УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6502 відвідувача онлайн
Новини Події
7 275 10
Київ (13830) мінування (1158) Нацполіція (13920)

Поліція затримала "мінера" ​​вокзалу в Києві

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція затримала

Поліція перевірила повідомлення про "замінування" київського залізничного вокзалу і не виявила вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці затримали псевдомінера.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в поліцію надійшов дзвінок від чоловіка, який заявив про нібито закладену вибухівку на вокзалі.

"Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі та прилеглої території і ніяких підозрілих предметів або речовин не виявили. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області", - повідомили в поліції.

Також дивіться: Чоловіка, який за гроші повідомляв про мінування об'єктів в Україні та за кордоном, затримано в Запоріжжі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
Москаль - это состояние души продавшейся *****.
показати весь коментар
01.02.2021 13:47
+1
Років 5 відсидить..попусте
показати весь коментар
01.02.2021 14:38
+1
А з чого висновок, що не москаль? Тому що Львів? Так Фрідман теж зі Львову, Союз переколотив населення, знищивши коріння багатьох сімей.
показати весь коментар
01.02.2021 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, прикололся хлопец, с кем не быает, главное, шо не москаль
показати весь коментар
01.02.2021 13:09 Відповісти
Москаль - это состояние души продавшейся *****.
показати весь коментар
01.02.2021 13:47 Відповісти
и шо, тот момкаль, по твоему, тоже продался?
показати весь коментар
01.02.2021 13:52 Відповісти
А з чого висновок, що не москаль? Тому що Львів? Так Фрідман теж зі Львову, Союз переколотив населення, знищивши коріння багатьох сімей.
показати весь коментар
01.02.2021 14:42 Відповісти
Та тут один розповідав що на початку тридцятих у Львові вірмен було більше українців
показати весь коментар
01.02.2021 15:53 Відповісти
а коли злапають міньора котрий замінував пункт перетину Щегині, коли туди прискакав один відомий грузин ?
показати весь коментар
01.02.2021 13:27 Відповісти
Какой-то псих из психбольницы.
показати весь коментар
01.02.2021 13:28 Відповісти
Років 5 відсидить..попусте
показати весь коментар
01.02.2021 14:38 Відповісти
 
 