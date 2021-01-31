РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9104 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
33 152 197
исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский запустил

Скандальный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, в отношении которого США ввели санкции, решил выяснить, сколько коллег поддерживают его исключение из фракции.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Дубинский решил провести параллельный подсчет голосов своих коллег по его исключению из президентской фракции.

"Соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции Слуга народа через электронную почту и систему СЕДО", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая

В приложенном документе Дубинский просит, чтобы до 16:00 1 февраля нардепы из "Слуги народа" отчитались перед ним относительно своего решения об изгнании из фракции.

Дубинский запустил параллельный подсчет голосов за его исключение из фракции 01

Также читайте: "Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко

Дубинский запустил параллельный подсчет голосов за его исключение из фракции 02

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Смотрите также: Дубинский объяснил причину санкций против него со стороны США: "Это следствие фейкового доноса аферистов из Центра противодействия коррупции". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
Оно так обосралось, и продолжает бегать с баребухами, клянчить подписи))
показать весь комментарий
31.01.2021 01:44
+51
Дубінеску! Ти нікому тепер не потрібен: використаний кондом , збитий льотчик, туалетний рулон ! Угомонися вже і киздуй в Румунію з мамою разом у футболках :"Мама любить Бухарест"
показать весь комментарий
31.01.2021 02:08
+43
А ФБР он встречные санкции не желает выставить?
показать весь комментарий
31.01.2021 01:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Горе тому, кто умножает чужое могущество" (Маккиавелли)
показать весь комментарий
31.01.2021 07:04 Ответить
Чудова й срашна мудрість. Ми стаємо свідками, як оці амеби могутності Коломойші вийходять з його дендраріуму на війну самознищення , а він у цей час знову дістав зі своєї шухлядки перевірену свою соратницю без корони зате з кудряшками.
показать весь комментарий
31.01.2021 07:19 Ответить
Бєня ще не показав своєї могутності тут. Ось коли вступить в дію закон про розпродаж землі, тоді і побачите його вавсєй красє.
показать весь комментарий
31.01.2021 07:41 Ответить
А яких земель стосується той Закон?
показать весь комментарий
31.01.2021 10:20 Ответить
иобанный собачий рот в розпачи
показать весь комментарий
31.01.2021 07:05 Ответить
Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции - Цензор.НЕТ 6740
показать весь комментарий
31.01.2021 07:19 Ответить
говорящая срака беньки мохнорылого горыть та палае и мамка пэрэжывае -- сынуля **** не туда всунул с дыркачем связался . а куда было деваться --- бенька приказал надо выполнять --- думали ПОРОХА обосрать да жидко сами обделались
показать весь комментарий
31.01.2021 08:32 Ответить
И Колосовский что то притих))
показать весь комментарий
31.01.2021 09:18 Ответить
Якась бліда пародія на поведінку Трампа, оскаржувавшого результати виборів. Але штурму ВР не буде, можливе тільки "кидання какашок" на засіданні фракції і то, якщо це засідання не перенесуть на невизначенний строк, припустимо до дати винесення вироку Штепі
показать весь комментарий
31.01.2021 07:19 Ответить
мохнорылого хозяина идейка, хочет напомнить кто им платит
показать весь комментарий
31.01.2021 07:28 Ответить
Это всё большая игра... Он, конечно, подонок, как и все бенины шныри. Но, в чём смысл его исключения ? Фракция большая; одним больше, одним меньше - какая разница, и для кого ?
показать весь комментарий
31.01.2021 07:53 Ответить
После того как Зеля решил поиграть мускулами с Китаем, я уже не стану искать никакого смысла, хватит с меня!
показать весь комментарий
31.01.2021 07:58 Ответить
Это другой вопрос. Есть версия что кто-то хочет устроить раскол этой забавной тусовки с погонялом "фракция СН", чтобы состоялись новые парламентские выборы.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:05 Ответить
Ну, да! Приходилось уже читать об этом, на просторах инетных. Эти игрища, как мне кажется,- плохо закончатся...
показать весь комментарий
31.01.2021 08:11 Ответить
Непонятно кто за ними стоИт.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:16 Ответить
Кремль і іже с нім- Беня с Юлей ,ОПОЗАЖОПА,
показать весь комментарий
31.01.2021 08:43 Ответить
Просто залізо треба кувати поки гаряче. ОПЗЖ зараз лідер симпатій лохторату.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:43 Ответить
Лидер-то лидер, но до 50% ОПЗЖ, как до Луны пешком, даже если объединяться с БПП и Шариём.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:56 Ответить
Та фіг там.І ОПЗЖ об'єднуватиметься з СН та ;Батьківщиною;.
показать весь комментарий
31.01.2021 15:10 Ответить
С чего это старинным приятелям и бизнес-партнерам, Медведчуку или Порошенко объединяться со своим исконным врагом Ю.Тимошенко? Это из области фантастики.
показать весь комментарий
31.01.2021 15:12 Ответить
Неформально коаліція Медведчука та ботоксної шкури вже існує.
показать весь комментарий
31.01.2021 15:13 Ответить
у шария больше объединяющего с такими как ты плосколобыми комсомольцами чем с порохом)))) иди портфель в школу собирай)))
показать весь комментарий
31.01.2021 15:17 Ответить
А что такое? Главный « диджитплизатор» Фёдоров и его зелёный мобильный придаток посчитали не так, как нужно? А ведь это ещё не референдум, просто тренировка.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:06 Ответить
Да это просто праздник какой -то. Так и хочется ему сказать. Дубинский, не суетись под клиентом
показать весь комментарий
31.01.2021 08:16 Ответить
Результаты огласит через свой ютуб канал )))
показать весь комментарий
31.01.2021 08:20 Ответить
як багато часу ми приділяєм таким "слугам народу". Треба було просто - ЇХ НЕ ОБИРАТИ.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:33 Ответить
Мимоволі згадую як любили посилатися на Дубінсково борцуни з Порошенком.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:42 Ответить
Результати паралельного голосування хай на Ютубі викладе. Чекатимемо х нетерпінням.
показать весь комментарий
31.01.2021 08:58 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 1068
показать весь комментарий
31.01.2021 09:06 Ответить
Ну, написав він депутатам листи.
Варіант №1. Депутати промовчать, ігноруючи його демарш. Він почне бігать по Раді і кожного з адресатів "хапать за петельки", задаючи це питання. Результатом буде те, що його масово будуть "посилать". Все закінчиться "мордобоєм", і Дубінський просто налаштує проти себе ще більше людей.
Варіант№2. Його "пошлють" в письмовій формі, через Інтернет... "Поганий собачий рот" почне лить лайно на тих, хто його "послав". У відповідь ці люди вивалять все лайно проти нього, яке ще більше підірве авторитет Дубінського в суспільстві.
Варіант №3. Почнуть клястися, що "я особисто голосував проти". Наступний етап - "поганий собачий рот" звинуватить свою ж партію у фальсифікації, і налаштує проти себе всю фракцію...
"Виграшних" варіантів я не бачу...
показать весь комментарий
31.01.2021 09:09 Ответить
Ну интересно было бы узнать причину исключения, не важно, дубинский, тополинский, сливинский... Депутат, по чесноку говорит: "Я за исключение из фракции *****ского, потому что.... ну там, мне заслали лавандоса, как вариант. В высшем законодательном органе не может быть причины, бо.... он не бритый... Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 6393
показать весь комментарий
31.01.2021 09:30 Ответить
Та мені "фіолетово"... Просто, рятуючи свій зад, депутати від нього "відхрестяться" в будь-якому випадку... Від нього "смердить", і вони бояться, щоб і їх не "замарало"... Бені Дубінський теж уже не потрібен - почне давить депутатів погрозами - розвалиться "фракція", почне підкуповувать - "овчинка вичинки не варта", дешевше знайти нову "дубіну"...
показать весь комментарий
31.01.2021 09:45 Ответить
Причому смердить від того собачого рота уже давно. Воно просто бридке навіть саме по собі, проте, схоже, цього не розуміє. Ні харизми, ні розуму, та навіть банальної можливості якось насрати в вуха лохторату воно не має. Пройшло в раду виключно під іменем янелоха, а думає, що лохи за нього такого красівого просто так проголосували. Місцеві вибори показали, чого вартує дубінський - навіть ті осли, що за зе, не хотіли за СН в Київській області голосувати через того собачого рота - 85000 дибілів з усієї області, при тому, що саме в районні ради по області, де вже не було першим кандидатом дубінського, ті ж слуги взяли більше голосів
показать весь комментарий
31.01.2021 10:15 Ответить
Скоріше за все, у "чувака" амбарна книжка партії, тому він так зухвало поводить.
показать весь комментарий
31.01.2021 11:37 Ответить
Значить, уб"ють...
показать весь комментарий
31.01.2021 12:01 Ответить
..а нехай..
показать весь комментарий
31.01.2021 12:34 Ответить
Виграшний варіант ( для всіх, окрім Саші і Бені ) в тому, що чим більше він рипається, тим глибше засмоктується в драговину і тягне туди за собою своїх дружбанів і покровителя. Інші співчутливо споглядають на цей приклад самозакопування і намагаються триматись подалі від могили
показать весь комментарий
31.01.2021 12:31 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4120 Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
31.01.2021 09:10 Ответить
Як варіант ще є Печерський суд, він може ще й санкції відмінити, доречі
показать весь комментарий
31.01.2021 09:16 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 5251 Печерський суд може усе, як ОАСК
показать весь комментарий
31.01.2021 10:37 Ответить
Пусть вводит ответные санкции на все США)))
показать весь комментарий
31.01.2021 09:17 Ответить
Так Слуги народа не могут исключить Дубинского из фракции или не должны?
Импотенты или сволочи?
показать весь комментарий
31.01.2021 09:28 Ответить
Лишнее подтверждение того, что партия "слуга народа" это не партия, а случайное сборище фриков и проходимцев, а преЗЕдент Зеленский и шут и политический импотент
показать весь комментарий
31.01.2021 09:33 Ответить
Ох мох пацерола еромастахолерабиц!!!
показать весь комментарий
31.01.2021 09:38 Ответить
який винахідливий єврей! Тепер порахує голоси "альтернативно" і скаже, що він "альтернативно не вийшов з фракції", бо його "альтернативно не вигнали". Хоча йому це ні разу не допоможе!
показать весь комментарий
31.01.2021 09:40 Ответить
А хто він такий, щоб організовувати альтернативний підрахунок ? Цуцик Бені ? На сьогодні це вже не авторитет
показать весь комментарий
31.01.2021 12:39 Ответить
Квартал продолжается
показать весь комментарий
31.01.2021 09:50 Ответить
поздно пить боржоми.
Чорноротому треба стулити пельку, і лягти "на дно". Щоб про нього всі забули!
А воно бігає і качає права!
показать весь комментарий
31.01.2021 09:50 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8125
показать весь комментарий
31.01.2021 10:02 Ответить
Слева Дубинеску?
показать весь комментарий
31.01.2021 10:12 Ответить
👍🤣
показать весь комментарий
31.01.2021 12:32 Ответить
Нет, это про "грызню" между ОПЗЖ и БПП и не важно, кто с какой стороны.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:58 Ответить
"у меня будет своя фракция "слуга народа" в вр! с блекджеком и корабельными соснами!"
показать весь комментарий
31.01.2021 10:17 Ответить
Це шантаж. Бєня та його екскремент в цьому спєци.
Розраховують, що когось вдасться залякати персональним тиском.
Які зепутани не безмозкі, але розуміть небезпеку протистояння мафії.
Треба було думати в 2019 з ким зв'язувались, їх попереджали.
показать весь комментарий
31.01.2021 10:28 Ответить
та какой там тиск , просто слугам каломыйский перестает платить доплату за лояльность в конвертах. вот и весь тиск...
показать весь комментарий
31.01.2021 11:15 Ответить
Не скажіть...
Бєніна шавка не рядовий зепутат.
Займає важливі для Бєні посади, які дозволяють впливати на грошові потоки.

Дубинський - "Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Багатьма політичними оглядачами вважається представником групи впливу українського олігарха Ігоря Коломойського.

Член конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків."
показать весь комментарий
31.01.2021 11:24 Ответить
І поцікавтесь як Бєня розправлявся із тими, хто ставав на шляху його інтересів.
показать весь комментарий
31.01.2021 11:26 Ответить
Янукович?
показать весь комментарий
31.01.2021 14:28 Ответить
Треба почати із більш давніх часів, ще коли він почав сколачувати свій мафіозний бізнес.
Але вірним своїм методам залишився і донині.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:32 Ответить
Тільки апетити весь час збільшуються, бо весь час збільшуються і можливості. То він діяв як приватне лице, потім у парламенті стали його партії, тепер він став владою в державі через свою партію й президента.
показать весь комментарий
31.01.2021 16:05 Ответить
І ще. А все тому що він, на теперішній час, переміг в міжкланових розбірках. В нас за владу весь час борються тільки міжолігархічні клани. А це тому, що в бюлетені в нас попадають тільки ставленики олігархії. А це тому, що в нас щоб стати кандидатом в президенти необхідно заплатити найбільший у світі, дикий багатомільйонний виборчий залог. А нам пафосно розказують, що в нас демократія і найдемократичніші в світі вибори. Цей залог являється основною опорою нашої феодальної кланово-олігархічною системи.
показать весь комментарий
31.01.2021 16:17 Ответить
Дубінеску проводить референдум .. Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7771
показать весь комментарий
31.01.2021 10:35 Ответить
Дупнуша, а ты как трампуша, захвати ихни "капитолий", 95 студию!!! =)
показать весь комментарий
31.01.2021 10:43 Ответить
А не слишком ли много шума из-за этого ничтожества?
показать весь комментарий
31.01.2021 10:49 Ответить
Люблю смотреть, как гниды дерутся! Это забавно...
показать весь комментарий
31.01.2021 11:07 Ответить
из за таких ничтожеств ,что бы ты знал , каломыйский слугам доплаты в конвертах даёт. делай выводы дальше сам.....
показать весь комментарий
31.01.2021 11:12 Ответить
Ты ТАМ свечку держал?
показать весь комментарий
31.01.2021 12:29 Ответить
прожектор я там держал ваня! прожектор! 73%-центный ты наш! это только вы дятлы ничего не видете! все хорошо прекрасная маркиза!!! да ваня?
показать весь комментарий
31.01.2021 12:35 Ответить
У людини саме дороге відбирають МАНДАТ нардепа. Як жити далі? Перетворення нардепа Гамлета в бідного Йорика.
показать весь комментарий
31.01.2021 11:03 Ответить
Мандат к сожалению у этого скота никто и не пытается отобрать...его просто пытаются...или делают вид что пытаются исключить из фракции....
показать весь комментарий
31.01.2021 11:07 Ответить
для СН важливо виключити чорноротого з фракції, затим - з партії, а потім можна і карну справу відкрити
показать весь комментарий
31.01.2021 12:44 Ответить
ну так зеля хочет сделать так , что якобы с обложенными Байденом санкциями клоунами и рашистами он никакких делов не имеет!!! а то будет у Байдена нерукопожатным! и это надо делать быстрее поскольку Байден через пару недель со внутренним наследством трампа (внутреняя политика) разберется и тогда возьмется за дела внешние. а как там дела в Украине спросит? тут ему госдеп (через посла в Киеве) всё и доложит. и тогда прощайте ништяки! да ермак?
показать весь комментарий
31.01.2021 12:45 Ответить
я пока понял только одно - те депутаты из слуг которые проголосуют за исключение этого дубинского из фракции обрекают себя на гнев и позор их куратора изика каломыйского и автоматически лишаются доплат в конвертах. поэтому сцы котно слугам! та это порох во всем виноват! порох и американский госдеп!
показать весь комментарий
31.01.2021 11:09 Ответить
Параллельный зе-мир требует паралельного зе- подсчёта
показать весь комментарий
31.01.2021 11:10 Ответить
Підрула - дубинеску шантажує вже всю фракцію... стало даже цікаво, як напівспроможні члени фракції відреагують на його шантаж? бородато-курчавая мразь укусила сладости власти, распоясалась, паказала свое ненавистное нутро, теперь держится разніми липучками, зубами, руками и хвостом... и еще ждет чтоб беня слово зашептал..
показать весь комментарий
31.01.2021 11:28 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4360Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8221Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 9680Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 151Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8880Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4187
показать весь комментарий
31.01.2021 12:13 Ответить
Это все, на что беня оказался способен? Избирательный спам как альтернатива фальсификациям живущего в другом часовом поясе Федорова? Но завтра картина прояснится, а заодно и Байден растолкует, что и как.
показать весь комментарий
31.01.2021 12:15 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8634Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 5684Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4897Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8837
показать весь комментарий
31.01.2021 12:18 Ответить
ЦЕНЗОР, как по мне, уделяет слишком много внимания эманациям из этого ЛАЙНА. Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7202
показать весь комментарий
31.01.2021 12:23 Ответить
Поциент начал агонизировать. Скоро щелкнет хвостом и подсвернет ласты внутрь.
показать весь комментарий
31.01.2021 12:52 Ответить
Краще б зїздив на полювання. Кушнарьову допомогло...
показать весь комментарий
31.01.2021 12:59 Ответить
Цей дурень, відправив поштою запити, тобто - відповіді не анонимні. Краще б голосувалку в своєму вайбер чаті запроторив, з вподобайками. Хіба нема в них закритої групи "Слуги народу"? Та 100% є.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:45 Ответить
Ще один "підрахуй"!!!
показать весь комментарий
31.01.2021 18:12 Ответить
Маладес, давай еще перпендикулярный подсчет
показать весь комментарий
31.01.2021 18:15 Ответить
Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 8037
показать весь комментарий
31.01.2021 18:33 Ответить
Насколько я знаю, когда закончились выборы, оказалось, что он оформлял израильский паспорт. Когда это выяснилось он прекратил его оформлять. Вот такой из него болгарин или румын.
показать весь комментарий
31.01.2021 19:03 Ответить
Клерк Бони решил поставить себя на одну ступеньку с Трампопоном и решил " пересчитать голоса". Осталось призвать своих "сторонников" пойти на штурм Рады.
показать весь комментарий
31.01.2021 20:01 Ответить
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського А.Єрмака за втручання в американські вибори.

Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.

Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.

Олег Пономар
показать весь комментарий
31.01.2021 20:06 Ответить
Да хватит этого придурка пиарить... Оно должно быть уничтожено как класс... и если вякнет своим собачим ртом, то должен быть отпижжен...
показать весь комментарий
31.01.2021 22:07 Ответить
И с кем оно это запускает? ФИО в студию! Я бы хотел посмотреть на тех придурков, которые это чмо поддержат... Точнее не я, а Штаты. Коломойский? Притих... При тих.
показать весь комментарий
31.01.2021 22:12 Ответить
Який чоткий срач в Зю!-клоаці!
А коли дубінське з арахамом будуть лупити в писок і по всьому організму один іншого? Ставки робити будемо? Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4190
показать весь комментарий
01.02.2021 01:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 