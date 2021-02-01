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Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский анонсировал форум

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев задать вопросы спикерам.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и COVID-19, и вакцинации от него, и возобновление путешествий по миру. Так президент анонсировал форум "Украина 30", на котором спикеры дадут ответ на вопросы.

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"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях - это точно поможет форуму стать полезным", - обратился он к украинцам.
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Топ комментарии
+20
Сам уйдешь или нужна помощь, вот в чем вопрос.
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01.02.2021 08:56
+19
Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 1474
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01.02.2021 09:05
+17
Я бы задал один вопрос:
"Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
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01.02.2021 08:56
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Вапрос: корупціонерам пожиттєве? Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 2445
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01.02.2021 08:54 Ответить
Ну як там погода? У мене за вікном вже +6, сухо. Дерева не хитаються і вітру не створюють. Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання - Цензор.НЕТ 4164 В обід обіцяють +9. Бо мене тут вчора стращали морозом і катаклізьмою.
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01.02.2021 09:14 Ответить
Зранку було -1С і дощ. Зараз ноль та дощ.
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01.02.2021 09:23 Ответить
Я бы задал один вопрос:
"Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
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01.02.2021 08:56 Ответить
Він вже заявив про спосіб ухиляння від своїх злочинів на своїй днюхі. Головне не дати йому це зробити.
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01.02.2021 09:05 Ответить
Сам уйдешь или нужна помощь, вот в чем вопрос.
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01.02.2021 08:56 Ответить
І головне, прощальний концерт на піаніно буде?.. Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання - Цензор.НЕТ 2401
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01.02.2021 09:40 Ответить
Ему лучше молчать что не слово то ужас здравого ума его просто уже не народ не в мире не воспринимают как президента а просто говорящая голова озвучивающая все что ему дадут прочитать с бумажки
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01.02.2021 08:56 Ответить
Киев Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 7581Кривой Рог Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 7581Ростов - транзит.
Вопрос: Вова, ты уже билеты забронировал ?..
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01.02.2021 08:57 Ответить
пане Зеленський! коли Ви всі виздихате?
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01.02.2021 08:59 Ответить
У людей один вопрос-КОГДА?Не доводи до греха. Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 9089
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01.02.2021 09:00 Ответить
С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30".

- А почему 30?
- А чтоб никто не догадался!
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01.02.2021 09:01 Ответить
330 каждому
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01.02.2021 09:11 Ответить
30 cеребренников. каждой иуде.
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01.02.2021 09:23 Ответить
модератором будет дерьмак
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01.02.2021 09:01 Ответить
Чому не покарані прибічники Януковича???!
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01.02.2021 09:02 Ответить
Була вже пресуха.Рекордна.Наїлися на п'ять років наперед.
Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 467
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01.02.2021 09:03 Ответить
Еще недавно было Украина 36,5 а теперь уже Украина - 30 . Как говорят в таких случаях врачи - " мы его теряем..".
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01.02.2021 09:03 Ответить
Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 1474
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01.02.2021 09:05 Ответить
Физиономия брехливой иуды. Фууу...
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01.02.2021 11:56 Ответить
То від дзеркала відійди.
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01.02.2021 12:11 Ответить
Вова, сегодня ещё только 1 февраля, твой день(дурака) только через два месяца, или ты потерялся ?
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01.02.2021 09:05 Ответить
Прям судороги и понос у гундосого. Передоз может?
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01.02.2021 09:06 Ответить
будут приглашены только аллигатры
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01.02.2021 09:06 Ответить
Выключите ему (***********) микрофон!.......всё(!!!) то что оно произносит - позорище и стыдняк........😡
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01.02.2021 09:07 Ответить
Тримай запитання. Чому не порадився з народом розпродувати землю, чи ні, казьол? Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 437
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01.02.2021 09:07 Ответить
Шмаркля, а давай на стадіон.
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01.02.2021 09:08 Ответить
сайт 104 с утра сломался из за "низких тарифов" , прошлось показания передавать через Viber
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01.02.2021 09:09 Ответить
Він ще вчора не працював. Мона передавати до 5 числа. Я не поспішаю.
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01.02.2021 09:18 Ответить
с 6 ч утра працював
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01.02.2021 09:20 Ответить
можна СМСкой или Viber
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01.02.2021 09:21 Ответить
організм весна пройшла - саджати будуть?.....
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01.02.2021 09:09 Ответить
обычно клоуны смех и радость приносят людям
а этот, шо он несет
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01.02.2021 09:11 Ответить
геноцид пенсионеров - это тот же голодомор
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01.02.2021 09:11 Ответить
80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности
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01.02.2021 09:16 Ответить
Дурнику незрозуміти, що головний лікар повинен лікувати - ставити діагноз, знаходити шляхи лікування, а не проводити загальні сбори паціентів дурдома..Діагноз - психічних відхилень нема - просто Дурень
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01.02.2021 09:13 Ответить
Зелибобик такими дешевыми манипуляциями пытается поднять себе рейтинг. Задайте ему те-же вопросы, которые оно задавало Пороху на стадионе и про друзей расставленных на самые ключевые посту у власти, про тарифы, про окончание войны, про олигарха кАломойшу, про лес в Карпатах, про зерновых, масочных, вакцинных мародеров, про новые лица, про реванш пророссийских сил, про сдачу национальных интересов, про доведение до банкротства стратегических предприятий. таких как Энергоатом, Центрэнерго и др.
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01.02.2021 09:19 Ответить
Ой дурак ! (с)
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01.02.2021 09:22 Ответить
меня иное удивляет задавайте вопросы Вове на деревню...... а где куда адрес почты электронной почты бот чаты странички в соцсетях Вова где и как задавать?? я понимаю сарказм и все же вопросы мы имеем права задать.... а вот даже тут не сработка... задавайте
а куда- Тузику в будку?????
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01.02.2021 09:23 Ответить
Куда задавать на всякий случай умалчивают, а то вдруг возьмут и зададут! Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання - Цензор.НЕТ 5463
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01.02.2021 20:20 Ответить
Вопрос має бути таким- Що ти падло обираешь для себе та для своєї мерзоти, -палю або шибеницю?
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01.02.2021 09:24 Ответить
Ну шо избиратели 73%, кто угодно только не Петя ? Довольны? Получите то что заслужили.
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01.02.2021 09:36 Ответить
и ты вместе с ними
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01.02.2021 09:38 Ответить
а може, цьому зебіло вже дійшло? І він намагається крикнути "це не я був"???
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01.02.2021 17:05 Ответить
Ребята, а куда-а… куда вы меня тащите?...
- На гілляку, Вова, на гілляку…
- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…
- А що таке?
- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...
- А «какая разница»….?
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01.02.2021 17:09 Ответить
Питання до президента - Як там Володимиру Олександровичу вам співпрацюється з агентом СЗР РФ коли він сидить навпроти вас за писмовим столом? Кріт вам не жме?
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01.02.2021 09:39 Ответить
О Небо, яке стидовисько, Янукович в порівнянні із Зелебенським Гігант Думки!
Виступи гидотно слухать - дивитись, я червонію від сорому, а що ж про нас думають у Світі?!
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01.02.2021 09:43 Ответить
Гігант Думки!
Доборолась Україна, аж до слуг урода!
Аби не Порошенко, дурнуваті 73%!
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01.02.2021 09:45 Ответить
Розумію, що оточення напише йому з сотню питань типу "як ви, такий геніальний, себе маєте? чи ви усвідомлюєте, як пощастило Україні з таким головнокомандувачем?" аби воно не вилазило з теплої ванни, але страшно подумати, які питання поставлять йому УКРАЇНЦІ.
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01.02.2021 09:47 Ответить
Вопросов конечно же много. И почему не сидят бриллиантовые прокуроры? Почему бомбоубежища не приведены до сих пор в порядок? Почему нет Закона по организации гражданской теробороне? Когда уже уволят Авакова и заодно извиниться за этого "потужного" министра? Почему не разогнать все эти потешные конторки САПы, НАБУ, ...
После этого возникает один вопрос: вообще самому тебе, Зеленский, не стыдно за свою антиукраинскую деятельность?
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01.02.2021 10:18 Ответить
Чи відносите Ви пане президенте себе до корупціонерів. Народ думає що так. Чому Ви повертаєте у владні структури чтариш часів януковича робітників корупціонерів. Чому ніхто не сів на лаву а підприємці за несплату втрачають все. Де Свинарчуки. СТАДІОН прошу дуже. Пліс в студію.
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01.02.2021 10:22 Ответить
іуда , за скільки українську землю здав ?
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01.02.2021 10:35 Ответить
У меня вопрос только один - когда твои сокамерники начнут стучать своими членами по твоей дурной голове??!!!!!
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01.02.2021 10:39 Ответить
МЫ ТЕБЕ УЖЕ ПРИСЫЛАЛИ ВОПРОСЫ ТЫ НИ ОДНОГО НЕ РЕШИЛ ----БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИМ !!!!!!!
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01.02.2021 10:52 Ответить
який найвищий показник в книзі рекордів Гінеса кількості відкритих кримінальних проваджень (слідчих дій) на одну особу?
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01.02.2021 10:53 Ответить
ВОПРОС №1 --- КОГДА УЖЕ ТЫ ОЛЕНЬ ТУПОЙ СВАЛИШЬ КУДА-НИБУДЬ ПО ХОРОШЕМУ, БО ПО ПЛОХОМУ СЯДЕШЬ НАДОЛГО.
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01.02.2021 11:09 Ответить
Перевожу на человеческий язык: Уважаемые украинцы, я понятия не имею что происходит в стране, что вас беспокоит, возмущает. Что главное, что второстепенное. Какие у вас проблемы и заботы. Честно говоря, мне на это на все насрать с высокой горки, но "советники" рекомендуют создавать хоть какую-то видимость работы. Сказали, что "народ" оценит, если у него что-то спросить. Ну вот и придумали: референдумы, форумы и вопросики всякие.
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01.02.2021 11:10 Ответить
Интересно, если не вопросы послать, а послать и этого нелоха и его нелоховую команду. Хотя, уверен, что их полностью пошлют.
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01.02.2021 11:10 Ответить
Зеленський, я за тебе голосував. Но ти виявися використаним гандоном.
Після того, як він став президетом, через якийсь час я в одному із інтервю почув як він
сказав, = ми не будемо ні на кого давити, ми будемо діяти тільки по закону(т.е. ***** не робити, пересидіти пока занінчиться термін, і до кінця життя користуватися льготами, того що ти був президетом). Якщо б в раді набралася достатня кількість голосів то йому зразу протрібно робити імпічмент. Але ж ви подивіться на ті фотки , що журналісти роблять в залі Ради , Тимошенко наприклад і інші, ***** слів вже не хватає.
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01.02.2021 11:12 Ответить
В мене одне єдине питання, чи грає хтось (і хто це) на тому піанінє, по якому воно довбило пісюном?
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01.02.2021 11:16 Ответить
Минуточку!
Я чё-то не понял - это вместо Всинародного Рифинендума или их будет два?
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01.02.2021 11:29 Ответить
Зеленський не тільки у кацапському вконтактіку, а ще й в кацапському телеграмі пописує?
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01.02.2021 12:26 Ответить
Де жа вю......
Шо то такое уже было......
Зеля.... Ты повторяешься....
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01.02.2021 12:43 Ответить
 
 