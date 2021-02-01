УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном
4 638 14
Папа Римський (255) пенсіонери (476) Франциск (147)

Папа Римський встановив день дідусів і бабусь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Папа Римський встановив день дідусів і бабусь

Папа Римський Франциск встановив день дідусів і бабусь. Свято буде відзначатися щорічно в четверту неділю липня.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Ватикану, приурочена дата до 26 липня, на яке в літургійному календарі Церкви латинського обряду доводиться пам'ять святих Йоакима і Анни - дідусі і бабусі Ісуса.

" Дідусі й бабусі часто є забутими, й ми забуваємо про це багатство, щоби зберегти коріння та передавати його. І тому я вирішив установити Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком, що кожного року відзначатиметься в усій Церкві в четверту неділю липня, в близькості до літургійного спогадування святих Йоакима та Анни, дідуся й бабусі Ісуса. Важливо, щоб дідусі й бабусі зустрічалися з внуками, а внуки – з дідусями й бабусями, бо, як каже пророк Йоіл, дідусі й бабусі перед внуками мріятимуть, матимуть видіння, а молоді, черпаючи сили від дідусів і бабусь, прямуватимуть далі, пророкуватимуть", - упевнений понтифік.

Також читайте: Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди установив?
показати весь коментар
31.01.2021 23:57 Відповісти
эти дебилы религиозные тысячелетиями разводят лохов....
показати весь коментар
01.02.2021 00:19 Відповісти
т.е. почитать дедушек и бабушек нужно только в последнее воскресенье июля !?
показати весь коментар
01.02.2021 00:35 Відповісти
Дуже мудра і людяна ініціатива.
показати весь коментар
01.02.2021 01:16 Відповісти
Нэх бенде похвальоний Єзус Христус на вєки вєкув ! Славімо єго !
показати весь коментар
01.02.2021 01:25 Відповісти
дивно, що ніхто раніше не додумався таке свято започаткувати?
показати весь коментар
01.02.2021 01:52 Відповісти
А Папа дед чи бабка?
показати весь коментар
01.02.2021 06:17 Відповісти
Рабсияне в этот день еще раз возьмут штурмом фанерный рейхстаг и изнасилуют фанерных немок. В честь дидов.
показати весь коментар
01.02.2021 07:28 Відповісти
Вот прабабушкам и прадедушкам, наверное, обидно...
показати весь коментар
01.02.2021 08:51 Відповісти
Блазень.
показати весь коментар
01.02.2021 14:40 Відповісти
 
 