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Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект об энергоэффективности

Новости Цензор.НЕТ Общество

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект об энергоэффективности

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4507 об энергетической эффективности, который предусматривает создание аудиторов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.

В документе определены основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.

В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Урегулирован порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект об энергетической эффективности за основу", - указано в сообщении.

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Напишите понятно , законом предполагаемы оплата жильцами аудита дома, только от того аудита ничего не изменится в доме
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01.02.2021 11:56 Ответить
который предусматривает создание аудиторов
Ударим кровосисями по неэффективности? Очередная группа взяточников.
Разрешите людям экономить энергоресурсы, в первую очередь на отоплении!
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01.02.2021 14:06 Ответить
 
 