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Завантаженість ліжок перевищує 50% лише в Івано-Франківській області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок перевищує 50% лише в Івано-Франківській області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 лютого завантаженість ліжок в Україні становить 27,4%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Чернівецькій, Запорізькій і Миколаївській областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 151,7 на 100 тис. населення.

В Івано-Франківській області в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу завантаженість ліжок перевищує 50%.

Водночас загалом по Україні зайнято 27,4% ліжок.

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Завантаженість ліжок перевищує 50% лише в Івано-Франківській області, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Это пабеда, адназначна!!! Нафига нам та вакцина? Денег на распил в автодорах больше останется...
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01.02.2021 10:37 Відповісти
Народ догнав ,і старається не попадати в ці табори смерті!
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01.02.2021 11:03 Відповісти
 
 