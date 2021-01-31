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Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ходе акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве правоохранители задержали жену российского оппозиционера Юлию Навальную.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Навального в Твиттере.
"Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!", - отмечают в команде Навального.
Сама Юлия ранее сегодня опубликовала в Instagram фото с акции протеста в Москве.
"В Сокольниках сегодня классно!", - прокомментировала она данное фото.
В целом, по данным ОВД-Инфо, число задержанных на акциях в поддержку Навального в РФ уже свыше 1640 человек.
Как сообщалось, Навальная также была задержана на акции протеста, которая проходила в Москве 23 января.
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9 октября 2020 г. ·
Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
его задерживают всякий раз, когда народ выходит на улицы...чтобы он не выстрелил раньше времени, а народ не перегорел...
а она, кагбэ, из тех, кто людям воочию рассказывает, что навальный - это есть такой человек, а не герой видосиков...
селфи, интервью...потом задержали, отпустили..
в следующий раз с ними то же самое, по тому же сценарию...
и народ бодрствует