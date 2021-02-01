Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я спросил партнеров и России: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму". И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - заявил Зеленский.

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