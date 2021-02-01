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компенсації (361) опалення (348) субсидія (465) тарифи (724) електроенергія (1906) Денис Шмигаль (2699)

Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль

Уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба. Компенсації будуть виплачуватися людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками, не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання", - зазначив прем'єр.

Також він нагадав, що компенсації будуть виплачуватися багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

"Загалом, це понад 600 тис. українських сімей. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн", - уточнив Шмигаль.

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За його словами, це рішення - один з 8 кроків уряду, який дозволить знизити тарифи і встановити справедливі правила на ринку газу і електроенергії.

Як повідомлялося, 29 січня Рада прийняла закон про монетизовані компенсації за електроопалення.

Автор: Анастасія Потіха
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после заявления о покупке электроэнергии у рф Шмыгаль должен уйти в отставку!
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01.02.2021 12:52 Відповісти
ну, прям волшебники, такое впечатление, шо гроши опять за пациентами бегать стали
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01.02.2021 13:00 Відповісти
сиротки шмыгалЯ Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8594
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01.02.2021 13:50 Відповісти
Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 415
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01.02.2021 13:51 Відповісти
Так то оно так, да не совсем! Опять на*бали народ. Тариф на э.отопление действовал до 31 апреля, а компенсация до 31 марта. Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення. Кошти нараховуватимуться автоматично, ніяких заяв писати не треба, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9878
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01.02.2021 15:17 Відповісти
А навіщо ти **** зупинив 4 українські АЕС ? Спецом. щоб надати московитам гроші на війну проти України ! Ви гнійні істоти є вороги України №1.
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01.02.2021 18:19 Відповісти
 
 