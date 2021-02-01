Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о легализации оружия, - Разумков

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия в Украине. Спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что закон является дискуссионным.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет о законопроекте №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".

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"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил спикер парламента.

Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.

Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.