Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко (оновлено)
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері у понеділок просив "слугу народу" Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.
Про це пише в Telegram член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Володимир Зеленський, який був на засіданні, двічі попросив Дубінського піти добровільно, звинувативши його у спробах розвалу фракції і заподіянні їй шкоди. Тому у світлі накладених санкцій США президент запропонував Дубінському самостійно прийняти таке рішення, щоб не шкодити фракції в подальшому", - написав Лещенко.
Дубінський, однак, відмовився виконати це прохання і відповів, що Зеленського вводять в оману.
"На це президент попросив депутата не прикриватися його іменем", - зазначив Лещенко.
Після того, як президент поїхав, почалося обговорення ситуації, але рішення так і не було прийнято.
"Активніше за інших за вигнання Дубінського виступали депутати з так званої "групи Павлюка"", - додав Лещенко.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.
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ПрєЗєдєнта ви якогось обрали зовсім недолугого, що не слово, то шедевр.
При чому тут "врєд фракції"? Там чи не добра половина таких дубінських, тож вже сталому "іміджу" цієї фракції окремий Дубінський вже навряд чи зашкодить. А питання в тому, чому Президент України опікується іміджем парламентської фракцї, а не говорить про те, що перебування ручного собаки Бєні у складі парламентської монобільшості завдає шкоди іміджу самої України у цілому?! Чи він банально не розуміє цих речей? Санкції на цього пройдисвіта не кацапи наклали, а США, з якими треба налагоджувати продуктивну співпрацю. Чи він взагалі не збирається цього робити, щоб тільки Бєня почувався собі спокійно та йому не зашкодити? Про імідж України Президенту треба думати у першу чергу, а не про імідж своєї парламентської фракції!
Окружение Зеленского устроило гаранту незабываемый День рожденья. Такого точно не было ни у одного президента Украины.
* Во-первых очевидно, все потуги организовать поздравление Зеленского Байденом вылетели прямо в трубу вместе с 50 миллионами долларов, потрачеными на фирмы-лоббисты из США. Байден о существовании Зеленского даже не вспомнил.
* Во-вторых, мы не знаем кем нужно быть, чтобы устроить президенту то публичное унижение, которое произошло на заседании фракции СН. Коротко - президент умолял Дубинского выйти из фракции "по собственному желанию", а Дубинский президента... ну в общем, матом не послал.
* То есть по сути, Корниенко и Арахамия не сумев договориться с Дубинским кулуарно (куда Дубинских их посылал - догадаться не трудно), свалили задачу на президента. Мол, увидит Дубинский светлый лик Зеленского - и падет ниц в умилении и раскаянии...
* В реальности, вся фракция увидела как президенту говорят "Нет!" Дубинский в свою очередь увидел, что на его стороне минимум половина фракции и что категоричной поддержки большинством его увольнения - нет. 150% гарантии - Дубинский возьмет это на вооружение и обнаглеет еще сильнее. Обещанные ОП кулуарные переговоры в таких условиях для Дубинского - подарок. Характерно - Дубинский не призывал фракцию к расколу, он твердо гнет свою линию, на которую ОП просто нечем ответить.
* Сериал не завершился - он перешел в новый сезон. Кто получил от ситуации максимальный профит? Как ни удивительно - Петр Порошенко.
* Петр Алексеевич немало нас удивил заявленным намерением "подключить все свои связи для организации встречи президентов Украины и США". Сейчас ситуация выглядит так, что даже Порошенко протягивает ОП руку помощи - а там самим себе помочь не могут. Понятно, что пока Дубинский во фракции, ни о какой встрече президентов речи не будет. И это - заслуга "стратегов" Ермака.
Можно поверить, этот День рождения Зеленский запомнит надолго.
ТК Печерский холм.
Тупые собачьи уши.
президента ,слишком давние "друзья ".
Шо-то у вовкі єслі жопа - ассоціаціі тільки С УРАГАНОМ ... Може йего ураган піднімав та об зхемлю ********? може йому до психолога? а може до психіатра?