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Новини Політика України
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Гетманцев (430) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

У "Слузі народу" все ще тривають консультації щодо виключення з фракції народного депутата Олександра Дубінського.

Про це журналістам перед засіданням погоджувальної ради повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Дубінського консультації тривають. Не знаю, чи будемо ми сьогодні визначатися, чи не будемо визначатися щодо нього. Питання дуже складне. Воно потребує ще обговорення", - зазначив депутат.

Гетманцев припустив, що питання Дубінського буде обговорюватися на засіданні фракції в понеділок увечері.

"Наскільки я знаю, є питання просто анонсовані як кадрові. Напевне, там може бути і питання Дубінського, і питання Сольського (ініціатива звільнення Миколи Сольського з посади голови Комітету з питань аграрної та земельної політики, - ред.), - сказав він.

Також читайте: Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції

Гетманцев також повідомив, що голосування щодо рішення фракції стосовно Дубінського відбулося у мобільному застосунку партії, але уточнив, що інформацією щодо кількості депутатів, які проголосували, та результатів володіє керівництво фракції.

При цьому Гетманцев заперечив можливість фальсифікації результатів під час таємного голосування.

Крім того, політик додав. що негативно ставиться до ініціативи звільнення Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5

У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2782

ХУЖЭ НЕ ЮУДЕТ
.
.
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5895
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01.02.2021 12:58
+4
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5633
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01.02.2021 12:57
+3
"Кроме того, политик добавил, что негативно относится к инициативе освобождения Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."

Источник: https://censor.net/ru/n3245261

Знает, что за своего тузика с тупым, грязным ртом Беня хаты и машины попалит, а Лысый споет "Горила хата ..."
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01.02.2021 12:54
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Жопзж набирає 20%,юля 10,сн 10.ще куплять кілька членів і є промосковська більшість.
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01.02.2021 12:52 Відповісти
мышиная возня. дебилам просто нечем заняться
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01.02.2021 12:46 Відповісти
Я так понял, Гройсман передумал? В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2286
В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1592
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01.02.2021 12:47 Відповісти
Псина стала токсичной. Так что да.
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01.02.2021 12:53 Відповісти
Тянут "тупой собачий рот" за яйца
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01.02.2021 12:49 Відповісти
Собачий рот с яйцами?! Фу, мерзость какая!
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01.02.2021 12:52 Відповісти
Как и предлагал это "му-му" ещё долго будут "сношать".
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01.02.2021 14:44 Відповісти
«За мной пришли. Спасибо за вниманье. Сейчас, должно быть, будут убивать».

В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6255
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01.02.2021 12:50 Відповісти
В "Слуге народа" продолжаются консультации по поводу исключения Дубинского, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2632
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01.02.2021 12:51 Відповісти
В уряді Франції закликали ФРН згорнути "Північний потік-2"
Deutsche Welle
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01.02.2021 12:51 Відповісти
По вам консультації пройдуть бистріше
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01.02.2021 12:51 Відповісти
А чо така возня з цим Дубінським? От Лероса і Скороход - раз-два і вигнали... Саша - такий цінний кадр??
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01.02.2021 12:52 Відповісти
"Кроме того, политик добавил, что негативно относится к инициативе освобождения Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."

Источник: https://censor.net/ru/n3245261

Знает, что за своего тузика с тупым, грязным ртом Беня хаты и машины попалит, а Лысый споет "Горила хата ..."
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01.02.2021 12:54 Відповісти
Похоже, могут лишиться зарплаты в конвертах при раскладе без Дубинского, не могут решиться на такую нищету, или ищут нового спонсора (вместо бородатой бабушки).
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01.02.2021 12:57 Відповісти
Консультации продолжались пять лет
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01.02.2021 12:57 Відповісти
Как в индийском фильме - и бились они тридцать лет, три месяца и трое ночей.
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01.02.2021 14:46 Відповісти
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5633
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01.02.2021 12:57 Відповісти

У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2782

ХУЖЭ НЕ ЮУДЕТ
.
.
У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5895
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01.02.2021 12:58 Відповісти
Гетьмановича тоже нужно увольнять за то,что переписывает россяшкинские законы и подсовывает зеленым идиотам на голосование.
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01.02.2021 13:03 Відповісти
пока будут думать пора вже настанет реквием на рояле бацать
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01.02.2021 13:12 Відповісти
Думав чим ЗЕ так зайнятий - ні що путнє часу не вистачає? ... А он вон як - реквієм на роялі пісюном репетирує... У "Слузі народу" тривають консультації з приводу виключення Дубінського, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7152
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01.02.2021 13:45 Відповісти
Да, наверное, уже и роялем бацать.
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01.02.2021 14:47 Відповісти
Какие консультации?
Всем уже сообщили, что 90% "за" исключение.
Збрехали?
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01.02.2021 13:49 Відповісти
Да они не врут! Это с контекста какая-то падлюка вырвала!
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01.02.2021 14:49 Відповісти
ні про що
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01.02.2021 14:06 Відповісти
Що, ссикотно собачий рот вигнати?
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01.02.2021 14:48 Відповісти
Там схоже за цим ротом ще ціла зграя стоїть.
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Вопрос та-а-а-а-акой сложный,что очень похож из рубрики маленькие хитрости слуг народа.
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01.02.2021 15:04 Відповісти
 
 