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ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские правоохранители задержали соратника Алексея Навального главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина.
Об этом сам Яшин написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"В самом финале акции меня задержали. Целая спецоперация: ДПС блокировала в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции. Видимо, будут арестовывать", - написал Яшин.
По словам Яшина, вместе с ним задержан исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Их с Пивоваровым вместе заблокировали в машине.
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+33 Прощай немытая раССея
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+23 Прощай немытая раССея
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показать весь комментарий31.01.2021 16:56
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тот Виторган.
он чуток адекватнее
А тепер він знову хоче потрапити в кадр, знаючи напевно, що його не зачеплять.
обживутся тут, отъедятся
и начнут гундяйствовать и права качать про русскоязычную челюсть
Ермака выкинуть из руководства страны никого не находится, а перекрыть полторы тысячи километров границы на месяцы сразу найдутся
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich 2 ч
- Ну Українці! Ну підтримайте Подвального. Він же кращий за Путіна!
- Краще? Чим?
Всіх опозиціонерів ви вбили.
Тільки повний розпад Росії.
Тільки хардкор.
не факт.
вот у круга, к примеру, конца нет, сколько бы по нему ни двигаться )))
и не повыбивают той же дубинкой зубы.
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