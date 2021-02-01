Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про енергоефективність

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №4507 про енергетичну ефективність, який передбачає створення аудиторів.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підготовлено в межах імплементації Директиви 2012/27/ЄС.

У документі визначено основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель.

У законі прописано засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту тощо. Врегульовано порядок і особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення такого аудиту.

"За результатами обговорення Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про енергетичну ефективність за основу", - зазначено в повідомленні.

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