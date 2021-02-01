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Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я спросил партнеров и России: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму". И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как остановить агрессию РФ, на сто процентов не знает никто, - Зеленский
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Топ комментарии
+134
Умер бы от заворота кишок он, сожравши все 4 повестки из военкомата, ваЗЕлиновый вояка!!!
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01.02.2021 13:43
+118
Зеля 4 раза "защищал" Крым в 2014 году:
Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7891
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01.02.2021 13:46
+108
"...мы бы все умерли в Крыму" ... от передоза. Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1304
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01.02.2021 13:42
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ага, хіба що сам повалявся
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02.02.2021 08:34 Ответить
суть кінця епохи бідності ничим не відрізняеться від "життя по новому" однакові балачки корупція та торгівля з окупантом...ой ні відрізняеться: кінцем по роялю. хоча як тут грати як папередник руки відрубав
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02.02.2021 08:38 Ответить
Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, а Юля говорила на СНБО, что надо уходить с Крыма и не в коем случае не стрелять
Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8676 Если так говорит, так почему Президент не даёт команду освобождать Донбасс, всего неделя надо для освобождения. Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський - Цензор.НЕТ 322
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02.02.2021 08:41 Ответить
И почему заводы оборонки в годы войны не работают в четыре смены, ведь у нас больше 2000 км протяжённость границы для контакта с российскими оккупантами?
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02.02.2021 08:47 Ответить
Читать нужно так. "Если бы я тогда был президентом, Вы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили" . Но я был артистом и до Украины мне дела не было. Я зарабатывал деньги.
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02.02.2021 08:45 Ответить
за что нам всем такое наказание это зеленое ничтожество притыренное -- лучше б ты мудак молчал и не позорил УКРАИНУ и 73 проц. или сколько там у тебя осталось ---- ну не способен ты быть президентом --- уйди по состоянию здоровья . ну так же нельзя --- неужели тебе не стыдно за твои интервью --- тебя надо поселить в межигорье до конца срока страусов кормить и не подпускать к журналистам ........
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02.02.2021 08:48 Ответить
Социальные психологи определили бы сказанное двумя категориями: "Мышление против фактов" и "Предрасположение в пользу своего Я".
P.S.
Можливість віддати життя за Україну для кожного окремого громадянина залишається.
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02.02.2021 09:01 Ответить
Если бы я тогда был президентом, вы бы все умерли в Крыму.Печальный клоун-наркоман безустанно глумится над своими избранниками.
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02.02.2021 10:14 Ответить
«И тут Остапа понесло…»
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02.02.2021 10:30 Ответить
Эпическое событие: 2014, Крым, преЗедент зеленский мчится спасать Крым в сопровождении 30 машин охраны. Их всех, как в тире сбивают "зеленые человечки". Конец 100 серии "слуга урода".
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02.02.2021 10:36 Ответить
господи, ну какое же оно убогое и брехливое
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02.02.2021 10:39 Ответить
ЗЕ аника-воин так почему после года твоего президенства не восстановлены границы Украины?Или ты бы сделал это тогда а сейчас обосрался а все что натворил за год это вина папередников.
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02.02.2021 11:06 Ответить
Да пан Зеленський...чесно скажу у вас мабуть це якась хвороба типу бовдурної лихорадки... Ну начебто тілки не давно казав логічні продумані речі що як зупинити війну не знає на 100% ні хто ..і тут на тобі... кризис хвороби знов...По першені ти ні ті хто зараз кричить що треба було воювать тоді або брешуть або дурні...як і ви мелющій зараз оце..По друге після драки кулаками машуть тільки бовдури і труси. І ще про перше...ви пан Зеленськи просто сядьте і проаналізуйте ТУ ситуацію ..тільки в повному обсязі ..що за армія булаяка ситуація була серед військових підрозділів в криму і на материковій частині і взагалі скільки той армії було боєздатної далі поміркуй на стратигичной ситуацієй що як і де було вже підготовлено кацапшиной і всі вариати ситуаціїї з повномаштабною війною ... Скажу твердо тільки однеяк щоб ми тоді полізли б в війну..тиб зараз не був би президентом а веселивиб ХЛАі кремлівськиї 3,14дарасів зі сцени граючи Х на піаніно а України не булоб а булаб виперднута Малороссссссія. Словом не трнди пан Зенленський пора вже вибрать бл......яя аботи шо попало мелющий клоун або ти трезво міркующий презедент незалежної об'єднаної України. Крапка.
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02.02.2021 12:37 Ответить
От цікаво ти сам це вирішуєш молоти отку дурню чи тобі хтось рекомендації дає???? Я кщо хтось рекомендує...то гони його в шию і підсрачниками геть... Ну як що САМ.. ну....я не знаю .. лікуватись не вілікуєш таке а от вчитись це буде найкраще і хорошого дипломата біля себе постав щоб він тебе навчив як і що повини міркувати і балакати презедент країни.. він хоч може на прикладі показати логіку міркувань і мислення ..державотворця
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02.02.2021 12:48 Ответить
Зрозумів ..це Орестович тобі рекомендує...??? Його он теж несе як х по скловаті меле що в кістку голови взбереде....
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02.02.2021 13:01 Ответить
Крайней степени непонятное заявление от президента.
напоминает знаменитое "Все п***асы, а я Дартаньян", а ведь не нужно обладать феноменальной памятью, что бы вспомнить все героические потуги 6-го президента на посту за свои не полные 2 годы в отношении Крыма и Донбаса. Почему так? Ну так особо ничего и не предпренималось же, ну кроме "стратегического перемирия и отвода войск". И если в условной "Антонины" (типичный образ домохозяйки на канале 1+1) это вполне могло бы поддержать веру в президента, то мировой политикум явно в недоумении должен пребывать. Ведь западные политики не Антонины и отлично осведомленны реальным положением дел в Украине.
Смысла практического в этом опусе маловато, ну кроме этого навязчивого комплекса Порошенко и попыток поднять хоть как то свой рейтинг.
Государственник бы такого не говорил бы, ибо с таким бэкграундом легко стать ну совсем токсичным на западе, а это дипломатия, економика, политика, торговля и все остальное.... ну а Вове можно, правда ведь? он же такой душка...
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02.02.2021 13:38 Ответить
Нагадує анекдот, де один всрався. Але не від страху - а від лютої ненависті до ворогів.
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02.02.2021 14:03 Ответить
История не терпит сослагательного наклонения (с)
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02.02.2021 14:54 Ответить
Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3483
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02.02.2021 21:41 Ответить
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