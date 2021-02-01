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Новости Политика Украины
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Гетманцев (389) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

В "Слуге народа" все еще продолжаются консультации относительно исключения из фракции народного депутата Александра Дубинского.

Об этом журналистам перед заседанием согласительного совета сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Дубинскому консультации продолжаются. Не знаю, будем ли мы сегодня определяться, не будем определяться к нему. Вопрос очень сложный. Оно требует еще обсуждения", - отметил депутат.

Гетманцев не исключил, что вопрос Дубинского будет обсуждаться на заседании фракции в понедельник вечером.

"Насколько я знаю, есть вопросы просто анонсированы как кадровые. Наверное, там может быть и вопрос Дубинского, и вопрос Сольского (инициатива увольнения Николая Сольского с должности председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, - Ред.), - сказал он.

Гетманцев также сообщил, что голосование по решению фракции относительно Дубинского произошло в мобильном приложении партии, но уточнил, что информацией о количестве депутатов, проголосовавших и результатов обладает руководство фракции.

При этом Гетманцев отрицает возможность фальсификации результатов во время тайного голосования.

Кроме того, политик добавил, что негативно относится к инициативе освобождения Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте также: Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции
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Топ комментарии
+5

У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2782

ХУЖЭ НЕ ЮУДЕТ
.
.
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5895
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01.02.2021 12:58
+4
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5633
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01.02.2021 12:57
+3
"Кроме того, политик добавил, что негативно относится к инициативе освобождения Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."

Источник: https://censor.net/ru/n3245261

Знает, что за своего тузика с тупым, грязным ртом Беня хаты и машины попалит, а Лысый споет "Горила хата ..."
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01.02.2021 12:54
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Жопзж набирає 20%,юля 10,сн 10.ще куплять кілька членів і є промосковська більшість.
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01.02.2021 12:52 Ответить
мышиная возня. дебилам просто нечем заняться
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01.02.2021 12:46 Ответить
Я так понял, Гройсман передумал? В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2286
В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1592
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01.02.2021 12:47 Ответить
Псина стала токсичной. Так что да.
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01.02.2021 12:53 Ответить
Тянут "тупой собачий рот" за яйца
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01.02.2021 12:49 Ответить
Собачий рот с яйцами?! Фу, мерзость какая!
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01.02.2021 12:52 Ответить
Как и предлагал это "му-му" ещё долго будут "сношать".
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01.02.2021 14:44 Ответить
«За мной пришли. Спасибо за вниманье. Сейчас, должно быть, будут убивать».

В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6255
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01.02.2021 12:50 Ответить
В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2632
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01.02.2021 12:51 Ответить
В уряді Франції закликали ФРН згорнути "Північний потік-2"
Deutsche Welle
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01.02.2021 12:51 Ответить
По вам консультації пройдуть бистріше
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01.02.2021 12:51 Ответить
А чо така возня з цим Дубінським? От Лероса і Скороход - раз-два і вигнали... Саша - такий цінний кадр??
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01.02.2021 12:52 Ответить
"Кроме того, политик добавил, что негативно относится к инициативе освобождения Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."

Источник: https://censor.net/ru/n3245261

Знает, что за своего тузика с тупым, грязным ртом Беня хаты и машины попалит, а Лысый споет "Горила хата ..."
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01.02.2021 12:54 Ответить
Похоже, могут лишиться зарплаты в конвертах при раскладе без Дубинского, не могут решиться на такую нищету, или ищут нового спонсора (вместо бородатой бабушки).
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01.02.2021 12:57 Ответить
Консультации продолжались пять лет
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01.02.2021 12:57 Ответить
Как в индийском фильме - и бились они тридцать лет, три месяца и трое ночей.
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01.02.2021 14:46 Ответить
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5633
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01.02.2021 12:57 Ответить

У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2782

ХУЖЭ НЕ ЮУДЕТ
.
.
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5895
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01.02.2021 12:58 Ответить
Гетьмановича тоже нужно увольнять за то,что переписывает россяшкинские законы и подсовывает зеленым идиотам на голосование.
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01.02.2021 13:03 Ответить
пока будут думать пора вже настанет реквием на рояле бацать
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01.02.2021 13:12 Ответить
Думав чим ЗЕ так зайнятий - ні що путнє часу не вистачає? ... А он вон як - реквієм на роялі пісюном репетирує... У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7152
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01.02.2021 13:45 Ответить
Да, наверное, уже и роялем бацать.
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01.02.2021 14:47 Ответить
Какие консультации?
Всем уже сообщили, что 90% "за" исключение.
Збрехали?
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01.02.2021 13:49 Ответить
Да они не врут! Это с контекста какая-то падлюка вырвала!
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01.02.2021 14:49 Ответить
ні про що
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01.02.2021 14:06 Ответить
Що, ссикотно собачий рот вигнати?
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01.02.2021 14:48 Ответить
Там схоже за цим ротом ще ціла зграя стоїть.
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01.02.2021 14:51 Ответить
Вопрос та-а-а-а-акой сложный,что очень похож из рубрики маленькие хитрости слуг народа.
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01.02.2021 15:04 Ответить
 
 