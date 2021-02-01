УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16112 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 830 66
Зеленський (17420) незалежність (98) Форум (102)

Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський анонсував форум

Із 8 до 10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30". Президент України Володимир Зеленський закликав українців поставити запитання спікерам.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, викликів і запитань зараз дуже багато. Це і COVID-19, і вакцинація проти нього, і відновлення подорожей по світу. Так президент анонсував форум "Україна 30", на якому спікери відповідатимуть на запитання.

"А що вас хвилює в цій темі? Пишіть у коментарях - це точно допоможе форуму стати корисним", - звернувся він до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Сам уйдешь или нужна помощь, вот в чем вопрос.
показати весь коментар
01.02.2021 08:56
+19
Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 1474
показати весь коментар
01.02.2021 09:05
+17
Я бы задал один вопрос:
"Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
показати весь коментар
01.02.2021 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вапрос: корупціонерам пожиттєве? Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 2445
показати весь коментар
01.02.2021 08:54 Відповісти
Ну як там погода? У мене за вікном вже +6, сухо. Дерева не хитаються і вітру не створюють. Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання - Цензор.НЕТ 4164 В обід обіцяють +9. Бо мене тут вчора стращали морозом і катаклізьмою.
показати весь коментар
01.02.2021 09:14 Відповісти
Зранку було -1С і дощ. Зараз ноль та дощ.
показати весь коментар
01.02.2021 09:23 Відповісти
Я бы задал один вопрос:
"Будет ли Зеленский пытаться убежать из Украины поле окончания своей каденции, что бы не сидеть в тюрьме за свои преступления?"
показати весь коментар
01.02.2021 08:56 Відповісти
Він вже заявив про спосіб ухиляння від своїх злочинів на своїй днюхі. Головне не дати йому це зробити.
показати весь коментар
01.02.2021 09:05 Відповісти
Сам уйдешь или нужна помощь, вот в чем вопрос.
показати весь коментар
01.02.2021 08:56 Відповісти
І головне, прощальний концерт на піаніно буде?.. Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання - Цензор.НЕТ 2401
показати весь коментар
01.02.2021 09:40 Відповісти
Ему лучше молчать что не слово то ужас здравого ума его просто уже не народ не в мире не воспринимают как президента а просто говорящая голова озвучивающая все что ему дадут прочитать с бумажки
показати весь коментар
01.02.2021 08:56 Відповісти
Киев Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 7581Кривой Рог Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 7581Ростов - транзит.
Вопрос: Вова, ты уже билеты забронировал ?..
показати весь коментар
01.02.2021 08:57 Відповісти
пане Зеленський! коли Ви всі виздихате?
показати весь коментар
01.02.2021 08:59 Відповісти
У людей один вопрос-КОГДА?Не доводи до греха. Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 9089
показати весь коментар
01.02.2021 09:00 Відповісти
С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30".

- А почему 30?
- А чтоб никто не догадался!
показати весь коментар
01.02.2021 09:01 Відповісти
330 каждому
показати весь коментар
01.02.2021 09:11 Відповісти
30 cеребренников. каждой иуде.
показати весь коментар
01.02.2021 09:23 Відповісти
модератором будет дерьмак
показати весь коментар
01.02.2021 09:01 Відповісти
Чому не покарані прибічники Януковича???!
показати весь коментар
01.02.2021 09:02 Відповісти
Була вже пресуха.Рекордна.Наїлися на п'ять років наперед.
Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 467
показати весь коментар
01.02.2021 09:03 Відповісти
Еще недавно было Украина 36,5 а теперь уже Украина - 30 . Как говорят в таких случаях врачи - " мы его теряем..".
показати весь коментар
01.02.2021 09:03 Відповісти
Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 1474
показати весь коментар
01.02.2021 09:05 Відповісти
Физиономия брехливой иуды. Фууу...
показати весь коментар
01.02.2021 11:56 Відповісти
То від дзеркала відійди.
показати весь коментар
01.02.2021 12:11 Відповісти
Вова, сегодня ещё только 1 февраля, твой день(дурака) только через два месяца, или ты потерялся ?
показати весь коментар
01.02.2021 09:05 Відповісти
Прям судороги и понос у гундосого. Передоз может?
показати весь коментар
01.02.2021 09:06 Відповісти
будут приглашены только аллигатры
показати весь коментар
01.02.2021 09:06 Відповісти
Выключите ему (***********) микрофон!.......всё(!!!) то что оно произносит - позорище и стыдняк........😡
показати весь коментар
01.02.2021 09:07 Відповісти
Тримай запитання. Чому не порадився з народом розпродувати землю, чи ні, казьол? Зеленский анонсировал форум "Украина 30": призывает граждан присылать вопросы - Цензор.НЕТ 437
показати весь коментар
01.02.2021 09:07 Відповісти
Шмаркля, а давай на стадіон.
показати весь коментар
01.02.2021 09:08 Відповісти
сайт 104 с утра сломался из за "низких тарифов" , прошлось показания передавать через Viber
показати весь коментар
01.02.2021 09:09 Відповісти
Він ще вчора не працював. Мона передавати до 5 числа. Я не поспішаю.
показати весь коментар
01.02.2021 09:18 Відповісти
с 6 ч утра працював
показати весь коментар
01.02.2021 09:20 Відповісти
можна СМСкой или Viber
показати весь коментар
01.02.2021 09:21 Відповісти
організм весна пройшла - саджати будуть?.....
показати весь коментар
01.02.2021 09:09 Відповісти
обычно клоуны смех и радость приносят людям
а этот, шо он несет
показати весь коментар
01.02.2021 09:11 Відповісти
геноцид пенсионеров - это тот же голодомор
показати весь коментар
01.02.2021 09:11 Відповісти
80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности
показати весь коментар
01.02.2021 09:16 Відповісти
Дурнику незрозуміти, що головний лікар повинен лікувати - ставити діагноз, знаходити шляхи лікування, а не проводити загальні сбори паціентів дурдома..Діагноз - психічних відхилень нема - просто Дурень
показати весь коментар
01.02.2021 09:13 Відповісти
Зелибобик такими дешевыми манипуляциями пытается поднять себе рейтинг. Задайте ему те-же вопросы, которые оно задавало Пороху на стадионе и про друзей расставленных на самые ключевые посту у власти, про тарифы, про окончание войны, про олигарха кАломойшу, про лес в Карпатах, про зерновых, масочных, вакцинных мародеров, про новые лица, про реванш пророссийских сил, про сдачу национальных интересов, про доведение до банкротства стратегических предприятий. таких как Энергоатом, Центрэнерго и др.
показати весь коментар
01.02.2021 09:19 Відповісти
Ой дурак ! (с)
показати весь коментар
01.02.2021 09:22 Відповісти
меня иное удивляет задавайте вопросы Вове на деревню...... а где куда адрес почты электронной почты бот чаты странички в соцсетях Вова где и как задавать?? я понимаю сарказм и все же вопросы мы имеем права задать.... а вот даже тут не сработка... задавайте
а куда- Тузику в будку?????
показати весь коментар
01.02.2021 09:23 Відповісти
Куда задавать на всякий случай умалчивают, а то вдруг возьмут и зададут! Зеленський анонсував форум "Україна 30": закликає громадян надсилати запитання - Цензор.НЕТ 5463
показати весь коментар
01.02.2021 20:20 Відповісти
Вопрос має бути таким- Що ти падло обираешь для себе та для своєї мерзоти, -палю або шибеницю?
показати весь коментар
01.02.2021 09:24 Відповісти
Ну шо избиратели 73%, кто угодно только не Петя ? Довольны? Получите то что заслужили.
показати весь коментар
01.02.2021 09:36 Відповісти
и ты вместе с ними
показати весь коментар
01.02.2021 09:38 Відповісти
а може, цьому зебіло вже дійшло? І він намагається крикнути "це не я був"???
показати весь коментар
01.02.2021 17:05 Відповісти
Ребята, а куда-а… куда вы меня тащите?...
- На гілляку, Вова, на гілляку…
- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…
- А що таке?
- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...
- А «какая разница»….?
показати весь коментар
01.02.2021 17:09 Відповісти
Питання до президента - Як там Володимиру Олександровичу вам співпрацюється з агентом СЗР РФ коли він сидить навпроти вас за писмовим столом? Кріт вам не жме?
показати весь коментар
01.02.2021 09:39 Відповісти
О Небо, яке стидовисько, Янукович в порівнянні із Зелебенським Гігант Думки!
Виступи гидотно слухать - дивитись, я червонію від сорому, а що ж про нас думають у Світі?!
показати весь коментар
01.02.2021 09:43 Відповісти
Гігант Думки!
Доборолась Україна, аж до слуг урода!
Аби не Порошенко, дурнуваті 73%!
показати весь коментар
01.02.2021 09:45 Відповісти
Розумію, що оточення напише йому з сотню питань типу "як ви, такий геніальний, себе маєте? чи ви усвідомлюєте, як пощастило Україні з таким головнокомандувачем?" аби воно не вилазило з теплої ванни, але страшно подумати, які питання поставлять йому УКРАЇНЦІ.
показати весь коментар
01.02.2021 09:47 Відповісти
Вопросов конечно же много. И почему не сидят бриллиантовые прокуроры? Почему бомбоубежища не приведены до сих пор в порядок? Почему нет Закона по организации гражданской теробороне? Когда уже уволят Авакова и заодно извиниться за этого "потужного" министра? Почему не разогнать все эти потешные конторки САПы, НАБУ, ...
После этого возникает один вопрос: вообще самому тебе, Зеленский, не стыдно за свою антиукраинскую деятельность?
показати весь коментар
01.02.2021 10:18 Відповісти
Чи відносите Ви пане президенте себе до корупціонерів. Народ думає що так. Чому Ви повертаєте у владні структури чтариш часів януковича робітників корупціонерів. Чому ніхто не сів на лаву а підприємці за несплату втрачають все. Де Свинарчуки. СТАДІОН прошу дуже. Пліс в студію.
показати весь коментар
01.02.2021 10:22 Відповісти
іуда , за скільки українську землю здав ?
показати весь коментар
01.02.2021 10:35 Відповісти
У меня вопрос только один - когда твои сокамерники начнут стучать своими членами по твоей дурной голове??!!!!!
показати весь коментар
01.02.2021 10:39 Відповісти
МЫ ТЕБЕ УЖЕ ПРИСЫЛАЛИ ВОПРОСЫ ТЫ НИ ОДНОГО НЕ РЕШИЛ ----БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИМ !!!!!!!
показати весь коментар
01.02.2021 10:52 Відповісти
який найвищий показник в книзі рекордів Гінеса кількості відкритих кримінальних проваджень (слідчих дій) на одну особу?
показати весь коментар
01.02.2021 10:53 Відповісти
ВОПРОС №1 --- КОГДА УЖЕ ТЫ ОЛЕНЬ ТУПОЙ СВАЛИШЬ КУДА-НИБУДЬ ПО ХОРОШЕМУ, БО ПО ПЛОХОМУ СЯДЕШЬ НАДОЛГО.
показати весь коментар
01.02.2021 11:09 Відповісти
Перевожу на человеческий язык: Уважаемые украинцы, я понятия не имею что происходит в стране, что вас беспокоит, возмущает. Что главное, что второстепенное. Какие у вас проблемы и заботы. Честно говоря, мне на это на все насрать с высокой горки, но "советники" рекомендуют создавать хоть какую-то видимость работы. Сказали, что "народ" оценит, если у него что-то спросить. Ну вот и придумали: референдумы, форумы и вопросики всякие.
показати весь коментар
01.02.2021 11:10 Відповісти
Интересно, если не вопросы послать, а послать и этого нелоха и его нелоховую команду. Хотя, уверен, что их полностью пошлют.
показати весь коментар
01.02.2021 11:10 Відповісти
Зеленський, я за тебе голосував. Но ти виявися використаним гандоном.
Після того, як він став президетом, через якийсь час я в одному із інтервю почув як він
сказав, = ми не будемо ні на кого давити, ми будемо діяти тільки по закону(т.е. ***** не робити, пересидіти пока занінчиться термін, і до кінця життя користуватися льготами, того що ти був президетом). Якщо б в раді набралася достатня кількість голосів то йому зразу протрібно робити імпічмент. Але ж ви подивіться на ті фотки , що журналісти роблять в залі Ради , Тимошенко наприклад і інші, ***** слів вже не хватає.
показати весь коментар
01.02.2021 11:12 Відповісти
В мене одне єдине питання, чи грає хтось (і хто це) на тому піанінє, по якому воно довбило пісюном?
показати весь коментар
01.02.2021 11:16 Відповісти
Минуточку!
Я чё-то не понял - это вместо Всинародного Рифинендума или их будет два?
показати весь коментар
01.02.2021 11:29 Відповісти
Зеленський не тільки у кацапському вконтактіку, а ще й в кацапському телеграмі пописує?
показати весь коментар
01.02.2021 12:26 Відповісти
Де жа вю......
Шо то такое уже было......
Зеля.... Ты повторяешься....
показати весь коментар
01.02.2021 12:43 Відповісти
 
 