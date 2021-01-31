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Папа Римский установил день дедушек и бабушек

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Папа Римский установил день дедушек и бабушек

Папа Римский Франциск установил день дедушек и бабушек. Праздник будет отмечаться ежегодно в четвертое воскресенье июля.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Ватикану, приурочена дата к 26 июля, на которое в литургическом календаре Церкви латинского обряда приходится память святых Иоакима и Анны - дедушки и бабушки Иисуса.

"Дедушки и бабушки часто позабыты, и мы забываем об этом богатстве, способном сохранить корни и передавать его. И поэтому я решил установить Всемирный день дедушек, бабушек и людей преклонного возраста. Важно, чтобы дедушки и бабушки встречались с внуками, а внуки - с дедушками и бабушками, потому что, как говорит пророк Иоиль, дедушки и бабушки перед внуками будут мечтать, иметь видения, а молодые, черпая силы от дедушек и бабушек, будут следовать дальше, пророчить", - уверен понтифик.

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Автор: Анна Судак
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Куди установив?
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31.01.2021 23:57 Ответить
эти дебилы религиозные тысячелетиями разводят лохов....
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01.02.2021 00:19 Ответить
т.е. почитать дедушек и бабушек нужно только в последнее воскресенье июля !?
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01.02.2021 00:35 Ответить
Дуже мудра і людяна ініціатива.
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01.02.2021 01:16 Ответить
Нэх бенде похвальоний Єзус Христус на вєки вєкув ! Славімо єго !
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01.02.2021 01:25 Ответить
дивно, що ніхто раніше не додумався таке свято започаткувати?
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01.02.2021 01:52 Ответить
А Папа дед чи бабка?
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01.02.2021 06:17 Ответить
Рабсияне в этот день еще раз возьмут штурмом фанерный рейхстаг и изнасилуют фанерных немок. В честь дидов.
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01.02.2021 07:28 Ответить
Вот прабабушкам и прадедушкам, наверное, обидно...
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01.02.2021 08:51 Ответить
Блазень.
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01.02.2021 14:40 Ответить
 
 