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Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про енергоефективність

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про енергоефективність

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №4507 про енергетичну ефективність, який передбачає створення аудиторів.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підготовлено в межах імплементації Директиви 2012/27/ЄС.

У документі визначено основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель.

У законі прописано засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту тощо. Врегульовано порядок і особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення такого аудиту.

"За результатами обговорення Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про енергетичну ефективність за основу", - зазначено в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Напишите понятно , законом предполагаемы оплата жильцами аудита дома, только от того аудита ничего не изменится в доме
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01.02.2021 11:56 Відповісти
который предусматривает создание аудиторов
Ударим кровосисями по неэффективности? Очередная группа взяточников.
Разрешите людям экономить энергоресурсы, в первую очередь на отоплении!
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01.02.2021 14:06 Відповісти
 
 