Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції
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Скандальний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, щодо якого США застосували санкції, вирішив з'ясувати, скільки колег підтримують його виключення з фракції.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Дубінський вирішив провести паралельний підрахунок голосів своїх колег щодо його виключення з президентської фракції.
"Відповідні листи відправлено всім депутатам фракції "Слуга народу" через електронну пошту і СЕДО", - зазначив нардеп.
У доданому документі Дубінський просить, щоб до 16:00 1 лютого нардепи зі "Слуги народу" відзвітували перед ним щодо свого рішення про вигнання з фракції.
Нагадаємо,11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції увечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти із фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривав пів години.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.
Будь ласка, зачекайте...
Варіант №1. Депутати промовчать, ігноруючи його демарш. Він почне бігать по Раді і кожного з адресатів "хапать за петельки", задаючи це питання. Результатом буде те, що його масово будуть "посилать". Все закінчиться "мордобоєм", і Дубінський просто налаштує проти себе ще більше людей.
Варіант№2. Його "пошлють" в письмовій формі, через Інтернет... "Поганий собачий рот" почне лить лайно на тих, хто його "послав". У відповідь ці люди вивалять все лайно проти нього, яке ще більше підірве авторитет Дубінського в суспільстві.
Варіант №3. Почнуть клястися, що "я особисто голосував проти". Наступний етап - "поганий собачий рот" звинуватить свою ж партію у фальсифікації, і налаштує проти себе всю фракцію...
"Виграшних" варіантів я не бачу...
Импотенты или сволочи?
Чорноротому треба стулити пельку, і лягти "на дно". Щоб про нього всі забули!
А воно бігає і качає права!
Розраховують, що когось вдасться залякати персональним тиском.
Які зепутани не безмозкі, але розуміть небезпеку протистояння мафії.
Треба було думати в 2019 з ким зв'язувались, їх попереджали.
Бєніна шавка не рядовий зепутат.
Займає важливі для Бєні посади, які дозволяють впливати на грошові потоки.
Дубинський - "Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Багатьма політичними оглядачами вважається представником групи впливу українського олігарха Ігоря Коломойського.
Член конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків."
Але вірним своїм методам залишився і донині.
Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
Олег Пономар
А коли дубінське з арахамом будуть лупити в писок і по всьому організму один іншого? Ставки робити будемо?