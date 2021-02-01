Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект об энергоэффективности

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4507 об энергетической эффективности, который предусматривает создание аудиторов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.

В документе определены основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.

В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Урегулирован порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект об энергетической эффективности за основу", - указано в сообщении.

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