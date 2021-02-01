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Полиция задержала "минера" вокзала в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция проверила сообщение о "минировании" киевского железнодорожного вокзала и не выявила взрывоопасных предметов. Правоохранители задержали псевдоминера.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил о якобы заложенной взрывчатке на вокзале.
"Полицейские провели тщательную проверку здания и прилегающей территории и никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили псевдоминера и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области", - сообщили в полиции.
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