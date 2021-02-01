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Полиция задержала "минера" вокзала в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция задержала

Полиция проверила сообщение о "минировании" киевского железнодорожного вокзала и не выявила взрывоопасных предметов. Правоохранители задержали псевдоминера.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил о якобы заложенной взрывчатке на вокзале.

"Полицейские провели тщательную проверку здания и прилегающей территории и никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили псевдоминера и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области", - сообщили в полиции.

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Топ комментарии
+2
Москаль - это состояние души продавшейся *****.
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01.02.2021 13:47
+1
Років 5 відсидить..попусте
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01.02.2021 14:38
+1
А з чого висновок, що не москаль? Тому що Львів? Так Фрідман теж зі Львову, Союз переколотив населення, знищивши коріння багатьох сімей.
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01.02.2021 14:42
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Ну, прикололся хлопец, с кем не быает, главное, шо не москаль
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01.02.2021 13:09 Ответить
Москаль - это состояние души продавшейся *****.
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01.02.2021 13:47 Ответить
и шо, тот момкаль, по твоему, тоже продался?
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01.02.2021 13:52 Ответить
А з чого висновок, що не москаль? Тому що Львів? Так Фрідман теж зі Львову, Союз переколотив населення, знищивши коріння багатьох сімей.
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01.02.2021 14:42 Ответить
Та тут один розповідав що на початку тридцятих у Львові вірмен було більше українців
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01.02.2021 15:53 Ответить
а коли злапають міньора котрий замінував пункт перетину Щегині, коли туди прискакав один відомий грузин ?
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01.02.2021 13:27 Ответить
Какой-то псих из психбольницы.
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01.02.2021 13:28 Ответить
Років 5 відсидить..попусте
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01.02.2021 14:38 Ответить
 
 