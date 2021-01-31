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затримання (4142) Москва (1103) протест (2249) Навальний (573)

Дружину Навального знову затримали на акції протесту в Москві, - штаб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дружину Навального знову затримали на акції протесту в Москві, - штаб

Під час акції протесту на підтримку Олексія Навального в Москві правоохоронці затримали дружину російського опозиціонера Юлію Навальну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Навального у твіттері.

"Юлію Навальну затримали на акції! Свободу Навальним!" - зазначають у команді Навального.

Сама Юлія раніше сьогодні опублікувала в Instagram фото з акції протесту в Москві.

Дружину Навального знову затримали на акції протесту в Москві, - штаб 01

"У Сокольниках сьогодні класно!" - прокоментувала вона це фото.

Дивіться також: ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Загалом, за даними ОВД-Инфо, кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в РФ вже понад 1640 осіб.

Як повідомлялося, Навальну також затримували на акції протесту, яка відбувалась у Москві 23 січня.
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Топ коментарі
+6
Мальчики, несите водочки, мы дооо-кряк-ма Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 3207
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31.01.2021 14:02
+4
Մարինա Մովսեսյան
9 октября 2020 г. ·

Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?

Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
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31.01.2021 14:03
+3
Засекречений бандьоравєц.
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31.01.2021 14:12
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Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 5771
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31.01.2021 14:00 Відповісти
Допоки за гратами Антоненко, якось похєр, кого там за порєбриком затримали...
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31.01.2021 14:00 Відповісти
Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 8429
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31.01.2021 14:01 Відповісти
зєлєнський не сильно забився?
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31.01.2021 14:03 Відповісти
Кто рядом с ней?
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31.01.2021 14:01 Відповісти
Мальчики, несите водочки, мы дооо-кряк-ма Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 3207
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31.01.2021 14:02 Відповісти
Մարինա Մովսեսյան
9 октября 2020 г. ·

Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?

Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
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31.01.2021 14:03 Відповісти
от сміху буде, коли з'ясується, що вся ця московитська шебутня - просто чергова війна за "золото партії ка пе ес ес", надійно сховане в західних бізнесах...
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31.01.2021 14:17 Відповісти
... Трамп вперше з'явився на радарах росіян у 1977 році, коли одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельничковою, чеською моделлю. Трамп став мішенню шпигунської операції, яку курирувала розвідувальна служба Чехословаччини у співпраці з КДБ.

Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
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31.01.2021 14:37 Відповісти
молодец, хорошо повторяешь фсбэшные фэйки.
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31.01.2021 14:41 Відповісти
не то, чтобы нет веры, но осторожное отношение к армянским источникам, после визита московского десанта армянского происхождения в ордло...
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31.01.2021 16:30 Відповісти
Что это за дед с сине-желтой повязкой и что он хотел этим сказать?
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31.01.2021 14:05 Відповісти
Бутерброд таки будут отдавать. Только тихо, что бы раньше времени не зацепить народец за больное величие.
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31.01.2021 14:10 Відповісти
Засекречений бандьоравєц.
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31.01.2021 14:12 Відповісти
а масочка зачетная ))) и заметная (опять укродрг приплетут)))))
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31.01.2021 14:30 Відповісти
Варто лише подивитися на фото цієї пари в літаку, коли дама зварганила щось накшталт "налейте водочки - ми лєтім дамой". Пара переляканих дегенератів. Точ-у точ, як Тихановська в Білорусії...
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31.01.2021 14:11 Відповісти
"В Сокольниках сейчас класно!" А как бы она прокоментировала если бы "получила от омоновца ногой в живот"? ( -Ох,жду когда прийдёт извинятся и принесёт красивых белых хризантемчиков?)
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31.01.2021 14:14 Відповісти
ведущий дождя посетовал и даже пожалел ротенберга, что ему пришлось взять на себя дворец путина, вспомнил хорошие дела аркаши, крымский мост построил... Дождь... ну вы поняли...
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31.01.2021 14:15 Відповісти
ну, мост строілі кітайци за дурниє дєньгі і бєзо всякіх гарантій на будущєє
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31.01.2021 14:19 Відповісти
ну, да....дождь жеж идет, когда роснефть с газпромом инвеструют божьи промыслы
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31.01.2021 16:41 Відповісти
нисколько не жалко ни одного роSSянца
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31.01.2021 14:18 Відповісти
как-то все равно про навального и его жену
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31.01.2021 14:19 Відповісти
Ценители украинских бутербродов Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 3222
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31.01.2021 14:19 Відповісти
Жену Навального вновь задержали на акции протеста в Москве, - штаб - Цензор.НЕТ 1709
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31.01.2021 14:23 Відповісти
Навальная - отважная женщина, молодчина.
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31.01.2021 14:42 Відповісти
а ей-то, шо...беспроигрышные ходы...
его задерживают всякий раз, когда народ выходит на улицы...чтобы он не выстрелил раньше времени, а народ не перегорел...
а она, кагбэ, из тех, кто людям воочию рассказывает, что навальный - это есть такой человек, а не герой видосиков...
селфи, интервью...потом задержали, отпустили..
в следующий раз с ними то же самое, по тому же сценарию...
и народ бодрствует
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31.01.2021 16:51 Відповісти
Красноречивая иллюстрация того, что Навальный прекрасно понимает, что Крым нужно будет возвращать, как бы ему этого ни не хотелось. Карта россии без Крыма дважды появлялась в его фильме. Так же Навальный отказался открывать свой штаб в Крыму. Он старательно обходит тему Крыма. Про бутерброд ляпнул лишь когда его прижали к стенке прямым вопросом. Каждый здравомыслящий украинец, должен искренне желать успеха Навальному в его начинаниях. С падением путинского режима Украина непременно восстановит суверенитет над всей своей территорией! Всё остальное либо инсинуации путинской агентуры, либо банальная глупость людей, плохо понимающих происходящие процессы.
Дружину Навального знову затримали на акції протесту в Москві, - штаб - Цензор.НЕТ 1687
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31.01.2021 14:46 Відповісти
Навального можна підтримувати лише як "мальчика на разогрев", котрий пробує розхитати режим Путіна і не більше. Навальний чи йому подібні нічого не змінить до повної поразки РФ, її демілітаризації, денуклеаризації і розчленування (розпаду) її на зони впливу між ведучими світовими потугами. Жоден призидент (цар) Росії захоплені території нікому добровільно не поверне. Це їлюзії.
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31.01.2021 16:54 Відповісти
Только водочки сразу не забудьте налить.
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01.02.2021 15:46 Відповісти
 
 