За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук

Експрезидент України Леонід Кравчук розповів, як новий президент США Джо Байден може захистити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Це питання обговорювалося не як основне, але дуже важливе, я маю на увазі про Україну. Питання було головне про договір щодо стратегічної ядерної зброї. І в процесі обговорення продовження цього договору було порушено питання про Україну. І Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі Президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США стосовно України.

Я нещодавно подивився виступ Байдена, коли він приїжджав до України й виступав у парламенті. Це був дійсно ідеальний виступ, він розставив всі акценти, там не було жодного сумніву в тому, що особисто він і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав він.

Кравчук розповів, які саме кроки може зробити влада США.

"Я переконаний, що пан Байден буде проводити політику в життя. Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, а стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції, йде розмова про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції.

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Друге. Буде політичний та дипломатичний вплив. У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у Нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права", - сказав він.

Раніше експерт-міжнародник Максим Ялі заявив, що перша телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна не дає Україні приводу для зайвого оптимізму.