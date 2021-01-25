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Зеленский дважды просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался, - Лещенко (обновлено)

Зеленский дважды просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался, - Лещенко (обновлено)

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером в понедельник дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

Об этом пишет в Telegram член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский, который был на заседании, дважды попросил Дубинского уйти добровольно, обвинив его в попытках развала фракции и нанесении ей вреда. Поэтому в свете наложенных санкций США президент предложил Дубинскому самостоятельно принять такое решение, чтобы не вредить фракции в дальнейшем", - написал Лещенко.

Дубинский, однако, отказался выполнить эту просьбу и ответил, что Зеленского вводят в заблуждение.

"На это президент попросил депутата не прикрываться его именем", - отметил Лещенко.

После того, как президент уехал, началось обсуждение ситуации, но решение так и не было принято.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами. ВИДЕО

"Активнее других за изгнание Дубинского выступали депутаты из так называемой "группы Павлюка"", - добавил Лещенко.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) санкции (11276) Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+79
Дубинский отказался выполнить просьбу Зеленского и выйти из "СН", - СМИ - Цензор.НЕТ 1834
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25.01.2021 21:30
+59
Так и сказал : - "Закрой свой собачий рот !"
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25.01.2021 21:25
+58
а бабушка Беня против наверное...и Дубина слушает бородатую бабушку похожую на дедушку... ему клоун не авторитет..не с того корыта хлебает....
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25.01.2021 21:27
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Страница 3 из 3
Не дивно,що бидлячий гумор 95го кварталу,має у вашій країні найвищу популярність,скрізь дегенерати.
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26.01.2021 11:48 Ответить
Дивно що "азізов" веде себе на українському сайті як "чуркобєс" в **********.
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26.01.2021 12:00 Ответить
Якщо ви стадо баранів,неспроможних навести лад у своїй хаті,яке ви хочете відношення?як до баранів і буде відношення,можете ображати мене скільки завгодно,ваша сутність від цього не зміниться.
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26.01.2021 12:05 Ответить
З якого дива ти, чужинець і представник здебілованого народу спустився з гір, чи там виліз з юрти, освоїв "клаву" і пробуєш вчити нас у нас вдома? Нам до твоєї саклі або юрти якогось по фіг.
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26.01.2021 13:21 Ответить
В болоті живеш ти, а я мешкаю в приватному особняку. У нас на бандурі (український народний інструмент) 64 струни і виконавець грає 10 пальцями одночасно. Я науковець у пятому поколінні і моя родина написала більше 1000 наукових статей в різних галузей і видала декілька десятків монографій. А в тебе "одна палка два струна - чуркєстан моя страна". З такими як ти спілкування має бути дзеркальним. Тож отримуй на що заслуговуєш.
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26.01.2021 17:41 Ответить
Не тобі, представнику дикого народу, повчати українців. Вас немає в історії науки і ваш внесок в світову цивілізацію дорівнює нулю. Тому вчи дітей і не роззявляй чорну пащеку в Україні - у нас своя доля і свій шлях. ... Служив я з братами Азізовими з Чечні. Прислали мені родичі посилку з смачним і духмяним копченим салом. Мусульманам сала не можна, але приходить до мене Умар Азізов і просить дати українського сальця скуштувати. Дав. Сподобалось. Посидів ситий і так примружився, дивиться на мене як миш на крупу і цідить крізь зуби "брату скажешь что я сало єл - зарежу". Наступного дня приходить брат Умара Ваха і теж сала просить. Історія повторюється з дослівною кінцівкою "брату скажэш - зарэжу... То часом не твої родичі?
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26.01.2021 23:15 Ответить
Ну цього якраз від мене не дочекаєтесь - в так звані "темні віки" античний спадок і культура були врятовані османами та ірландцями.
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27.01.2021 00:12 Ответить
Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко - Цензор.НЕТ 612Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8971Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7712Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2479Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4976
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26.01.2021 10:56 Ответить
Гусь, свинье - не товарищ", но есть подозрение, что "фермер" у них общий.
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26.01.2021 11:42 Ответить
Поэтому в свете наложенных санкций США президент предложил Дубинскому самостоятельно принять такое решение, чтобы не вредить фракции в дальнейшем", -Источник: https://censor.net/ru/n3243989

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ПрєЗєдєнта ви якогось обрали зовсім недолугого, що не слово, то шедевр.
При чому тут "врєд фракції"? Там чи не добра половина таких дубінських, тож вже сталому "іміджу" цієї фракції окремий Дубінський вже навряд чи зашкодить. А питання в тому, чому Президент України опікується іміджем парламентської фракцї, а не говорить про те, що перебування ручного собаки Бєні у складі парламентської монобільшості завдає шкоди іміджу самої України у цілому?! Чи він банально не розуміє цих речей? Санкції на цього пройдисвіта не кацапи наклали, а США, з якими треба налагоджувати продуктивну співпрацю. Чи він взагалі не збирається цього робити, щоб тільки Бєня почувався собі спокійно та йому не зашкодити? Про імідж України Президенту треба думати у першу чергу, а не про імідж своєї парламентської фракції!
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26.01.2021 11:51 Ответить
Сірожа 'Скунс' Лєщєнко зараз, певно, дуже тішиться, що його, попри всі намагання, кловани так і не підібрали. От і плюється лайном. А скільки разів його "просили" залишити фракцію БПП?
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26.01.2021 11:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3435403.html На клоуна положили ... в день его рождения. Бумеранг с чувством юмора, однако)
Окружение Зеленского устроило гаранту незабываемый День рожденья. Такого точно не было ни у одного президента Украины.

* Во-первых очевидно, все потуги организовать поздравление Зеленского Байденом вылетели прямо в трубу вместе с 50 миллионами долларов, потрачеными на фирмы-лоббисты из США. Байден о существовании Зеленского даже не вспомнил.

* Во-вторых, мы не знаем кем нужно быть, чтобы устроить президенту то публичное унижение, которое произошло на заседании фракции СН. Коротко - президент умолял Дубинского выйти из фракции "по собственному желанию", а Дубинский президента... ну в общем, матом не послал.

* То есть по сути, Корниенко и Арахамия не сумев договориться с Дубинским кулуарно (куда Дубинских их посылал - догадаться не трудно), свалили задачу на президента. Мол, увидит Дубинский светлый лик Зеленского - и падет ниц в умилении и раскаянии...

* В реальности, вся фракция увидела как президенту говорят "Нет!" Дубинский в свою очередь увидел, что на его стороне минимум половина фракции и что категоричной поддержки большинством его увольнения - нет. 150% гарантии - Дубинский возьмет это на вооружение и обнаглеет еще сильнее. Обещанные ОП кулуарные переговоры в таких условиях для Дубинского - подарок. Характерно - Дубинский не призывал фракцию к расколу, он твердо гнет свою линию, на которую ОП просто нечем ответить.

* Сериал не завершился - он перешел в новый сезон. Кто получил от ситуации максимальный профит? Как ни удивительно - Петр Порошенко.

* Петр Алексеевич немало нас удивил заявленным намерением "подключить все свои связи для организации встречи президентов Украины и США". Сейчас ситуация выглядит так, что даже Порошенко протягивает ОП руку помощи - а там самим себе помочь не могут. Понятно, что пока Дубинский во фракции, ни о какой встрече президентов речи не будет. И это - заслуга "стратегов" Ермака.

Можно поверить, этот День рождения Зеленский запомнит надолго.
ТК Печерский холм.
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26.01.2021 11:59 Ответить
Пригласили б Гундяя для изгнания беса.
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26.01.2021 12:00 Ответить
У Дубинского уши в дверь не пролазят.
Тупые собачьи уши.
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26.01.2021 13:26 Ответить
Дубинский с фракции не уйдёт , возможно ,его козырь -это информация против
президента ,слишком давние "друзья ".
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26.01.2021 15:34 Ответить
ну шо подведём некоторые итоги - 73% и чего вы добились ??? кроме приколов........
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26.01.2021 18:25 Ответить
зеленскький : В кулуарах Зеленский говорил о Дубинском: «Он не понимает, что все очень серьезно. Он попал в ураган».
Шо-то у вовкі єслі жопа - ассоціаціі тільки С УРАГАНОМ ... Може йего ураган піднімав та об зхемлю ********? може йому до психолога? а може до психіатра?
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26.01.2021 19:47 Ответить
Вони ще на Ви? Ото ГОЛОВНИЙ. всього, що можна!!! - кішка тонка?
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26.01.2021 19:57 Ответить
а шо, трудно позвонить Баканову, чтобы разобрался с этим чёртом?
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26.01.2021 20:08 Ответить
Минфин США так вошел в Дубинского,что тот не то что выйти куда-то,ему просто сидеть больно.
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26.01.2021 20:30 Ответить
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