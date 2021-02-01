Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Я спросил партнеров и России: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму". И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - заявил Зеленский.
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Если так говорит, так почему Президент не даёт команду освобождать Донбасс, всего неделя надо для освобождения.
P.S.
Можливість віддати життя за Україну для кожного окремого громадянина залишається.
напоминает знаменитое "Все п***асы, а я Дартаньян", а ведь не нужно обладать феноменальной памятью, что бы вспомнить все героические потуги 6-го президента на посту за свои не полные 2 годы в отношении Крыма и Донбаса. Почему так? Ну так особо ничего и не предпренималось же, ну кроме "стратегического перемирия и отвода войск". И если в условной "Антонины" (типичный образ домохозяйки на канале 1+1) это вполне могло бы поддержать веру в президента, то мировой политикум явно в недоумении должен пребывать. Ведь западные политики не Антонины и отлично осведомленны реальным положением дел в Украине.
Смысла практического в этом опусе маловато, ну кроме этого навязчивого комплекса Порошенко и попыток поднять хоть как то свой рейтинг.
Государственник бы такого не говорил бы, ибо с таким бэкграундом легко стать ну совсем токсичным на западе, а это дипломатия, економика, политика, торговля и все остальное.... ну а Вове можно, правда ведь? он же такой душка...