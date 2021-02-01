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Новости Политика Украины
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ВР (28728) оружие (9382) Разумков Дмитрий (1521)

Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о легализации оружия, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о легализации оружия, - Разумков

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия в Украине. Спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что закон является дискуссионным.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет о законопроекте №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков назвал законопроект о легализации оружия "дискуссионным и неспецифическим"

"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил спикер парламента.

Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.

Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
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Топ комментарии
+11
Ошибаетесь. Именно продажа узаконенная огнестрела и ускорит реформу судебную. И аж бегом. Особенно по судам первой инстанции (районным) За неделю справятся. А по части качества патрульно-постовой службы по местам дислокации райотделов, так залюбуемся. Писать не стану почему. А то опять заблокируют. Сто раз уже было. И кстати сразу как минимум 40% на МВД сэкономим из бюджета. А карманников в общественном тр-те не станет как как подвида преступления.
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01.02.2021 15:18
+7
Это лишь в вашей фантазии. Можете привести пример стран, где такое произошло?! Думаю что нет. Я же могу привести другой пример, причем страны примерно соответствующей Украине - это Молдавия, там легализация короткоствола привела к снижению преступности
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01.02.2021 15:05
+5
Конечно не проголосуют... У них уже давно огнестрел есть, так кто же проголосует что бы и у народа он был, так же и ответку получить можно будет!
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01.02.2021 14:53
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… а он взял ружье и - бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: раскололо бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги. (с)
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01.02.2021 14:51 Ответить
Не проголосуют. Опять сеча в очі
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01.02.2021 14:51 Ответить
Конечно не проголосуют... У них уже давно огнестрел есть, так кто же проголосует что бы и у народа он был, так же и ответку получить можно будет!
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01.02.2021 14:53 Ответить
Смотря что там за закон. Может там в законе прописано, что владеть могут только бывшие менты, а остальным разрешены только газовые....Тогда может и проголосуют
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01.02.2021 14:56 Ответить
А разве бывшим ментам что то запрещает иметь оружие?????
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01.02.2021 14:57 Ответить
Насколько я помню разрешено иметь наградное оружие. Но как у нас повелось "наградное" (иногда даже в виде штурмовых винтовок и пулеметов) распространилось и на депутатов. Я к примеру сказал, как вариант закона, который для обычных граждан ничего не меняет
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01.02.2021 15:02 Ответить
Газовые и так разрешены
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01.02.2021 14:57 Ответить
Хронология событий случится следующая :

через два месяца после принятия закона миллионы ботанов накупят легальных волын,

а через полгода гопники на улицах поотбирают у ботанов те волыны и они станут нелегальными
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01.02.2021 15:00 Ответить
Поэтому не вздумайте покупать!!!!
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01.02.2021 15:03 Ответить
топоры и сейчас продаются свободно всем желающим.

сильно это помогло в вопросе безопасности передвижения ночью тёмными переулками ?
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01.02.2021 15:53 Ответить
не помогло как и не поможет новый закон об оружии. потому что нет закона о защите здоровья, имущества. о нормально ношении того разрешённого оружия, о возможности стрелять из того оружия не на стрельбищах (потому как их нет в мелких городках и тем более в сёлах. а купил ты охот ружжо и где проверить патроны на кучность? где повысить навыки стрельбы? только нарушая закон, потмоу как стрельбище хер знает где).
а у нас пока менты правят балом нич оне будет. будут очередные картированные законы об приобретении, возможности сдувать с него пыль и чуть что - оно уже не твоё.
а о применении его просто нет речи на пример для самозащиты.
та... то всё херня. очередной развод лохов.
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01.02.2021 19:23 Ответить
Это лишь в вашей фантазии. Можете привести пример стран, где такое произошло?! Думаю что нет. Я же могу привести другой пример, причем страны примерно соответствующей Украине - это Молдавия, там легализация короткоствола привела к снижению преступности
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01.02.2021 15:05 Ответить
я не про фантазии пишу, а про то, что мало иметь пистолет.

надо ещё успеть его достать и психологически быть готовым выстрелить в человека

и в подавляющем большинстве случаев внезапно напавший сзади гопник с куском арматуры победит очкарика, несущего роскошный пистоль во внутреннем кармане пальто.

В чём я не прав ?
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01.02.2021 15:22 Ответить
В том не можете привести реальные примеры - т.е. фантазируете!!!
Я же вам пример привел, причем страны сходной по уровню благосостояния, уровню преступности, уровню развития общества....(все страны совка стартовали в одинаковых условиях)
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01.02.2021 15:26 Ответить
то есть, гопники не будут забирать волыны у ботанов потому, что в Молдове снизилась преступность ?

А кто их об этом будет оповещать перед ударом арматуриной сзади по голове ?
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01.02.2021 15:29 Ответить
Будут. Ровно до первого случая, когда ботан таки успеет! И этого ждать долго не придется.
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01.02.2021 18:39 Ответить
усі такі рембо, поки їм самим не стрільнуть в дупу
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01.02.2021 23:19 Ответить
Гопники ссьікуньі. Они только на ботанов и **********.
Даже ботана с вольіной 99% гопников зассут.
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01.02.2021 22:50 Ответить
это если ботан будет идти перебежками, постоянно оглядываясь по сторонам и не выпуская из рук маузер, шоб гопники видели его внутреннюю готовность к смертоубийству
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01.02.2021 23:36 Ответить
В мире нет бойца смелей, чем напуганный еврей! (С)
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01.02.2021 15:28 Ответить
А вооруженных часовых как снимают? Внезапным нападением преимущественно сзади.
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02.02.2021 00:14 Ответить
и это при том, что часовой в принципе вообще ничем другим не занят, кроме ожидания нападения
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02.02.2021 01:19 Ответить
Хронология событий случится следующая :
++++++++Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков - Цензор.НЕТ 56
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01.02.2021 15:25 Ответить
Ну то почитайте, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70363
Щоб було без "может..."
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01.02.2021 15:10 Ответить
та да, такий собі закон, який робить обіг зброї ще більш забюрократизованим..
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01.02.2021 14:52 Ответить
Більш забюрократизованим в чому??? Процедура на мій погляд один в один з тією, що є на даний час.
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01.02.2021 15:18 Ответить
а Ви проект читали?
Якщо ні - то прочитайте. Якщо да - готовий до спілкування
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01.02.2021 15:27 Ответить
Звісно читав.
В проєкті 4335-1 особливо сподобався пункт 1.6. ст.28...
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01.02.2021 15:31 Ответить
ну я так глибоко не ниряв, щоб по пунктах. Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков - Цензор.НЕТ 6874
Але головне, на мій погляд, полягає у наступному: зараз у Вас є один документ - дозвіл. Після прийняття цього закону їх буде декілька: посвідчення на право володіння та технічні паспорти на зброю. Отримання кожного з цих документів не буде простим.
Закон нашої країни: якщо збільшується кількість документів, то збільшується і документообіг.
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01.02.2021 15:36 Ответить
В проекті ж 4335 подібний маразм відсутній.
4335 з врахуванням правок запропанованих Головним науково-експертним управлінням є досить адекватним у порівнянні з
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01.02.2021 15:39 Ответить
Кишка тонка проголосовать в депутатишек, они же бояться своего народа. Короткоствол разрешен для избранных.
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01.02.2021 14:54 Ответить
Бывают времена , что вилы и грабли надо было бы легализовать . Овоща победили волей и горящими покрышками .
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01.02.2021 14:54 Ответить
Че за глупость? Че кто-то лоббирует продажу оружия и сейфов для него?....Зачем это Украинцам? Судов нету даже если застрелить кого-то в себя в квартире - посадят хозяина квартиры...(если он не из сильных мира сего токо)...Оружие в Украине никому сейчас не нужно.Рано еще иметь украинцам оружие....может лет через 10ть.Когда проведут судовую реформу и появятса суды.
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01.02.2021 14:55 Ответить
Если подстрелишь у себя в квартире не посадят! Есть решение ВСУ, согласно которому, применение огнестрельного оружия при обороне своего жилища, не является превышением самообороны (если вы конечно не пристрелили мента, который пришел вас арестовать Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков - Цензор.НЕТ 4440 )
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01.02.2021 14:59 Ответить
Ну то не купляйте, ніхто нікого змушувати не збирається...
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01.02.2021 15:11 Ответить
Ошибаетесь. Именно продажа узаконенная огнестрела и ускорит реформу судебную. И аж бегом. Особенно по судам первой инстанции (районным) За неделю справятся. А по части качества патрульно-постовой службы по местам дислокации райотделов, так залюбуемся. Писать не стану почему. А то опять заблокируют. Сто раз уже было. И кстати сразу как минимум 40% на МВД сэкономим из бюджета. А карманников в общественном тр-те не станет как как подвида преступления.
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01.02.2021 15:18 Ответить
і мусора будут трошечкі інакше перевіряти "права і техпаспорт" ))) один незграбний рух і пуля в живіт вам гарантована )))
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01.02.2021 16:13 Ответить
Я и сам любитель пошутить по части кому что в живот там влетит. Но на самом деле речь то давно идёт о конституционном праве на защиту личности. Когда есть такой закон и право купить в установленном порядке, сразу меняется конфигурация взаимоотношений в обществе. Мировая статистика здесь наработана. Не вопрос кто первый передернет затвор, а в том что оно возможно есть у стоящего напротив. Право на оружие уравнивает права у всех. И если у вас оружие по закону---а у другого не по закону---так на чей стороне закон если вы примените первым, убедившись что вам угрожают оружием? В Молдавии уже кажись 11 лет как есть такой закон. Все живые. Ну кроме некоторых---кто думал что только у него есть. Есть много других причин и факторов за это. Перезрел в целом простой вопрос. Мы вообще тормозим везде.
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01.02.2021 16:36 Ответить
ви як усілякий фанат зброї приводить тіки "позитивні" фактори, а негативні намагаєтесь або приховати, або обходите стороною! негативні фактори полягають в тому, що ніхто тією зброєю практично не користується за призначенням! тут всі воляють, що "будь у нас зброя, влада б інакше б до нас ставилася"! хєрня це все на пісному маслі! буде у вас пукалка - ніяка влада до вас не піде в гості теж з пукалкою! до вас підуть в гості на танку! і так буде завжди, бо влада завжди буде краще екіпірована ніж ви зі своєю пукалкою!
апологєти зброї кажуть,що вони зможуть захиститись від бандюків які залізут в хату! до вас часто в хату лазять? це може єдине де зброя дійсно може допомогти, проте дуже сумніваюся, що у більшості вистачить відмороженності вистрілити в іншу людину!

другий важливий момент - вся ця легальна зброя, як правило, використовується випадково, наприклад ображенними дітьми, які несуть зброю в школу і там розстрілюють тих хто їх образив і ще людей 10-20 сторонніх!
третій важливий момент - ця легальна зброя НІКОЛИ не використовується щоб зупинити якісь масові заворушення з бандитами!! прикладів - МІЛЛІОН! усі власники легальної зброї розбігаються куди очі глядять!
і нарешті, країни в яких вільний оберт зброї постійно нагаються його заборонити, бо не знають як вирішити тисячи проблем, які виникають з появою цього вільного обігу!
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01.02.2021 23:11 Ответить
Какие дети? есть сейфы, есть услових хранения. Или вы собираетесь по комнате патроны разбрасывать?
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02.02.2021 12:31 Ответить
да-да, мабудь діти таскають зброю разом із сейфом ))))))) прям із сейфа потім і стріляють
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02.02.2021 14:26 Ответить
Добавлю в США 11 тысяч смертей ежегодно.Это от оружия.Но там ЗАКОН выше всего....И СУД стоит выше даже Президента....И Полиция РАБОТАЕТ как положено.....
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01.02.2021 14:59 Ответить
Много раз приводил этот пример. Лет 6-7 назад в США один 11 летний мальчик оставшись дома с 4 летней сестрой (Родители пошли в магазин) увидел как 2 утырка полезли в дом к ним. Не долго думая с карабина положил обоих наповал. У отца был и зарегистрирован карабин. Чем всё кончилось. Сильного шуму в сми не было. Отца оштрафовали крепко за незамкнутый сейф. И всё. Закон превыше всего. Там где не закон превыше всего---так посмотрите в своё окно как.
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01.02.2021 16:48 Ответить
Бред не пишите.....11 мальчик))....укакалса бы он в штанишки....Там могло быть папа убил двоих даже во дворе или еще где-то - затащили в дом и на "мальчика" все повесили,а кум папы начальник милиции или прокурор - вот все и замяли.....
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01.02.2021 17:05 Ответить
Пердложение "не писать бред" - вы должны направить в свой адрес. В Штатах убитый при вторжении на частную территорию считается априори виноватым. Так что все было строго ПО ЗАКОНУ.
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01.02.2021 18:43 Ответить
Та обратите внимание на совковый бред в виде начальники милиции, замяли, затащили в дом, повесили на мальчика. Про таких кажись Бутусов спел 30 лет назад *скованые одной цепью, связаные одной песней...*. Ну как то так. Тут навеки серп и молот. Ладно.
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02.02.2021 00:22 Ответить
описана вами історія має практично ідеальне прикриття і пояснює єдину причину, навіщо потрібна зброя! тіки для захисту домівки! але ж наші "рембо" хотять пукалки для прихованного носіння!
також не забувайте додавати, що в штатах існую столліттями закон про тресспассінг, і це правило американцам вдовблювалося століттями і сотнями тисяч трупів!
проте була одна історія, коли якійсь японець хотів запитати дорогу а володар будинку його застрелив, бо як виявилось, спеціально тренувався на цей рахунок і коли йому так пощастило - він просто застрелив того япошку, бо закон, начебто був на його боці!
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01.02.2021 23:17 Ответить
Та какое прикрытие! Ну не станут *рембо* тайно носить если будет закон! В этом же соль темы. Зачем тайно? По закону носить можно. Право на защиту личности будет у каждого уравнено! В этом конституционность такого закона. У журналистов есть, у депутатов есть, у силовиков само собой, у уголовников валом, и много ещё есть категорий что можно. Но почему остальным нельзя? Могу ответить--но это долго. И всё что я печатал, не моя идея и слова, давно сказано и проверено миром. Кстати и лопатами и арматурой станут меньше махать, включая табуретки. Вы не представляете какой эффект производит выстрел в воздух с предупреждением что следующий на поражение! Долгая тема--а это форум. Всего лишь мнение высказать. Но не навязывать своё но всем.
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02.02.2021 00:34 Ответить
лучше б рассмотрели 4335-1, а этот мусора для себя написали, для откатов много вариантов трактовки оставили
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01.02.2021 15:00 Ответить
Пуля в лоб - тоже своего рода реформа.
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01.02.2021 15:00 Ответить
легализация оружия, легализация наркотиков, легализация проституции, - найбільш життєво важливі закони для шапіто.
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01.02.2021 15:01 Ответить
Ви забули написати про легалізацію порнографії та легалізацію одностатевих шлюбів...
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01.02.2021 15:16 Ответить
проект закона 4335-1
Стаття 34. Носіння та транспортування цивільної зброї та бойових припасів

1. Носіння цивільної зброї за винятком зброї категорії С забороняється, окрім випадків, передбачених законами України.

2. Носіння цивільної зброї категорій B, C, D дозволяється:

2.1. під час здійснення полювання в мисливських угіддях;

2.2. під час здійснення охоронної діяльності;

2.3. заняття стрільбою чи на спортивних заходах у межах стрілецьких тирів та стрільбищ;

2.4. у межах місця постійного зберігання зброї власником цієї зброї.

3. Носіння цивільної зброї, що перебуває у спеціальному обороті, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

4. Носіння зброї категорії С за межами постійного зберігання зброї здійснюється з наступними обмеженнями:

4.1 власник зброї може носити не більше однієї одиниці зброї категорії С;

4.2. місткість магазину (барабану) зброї категорії С при її носінні не може перевищувати двадцяти набоїв;

4.3. загальна кількість патронів споряджених в магазинах чи в пристроях що прискорюють перезаряджання револьверів до зброї категорії С при її носінні не може перевищувати сорока патронів;

4.4. зброя категорії С повинна носитись приховано від оточуючих у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, її надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб (в спеціально пристосованих кабурах, зброярських сумках);

4.5. Безпідставна, умисна демонстрація носимої зброї забороняється.

5. Власники цивільної зброї мають право її транспортування.
Много нюансов между 4335 и 4335-1 , но второй однозначно лучше
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01.02.2021 15:05 Ответить
Чим саме???
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01.02.2021 15:15 Ответить
Что по ножам, лукам и арбалетам?
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01.02.2021 16:09 Ответить
Якщо не проголосують то повинні заборонити всім за винятком табельної зброї мусорів,а решта подарунків і судді з прокурорами повинні здати.Закон один для всіх. Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков - Цензор.НЕТ 5215
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01.02.2021 15:05 Ответить
короткостволы и так запрещены. нельзя ничего запрешщать, т к граждане безоружны против дибилов с ножами и стволами. которым закон не писан. Плюс что делать спортсменам? вы готовы оставлять свой спортивный лук или спортивный пистолет/винтовку за несколько тысяч баксов на складе спортивного комплекса?
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01.02.2021 16:14 Ответить
Зброя повинна бути у вільному доступі,бо народ котрий не має зброї то раби,і якщо не дадуть дозволу для всіх то не повинно бути й винятків.бо закон один для всіх. Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков - Цензор.НЕТ 7540
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01.02.2021 16:24 Ответить
Очередная и абсолютно никчемная профанация в исполнении ЗЕбилов... Они считают, что умственно-отсталое население проглотит и этот "революционный" закон, как проглотили законы о дерибане украинской земли, закон о референдуме и законы, которые евреи принимают, реализуя свое бескорыстное и платоническое желание уберечь несмышлёных украинцев от Великого и Страшного Ковида.
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01.02.2021 15:07 Ответить
А що саме не так з данним законом??? Що "глотати"??? Розширення обсягу прав???
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01.02.2021 15:14 Ответить
антисемитизм - признак не только комплекса неполноценности, но и умственной отсталости. Я - немец по национальности, чтобы вам не показалось, что я типа "своих защищаю"
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01.02.2021 18:46 Ответить
Путай-путай это называется. О каком обороте речь? Нелегальном? Это дело СБУ и МВД. Легальном обороте? Так нет закона об огнестреле. По охотничьему оружию давно предавно всё как бы ясно и работает. Надо ставить на первое место законопроект о защите личности, и право конституционное на личную защиту гражданина! Оружие есть у кого угодно---кроме народа! Кстати и в какой то мере это решение проблемы боеготовности страны к обороне извне. Мало уроков получили по этой части за эти 7 лет??? Мало крови пролили???
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01.02.2021 15:08 Ответить
"Про обіг цивільного вогнепальної"- Це ви про що?Джерело: https://censor.net/ua/n3245305
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01.02.2021 15:19 Ответить
Мається на увазі цивільна зброя, а не армійська.
Між ними досить таки відчутна різниця.
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01.02.2021 15:54 Ответить
дайте два..не я лучше пошпилю в калл оф чернобыль 1.4.22
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01.02.2021 15:20 Ответить
Та хоч би 22 калібр дозволили - вбити майже неможливо але будь яке 120 кілограмове падло навіть "піонерка" зупинить.
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01.02.2021 15:22 Ответить
А він заборонений???
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01.02.2021 15:25 Ответить
Попробуй застосувати проти нападника і сядеш аж бігом.
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01.02.2021 15:27 Ответить
При чому тут застосувати ? Купити заборонено??
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01.02.2021 15:33 Ответить
Так.
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01.02.2021 15:40 Ответить
З яких пір ???
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01.02.2021 15:52 Ответить
Хотів купити собі. Заборонено. "Мєлкашку" мєнти вважають "зброєю кілерів". Потрібен спецдозвіл.
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01.02.2021 15:55 Ответить
Шо ты "хотів купити собі"?Пистолет под 22 lr?Не купишь.Карабин купишь.Без всяких "зброя кіллера".По "дозвілу" на нарезное.Хоть 22lr хоть 50BMG.Комплект бумажек одинаковый.И шо там "вважають мєнти" никому не интересно.Пока 622 никто не отменял и не вносил поправок.Это так,для общего развития.
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01.02.2021 17:10 Ответить
Карабін у мене є. Хотілось пістолет мєлкашку для прихованого носіння. Ніззя.
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01.02.2021 18:34 Ответить
Ось як зброю купляли при самодержавії 1906 рік, коли був "недемократичний" цар -
При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрей-
зе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный
срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства
въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на
право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
Порох в провинцію не высылается.
Цей проект нагадує перелякану владу комуністів часів СРСР, які теж боялись власного народу, особливо в Україні. Якщо поліція хоче перевіряти як зберігають зброю громадяни то за Конституцією і громадянин повинен мати змогу як там зберігають зброю в райвіділках, наприклад, Кагарлику. Окрім цього чому тупе МВС має первіряти справність зброї, а не спеціалізовані збройні мейстерні. Також дуже легко мусорня може забрати зброю, яка є теж товар і має і не малу цінність особливо колекційна . Чому тоді не конфісковують мерседес борів , коли він порушить правила дорожнього руху? Де в законі мова про резервістів, які можуть тримати стрілецьку зброю. Одним словом цей закон хабадне гівно!
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01.02.2021 15:26 Ответить
Якби ж тільки цей закон...
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01.02.2021 15:31 Ответить
А холодное оружие, ножи, луки, арбалеты?
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01.02.2021 15:49 Ответить
У нас луки до 40 фунтов только разрешены свободно, а спортивные 60фунтовые разрешены во всей остальной европе, кроме нас!! даже в РФ!
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01.02.2021 15:51 Ответить
Мне очень часто хочется взять ствол и "заходиться вже косить", тем более что мои навыки позволяют делать это в конвеерном порядке. Но вольфрамовые синапсы в котелке, диктуют мне, что в этой стране, где уже электричество - социальное благо и показатель достатка, быть против ношения короткоствола. Я не хочу, чтобы полковник Кольт уравнивал меня с бухими подростками, истеричными ******, рассекающими по тротуарам на «матизах» на скорости сто двадцать, и пузатенькими манагерами, которых на работе ****** босс, и теперь они ищут кого бы ******* после работы. Хочешь ствол - записывайся в армию, проходи учебку и кушай цэ повидло с чисткой узлов своей вундервафли хоть до гыкоты. Это как в пубертадов бритье(хачу-хачу-хачу). Проблемс в том, что вся эта гуано-братия жаждит стволов потому, что воины из них как из говна пуля, поэтому таким нужен пистолет для скрытого ношения, а не автомат для открытого. Иначе появляется риск получения превентивной или ответной *****. А на это они не готовы. Они готовы внезапно пукалку достать.
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01.02.2021 15:51 Ответить
если ты равняешь себя с быдлом - твои проблемы, среди быдла ты и будешь расти и твои дети.
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01.02.2021 15:58 Ответить
1. за кого голосовал?
2. кем работаешь?
3. часто ****** и знаешь ли ты легальное и более эфективное средств самозащиты?
Если ответы не соответственно: порошенко, инструктор по пулевой стрельбе IPSC и черемуха - то можешь идти по популярному азимуту.
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01.02.2021 16:10 Ответить
только после тебя. Быть инструкторов по пулевой стрельбе - не дает ничего кроме ксивы. А то что ты тольк одля себя ствол хочеш - ну так то и понятно.
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01.02.2021 16:52 Ответить
черемуха твоя до задницы. она действует на 2 метра максимум причом без гарантии что ты сам ею не надышишся. Плюс против двоих оппонентов она бесполезна и даже опасна, "инструктор".
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01.02.2021 16:53 Ответить
1. Втирать, что дает 7-милетний опыт инструктора, я пожалуй не стану, взрослые с головой, держащие не папин ствол раз в жизни в камышах на охоте и так все знают, а задротам-троечникам, у которых за интернет платит мама, че то распедаливать - бесполезняк.
2. У меня в доме боевого ствола нет, а мой персональный кармультук лежит на складе и вручится мне только с повесткой(но это уже из разряда фэнтэзи)
3. черемуха или пэрцэвый балон, действует куда эфективней потому, что извлекается и активируется намного быстрей. Нападение в 90% планируется и для тебя всегда неожиданность. Ты просто не успеешь быстро достать ствол, снять с предохранителя, передернуть затвор(это те не куй), прицелиться и твердо нажать на спуск(если ты конечно не психопат) А балон в драке с 5-ю эфективен, дает тебе дистанцию и время свалить, легален и дешев. Но правда, вид с ним возле зеркала с телефоном не такой ******** как у мэла гибсона.
4. Люди - они по природе раздолбаи. Как только оружие станет более доступным для граждан, него начнут а) терять, б) **********, в) воровать, г) закладывать… короче вплоть до я) забывать в трамвае. Если ты думаешь, что кто-то будет относиться к пушке намного серьезней, чем к айфону - то ты крупнокалиберный дурень. Для справки, в середине 90-х мобилы стоили дороже пистолетов, что не мешало их регулярно ********** в самых невероятных местах и ситуациях.
5. Я не буду развивать идею о том, что в понятие «самозащита» для большинства наших граждан входит и восстановление справедливости в маршрутке, и укрощение соседа, любителя ночного Шуфутинского, и даже воспитание невежливого официанта в кафе. Не, ну а ****? Власти же мышей не ловят - надо самому все делать. Тем более, «он первый начал».
Но когда ты взвешиваей все «за» и «против», для штурма периметра неизвестного изнутри своего круга знаний, привлекай все силы, и данные (в том числе неявные), а не только прилежащие непосредственно к проблеме, типа «я мальчик, я хочу кружевной пестик и в Техас». Сядь и подумай, без хочушек, как взрослый человек(если ты таков). В конце концов, если у тебя хочушка настолько сильна - то с трудом и затратами ты можешь легально вооружиться даже сейчас. Если же хочешь без трудов и затрат - тебе точно оружие противопоказано.(с)
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01.02.2021 17:42 Ответить
Помимо тебя одного есть окружающие граждане, которые увидев психопата достающего ствол и стреляющего в доугого человека как минимум прлучит по ногам.
Далее - в Молдлве что, мексиканские дуели на каждой улице? Там куда ниже стала пркступность, потому что получить маслину может каждый, подчеркиваю, агрессивный *******.
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01.02.2021 18:32 Ответить
1. По статистике, владельцы короткоствола несоизмеримо чаще стреляют в себя(по дурости или в депресняке, который к каждому приходит в свое время) чем при потенциальном нападении условного маньяка.
2. Проведи эксперимент, сколько неравнодушных граждан просто подойдет к тебе корчащемуся в судорогах на улице, отними от них пенсов, для которых кило картохи - роскошь, а уж ствол за 500$ + каждый выстрел по доллару)))), потом отними тех кто в такой вот экстремальной ситуации вместо ствола достанет смартфон, чтобы насобирать лайков, и тех, кто в рот кхе-кхе за тебя впрягаться ибо ну его нафиг проблемы себе создавать.
3. Теперь запомни, что при легализации чего угодно - наркотиков, оружия, проституции, комиксов и онанизма - предложение на черном рынке стремительно дешевеет, поскольку в него заложен значительный процент риска. Соответственно, предложение на черном рынке возрастет, а цены упадут. Цепочку логики продолжать?
4. Забей сравнивать отечественные данные с мировыми - если ты не глубочайший специалист. В мире часто сваливают в кучу ограбления и разбой, а наши граждане не всегда даже знают, что это не одно и то же, а две разные статьи. С разбоями, кстати, у нас полный порядок. В смысле, их мало, а те, что есть, как правило, граждан не касаются - если они не работают инкассаторами. Далее, от оружия отсечены значительные слои маргиналов и нездоровых на голову, которые редко бывают богатеями. Теоретически, конечно, наркоман способен, наставив ствол, вытрясти сто гривен из прохожего, ибо ломка - не тетка. Практически - откуда у него деньги на ствол? А если и найдутся - то лучше их сразу проторчать прямым и непосредственным способом, а не косвенным. Да и сам пистолет, как матценность, будет проколот максимум за неделю.
И еще один позитив, у нас практически отсутствует такая категория преступников, как одиночный грабитель. Поскольку у молодых жлобов денег на оружие нет, они сбиваются в группы для ограбления. Пострадавшему, конечно, от этого не легче, но если кто-то думает, что ушкуйную шайку собрать проще простого - то он сильно ошибается, даже толкового подельника, готового разделить прибыли и риски, найти непросто. А чтобы пиратствовать в одиночку требуется сила, расчет, отвага и отмороженность - со всем этим, кроме последнего компонента, у молодежи проблема.
Зато вот в других странах(прювет Молдавии) персонаж в подворотне и с пистолетом - это половина криминальной статистики, потому что позволяет выходить на разбойный промысел таким убогим раубриттерам, которых без оружия даже кошка загрызет.
5. И это я уже не привожу в пример американские школы, где культура владения оружием более 2 века, приписана в конституции и впитывается с молоком матери и где периодическое массовое детское мочилово это уже тоже традиция.
Открыть это ящик с ******** можно только один раз, а обратно закрыть вообще невозможно. Проблем с ним оооочень много(хранить, обслуживать, следить за детьми, чтоб не цапнули). Вероятность применить его для легальной(привет строку за превышение необходимой самообороны) самозащиты - меньше чем выиграть в лотерею.

Короч, дорогая цацка, которою ты в 99,999% будешь использовать для пуляния по банкам, пока не отпуляешь первую сотню баксов, а потом подержишь его еще с год, перепрятывая в самые разные нычки, в итоге будешь продавать за копейки ибо он так ****** его прятать, шо ты в конце концов согласен будешь его утопить в речке.
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02.02.2021 09:38 Ответить
Перш за все потрібен закон в якому б чітко було прописано застосування цієї зброї.
А то нині отак хтось буде ломитись в квартиру до мисливця, а тому хто-зна як і захистити себе.
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01.02.2021 15:51 Ответить
Закон суто для заспокоєння - типу він є та для підвищення рейтингу Зе (я ж типу прийняв, а не послав вас у ср...). Згідно із проектом короткоствол можна купити тільки через 5 років після надання загального дозволу на зброю. Носіння його регламентується окремим законом, котрого ще нема (наскільки я бачу) навіть у проекті, тому, швидше всього, приймуть щось додаткове що заборонить взагалі до появи цього "окремого" закону. Щодо зберігання - це окрема пісня, що важко піддаться розумінню у багатьох моментах. Хто має бажання, проект знайшов на сайті Ліга-закон, документ JI03606A, або гугліть "законопроект №4335"
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01.02.2021 15:56 Ответить
і ще забув додати, револьвери взагалі під забороною: чого б це?
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01.02.2021 15:58 Ответить
Гильзы не оставляет.
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01.02.2021 15:59 Ответить
У всех развитых цивилизованных странах свободно продается оружие!

ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО РАБАМ ЕЩЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ ЗАПРЕЩАЛИ НОСИТЬ ОРУЖИЕ!
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01.02.2021 17:07 Ответить
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАПРЕТИТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ?!
1. Огнетушитель может попасть в руки преступника и использоваться им для нанесения гражданам тяжелых увечий.
2. Человек, купивший огнетушитель, будет легкомысленно относиться к пожарной безопасности, ошибочно считая себя защищенным. Вместо того, чтобы вызвать пожарных, он возьмется тушить огонь сам. И безусловно пострадает.
3. Зачем огнетушитель, если можно вызвать пожарных? Они - специально обучены тушению пожаров, в отличии от обычного человека.
4. Вместо огнетушителя для тушения огня вполне можно воспользоваться песком, водой, другими подручными средствами.
5. Неправильное обращение с огнетушителем может привести к несчастному случаю.
6. Свободная продажа огнетушителей может привести к тому, что они попадут в руки психопатов. Коррумпированный чиновник за взятку выдаст разрешение на владение огнетушителем любому.
7. Владеть огнетушителем еще недостаточно, чтобы потушить настоящий пожар (например - в лесу). В реальной обстановке сделать это сможет далеко не каждый. Без подготовки - вы лох с огнетушителем, который просто сгорит.
8. Огнетушитель не поможет справиться с маньяком-поджигателем, который всегда будет подготовлен и экипирован лучше, чем обычный человек. Если кто-то захочет устроить в вашем доме поджог - огнетушитель вам не поможет.
9. Человек, у которого есть огнетушитель, может применить его по неосторожности и причинить вред себе или окружающим.
10. Продажу огнетушителей лоббируют их производители и торговцы, которые хотят извлечь из этого максимальную прибыль.
11. Если вы боитесь пожара - принимайте успокаивающее: пожары случаются не так часто, как вам кажется. По теории вероятности ваши шансы сгореть - близки к нулевым.
12. Мечта об огнетушителе - это идиотская романтика. А реальная жизнь далека от идеалов. Легко рассуждать об этом, сидя за компьютером, а вот попробовать тушить огонь по-настоящему - совсем другое дело!
13. Свободный человек свободен от своего внутреннего страха, соответственно не думает о том, что ему для безопасности нужен огнетушитель.
14. Вместо огнетушителя от пожара помогает вывешенный на видном месте план эвакуации из здания и табличка «Fire-free zone!»
15. Увеличение количества огнетушителей может спровоцировать волну пожаров, так как все начнут друг друга поджигать, чтобы найти лишний повод воспользоваться огнетушителем.
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01.02.2021 17:45 Ответить
Браво. Это именно та логика по которой мвд лоббирует запрет на оружие.
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01.02.2021 18:29 Ответить
по моему - гениально!
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01.02.2021 18:50 Ответить
Не допустят.
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01.02.2021 18:47 Ответить
это будет полный ******. стрельба будет как в чикаго в 30годы
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01.02.2021 20:55 Ответить
С какого это перепугу?
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02.02.2021 00:17 Ответить
Что все так возбудились? Перед носом ослику морковкой поводили?

Или думаете зебилам нужен ваш короткоствол? Не нужен. А нужно пиво и сериалы.

Власти (полиции, судам, чиновникам) нужно чтобы он у вас был? не нужно. Они знают интеллектуальный уровень своего избирателя.

Олигархам нужно? Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков - Цензор.НЕТ 9633
Какое чикаго, в штатах рабство отменено с 1865 года.
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02.02.2021 12:56 Ответить
 
 