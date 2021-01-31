Дубинский запустил "параллельный подсчет голосов" за его исключение из фракции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Скандальный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, в отношении которого США ввели санкции, решил выяснить, сколько коллег поддерживают его исключение из фракции.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Дубинский решил провести параллельный подсчет голосов своих коллег по его исключению из президентской фракции.
"Соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции Слуга народа через электронную почту и систему СЕДО", - отметил нардеп.
В приложенном документе Дубинский просит, чтобы до 16:00 1 февраля нардепы из "Слуги народа" отчитались перед ним относительно своего решения об изгнании из фракции.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
Пожалуйста, подождите...
Варіант №1. Депутати промовчать, ігноруючи його демарш. Він почне бігать по Раді і кожного з адресатів "хапать за петельки", задаючи це питання. Результатом буде те, що його масово будуть "посилать". Все закінчиться "мордобоєм", і Дубінський просто налаштує проти себе ще більше людей.
Варіант№2. Його "пошлють" в письмовій формі, через Інтернет... "Поганий собачий рот" почне лить лайно на тих, хто його "послав". У відповідь ці люди вивалять все лайно проти нього, яке ще більше підірве авторитет Дубінського в суспільстві.
Варіант №3. Почнуть клястися, що "я особисто голосував проти". Наступний етап - "поганий собачий рот" звинуватить свою ж партію у фальсифікації, і налаштує проти себе всю фракцію...
"Виграшних" варіантів я не бачу...
Импотенты или сволочи?
Чорноротому треба стулити пельку, і лягти "на дно". Щоб про нього всі забули!
А воно бігає і качає права!
Розраховують, що когось вдасться залякати персональним тиском.
Які зепутани не безмозкі, але розуміть небезпеку протистояння мафії.
Треба було думати в 2019 з ким зв'язувались, їх попереджали.
Бєніна шавка не рядовий зепутат.
Займає важливі для Бєні посади, які дозволяють впливати на грошові потоки.
Дубинський - "Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Багатьма політичними оглядачами вважається представником групи впливу українського олігарха Ігоря Коломойського.
Член конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків."
Але вірним своїм методам залишився і донині.
Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
Олег Пономар
А коли дубінське з арахамом будуть лупити в писок і по всьому організму один іншого? Ставки робити будемо?