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При Байдене США введут широкие санкции против РФ, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

При Байдене США введут широкие санкции против РФ, - Кравчук

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как новый президент США Джо Байден может защитить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Этот вопрос обсуждался не как основной, но очень важный, я имею в виду об Украине. Вопрос был главный о договоре о стратегическом ядерном оружии. И в ходе обсуждения продления этого договора был поднят вопрос об Украине. И Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе президента, идеально высказался в отношении Украины. Что Украина суверенное независимое государство, что Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и что это будет главным направлением внешней политики США по отношению к Украине.

Я недавно посмотрел выступление Байдена, когда он приезжал в Украину и выступал в парламенте. Это было действительно идеальное выступление. Он расставил все акценты, там не было никакого сомнения в том, что лично он и Демократическая партия стоят на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он.

Кравчук рассказал, какие именно шаги может предпринять власть США.

"Я убежден, что господин Байден будет проводить политику в жизнь. Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, идет разговор о том, что могут быть санкции выведения России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

Второе. Будет политическое и дипломатическое влияние. У меня мнение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в Нормандскую четверку был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию о защите Украины. И санкции, и оружие, политическое давление. Россию надо вынудить действовать в рамках международного права", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Максим Яли заявил, что первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не дает Украине повода для излишнего оптимизма.
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Топ комментарии
+8
Флюгер хєрів, компліменти Байдену, а втіхаря просування забаганок мертвечука (читай росссії). Ти краще скажи нам ,стара ******, де Чорноморське пароплавство?
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01.02.2021 07:26
+6
Ага... Байден буде захищать інтереси України і вводить санкції проти Росії, а ця "стара партійна ****" буде використовувать це, як "лякачку" для кацапів, щоб виторгувать додаткові преференції та подорожче продать інтереси України...
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01.02.2021 07:18
+3
весь мир вводит санкции, а вы уроды нихрена не делаете и целуете в жопу российских ублюдков
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01.02.2021 08:24
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"Я убежден, что господин Байден будет проводить политику в жизнь. Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, идет разговор о том, что могут быть санкции выведения России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях.Источник: https://censor.net/ru/n3245182

Ключевые слова "станут", "могут"
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01.02.2021 07:11 Ответить
Ага... Байден буде захищать інтереси України і вводить санкції проти Росії, а ця "стара партійна ****" буде використовувать це, як "лякачку" для кацапів, щоб виторгувать додаткові преференції та подорожче продать інтереси України...
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01.02.2021 07:18 Ответить
За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9469....
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01.02.2021 08:07 Ответить
Йди в сраку, провокатор!!!
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01.02.2021 08:08 Ответить
Флюгер хєрів, компліменти Байдену, а втіхаря просування забаганок мертвечука (читай росссії). Ти краще скажи нам ,стара ******, де Чорноморське пароплавство?
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01.02.2021 07:26 Ответить
Вони з мертвечуком - соратники ще по протидії дисидентам. Мертвечук допомагав їх підло засуджувати, будучи їхнім адвокатом, а Кравчук придумував для цих засуджень ідеологічні пояснення.
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01.02.2021 07:52 Ответить
Ворожіння на кавовій гущі, а я почекаю реальных справ.
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01.02.2021 07:26 Ответить
Працювати, а не чекати треба.
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01.02.2021 08:01 Ответить
То йди та працюй.
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01.02.2021 08:17 Ответить
"Переходящие красные трусы" в очередной раз о правде жизни... Видели деяния этого достойного представителя дерьмокрадов США при Порошенко... Проводя интерполяцию не сложно предположить, - будут и дальше разворовывать национальные багатства Украины и грабить украинский народ.
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01.02.2021 07:29 Ответить
Цікаво,де це падло гебняве грошики тримає ?
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01.02.2021 07:37 Ответить
Ідеолог компартії розповідає про санкції? Це Штати мають вводити широкі санкції, а власник Кварталу і за сумісництвом президент України може барижити з кацапами на крові загиблих українців? Хоча чомусь мені не дивно.
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01.02.2021 07:49 Ответить
Штаты, практически исчерпали свои санкции (Госдеп), а с ЕС поссорились, из-за СП-2, и им санкции, как зайцу пятая нога. Вся надега на Украину
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01.02.2021 08:05 Ответить
толку от этихё сцанкций никакого
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01.02.2021 08:06 Ответить
Так уже "при Байдене", а все только и поют уже который год старую песню о "драконовских" или каких то таких санкциях. А сп2 после остановки достривают, "при Байдене".
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01.02.2021 08:16 Ответить
. При Байдене США введут широкие санкции против агентов РФ в Украине. Дубинский и Деркачь это только начало списка Далее следуют АП ГПУ , - Кравчук-Чингачгук (верная рука Ж ОПЖ пиртии регионов и прочей мрази)
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01.02.2021 08:23 Ответить
весь мир вводит санкции, а вы уроды нихрена не делаете и целуете в жопу российских ублюдков
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01.02.2021 08:24 Ответить
Откуда знаешь? Главное ,что бы он против нас санкции не ввел из за повальной коррупции и тупизма зедебилов.Еще пару выступлений таких как дубинский и деркач,а еще и суды и прокуроры от зедебилов против президента США и санкции обеспечены!
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01.02.2021 09:22 Ответить
В 2008 году администрация Буша наработала целый том санкций(из-за Грузии),от которых раша сейчас бы стояла на коленях с протянутой рукой,но к власти пришёл "голубь мира"-демократ обама (выиграл выборы у Великого и непревзойдённого старины Маккейна)и всё "зарубил",урод За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3273 А теперь пришёл ещё один демократ,и мы на что-то надеемся,я сомневаюсь(очень хочу ошибиться)
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01.02.2021 11:48 Ответить
 
 