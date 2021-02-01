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Новини Політика України
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ВР (11730) референдум (590) Стефанчук Руслан (654)

Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук

Цього або наступного тижня буде презентовано законопроєкт про місцеві референдуми.

Про це сьогодні в ході засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня або, якщо не буде такої можливості, то наступного, ми зберемо чергове засідання робочої групи народовладдя, де буде презентовано перший проєкт закону про місцеві референдуми", - заявив Стефанчук.

Також читайте: Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!! ))))
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01.02.2021 12:00
+12
Проверь кальсоны и глубже копай, рептилоиды!
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01.02.2021 11:58
+12
З полегшенням !!!)))
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01.02.2021 11:59
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Нарид уже на низком старте, голосовать за все хорошее и против всего плохого, лишь бы не было ваайны, и тарифы отменить...
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01.02.2021 11:56 Відповісти
Кремлівський сценарій розвитку України втілюється в життя !!! ))))
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01.02.2021 12:00 Відповісти
Розпаду.
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01.02.2021 12:01 Відповісти
В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2357
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01.02.2021 12:03 Відповісти
В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 76
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01.02.2021 12:05 Відповісти
Розпад,це результат розвитку подій за певним сценарієм !!!)))
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01.02.2021 12:04 Відповісти
Проверь кальсоны и глубже копай, рептилоиды!
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01.02.2021 11:58 Відповісти
З полегшенням !!!)))
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01.02.2021 11:59 Відповісти
Твій кум р, в якого ти ім'я стимив, ліпив з глини, вирізав з мармуру і чеканив із золота. А тиліпиш з гівна? 😁
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01.02.2021 12:15 Відповісти
Порошенко обьединял Украину, а Зеленский продает Путину
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01.02.2021 13:15 Відповісти
зупиніть вже цього гідроцефала..
Щодо наслідків "місцевих рехферендумів" маємо окуповану частину Донбасу та Крим
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01.02.2021 11:57 Відповісти
Федералізація України це перший крок на шляху руйнаціі України !!!)))
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01.02.2021 12:03 Відповісти
федералізація - це пряме порушення Конституції України
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01.02.2021 12:28 Відповісти
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "Родную говєнь" Московію !!!)))
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01.02.2021 11:58 Відповісти
Референдум модет быть ТОЛЬКО ВСЕУКРАИСНКИМ. Что за дичь?! любая область под дулами автоматов может орагниоввать свой псевджореферендум, и тогда российский нарратив станет явью и юридически законным. Этого чтоли добиваются?!
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01.02.2021 11:58 Відповісти
Да, добиваются конкретно именно этого! Это так сложно осознать?
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01.02.2021 12:11 Відповісти
Народ народжується, це 25% як виявилось
Насєлєніє -населяють(пересиляють), це 73%, буде вам бл..ді рєфєрєндум !
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01.02.2021 11:59 Відповісти
Олексій Петров



До Байдена у мене дуже просте питання, «Чому Зеленський ухилявся від мобілізації? Чому не захищав Україну?» В ближайшее время будет презентован проект закона о местных референдумах, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5882
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01.02.2021 12:01 Відповісти
Чому ОП забитий агентами кремля?
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01.02.2021 12:07 Відповісти
"хай живе державна влада, лише не в нашому селi" - колись таке вже було...на кожному хуторi буде свiй гетьман.
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01.02.2021 12:01 Відповісти
мадьяры аплодируют....
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01.02.2021 12:02 Відповісти
нахіба воно
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01.02.2021 12:02 Відповісти
А всё идёт по плану. Но это не украинский план.
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01.02.2021 12:13 Відповісти
Зеленський і справді прийшов лише на один термін. До кінця його першого Україна не доживе.
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01.02.2021 12:08 Відповісти
Больше рифирендумов хороших и разных!
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01.02.2021 12:11 Відповісти
блд, какие нах местные референдумы??!! донбасс крым повторить?

та и общенациональный референдум это тоже треш! деньги на ветер!
кто за ЕС и НАТО голосуют на выборах за партии у которых в программах есть этот пункт, кто за расиюшку, голосуют за опзж, шмария и прочую срань
По другим вопросам вообще референдумы не серьезны!
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01.02.2021 12:12 Відповісти
местный референдум готовят для того чтоб донбас якобы законно проголосовал за автономию (с последующим присоединением к РФ).
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01.02.2021 13:10 Відповісти
Сенсация! Брата первого вице спикера завалили прямо на заседании парламента! Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6113
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01.02.2021 12:15 Відповісти
Сломался, несите другого...
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01.02.2021 12:17 Відповісти
Нужно внимательно и детально проверить биографию и все связи Стефанчука. Этот свин постоянно бегает (уже 2 год) с темой Реферундумов (общенационального и местных). считаю, что внедрение местных Референдумов станет бомбой, которая взорвет монотилитность государства Украина.
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01.02.2021 12:29 Відповісти
О! А я думаю,что так плохо жить? Теперь у дебилов новая "игрушка" появится. Наголасуют,будем на развалинах гулять и веселиться.
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01.02.2021 12:38 Відповісти
Хуже не будет! Хоть посмеемся - говорили они! Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2576
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01.02.2021 12:52 Відповісти
ага, это чтоб Донбасс "законно" ушел в рашу. Так можно и без Одессы остаться, там скрепышей много. Недоразвитые у власти, это плохо кончится.
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01.02.2021 13:07 Відповісти
І як на це реагує Європа?
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01.02.2021 13:29 Відповісти
Если в стране НЕТ умных, результат можно не ждать. Независимо от 1, ил 450 или 38 млн. Идея не только глупа, а и вредна и опасна своими 73%.
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01.02.2021 14:39 Відповісти
 
 