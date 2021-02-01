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Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция призвала Германию остановить строительство

Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Бон заявил в понедельник, 1 февраля, в эфире радиостанции France Inter.

"Мы (в правительстве Франции. - Ред.) Всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту в этом контексте", - пояснил министр. На вопрос о том, означают эти слова призыв в Берлин отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

Бон также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне подавления протестов, которые происходят в стране из-за отравления и арест антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального. В минувшее воскресенье тысячи россиян вышли на улицы, несмотря на запрет властей. Более пяти тысяч человек при этом были задержаны.

"Санкции уже вводились, мы можем сделать это (снова. - Ред.), Но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - добавил Бон. По его словам, еще одной опцией, которая рассматривается? является "Северный поток-2". При этом министр добавил, что это должно быть решением Германии, ведь газопровод прокладывают именно в ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2"

Напомним, что 24 января российское судно "Фортуна" против которого США ввели санкции, возобновило строительство газопровода в водах Дании. Ожидается, что "Фортуна" завершит работы в датских водах до середины последней недели мая, а затем начнет укладывать трубы в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Строительство трубопровода, кроме Франции, критикует ряд других государств Европы, в частности Польша, Литва и Украина. В то же время против проекту выступает и ряд немецких политиков. В частности, председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал объявить мораторий на достройку газопровода, пока в России нарушаются права человека и гражданские свободы.

Против "Северного потока-2" также протестуют немецкие климатические активисты. Впрочем, они выступают против использования в качестве топлива и призывают полностью отказаться от него в качестве источника энергии.
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Топ комментарии
+8
А Меркель слушает да ест.
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01.02.2021 13:50
+3
Обидно за рашку? Понимаю.
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01.02.2021 13:51
+2
Германские гномы думают только о золоте! Иногда даже забыв о своей шеи...
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01.02.2021 17:13
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Забагато Франція почала на себе брати в ЕС.
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01.02.2021 13:50 Ответить
Обидно за рашку? Понимаю.
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01.02.2021 13:51 Ответить
Тих взагалі треба знищити як державу. А подібним тобі диванним воїнам вимкнути інет.
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01.02.2021 13:55 Ответить
А Меркель слушает да ест.
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01.02.2021 13:50 Ответить
о как, неожиданный поворот. видимо что-то знают французы.
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01.02.2021 13:52 Ответить
А что, Франция уже перешла на дорогой сжиженный газ из США? Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2" - Цензор.НЕТ 7159
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01.02.2021 13:55 Ответить
нет, она строит очередную АЭС.
Бизнесс и только бизнесс.
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01.02.2021 14:00 Ответить
А чего тогда немцы их не критикуют?
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01.02.2021 14:11 Ответить
Я не знаю что у немцев в голове, почему у них нет АЭС.
может нет технологий, может не умеют утилизировать отходы, может просто заболели зеленой энергетикой.
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01.02.2021 16:00 Ответить
боятся атома
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01.02.2021 17:56 Ответить
значит,что-то должно меняться в ЕС...Франция ещё с конца 19 века умела вовремя "перекрашиваться".Недаром её в коридорах международной политики называют "политической проституткой".Франция всегда на стороне сильных.Меняется "сильный",меняется курс Франции...Ждём,что Германию скоро начнут "ставить на место" в ЕС.
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01.02.2021 14:02 Ответить
А это не та самая страна, где уже не первый год жестоко разгоняют протестующих?

Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2" - Цензор.НЕТ 3649
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01.02.2021 14:17 Ответить
Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2" - Цензор.НЕТ 6797
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01.02.2021 14:18 Ответить
Как могут быть, именно французы, быть такими фантастическими лицемерами?

Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2" - Цензор.НЕТ 3456
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01.02.2021 14:30 Ответить
Германские гномы думают только о золоте! Иногда даже забыв о своей шеи...
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01.02.2021 17:13 Ответить
 
 