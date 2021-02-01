У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев

У "Слузі народу" все ще тривають консультації щодо виключення з фракції народного депутата Олександра Дубінського.

Про це журналістам перед засіданням погоджувальної ради повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Дубінського консультації тривають. Не знаю, чи будемо ми сьогодні визначатися, чи не будемо визначатися щодо нього. Питання дуже складне. Воно потребує ще обговорення", - зазначив депутат.

Гетманцев припустив, що питання Дубінського буде обговорюватися на засіданні фракції в понеділок увечері.

"Наскільки я знаю, є питання просто анонсовані як кадрові. Напевне, там може бути і питання Дубінського, і питання Сольського (ініціатива звільнення Миколи Сольського з посади голови Комітету з питань аграрної та земельної політики, - ред.), - сказав він.

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Гетманцев також повідомив, що голосування щодо рішення фракції стосовно Дубінського відбулося у мобільному застосунку партії, але уточнив, що інформацією щодо кількості депутатів, які проголосували, та результатів володіє керівництво фракції.

При цьому Гетманцев заперечив можливість фальсифікації результатів під час таємного голосування.

Крім того, політик додав. що негативно ставиться до ініціативи звільнення Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.