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Новости Политика Украины
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В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук

На текущей или следующей неделе будет презентован законопроект о местных референдумах.

Об этом сегодня в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе или, если не будет такой возможности, то на следующей, мы соберем очередное заседание рабочей группы народовластия, где будет презентован первый проект закона о местных референдумах", - заявил Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы дали людям возможность осуществлять решающее влияние на власть. Референдум - институциональное оружие для отсечения того, что не соответствует интересам общества, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!! ))))
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01.02.2021 12:00
+12
Проверь кальсоны и глубже копай, рептилоиды!
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01.02.2021 11:58
+12
З полегшенням !!!)))
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01.02.2021 11:59
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Нарид уже на низком старте, голосовать за все хорошее и против всего плохого, лишь бы не было ваайны, и тарифы отменить...
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01.02.2021 11:56 Ответить
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!! ))))
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01.02.2021 12:00 Ответить
Розпаду.
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01.02.2021 12:01 Ответить
В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2357
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01.02.2021 12:03 Ответить
В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 76
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01.02.2021 12:05 Ответить
Розпад,це результат розвитку подій за певним сценарієм !!!)))
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01.02.2021 12:04 Ответить
Проверь кальсоны и глубже копай, рептилоиды!
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01.02.2021 11:58 Ответить
З полегшенням !!!)))
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01.02.2021 11:59 Ответить
Твій кум р, в якого ти ім'я стимив, ліпив з глини, вирізав з мармуру і чеканив із золота. А тиліпиш з гівна? 😁
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01.02.2021 12:15 Ответить
Порошенко обьединял Украину, а Зеленский продает Путину
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01.02.2021 13:15 Ответить
зупиніть вже цього гідроцефала..
Щодо наслідків "місцевих рехферендумів" маємо окуповану частину Донбасу та Крим
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01.02.2021 11:57 Ответить
Федералізація України це перший крок на шляху руйнаціі України !!!)))
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01.02.2021 12:03 Ответить
федералізація - це пряме порушення Конституції України
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01.02.2021 12:28 Ответить
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "Родную говєнь" Московію !!!)))
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01.02.2021 11:58 Ответить
Референдум модет быть ТОЛЬКО ВСЕУКРАИСНКИМ. Что за дичь?! любая область под дулами автоматов может орагниоввать свой псевджореферендум, и тогда российский нарратив станет явью и юридически законным. Этого чтоли добиваются?!
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01.02.2021 11:58 Ответить
Да, добиваются конкретно именно этого! Это так сложно осознать?
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01.02.2021 12:11 Ответить
Народ народжується, це 25% як виявилось
Насєлєніє -населяють(пересиляють), це 73%, буде вам бл..ді рєфєрєндум !
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01.02.2021 11:59 Ответить
Олексій Петров



До Байдена у мене дуже просте питання, «Чому Зеленський ухилявся від мобілізації? Чому не захищав Україну?» В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5882
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01.02.2021 12:01 Ответить
Чому ОП забитий агентами кремля?
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01.02.2021 12:07 Ответить
"хай живе державна влада, лише не в нашому селi" - колись таке вже було...на кожному хуторi буде свiй гетьман.
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01.02.2021 12:01 Ответить
мадьяры аплодируют....
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01.02.2021 12:02 Ответить
нахіба воно
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01.02.2021 12:02 Ответить
А всё идёт по плану. Но это не украинский план.
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01.02.2021 12:13 Ответить
Зеленський і справді прийшов лише на один термін. До кінця його першого Україна не доживе.
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01.02.2021 12:08 Ответить
Больше рифирендумов хороших и разных!
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01.02.2021 12:11 Ответить
блд, какие нах местные референдумы??!! донбасс крым повторить?

та и общенациональный референдум это тоже треш! деньги на ветер!
кто за ЕС и НАТО голосуют на выборах за партии у которых в программах есть этот пункт, кто за расиюшку, голосуют за опзж, шмария и прочую срань
По другим вопросам вообще референдумы не серьезны!
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01.02.2021 12:12 Ответить
местный референдум готовят для того чтоб донбас якобы законно проголосовал за автономию (с последующим присоединением к РФ).
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01.02.2021 13:10 Ответить
Сенсация! Брата первого вице спикера завалили прямо на заседании парламента! Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6113
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01.02.2021 12:15 Ответить
Сломался, несите другого...
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01.02.2021 12:17 Ответить
Нужно внимательно и детально проверить биографию и все связи Стефанчука. Этот свин постоянно бегает (уже 2 год) с темой Реферундумов (общенационального и местных). считаю, что внедрение местных Референдумов станет бомбой, которая взорвет монотилитность государства Украина.
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01.02.2021 12:29 Ответить
О! А я думаю,что так плохо жить? Теперь у дебилов новая "игрушка" появится. Наголасуют,будем на развалинах гулять и веселиться.
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01.02.2021 12:38 Ответить
Хуже не будет! Хоть посмеемся - говорили они! Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2576
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01.02.2021 12:52 Ответить
ага, это чтоб Донбасс "законно" ушел в рашу. Так можно и без Одессы остаться, там скрепышей много. Недоразвитые у власти, это плохо кончится.
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01.02.2021 13:07 Ответить
І як на це реагує Європа?
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01.02.2021 13:29 Ответить
Если в стране НЕТ умных, результат можно не ждать. Независимо от 1, ил 450 или 38 млн. Идея не только глупа, а и вредна и опасна своими 73%.
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01.02.2021 14:39 Ответить
 
 