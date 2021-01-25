Зеленский дважды просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался, - Лещенко (обновлено)

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером в понедельник дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

Об этом пишет в Telegram член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский, который был на заседании, дважды попросил Дубинского уйти добровольно, обвинив его в попытках развала фракции и нанесении ей вреда. Поэтому в свете наложенных санкций США президент предложил Дубинскому самостоятельно принять такое решение, чтобы не вредить фракции в дальнейшем", - написал Лещенко.

Дубинский, однако, отказался выполнить эту просьбу и ответил, что Зеленского вводят в заблуждение.

"На это президент попросил депутата не прикрываться его именем", - отметил Лещенко.

После того, как президент уехал, началось обсуждение ситуации, но решение так и не было принято.

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"Активнее других за изгнание Дубинского выступали депутаты из так называемой "группы Павлюка"", - добавил Лещенко.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.