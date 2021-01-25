Зеленский дважды просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался, - Лещенко (обновлено)
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером в понедельник дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
Об этом пишет в Telegram член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Владимир Зеленский, который был на заседании, дважды попросил Дубинского уйти добровольно, обвинив его в попытках развала фракции и нанесении ей вреда. Поэтому в свете наложенных санкций США президент предложил Дубинскому самостоятельно принять такое решение, чтобы не вредить фракции в дальнейшем", - написал Лещенко.
Дубинский, однако, отказался выполнить эту просьбу и ответил, что Зеленского вводят в заблуждение.
"На это президент попросил депутата не прикрываться его именем", - отметил Лещенко.
После того, как президент уехал, началось обсуждение ситуации, но решение так и не было принято.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами. ВИДЕО
"Активнее других за изгнание Дубинского выступали депутаты из так называемой "группы Павлюка"", - добавил Лещенко.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-----------------------
ПрєЗєдєнта ви якогось обрали зовсім недолугого, що не слово, то шедевр.
При чому тут "врєд фракції"? Там чи не добра половина таких дубінських, тож вже сталому "іміджу" цієї фракції окремий Дубінський вже навряд чи зашкодить. А питання в тому, чому Президент України опікується іміджем парламентської фракцї, а не говорить про те, що перебування ручного собаки Бєні у складі парламентської монобільшості завдає шкоди іміджу самої України у цілому?! Чи він банально не розуміє цих речей? Санкції на цього пройдисвіта не кацапи наклали, а США, з якими треба налагоджувати продуктивну співпрацю. Чи він взагалі не збирається цього робити, щоб тільки Бєня почувався собі спокійно та йому не зашкодити? Про імідж України Президенту треба думати у першу чергу, а не про імідж своєї парламентської фракції!
Окружение Зеленского устроило гаранту незабываемый День рожденья. Такого точно не было ни у одного президента Украины.
* Во-первых очевидно, все потуги организовать поздравление Зеленского Байденом вылетели прямо в трубу вместе с 50 миллионами долларов, потрачеными на фирмы-лоббисты из США. Байден о существовании Зеленского даже не вспомнил.
* Во-вторых, мы не знаем кем нужно быть, чтобы устроить президенту то публичное унижение, которое произошло на заседании фракции СН. Коротко - президент умолял Дубинского выйти из фракции "по собственному желанию", а Дубинский президента... ну в общем, матом не послал.
* То есть по сути, Корниенко и Арахамия не сумев договориться с Дубинским кулуарно (куда Дубинских их посылал - догадаться не трудно), свалили задачу на президента. Мол, увидит Дубинский светлый лик Зеленского - и падет ниц в умилении и раскаянии...
* В реальности, вся фракция увидела как президенту говорят "Нет!" Дубинский в свою очередь увидел, что на его стороне минимум половина фракции и что категоричной поддержки большинством его увольнения - нет. 150% гарантии - Дубинский возьмет это на вооружение и обнаглеет еще сильнее. Обещанные ОП кулуарные переговоры в таких условиях для Дубинского - подарок. Характерно - Дубинский не призывал фракцию к расколу, он твердо гнет свою линию, на которую ОП просто нечем ответить.
* Сериал не завершился - он перешел в новый сезон. Кто получил от ситуации максимальный профит? Как ни удивительно - Петр Порошенко.
* Петр Алексеевич немало нас удивил заявленным намерением "подключить все свои связи для организации встречи президентов Украины и США". Сейчас ситуация выглядит так, что даже Порошенко протягивает ОП руку помощи - а там самим себе помочь не могут. Понятно, что пока Дубинский во фракции, ни о какой встрече президентов речи не будет. И это - заслуга "стратегов" Ермака.
Можно поверить, этот День рождения Зеленский запомнит надолго.
ТК Печерский холм.
Тупые собачьи уши.
президента ,слишком давние "друзья ".
Шо-то у вовкі єслі жопа - ассоціаціі тільки С УРАГАНОМ ... Може йего ураган піднімав та об зхемлю ********? може йому до психолога? а може до психіатра?