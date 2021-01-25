Зеленський двічі просив Дубінського вийти з фракції, той відмовився, - Лещенко (оновлено)

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері у понеділок просив "слугу народу" Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.

Про це пише в Telegram член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Зеленський, який був на засіданні, двічі попросив Дубінського піти добровільно, звинувативши його у спробах розвалу фракції і заподіянні їй шкоди. Тому у світлі накладених санкцій США президент запропонував Дубінському самостійно прийняти таке рішення, щоб не шкодити фракції в подальшому", - написав Лещенко.

Дубінський, однак, відмовився виконати це прохання і відповів, що Зеленського вводять в оману.

"На це президент попросив депутата не прикриватися його іменем", - зазначив Лещенко.

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Після того, як президент поїхав, почалося обговорення ситуації, але рішення так і не було прийнято.

"Активніше за інших за вигнання Дубінського виступали депутати з так званої "групи Павлюка"", - додав Лещенко.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.