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Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев задать вопросы спикерам.
Об этом он написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и COVID-19, и вакцинации от него, и возобновление путешествий по миру. Так президент анонсировал форум "Украина 30", на котором спикеры дадут ответ на вопросы.
"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях - это точно поможет форуму стать полезным", - обратился он к украинцам.
Топ комментарии
+20 jklpqrs
показать весь комментарий01.02.2021 08:56
+19 саша паламарчук
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+17 Русский Алкаш
показать весь комментарий01.02.2021 08:56
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"Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
Вопрос: Вова, ты уже билеты забронировал ?..
- А почему 30?
- А чтоб никто не догадался!
а этот, шо он несет
а куда- Тузику в будку?????
- На гілляку, Вова, на гілляку…
- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…
- А що таке?
- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...
- А «какая разница»….?
Виступи гидотно слухать - дивитись, я червонію від сорому, а що ж про нас думають у Світі?!
Доборолась Україна, аж до слуг урода!
Аби не Порошенко, дурнуваті 73%!
После этого возникает один вопрос: вообще самому тебе, Зеленский, не стыдно за свою антиукраинскую деятельность?
Після того, як він став президетом, через якийсь час я в одному із інтервю почув як він
сказав, = ми не будемо ні на кого давити, ми будемо діяти тільки по закону(т.е. ***** не робити, пересидіти пока занінчиться термін, і до кінця життя користуватися льготами, того що ти був президетом). Якщо б в раді набралася достатня кількість голосів то йому зразу протрібно робити імпічмент. Але ж ви подивіться на ті фотки , що журналісти роблять в залі Ради , Тимошенко наприклад і інші, ***** слів вже не хватає.
Я чё-то не понял - это вместо Всинародного Рифинендума или их будет два?
Шо то такое уже было......
Зеля.... Ты повторяешься....