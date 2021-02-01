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За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук

Експрезидент України Леонід Кравчук розповів, як новий президент США Джо Байден може захистити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Це питання обговорювалося не як основне, але дуже важливе, я маю на увазі про Україну. Питання було головне про договір щодо стратегічної ядерної зброї. І в процесі обговорення продовження цього договору було порушено питання про Україну. І Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі Президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США стосовно України.

Я нещодавно подивився виступ Байдена, коли він приїжджав до України й виступав у парламенті. Це був дійсно ідеальний виступ, він розставив всі акценти, там не було жодного сумніву в тому, що особисто він і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав він.

Кравчук розповів, які саме кроки може зробити влада США.

"Я переконаний, що пан Байден буде проводити політику в життя. Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, а стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції, йде розмова про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук

Друге. Буде політичний та дипломатичний вплив. У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у Нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права", - сказав він.

Раніше експерт-міжнародник Максим Ялі заявив, що перша телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна не дає Україні приводу для зайвого оптимізму.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Флюгер хєрів, компліменти Байдену, а втіхаря просування забаганок мертвечука (читай росссії). Ти краще скажи нам ,стара ******, де Чорноморське пароплавство?
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01.02.2021 07:26
+6
Ага... Байден буде захищать інтереси України і вводить санкції проти Росії, а ця "стара партійна ****" буде використовувать це, як "лякачку" для кацапів, щоб виторгувать додаткові преференції та подорожче продать інтереси України...
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01.02.2021 07:18
+3
весь мир вводит санкции, а вы уроды нихрена не делаете и целуете в жопу российских ублюдков
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01.02.2021 08:24
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"Я убежден, что господин Байден будет проводить политику в жизнь. Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, идет разговор о том, что могут быть санкции выведения России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях.Источник: https://censor.net/ru/n3245182

Ключевые слова "станут", "могут"
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01.02.2021 07:11 Відповісти
Ага... Байден буде захищать інтереси України і вводить санкції проти Росії, а ця "стара партійна ****" буде використовувать це, як "лякачку" для кацапів, щоб виторгувать додаткові преференції та подорожче продать інтереси України...
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01.02.2021 07:18 Відповісти
За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9469....
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01.02.2021 08:07 Відповісти
Йди в сраку, провокатор!!!
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01.02.2021 08:08 Відповісти
Флюгер хєрів, компліменти Байдену, а втіхаря просування забаганок мертвечука (читай росссії). Ти краще скажи нам ,стара ******, де Чорноморське пароплавство?
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01.02.2021 07:26 Відповісти
Вони з мертвечуком - соратники ще по протидії дисидентам. Мертвечук допомагав їх підло засуджувати, будучи їхнім адвокатом, а Кравчук придумував для цих засуджень ідеологічні пояснення.
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01.02.2021 07:52 Відповісти
Ворожіння на кавовій гущі, а я почекаю реальных справ.
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01.02.2021 07:26 Відповісти
Працювати, а не чекати треба.
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01.02.2021 08:01 Відповісти
То йди та працюй.
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01.02.2021 08:17 Відповісти
"Переходящие красные трусы" в очередной раз о правде жизни... Видели деяния этого достойного представителя дерьмокрадов США при Порошенко... Проводя интерполяцию не сложно предположить, - будут и дальше разворовывать национальные багатства Украины и грабить украинский народ.
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01.02.2021 07:29 Відповісти
Цікаво,де це падло гебняве грошики тримає ?
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01.02.2021 07:37 Відповісти
Ідеолог компартії розповідає про санкції? Це Штати мають вводити широкі санкції, а власник Кварталу і за сумісництвом президент України може барижити з кацапами на крові загиблих українців? Хоча чомусь мені не дивно.
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01.02.2021 07:49 Відповісти
Штаты, практически исчерпали свои санкции (Госдеп), а с ЕС поссорились, из-за СП-2, и им санкции, как зайцу пятая нога. Вся надега на Украину
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01.02.2021 08:05 Відповісти
толку от этихё сцанкций никакого
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01.02.2021 08:06 Відповісти
Так уже "при Байдене", а все только и поют уже который год старую песню о "драконовских" или каких то таких санкциях. А сп2 после остановки достривают, "при Байдене".
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01.02.2021 08:16 Відповісти
. При Байдене США введут широкие санкции против агентов РФ в Украине. Дубинский и Деркачь это только начало списка Далее следуют АП ГПУ , - Кравчук-Чингачгук (верная рука Ж ОПЖ пиртии регионов и прочей мрази)
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01.02.2021 08:23 Відповісти
весь мир вводит санкции, а вы уроды нихрена не делаете и целуете в жопу российских ублюдков
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01.02.2021 08:24 Відповісти
Откуда знаешь? Главное ,что бы он против нас санкции не ввел из за повальной коррупции и тупизма зедебилов.Еще пару выступлений таких как дубинский и деркач,а еще и суды и прокуроры от зедебилов против президента США и санкции обеспечены!
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01.02.2021 09:22 Відповісти
В 2008 году администрация Буша наработала целый том санкций(из-за Грузии),от которых раша сейчас бы стояла на коленях с протянутой рукой,но к власти пришёл "голубь мира"-демократ обама (выиграл выборы у Великого и непревзойдённого старины Маккейна)и всё "зарубил",урод За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3273 А теперь пришёл ещё один демократ,и мы на что-то надеемся,я сомневаюсь(очень хочу ошибиться)
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01.02.2021 11:48 Відповісти
 
 