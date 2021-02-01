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Загруженность коек превышает 50% лишь в Ивано-Франковской области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загруженность коек превышает 50% лишь в Ивано-Франковской области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 февраля, загруженность коек в Украине составляет 27,4%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней в Черновицкой, Запорожской и Николаевской областях.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 151,7 на 100 тыс. населения.

В Ивано-Франковской области в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь загруженность коек превышает 50%.

В то же время в целом по Украине заняты 27,4% коек.

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Загруженность коек превышает 50% лишь в Ивано-Франковской области, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Это пабеда, адназначна!!! Нафига нам та вакцина? Денег на распил в автодорах больше останется...
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01.02.2021 10:37 Ответить
Народ догнав ,і старається не попадати в ці табори смерті!
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01.02.2021 11:03 Ответить
 
 