 5778 Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 5778
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31.01.2021 14:22 Відповісти
Они сглазят. Армия Беларуси и правда может совершить такой маневр! Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни - Цензор.НЕТ 9598
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31.01.2021 15:12 Відповісти
_А даун Запад тупо глазами блымает и что-то невнятно мычит. Из угла рта слюна по подбородку потекла...
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31.01.2021 15:16 Відповісти
Да у нас снежные заносы на Востоке. Только даун полезет полномасштабно в Украину, раньше середины апреля - или в снегу, или в грязюке завязнут и превратятся в мишени, наши парни уже не те, что в 2013-м, семь лет учатся воевать по настоящему.
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01.02.2021 00:18 Відповісти
ПУСТЬ УЧАТСЯ СОСАТЬ У ВСЕГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !)
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31.01.2021 18:34 Відповісти
Пора у США Стэлы и Апачи просить.Хватит церемонится с фашистами,что пришли на нашу землю!Хватит!
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31.01.2021 21:54 Відповісти
 
 