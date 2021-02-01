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Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Франція закликала Німеччину зупинити будівництво

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на тлі затримань учасників акцій протесту в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Бон заявив у понеділок, 1 лютого, в ефірі радіостанції France Inter.

"Ми (в уряді Франції. - Ред.) завжди говорили, що маємо величезні сумніви щодо цього проєкту у цьому контексті", - пояснив міністр. На запитання щодо того, чи означають ці слова заклик до Берліна відмовитися від "Північного потоку-2", Бон відповів: "Саме так, ми вже про це говорили".

Бон також зазначив, що європейські лідери зараз розглядають можливість запровадження нових санкції проти РФ на тлі придушення протестів, які відбуваються у країні через отруєння та арешт антикорупційного активіста та опозиційного лідера Олексія Навального. Минулої неділі тисячі росіян вийшли на вулиці, попри заборону влади. Понад п'ять тисяч осіб при цьому було затримано.

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"Санкції вже запроваджувалися, ми можемо зробити це (знову. - Ред.), але ми маємо чітко розуміти, що їх не буде достатньо", - додав Бон. За його словами, ще однією опцією, яка розглядається? є "Північний потік-2". При цьому міністр додав, що це має бути рішенням Німеччини, адже газопровід прокладають саме до ФРН.

Нагадаємо, що 24 січня російське судно "Фортуна" проти якого США запровадили санкції, відновило будівництво газопроводу у водах Данії. Очікується, що "Фортуна" завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім почне укладати труби у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

Будівництво трубопроводу, окрім Франції, критикує низка інших держав Європи, зокрема Польща, Литва і Україна. Водночас проти проєкту виступає і низка німецьких політиків. Зокрема, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав оголосити мораторій на добудову газогону, поки в Росії порушуються права людини і громадянські свободи.

Проти "Північного потоку-2" також протестують німецькі кліматичні активісти. Втім, вони виступають проти використання газу як палива і закликають повністю відмовитися від нього у якості джерела енергії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А Меркель слушает да ест.
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01.02.2021 13:50
+3
Обидно за рашку? Понимаю.
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01.02.2021 13:51
+2
Германские гномы думают только о золоте! Иногда даже забыв о своей шеи...
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01.02.2021 17:13
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Забагато Франція почала на себе брати в ЕС.
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01.02.2021 13:50 Відповісти
Обидно за рашку? Понимаю.
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01.02.2021 13:51 Відповісти
Тих взагалі треба знищити як державу. А подібним тобі диванним воїнам вимкнути інет.
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01.02.2021 13:55 Відповісти
А Меркель слушает да ест.
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01.02.2021 13:50 Відповісти
о как, неожиданный поворот. видимо что-то знают французы.
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01.02.2021 13:52 Відповісти
А что, Франция уже перешла на дорогой сжиженный газ из США? Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2" - Цензор.НЕТ 7159
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01.02.2021 13:55 Відповісти
нет, она строит очередную АЭС.
Бизнесс и только бизнесс.
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01.02.2021 14:00 Відповісти
А чего тогда немцы их не критикуют?
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01.02.2021 14:11 Відповісти
Я не знаю что у немцев в голове, почему у них нет АЭС.
может нет технологий, может не умеют утилизировать отходы, может просто заболели зеленой энергетикой.
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01.02.2021 16:00 Відповісти
боятся атома
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01.02.2021 17:56 Відповісти
значит,что-то должно меняться в ЕС...Франция ещё с конца 19 века умела вовремя "перекрашиваться".Недаром её в коридорах международной политики называют "политической проституткой".Франция всегда на стороне сильных.Меняется "сильный",меняется курс Франции...Ждём,что Германию скоро начнут "ставить на место" в ЕС.
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01.02.2021 14:02 Відповісти
А это не та самая страна, где уже не первый год жестоко разгоняют протестующих?

Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2" - Цензор.НЕТ 3649
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01.02.2021 14:17 Відповісти
Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2" - Цензор.НЕТ 6797
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01.02.2021 14:18 Відповісти
Как могут быть, именно французы, быть такими фантастическими лицемерами?

Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2" - Цензор.НЕТ 3456
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01.02.2021 14:30 Відповісти
Германские гномы думают только о золоте! Иногда даже забыв о своей шеи...
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01.02.2021 17:13 Відповісти
 
 