Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання

Із 8 до 10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Президент України Володимир Зеленський закликав українців поставити запитання спікерам.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, викликів і запитань зараз дуже багато. Це і COVID-19, і вакцинація проти нього, і відновлення подорожей по світу. Так президент анонсував форум "Україна 30", на якому спікери відповідатимуть на запитання.

"А що вас хвилює в цій темі? Пишіть у коментарях - це точно допоможе форуму стати корисним", - звернувся він до українців.

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