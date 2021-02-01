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В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На текущей или следующей неделе будет презентован законопроект о местных референдумах.
Об этом сегодня в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На этой неделе или, если не будет такой возможности, то на следующей, мы соберем очередное заседание рабочей группы народовластия, где будет презентован первый проект закона о местных референдумах", - заявил Стефанчук.
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показать весь комментарий01.02.2021 11:59
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Щодо наслідків "місцевих рехферендумів" маємо окуповану частину Донбасу та Крим
Насєлєніє -населяють(пересиляють), це 73%, буде вам бл..ді рєфєрєндум !
До Байдена у мене дуже просте питання, «Чому Зеленський ухилявся від мобілізації? Чому не захищав Україну?»
та и общенациональный референдум это тоже треш! деньги на ветер!
кто за ЕС и НАТО голосуют на выборах за партии у которых в программах есть этот пункт, кто за расиюшку, голосуют за опзж, шмария и прочую срань
По другим вопросам вообще референдумы не серьезны!