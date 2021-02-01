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Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление. Средства будут начисляться автоматически, никаких заявлений писать не надо, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление. Средства будут начисляться автоматически, никаких заявлений писать не надо, - Шмыгаль

Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо. Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками, не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения", - отметил премьер.

Также он напомнил, что компенсации будут выплачиваться многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

"В общем, это свыше 600 тыс. украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн", - уточнил Шмыгаль.

По его словам, это решение - один из 8 шагов правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии.

Как сообщалось, 29 января Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление.

Автор: Ірина Дашківська
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после заявления о покупке электроэнергии у рф Шмыгаль должен уйти в отставку!
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01.02.2021 12:52 Ответить
ну, прям волшебники, такое впечатление, шо гроши опять за пациентами бегать стали
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01.02.2021 13:00 Ответить
сиротки шмыгалЯ Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8594
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01.02.2021 13:50 Ответить
Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 415
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01.02.2021 13:51 Ответить
Так то оно так, да не совсем! Опять на*бали народ. Тариф на э.отопление действовал до 31 апреля, а компенсация до 31 марта. Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9878
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01.02.2021 15:17 Ответить
А навіщо ти **** зупинив 4 українські АЕС ? Спецом. щоб надати московитам гроші на війну проти України ! Ви гнійні істоти є вороги України №1.
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01.02.2021 18:19 Ответить
 
 