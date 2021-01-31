ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального. ФОТО

Російські правоохоронці затримали соратника Олексія Навального, главу Красносільського муніципального округу Москви Іллю Яшина.

Про це сам Яшин написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У самому фіналі акції мене затримали. Ціла спецоперація: ДПС блокувала в машині, приїхали бійці ОМОН і опери центру Е. Везуть до відділу поліції. Мабуть, будуть заарештовувати", - написав Яшин.

За словами Яшина, разом з ним затримано виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова. Їх з Пивоваровим разом заблокували в машині.

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