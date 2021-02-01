Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль

Уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба. Компенсації будуть виплачуватися людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками, не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання", - зазначив прем'єр.

Також він нагадав, що компенсації будуть виплачуватися багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

"Загалом, це понад 600 тис. українських сімей. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн", - уточнив Шмигаль.

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За його словами, це рішення - один з 8 кроків уряду, який дозволить знизити тарифи і встановити справедливі правила на ринку газу і електроенергії.

Як повідомлялося, 29 січня Рада прийняла закон про монетизовані компенсації за електроопалення.