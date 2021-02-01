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Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук
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Цього або наступного тижня буде презентовано законопроєкт про місцеві референдуми.
Про це сьогодні в ході засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цього тижня або, якщо не буде такої можливості, то наступного, ми зберемо чергове засідання робочої групи народовладдя, де буде презентовано перший проєкт закону про місцеві референдуми", - заявив Стефанчук.
Топ коментарі
+14 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар01.02.2021 12:00
+12 Sergii Ustim
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+12 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар01.02.2021 11:59
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Щодо наслідків "місцевих рехферендумів" маємо окуповану частину Донбасу та Крим
Насєлєніє -населяють(пересиляють), це 73%, буде вам бл..ді рєфєрєндум !
До Байдена у мене дуже просте питання, «Чому Зеленський ухилявся від мобілізації? Чому не захищав Україну?»
та и общенациональный референдум это тоже треш! деньги на ветер!
кто за ЕС и НАТО голосуют на выборах за партии у которых в программах есть этот пункт, кто за расиюшку, голосуют за опзж, шмария и прочую срань
По другим вопросам вообще референдумы не серьезны!