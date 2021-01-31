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ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські правоохоронці затримали соратника Олексія Навального, главу Красносільського муніципального округу Москви Іллю Яшина.
Про це сам Яшин написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У самому фіналі акції мене затримали. Ціла спецоперація: ДПС блокувала в машині, приїхали бійці ОМОН і опери центру Е. Везуть до відділу поліції. Мабуть, будуть заарештовувати", - написав Яшин.
За словами Яшина, разом з ним затримано виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова. Їх з Пивоваровим разом заблокували в машині.
Топ коментарі
+33 Прощай немытая раССея
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+23 Прощай немытая раССея
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показати весь коментар31.01.2021 16:56
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тот Виторган.
он чуток адекватнее
А тепер він знову хоче потрапити в кадр, знаючи напевно, що його не зачеплять.
обживутся тут, отъедятся
и начнут гундяйствовать и права качать про русскоязычную челюсть
Ермака выкинуть из руководства страны никого не находится, а перекрыть полторы тысячи километров границы на месяцы сразу найдутся
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich 2 ч
- Ну Українці! Ну підтримайте Подвального. Він же кращий за Путіна!
- Краще? Чим?
Всіх опозиціонерів ви вбили.
Тільки повний розпад Росії.
Тільки хардкор.
не факт.
вот у круга, к примеру, конца нет, сколько бы по нему ни двигаться )))
и не повыбивают той же дубинкой зубы.
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