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Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Із 8 до 10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Президент України Володимир Зеленський закликав українців поставити запитання спікерам.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, викликів і запитань зараз дуже багато. Це і COVID-19, і вакцинація проти нього, і відновлення подорожей по світу. Так президент анонсував форум "Україна 30", на якому спікери відповідатимуть на запитання.
"А що вас хвилює в цій темі? Пишіть у коментарях - це точно допоможе форуму стати корисним", - звернувся він до українців.
Топ коментарі
+20 jklpqrs
показати весь коментар01.02.2021 08:56
+19 саша паламарчук
показати весь коментар01.02.2021 09:05
+17 Русский Алкаш
показати весь коментар01.02.2021 08:56
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Будь ласка, зачекайте...
"Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
Вопрос: Вова, ты уже билеты забронировал ?..
- А почему 30?
- А чтоб никто не догадался!
а этот, шо он несет
а куда- Тузику в будку?????
- На гілляку, Вова, на гілляку…
- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…
- А що таке?
- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...
- А «какая разница»….?
Виступи гидотно слухать - дивитись, я червонію від сорому, а що ж про нас думають у Світі?!
Доборолась Україна, аж до слуг урода!
Аби не Порошенко, дурнуваті 73%!
После этого возникает один вопрос: вообще самому тебе, Зеленский, не стыдно за свою антиукраинскую деятельность?
Після того, як він став президетом, через якийсь час я в одному із інтервю почув як він
сказав, = ми не будемо ні на кого давити, ми будемо діяти тільки по закону(т.е. ***** не робити, пересидіти пока занінчиться термін, і до кінця життя користуватися льготами, того що ти був президетом). Якщо б в раді набралася достатня кількість голосів то йому зразу протрібно робити імпічмент. Але ж ви подивіться на ті фотки , що журналісти роблять в залі Ради , Тимошенко наприклад і інші, ***** слів вже не хватає.
Я чё-то не понял - это вместо Всинародного Рифинендума или их будет два?
Шо то такое уже было......
Зеля.... Ты повторяешься....