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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський запустив

Скандальний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, щодо якого США застосували санкції, вирішив з'ясувати, скільки колег підтримують його виключення з фракції.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дубінський вирішив провести паралельний підрахунок голосів своїх колег щодо його виключення з президентської фракції.

"Відповідні листи відправлено всім депутатам фракції "Слуга народу" через електронну пошту і СЕДО", - зазначив нардеп.

Читайте також: Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька

У доданому документі Дубінський просить, щоб до 16:00 1 лютого нардепи зі "Слуги народу" відзвітували перед ним щодо свого рішення про вигнання з фракції.

Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів за його виключення з фракції 01

Читайте також: "Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко

Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів за його виключення з фракції 02

Нагадаємо,11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Дивіться також: Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції увечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти із фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривав пів години.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.
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Топ коментарі
+62
Оно так обосралось, и продолжает бегать с баребухами, клянчить подписи))
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31.01.2021 01:44
+51
Дубінеску! Ти нікому тепер не потрібен: використаний кондом , збитий льотчик, туалетний рулон ! Угомонися вже і киздуй в Румунію з мамою разом у футболках :"Мама любить Бухарест"
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31.01.2021 02:08
+43
А ФБР он встречные санкции не желает выставить?
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31.01.2021 01:44
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"Горе тому, кто умножает чужое могущество" (Маккиавелли)
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31.01.2021 07:04 Відповісти
Чудова й срашна мудрість. Ми стаємо свідками, як оці амеби могутності Коломойші вийходять з його дендраріуму на війну самознищення , а він у цей час знову дістав зі своєї шухлядки перевірену свою соратницю без корони зате з кудряшками.
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31.01.2021 07:19 Відповісти
Бєня ще не показав своєї могутності тут. Ось коли вступить в дію закон про розпродаж землі, тоді і побачите його вавсєй красє.
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31.01.2021 07:41 Відповісти
А яких земель стосується той Закон?
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31.01.2021 10:20 Відповісти
иобанный собачий рот в розпачи
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31.01.2021 07:05 Відповісти
Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции - Цензор.НЕТ 6740
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31.01.2021 07:19 Відповісти
говорящая срака беньки мохнорылого горыть та палае и мамка пэрэжывае -- сынуля **** не туда всунул с дыркачем связался . а куда было деваться --- бенька приказал надо выполнять --- думали ПОРОХА обосрать да жидко сами обделались
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31.01.2021 08:32 Відповісти
И Колосовский что то притих))
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31.01.2021 09:18 Відповісти
Якась бліда пародія на поведінку Трампа, оскаржувавшого результати виборів. Але штурму ВР не буде, можливе тільки "кидання какашок" на засіданні фракції і то, якщо це засідання не перенесуть на невизначенний строк, припустимо до дати винесення вироку Штепі
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31.01.2021 07:19 Відповісти
мохнорылого хозяина идейка, хочет напомнить кто им платит
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31.01.2021 07:28 Відповісти
Это всё большая игра... Он, конечно, подонок, как и все бенины шныри. Но, в чём смысл его исключения ? Фракция большая; одним больше, одним меньше - какая разница, и для кого ?
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31.01.2021 07:53 Відповісти
После того как Зеля решил поиграть мускулами с Китаем, я уже не стану искать никакого смысла, хватит с меня!
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31.01.2021 07:58 Відповісти
Это другой вопрос. Есть версия что кто-то хочет устроить раскол этой забавной тусовки с погонялом "фракция СН", чтобы состоялись новые парламентские выборы.
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31.01.2021 08:05 Відповісти
Ну, да! Приходилось уже читать об этом, на просторах инетных. Эти игрища, как мне кажется,- плохо закончатся...
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31.01.2021 08:11 Відповісти
Непонятно кто за ними стоИт.
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31.01.2021 08:16 Відповісти
Кремль і іже с нім- Беня с Юлей ,ОПОЗАЖОПА,
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31.01.2021 08:43 Відповісти
Просто залізо треба кувати поки гаряче. ОПЗЖ зараз лідер симпатій лохторату.
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31.01.2021 08:43 Відповісти
Лидер-то лидер, но до 50% ОПЗЖ, как до Луны пешком, даже если объединяться с БПП и Шариём.
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31.01.2021 14:56 Відповісти
Та фіг там.І ОПЗЖ об'єднуватиметься з СН та ;Батьківщиною;.
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31.01.2021 15:10 Відповісти
С чего это старинным приятелям и бизнес-партнерам, Медведчуку или Порошенко объединяться со своим исконным врагом Ю.Тимошенко? Это из области фантастики.
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31.01.2021 15:12 Відповісти
Неформально коаліція Медведчука та ботоксної шкури вже існує.
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31.01.2021 15:13 Відповісти
у шария больше объединяющего с такими как ты плосколобыми комсомольцами чем с порохом)))) иди портфель в школу собирай)))
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31.01.2021 15:17 Відповісти
А что такое? Главный « диджитплизатор» Фёдоров и его зелёный мобильный придаток посчитали не так, как нужно? А ведь это ещё не референдум, просто тренировка.
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31.01.2021 08:06 Відповісти
Да это просто праздник какой -то. Так и хочется ему сказать. Дубинский, не суетись под клиентом
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31.01.2021 08:16 Відповісти
Результаты огласит через свой ютуб канал )))
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31.01.2021 08:20 Відповісти
як багато часу ми приділяєм таким "слугам народу". Треба було просто - ЇХ НЕ ОБИРАТИ.
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31.01.2021 08:33 Відповісти
Мимоволі згадую як любили посилатися на Дубінсково борцуни з Порошенком.
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31.01.2021 08:42 Відповісти
Результати паралельного голосування хай на Ютубі викладе. Чекатимемо х нетерпінням.
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31.01.2021 08:58 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 1068
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31.01.2021 09:06 Відповісти
Ну, написав він депутатам листи.
Варіант №1. Депутати промовчать, ігноруючи його демарш. Він почне бігать по Раді і кожного з адресатів "хапать за петельки", задаючи це питання. Результатом буде те, що його масово будуть "посилать". Все закінчиться "мордобоєм", і Дубінський просто налаштує проти себе ще більше людей.
Варіант№2. Його "пошлють" в письмовій формі, через Інтернет... "Поганий собачий рот" почне лить лайно на тих, хто його "послав". У відповідь ці люди вивалять все лайно проти нього, яке ще більше підірве авторитет Дубінського в суспільстві.
Варіант №3. Почнуть клястися, що "я особисто голосував проти". Наступний етап - "поганий собачий рот" звинуватить свою ж партію у фальсифікації, і налаштує проти себе всю фракцію...
"Виграшних" варіантів я не бачу...
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31.01.2021 09:09 Відповісти
Ну интересно было бы узнать причину исключения, не важно, дубинский, тополинский, сливинский... Депутат, по чесноку говорит: "Я за исключение из фракции *****ского, потому что.... ну там, мне заслали лавандоса, как вариант. В высшем законодательном органе не может быть причины, бо.... он не бритый... Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 6393
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31.01.2021 09:30 Відповісти
Та мені "фіолетово"... Просто, рятуючи свій зад, депутати від нього "відхрестяться" в будь-якому випадку... Від нього "смердить", і вони бояться, щоб і їх не "замарало"... Бені Дубінський теж уже не потрібен - почне давить депутатів погрозами - розвалиться "фракція", почне підкуповувать - "овчинка вичинки не варта", дешевше знайти нову "дубіну"...
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31.01.2021 09:45 Відповісти
Причому смердить від того собачого рота уже давно. Воно просто бридке навіть саме по собі, проте, схоже, цього не розуміє. Ні харизми, ні розуму, та навіть банальної можливості якось насрати в вуха лохторату воно не має. Пройшло в раду виключно під іменем янелоха, а думає, що лохи за нього такого красівого просто так проголосували. Місцеві вибори показали, чого вартує дубінський - навіть ті осли, що за зе, не хотіли за СН в Київській області голосувати через того собачого рота - 85000 дибілів з усієї області, при тому, що саме в районні ради по області, де вже не було першим кандидатом дубінського, ті ж слуги взяли більше голосів
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31.01.2021 10:15 Відповісти
Скоріше за все, у "чувака" амбарна книжка партії, тому він так зухвало поводить.
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31.01.2021 11:37 Відповісти
Значить, уб"ють...
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31.01.2021 12:01 Відповісти
..а нехай..
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31.01.2021 12:34 Відповісти
Виграшний варіант ( для всіх, окрім Саші і Бені ) в тому, що чим більше він рипається, тим глибше засмоктується в драговину і тягне туди за собою своїх дружбанів і покровителя. Інші співчутливо споглядають на цей приклад самозакопування і намагаються триматись подалі від могили
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31.01.2021 12:31 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4120 Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7118
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31.01.2021 09:10 Відповісти
Як варіант ще є Печерський суд, він може ще й санкції відмінити, доречі
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31.01.2021 09:16 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 5251 Печерський суд може усе, як ОАСК
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31.01.2021 10:37 Відповісти
Пусть вводит ответные санкции на все США)))
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31.01.2021 09:17 Відповісти
Так Слуги народа не могут исключить Дубинского из фракции или не должны?
Импотенты или сволочи?
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31.01.2021 09:28 Відповісти
Лишнее подтверждение того, что партия "слуга народа" это не партия, а случайное сборище фриков и проходимцев, а преЗЕдент Зеленский и шут и политический импотент
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31.01.2021 09:33 Відповісти
Ох мох пацерола еромастахолерабиц!!!
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31.01.2021 09:38 Відповісти
який винахідливий єврей! Тепер порахує голоси "альтернативно" і скаже, що він "альтернативно не вийшов з фракції", бо його "альтернативно не вигнали". Хоча йому це ні разу не допоможе!
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31.01.2021 09:40 Відповісти
А хто він такий, щоб організовувати альтернативний підрахунок ? Цуцик Бені ? На сьогодні це вже не авторитет
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31.01.2021 12:39 Відповісти
Квартал продолжается
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31.01.2021 09:50 Відповісти
поздно пить боржоми.
Чорноротому треба стулити пельку, і лягти "на дно". Щоб про нього всі забули!
А воно бігає і качає права!
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31.01.2021 09:50 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8125
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31.01.2021 10:02 Відповісти
Слева Дубинеску?
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31.01.2021 10:12 Відповісти
👍🤣
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31.01.2021 12:32 Відповісти
Нет, это про "грызню" между ОПЗЖ и БПП и не важно, кто с какой стороны.
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31.01.2021 14:58 Відповісти
"у меня будет своя фракция "слуга народа" в вр! с блекджеком и корабельными соснами!"
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31.01.2021 10:17 Відповісти
Це шантаж. Бєня та його екскремент в цьому спєци.
Розраховують, що когось вдасться залякати персональним тиском.
Які зепутани не безмозкі, але розуміть небезпеку протистояння мафії.
Треба було думати в 2019 з ким зв'язувались, їх попереджали.
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31.01.2021 10:28 Відповісти
та какой там тиск , просто слугам каломыйский перестает платить доплату за лояльность в конвертах. вот и весь тиск...
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31.01.2021 11:15 Відповісти
Не скажіть...
Бєніна шавка не рядовий зепутат.
Займає важливі для Бєні посади, які дозволяють впливати на грошові потоки.

Дубинський - "Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Багатьма політичними оглядачами вважається представником групи впливу українського олігарха Ігоря Коломойського.

Член конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків."
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31.01.2021 11:24 Відповісти
І поцікавтесь як Бєня розправлявся із тими, хто ставав на шляху його інтересів.
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31.01.2021 11:26 Відповісти
Янукович?
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31.01.2021 14:28 Відповісти
Треба почати із більш давніх часів, ще коли він почав сколачувати свій мафіозний бізнес.
Але вірним своїм методам залишився і донині.
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31.01.2021 14:32 Відповісти
Тільки апетити весь час збільшуються, бо весь час збільшуються і можливості. То він діяв як приватне лице, потім у парламенті стали його партії, тепер він став владою в державі через свою партію й президента.
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31.01.2021 16:05 Відповісти
І ще. А все тому що він, на теперішній час, переміг в міжкланових розбірках. В нас за владу весь час борються тільки міжолігархічні клани. А це тому, що в бюлетені в нас попадають тільки ставленики олігархії. А це тому, що в нас щоб стати кандидатом в президенти необхідно заплатити найбільший у світі, дикий багатомільйонний виборчий залог. А нам пафосно розказують, що в нас демократія і найдемократичніші в світі вибори. Цей залог являється основною опорою нашої феодальної кланово-олігархічною системи.
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31.01.2021 16:17 Відповісти
Дубінеску проводить референдум .. Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7771
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31.01.2021 10:35 Відповісти
Дупнуша, а ты как трампуша, захвати ихни "капитолий", 95 студию!!! =)
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31.01.2021 10:43 Відповісти
А не слишком ли много шума из-за этого ничтожества?
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31.01.2021 10:49 Відповісти
Люблю смотреть, как гниды дерутся! Это забавно...
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31.01.2021 11:07 Відповісти
из за таких ничтожеств ,что бы ты знал , каломыйский слугам доплаты в конвертах даёт. делай выводы дальше сам.....
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31.01.2021 11:12 Відповісти
Ты ТАМ свечку держал?
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31.01.2021 12:29 Відповісти
прожектор я там держал ваня! прожектор! 73%-центный ты наш! это только вы дятлы ничего не видете! все хорошо прекрасная маркиза!!! да ваня?
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31.01.2021 12:35 Відповісти
У людини саме дороге відбирають МАНДАТ нардепа. Як жити далі? Перетворення нардепа Гамлета в бідного Йорика.
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31.01.2021 11:03 Відповісти
Мандат к сожалению у этого скота никто и не пытается отобрать...его просто пытаются...или делают вид что пытаются исключить из фракции....
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31.01.2021 11:07 Відповісти
для СН важливо виключити чорноротого з фракції, затим - з партії, а потім можна і карну справу відкрити
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31.01.2021 12:44 Відповісти
ну так зеля хочет сделать так , что якобы с обложенными Байденом санкциями клоунами и рашистами он никакких делов не имеет!!! а то будет у Байдена нерукопожатным! и это надо делать быстрее поскольку Байден через пару недель со внутренним наследством трампа (внутреняя политика) разберется и тогда возьмется за дела внешние. а как там дела в Украине спросит? тут ему госдеп (через посла в Киеве) всё и доложит. и тогда прощайте ништяки! да ермак?
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31.01.2021 12:45 Відповісти
я пока понял только одно - те депутаты из слуг которые проголосуют за исключение этого дубинского из фракции обрекают себя на гнев и позор их куратора изика каломыйского и автоматически лишаются доплат в конвертах. поэтому сцы котно слугам! та это порох во всем виноват! порох и американский госдеп!
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31.01.2021 11:09 Відповісти
Параллельный зе-мир требует паралельного зе- подсчёта
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31.01.2021 11:10 Відповісти
Підрула - дубинеску шантажує вже всю фракцію... стало даже цікаво, як напівспроможні члени фракції відреагують на його шантаж? бородато-курчавая мразь укусила сладости власти, распоясалась, паказала свое ненавистное нутро, теперь держится разніми липучками, зубами, руками и хвостом... и еще ждет чтоб беня слово зашептал..
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31.01.2021 11:28 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4360Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8221Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 9680Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 151Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8880Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4187
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31.01.2021 12:13 Відповісти
Это все, на что беня оказался способен? Избирательный спам как альтернатива фальсификациям живущего в другом часовом поясе Федорова? Но завтра картина прояснится, а заодно и Байден растолкует, что и как.
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31.01.2021 12:15 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8634Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 5684Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4897Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8837
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31.01.2021 12:18 Відповісти
ЦЕНЗОР, как по мне, уделяет слишком много внимания эманациям из этого ЛАЙНА. Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7202
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31.01.2021 12:23 Відповісти
Поциент начал агонизировать. Скоро щелкнет хвостом и подсвернет ласты внутрь.
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31.01.2021 12:52 Відповісти
Краще б зїздив на полювання. Кушнарьову допомогло...
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31.01.2021 12:59 Відповісти
Цей дурень, відправив поштою запити, тобто - відповіді не анонимні. Краще б голосувалку в своєму вайбер чаті запроторив, з вподобайками. Хіба нема в них закритої групи "Слуги народу"? Та 100% є.
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31.01.2021 14:45 Відповісти
Ще один "підрахуй"!!!
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31.01.2021 18:12 Відповісти
Маладес, давай еще перпендикулярный подсчет
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31.01.2021 18:15 Відповісти
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8037
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31.01.2021 18:33 Відповісти
Насколько я знаю, когда закончились выборы, оказалось, что он оформлял израильский паспорт. Когда это выяснилось он прекратил его оформлять. Вот такой из него болгарин или румын.
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31.01.2021 19:03 Відповісти
Клерк Бони решил поставить себя на одну ступеньку с Трампопоном и решил " пересчитать голоса". Осталось призвать своих "сторонников" пойти на штурм Рады.
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31.01.2021 20:01 Відповісти
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського А.Єрмака за втручання в американські вибори.

Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.

Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.

Олег Пономар
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31.01.2021 20:06 Відповісти
Да хватит этого придурка пиарить... Оно должно быть уничтожено как класс... и если вякнет своим собачим ртом, то должен быть отпижжен...
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31.01.2021 22:07 Відповісти
И с кем оно это запускает? ФИО в студию! Я бы хотел посмотреть на тех придурков, которые это чмо поддержат... Точнее не я, а Штаты. Коломойский? Притих... При тих.
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31.01.2021 22:12 Відповісти
Який чоткий срач в Зю!-клоаці!
А коли дубінське з арахамом будуть лупити в писок і по всьому організму один іншого? Ставки робити будемо? Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4190
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01.02.2021 01:12 Відповісти
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