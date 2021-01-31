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ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російські правоохоронці затримали соратника Олексія Навального, главу Красносільського муніципального округу Москви Іллю Яшина.

Про це сам Яшин написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У самому фіналі акції мене затримали. Ціла спецоперація: ДПС блокувала в машині, приїхали бійці ОМОН і опери центру Е. Везуть до відділу поліції. Мабуть, будуть заарештовувати", - написав Яшин.

ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального 01

За словами Яшина, разом з ним затримано виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова. Їх з Пивоваровим разом заблокували в машині.

Також читайте: Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО
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Топ коментарі
+33
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 3116
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31.01.2021 16:56
+23
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 16:51
+20
тогда миллионы лаптеногих сюда побегут,

обживутся тут, отъедятся

и начнут гундяйствовать и права качать про русскоязычную челюсть
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31.01.2021 16:56
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Це не той, що Ксюшадь шпекає?
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31.01.2021 16:45 Відповісти
не,

тот Виторган.

он чуток адекватнее
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31.01.2021 16:46 Відповісти
та вже не Віторган а режисер тіпу ліберал Богомолов ))
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31.01.2021 17:26 Відповісти
вин...
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31.01.2021 17:15 Відповісти
Це той Яшин, що був найближчим соратником Нємцова - стукотів про кожен крок..
А тепер він знову хоче потрапити в кадр, знаючи напевно, що його не зачеплять.
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31.01.2021 17:20 Відповісти
абсолютно ! - черпаю всю інфу від заяв Айдера
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31.01.2021 17:22 Відповісти
Це саме той, що зайшов у моковську владу демократом а працює зараз у приймальнійй комісії від районної влади по мобілізації вояк й для війни з Україною у тому числі - про це говорить непримеренний Айдер Муждабаєв
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31.01.2021 17:21 Відповісти
та шоб они там все всех задержали и шоб у них на нас времени совсем не осталось
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31.01.2021 16:45 Відповісти
Не, нам выгоднее в рашке кровавая бойня, то есть гражданская война. Вот тогда на нас точно времени не будет
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31.01.2021 16:51 Відповісти
тогда миллионы лаптеногих сюда побегут,

обживутся тут, отъедятся

и начнут гундяйствовать и права качать про русскоязычную челюсть
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31.01.2021 16:56 Відповісти
Ну ничего не мешает закрыть границу. Не захочет власть, то думаю много добровольцев как среди обычных граждан так и среди АТОшников найдется
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31.01.2021 16:57 Відповісти
ага )))

Ермака выкинуть из руководства страны никого не находится, а перекрыть полторы тысячи километров границы на месяцы сразу найдутся
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31.01.2021 17:24 Відповісти
не, к вам уж точно не побегут... ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 7973 все будет хорошо...
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31.01.2021 17:17 Відповісти
Конечно, не побегут. Просто стаду дадут по башке, и оно успокоится. русские же...
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31.01.2021 17:27 Відповісти
Така от фигня для ватных петухов: https://twitter.com/i/status/1353422780205686787
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 9801
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31.01.2021 18:26 Відповісти
их и так тут пол страны минимум ..
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31.01.2021 17:24 Відповісти
Ні. За переписом 2001 кацапів було в Україні 17%. Зараз мінус Крим і частина Доньасу. Думаю зараз їх приблизно 10%. З них *************** дебілами є від сили одна четверта. Є велика різниця між кацапомовним українцем і довбанутим на всю голову кацапом.
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31.01.2021 18:16 Відповісти
Обіцяю розшукувати і відстрілювати кацапських біженців як скажених собак.
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31.01.2021 18:12 Відповісти
Зря надеетесь. Я думаю что это всё под контролем *****.
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31.01.2021 17:14 Відповісти
Помню, вратарь был Яшин. Может это из его династии.
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31.01.2021 16:46 Відповісти
Лев, Київське Динамо.
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31.01.2021 16:51 Відповісти
Ніколи не грав в Київському Динамо
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31.01.2021 16:57 Відповісти
улыбочки , селфи , аквадискотеки , хороводы ... серьёзно ? так собрались менять страну - захороводить ***** ?
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31.01.2021 16:50 Відповісти
квіти, як у білорусів було...
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31.01.2021 17:01 Відповісти
Тільки тупі кацапи можуть давати себе заарештовувати.
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31.01.2021 16:50 Відповісти
так вони всі такі.Бздять кормити коктейлями омоновців
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31.01.2021 17:02 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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31.01.2021 16:50 Відповісти
стихи Юрия Нестеренко.
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31.01.2021 17:55 Відповісти
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 16:51 Відповісти
А чому не в 2036 одразу?
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31.01.2021 17:02 Відповісти
Намного эффективнее просто бутылки поставить, кацапы сами на них сядут и конец протесту
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31.01.2021 16:54 Відповісти
Велели всем митингующим , не зависимо от согласия , ввести вакцину кацапскую.
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31.01.2021 17:30 Відповісти


ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich 2 ч

- Ну Українці! Ну підтримайте Подвального. Він же кращий за Путіна!
- Краще? Чим?
Всіх опозиціонерів ви вбили.
Тільки повний розпад Росії.
Тільки хардкор.
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31.01.2021 16:54 Відповісти
Я удивляюсь подобным месседжам (закинутым прямиком из кремля, кстати). Уже 7 лет из каждого утюга рассказывают какой Кабай бандит и убийца. А когда появляется вероятность, что его могут наказать, начинаются песни- "не трогайте путьку, руки прочь от засранца!". Или он завтра сядет в самолёт и полетит на свой суд в Гаагу? В этом что ли логика? Пусть хоть кто-то его накажет! Это уже второстепенное, кто именно. Навальный, не Навальный...вообще наплевать! А то какой-то "стокгольмский синдром" развели.
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31.01.2021 17:05 Відповісти
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4798
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31.01.2021 17:09 Відповісти
Что вы думаете о выступлении российских лыжников ?
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31.01.2021 17:21 Відповісти
Пусть себе меняют шило на мыло, нам с того что?
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31.01.2021 21:19 Відповісти
ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 3116
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31.01.2021 16:56 Відповісти
распад кацапии неизбежен, как крах рашизма
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31.01.2021 16:58 Відповісти
гибель вселенной то же неизбежна .. только это будет очень не скоро ..
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31.01.2021 17:26 Відповісти
Вселенная и дальше и спокойнее ... или "какаяразница" ?
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31.01.2021 17:33 Відповісти
как это она дальше если ты в ней и находишься ? ну а распад кацапии точно произойдёт, только к сожалению точно не при нашей жизни ..
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31.01.2021 17:52 Відповісти
гибель вселенной то же неизбежна ..


не факт.

вот у круга, к примеру, конца нет, сколько бы по нему ни двигаться )))
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01.02.2021 02:45 Відповісти
Спаліть себе разом з автозаком.
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31.01.2021 17:01 Відповісти
Ні, спочатку там нада наср@ть!
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31.01.2021 17:03 Відповісти
Понятно, когда против сцаря и за свою свободу.., но когда против сцаря Володьки, и за царя Алешку ?.. ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 2866
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31.01.2021 17:03 Відповісти
Когда они кричат «опускай», это подсказка омону?
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31.01.2021 17:03 Відповісти
На фото Илья Яшин почти счастлив: он точно знает, что ему не порвут дубинкой задницу,
и не повыбивают той же дубинкой зубы.
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31.01.2021 17:14 Відповісти
Как там кацапы про Сирию писали: Аллах разберётся... Вот так и тут: Пусть бьют всех подряд, а Бог поделит на виноватых и невиноватых...
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31.01.2021 17:15 Відповісти
А що, реальний такий пітерський пацан, лідер ерефії. Яка ерефія такий і лідер.
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31.01.2021 17:23 Відповісти
***** кожного(с) щось згадалося передвиборча обіцянка нашого підера ялинковіча.
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31.01.2021 17:49 Відповісти
Так його ж ще минулого тижня арештували.
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31.01.2021 17:23 Відповісти
Прикольно, это для него была новость о том что его могут задержать? Он и шёл туда деньги грантоедовские отрабатывать )
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31.01.2021 17:24 Відповісти


Открытые медиа@OpenMedia_io





По наблюдениям корреспондента «Открытых медиа», задержаниями на Сухаревской командует Сергей Кусюк, бывший командир полка особого назначения «Беркут» МВД Украины
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31.01.2021 17:24 Відповісти
Не змогла дивитись, як жорстоко луплять дубинами просто вихоплююючи спокійно йдучих по тротуару! ЖАХ!
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31.01.2021 17:25 Відповісти
сотни лет отрицательной селекции не могли не дать результат .. это всё зомби .. да и людьми они никогда небыли ..
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31.01.2021 17:28 Відповісти
А дивитись й не треба. Хай луплять кацапів втемну)
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31.01.2021 17:28 Відповісти
Жорстоко але... була ж велилюднійша колонна протесту у Москві на початку вторгнення в Україну, а потім... Де поділись сміливі заяви Макарєвича. Шевчук вже заспівав до фільму про ДОКТАРА ВЕРА в штатском ...Гнилість братух ліберальних касапських просто жахлива! А ця молодь окровавлена то їх дітки , якщо не особисті то дітки іх " ідеологічного касапського лібералізму"
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31.01.2021 17:45 Відповісти
Шо воно таке яшина?
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31.01.2021 17:30 Відповісти
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 73
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31.01.2021 17:30 Відповісти
у ходорковского хватит деньгов оплатить еще 100 майданов роSSii
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31.01.2021 17:30 Відповісти
...а из нашего окна-
бойня красная видна ...
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31.01.2021 17:34 Відповісти
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 8506
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31.01.2021 17:35 Відповісти
ПУТИН ДОЛЖЕН ХОДОРУ 57 МЛРД.ДОЛЛ. ПО ИСКУ ЮКОСА
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31.01.2021 17:37 Відповісти
Шо Яшин ! Тут Паульса пов'язали !
ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 9655
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31.01.2021 17:38 Відповісти
партия в шахматы.путин-ходорковский.белые начинают и проигрывают
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31.01.2021 17:39 Відповісти
Надо же, ни дубинкой, ни электрошокером, как других "задерживали"..
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31.01.2021 17:43 Відповісти
піднімають йому рейтинг на вибори в Думу ...
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31.01.2021 17:48 Відповісти
страна-лагерь... одни сидят другие охраняют..... и да Крым не бутерброд мы помним....
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31.01.2021 17:45 Відповісти
Кожного разу, як дивлюся на протестні хороводи здичавілих, щиро радію, що я українець: https://youtu.be/yrOPmixtu5w
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31.01.2021 19:47 Відповісти
Да насрать!
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31.01.2021 20:14 Відповісти
нахера мне этот сранный агент фсб яшин... а ничего, что в Украине воры коболев, витренко и прочая шушера обворовывают украинцев, которым принадлежат недра? может лучше об этом писать...
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01.02.2021 03:25 Відповісти
 
 