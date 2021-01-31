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ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российские правоохранители задержали соратника Алексея Навального главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина.

Об этом сам Яшин написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В самом финале акции меня задержали. Целая спецоперация: ДПС блокировала в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции. Видимо, будут арестовывать", - написал Яшин.

ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального 01

По словам Яшина, вместе с ним задержан исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Их с Пивоваровым вместе заблокировали в машине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протестующему в Москве разбили голову, к другому ОМОН применил электрошокер, он потерял сознание. Задержаны более 2 700 человек. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+33
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 3116
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31.01.2021 16:56
+23
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 16:51
+20
тогда миллионы лаптеногих сюда побегут,

обживутся тут, отъедятся

и начнут гундяйствовать и права качать про русскоязычную челюсть
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31.01.2021 16:56
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Це не той, що Ксюшадь шпекає?
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31.01.2021 16:45 Ответить
не,

тот Виторган.

он чуток адекватнее
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31.01.2021 16:46 Ответить
та вже не Віторган а режисер тіпу ліберал Богомолов ))
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31.01.2021 17:26 Ответить
вин...
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31.01.2021 17:15 Ответить
Це той Яшин, що був найближчим соратником Нємцова - стукотів про кожен крок..
А тепер він знову хоче потрапити в кадр, знаючи напевно, що його не зачеплять.
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31.01.2021 17:20 Ответить
абсолютно ! - черпаю всю інфу від заяв Айдера
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31.01.2021 17:22 Ответить
Це саме той, що зайшов у моковську владу демократом а працює зараз у приймальнійй комісії від районної влади по мобілізації вояк й для війни з Україною у тому числі - про це говорить непримеренний Айдер Муждабаєв
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31.01.2021 17:21 Ответить
та шоб они там все всех задержали и шоб у них на нас времени совсем не осталось
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31.01.2021 16:45 Ответить
Не, нам выгоднее в рашке кровавая бойня, то есть гражданская война. Вот тогда на нас точно времени не будет
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31.01.2021 16:51 Ответить
тогда миллионы лаптеногих сюда побегут,

обживутся тут, отъедятся

и начнут гундяйствовать и права качать про русскоязычную челюсть
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31.01.2021 16:56 Ответить
Ну ничего не мешает закрыть границу. Не захочет власть, то думаю много добровольцев как среди обычных граждан так и среди АТОшников найдется
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31.01.2021 16:57 Ответить
ага )))

Ермака выкинуть из руководства страны никого не находится, а перекрыть полторы тысячи километров границы на месяцы сразу найдутся
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31.01.2021 17:24 Ответить
не, к вам уж точно не побегут... ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 7973 все будет хорошо...
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31.01.2021 17:17 Ответить
Конечно, не побегут. Просто стаду дадут по башке, и оно успокоится. русские же...
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31.01.2021 17:27 Ответить
Така от фигня для ватных петухов: https://twitter.com/i/status/1353422780205686787
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 9801
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31.01.2021 18:26 Ответить
их и так тут пол страны минимум ..
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31.01.2021 17:24 Ответить
Ні. За переписом 2001 кацапів було в Україні 17%. Зараз мінус Крим і частина Доньасу. Думаю зараз їх приблизно 10%. З них *************** дебілами є від сили одна четверта. Є велика різниця між кацапомовним українцем і довбанутим на всю голову кацапом.
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31.01.2021 18:16 Ответить
Обіцяю розшукувати і відстрілювати кацапських біженців як скажених собак.
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31.01.2021 18:12 Ответить
Зря надеетесь. Я думаю что это всё под контролем *****.
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31.01.2021 17:14 Ответить
Помню, вратарь был Яшин. Может это из его династии.
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31.01.2021 16:46 Ответить
Лев, Київське Динамо.
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31.01.2021 16:51 Ответить
Ніколи не грав в Київському Динамо
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31.01.2021 16:57 Ответить
улыбочки , селфи , аквадискотеки , хороводы ... серьёзно ? так собрались менять страну - захороводить ***** ?
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31.01.2021 16:50 Ответить
квіти, як у білорусів було...
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31.01.2021 17:01 Ответить
Тільки тупі кацапи можуть давати себе заарештовувати.
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31.01.2021 16:50 Ответить
так вони всі такі.Бздять кормити коктейлями омоновців
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31.01.2021 17:02 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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31.01.2021 16:50 Ответить
стихи Юрия Нестеренко.
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31.01.2021 17:55 Ответить
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 16:51 Ответить
А чому не в 2036 одразу?
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31.01.2021 17:02 Ответить
Намного эффективнее просто бутылки поставить, кацапы сами на них сядут и конец протесту
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31.01.2021 16:54 Ответить
Велели всем митингующим , не зависимо от согласия , ввести вакцину кацапскую.
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31.01.2021 17:30 Ответить


ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich 2 ч

- Ну Українці! Ну підтримайте Подвального. Він же кращий за Путіна!
- Краще? Чим?
Всіх опозиціонерів ви вбили.
Тільки повний розпад Росії.
Тільки хардкор.
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31.01.2021 16:54 Ответить
Я удивляюсь подобным месседжам (закинутым прямиком из кремля, кстати). Уже 7 лет из каждого утюга рассказывают какой Кабай бандит и убийца. А когда появляется вероятность, что его могут наказать, начинаются песни- "не трогайте путьку, руки прочь от засранца!". Или он завтра сядет в самолёт и полетит на свой суд в Гаагу? В этом что ли логика? Пусть хоть кто-то его накажет! Это уже второстепенное, кто именно. Навальный, не Навальный...вообще наплевать! А то какой-то "стокгольмский синдром" развели.
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31.01.2021 17:05 Ответить
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4798
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31.01.2021 17:09 Ответить
Что вы думаете о выступлении российских лыжников ?
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31.01.2021 17:21 Ответить
Пусть себе меняют шило на мыло, нам с того что?
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31.01.2021 21:19 Ответить
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 3116
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31.01.2021 16:56 Ответить
распад кацапии неизбежен, как крах рашизма
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31.01.2021 16:58 Ответить
гибель вселенной то же неизбежна .. только это будет очень не скоро ..
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31.01.2021 17:26 Ответить
Вселенная и дальше и спокойнее ... или "какаяразница" ?
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31.01.2021 17:33 Ответить
как это она дальше если ты в ней и находишься ? ну а распад кацапии точно произойдёт, только к сожалению точно не при нашей жизни ..
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31.01.2021 17:52 Ответить
гибель вселенной то же неизбежна ..


не факт.

вот у круга, к примеру, конца нет, сколько бы по нему ни двигаться )))
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01.02.2021 02:45 Ответить
Спаліть себе разом з автозаком.
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31.01.2021 17:01 Ответить
Ні, спочатку там нада наср@ть!
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31.01.2021 17:03 Ответить
Понятно, когда против сцаря и за свою свободу.., но когда против сцаря Володьки, и за царя Алешку ?.. ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 2866
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31.01.2021 17:03 Ответить
Когда они кричат «опускай», это подсказка омону?
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31.01.2021 17:03 Ответить
На фото Илья Яшин почти счастлив: он точно знает, что ему не порвут дубинкой задницу,
и не повыбивают той же дубинкой зубы.
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31.01.2021 17:14 Ответить
Как там кацапы про Сирию писали: Аллах разберётся... Вот так и тут: Пусть бьют всех подряд, а Бог поделит на виноватых и невиноватых...
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31.01.2021 17:15 Ответить
А що, реальний такий пітерський пацан, лідер ерефії. Яка ерефія такий і лідер.
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31.01.2021 17:23 Ответить
***** кожного(с) щось згадалося передвиборча обіцянка нашого підера ялинковіча.
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31.01.2021 17:49 Ответить
Так його ж ще минулого тижня арештували.
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31.01.2021 17:23 Ответить
Прикольно, это для него была новость о том что его могут задержать? Он и шёл туда деньги грантоедовские отрабатывать )
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31.01.2021 17:24 Ответить


Открытые медиа@OpenMedia_io





По наблюдениям корреспондента «Открытых медиа», задержаниями на Сухаревской командует Сергей Кусюк, бывший командир полка особого назначения «Беркут» МВД Украины
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31.01.2021 17:24 Ответить
Не змогла дивитись, як жорстоко луплять дубинами просто вихоплююючи спокійно йдучих по тротуару! ЖАХ!
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31.01.2021 17:25 Ответить
сотни лет отрицательной селекции не могли не дать результат .. это всё зомби .. да и людьми они никогда небыли ..
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31.01.2021 17:28 Ответить
А дивитись й не треба. Хай луплять кацапів втемну)
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31.01.2021 17:28 Ответить
Жорстоко але... була ж велилюднійша колонна протесту у Москві на початку вторгнення в Україну, а потім... Де поділись сміливі заяви Макарєвича. Шевчук вже заспівав до фільму про ДОКТАРА ВЕРА в штатском ...Гнилість братух ліберальних касапських просто жахлива! А ця молодь окровавлена то їх дітки , якщо не особисті то дітки іх " ідеологічного касапського лібералізму"
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31.01.2021 17:45 Ответить
Шо воно таке яшина?
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31.01.2021 17:30 Ответить
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 73
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31.01.2021 17:30 Ответить
у ходорковского хватит деньгов оплатить еще 100 майданов роSSii
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31.01.2021 17:30 Ответить
...а из нашего окна-
бойня красная видна ...
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31.01.2021 17:34 Ответить
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 8506
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31.01.2021 17:35 Ответить
ПУТИН ДОЛЖЕН ХОДОРУ 57 МЛРД.ДОЛЛ. ПО ИСКУ ЮКОСА
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31.01.2021 17:37 Ответить
Шо Яшин ! Тут Паульса пов'язали !
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 9655
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31.01.2021 17:38 Ответить
партия в шахматы.путин-ходорковский.белые начинают и проигрывают
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31.01.2021 17:39 Ответить
Надо же, ни дубинкой, ни электрошокером, как других "задерживали"..
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31.01.2021 17:43 Ответить
піднімають йому рейтинг на вибори в Думу ...
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31.01.2021 17:48 Ответить
страна-лагерь... одни сидят другие охраняют..... и да Крым не бутерброд мы помним....
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31.01.2021 17:45 Ответить
Кожного разу, як дивлюся на протестні хороводи здичавілих, щиро радію, що я українець: https://youtu.be/yrOPmixtu5w
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31.01.2021 19:47 Ответить
Да насрать!
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31.01.2021 20:14 Ответить
нахера мне этот сранный агент фсб яшин... а ничего, что в Украине воры коболев, витренко и прочая шушера обворовывают украинцев, которым принадлежат недра? может лучше об этом писать...
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01.02.2021 03:25 Ответить
 
 