Завантаженість ліжок перевищує 50% лише в Івано-Франківській області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 1 лютого завантаженість ліжок в Україні становить 27,4%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Чернівецькій, Запорізькій і Миколаївській областях.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 151,7 на 100 тис. населення.
В Івано-Франківській області в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу завантаженість ліжок перевищує 50%.
Водночас загалом по Україні зайнято 27,4% ліжок.
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Sergii Ustim
показати весь коментар01.02.2021 10:37 Відповісти Мені подобається 1
Пан Телемон bc543dce
показати весь коментар01.02.2021 11:03 Відповісти Мені подобається 0
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