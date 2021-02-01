Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о легализации оружия, - Разумков
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Верховная Рада на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия в Украине. Спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что закон является дискуссионным.
Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Речь идет о законопроекте №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил спикер парламента.
Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.
Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
Пожалуйста, подождите...
через два месяца после принятия закона миллионы ботанов накупят легальных волын,
а через полгода гопники на улицах поотбирают у ботанов те волыны и они станут нелегальными
сильно это помогло в вопросе безопасности передвижения ночью тёмными переулками ?
а у нас пока менты правят балом нич оне будет. будут очередные картированные законы об приобретении, возможности сдувать с него пыль и чуть что - оно уже не твоё.
а о применении его просто нет речи на пример для самозащиты.
та... то всё херня. очередной развод лохов.
надо ещё успеть его достать и психологически быть готовым выстрелить в человека
и в подавляющем большинстве случаев внезапно напавший сзади гопник с куском арматуры победит очкарика, несущего роскошный пистоль во внутреннем кармане пальто.
В чём я не прав ?
Я же вам пример привел, причем страны сходной по уровню благосостояния, уровню преступности, уровню развития общества....(все страны совка стартовали в одинаковых условиях)
А кто их об этом будет оповещать перед ударом арматуриной сзади по голове ?
Даже ботана с вольіной 99% гопников зассут.
++++++++
Щоб було без "может..."
Якщо ні - то прочитайте. Якщо да - готовий до спілкування
В проєкті 4335-1 особливо сподобався пункт 1.6. ст.28...
Але головне, на мій погляд, полягає у наступному: зараз у Вас є один документ - дозвіл. Після прийняття цього закону їх буде декілька: посвідчення на право володіння та технічні паспорти на зброю. Отримання кожного з цих документів не буде простим.
Закон нашої країни: якщо збільшується кількість документів, то збільшується і документообіг.
4335 з врахуванням правок запропанованих Головним науково-експертним управлінням є досить адекватним у порівнянні з
апологєти зброї кажуть,що вони зможуть захиститись від бандюків які залізут в хату! до вас часто в хату лазять? це може єдине де зброя дійсно може допомогти, проте дуже сумніваюся, що у більшості вистачить відмороженності вистрілити в іншу людину!
другий важливий момент - вся ця легальна зброя, як правило, використовується випадково, наприклад ображенними дітьми, які несуть зброю в школу і там розстрілюють тих хто їх образив і ще людей 10-20 сторонніх!
третій важливий момент - ця легальна зброя НІКОЛИ не використовується щоб зупинити якісь масові заворушення з бандитами!! прикладів - МІЛЛІОН! усі власники легальної зброї розбігаються куди очі глядять!
і нарешті, країни в яких вільний оберт зброї постійно нагаються його заборонити, бо не знають як вирішити тисячи проблем, які виникають з появою цього вільного обігу!
також не забувайте додавати, що в штатах існую столліттями закон про тресспассінг, і це правило американцам вдовблювалося століттями і сотнями тисяч трупів!
проте була одна історія, коли якійсь японець хотів запитати дорогу а володар будинку його застрелив, бо як виявилось, спеціально тренувався на цей рахунок і коли йому так пощастило - він просто застрелив того япошку, бо закон, начебто був на його боці!
Стаття 34. Носіння та транспортування цивільної зброї та бойових припасів
1. Носіння цивільної зброї за винятком зброї категорії С забороняється, окрім випадків, передбачених законами України.
2. Носіння цивільної зброї категорій B, C, D дозволяється:
2.1. під час здійснення полювання в мисливських угіддях;
2.2. під час здійснення охоронної діяльності;
2.3. заняття стрільбою чи на спортивних заходах у межах стрілецьких тирів та стрільбищ;
2.4. у межах місця постійного зберігання зброї власником цієї зброї.
3. Носіння цивільної зброї, що перебуває у спеціальному обороті, здійснюється у встановленому законодавством порядку.
4. Носіння зброї категорії С за межами постійного зберігання зброї здійснюється з наступними обмеженнями:
4.1 власник зброї може носити не більше однієї одиниці зброї категорії С;
4.2. місткість магазину (барабану) зброї категорії С при її носінні не може перевищувати двадцяти набоїв;
4.3. загальна кількість патронів споряджених в магазинах чи в пристроях що прискорюють перезаряджання револьверів до зброї категорії С при її носінні не може перевищувати сорока патронів;
4.4. зброя категорії С повинна носитись приховано від оточуючих у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, її надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб (в спеціально пристосованих кабурах, зброярських сумках);
4.5. Безпідставна, умисна демонстрація носимої зброї забороняється.
5. Власники цивільної зброї мають право її транспортування.
Много нюансов между 4335 и 4335-1 , но второй однозначно лучше
Між ними досить таки відчутна різниця.
При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрей-
зе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный
срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства
въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на
право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
Порох в провинцію не высылается.
Цей проект нагадує перелякану владу комуністів часів СРСР, які теж боялись власного народу, особливо в Україні. Якщо поліція хоче перевіряти як зберігають зброю громадяни то за Конституцією і громадянин повинен мати змогу як там зберігають зброю в райвіділках, наприклад, Кагарлику. Окрім цього чому тупе МВС має первіряти справність зброї, а не спеціалізовані збройні мейстерні. Також дуже легко мусорня може забрати зброю, яка є теж товар і має і не малу цінність особливо колекційна . Чому тоді не конфісковують мерседес борів , коли він порушить правила дорожнього руху? Де в законі мова про резервістів, які можуть тримати стрілецьку зброю. Одним словом цей закон хабадне гівно!
2. кем работаешь?
3. часто ****** и знаешь ли ты легальное и более эфективное средств самозащиты?
Если ответы не соответственно: порошенко, инструктор по пулевой стрельбе IPSC и черемуха - то можешь идти по популярному азимуту.
2. У меня в доме боевого ствола нет, а мой персональный кармультук лежит на складе и вручится мне только с повесткой(но это уже из разряда фэнтэзи)
3. черемуха или пэрцэвый балон, действует куда эфективней потому, что извлекается и активируется намного быстрей. Нападение в 90% планируется и для тебя всегда неожиданность. Ты просто не успеешь быстро достать ствол, снять с предохранителя, передернуть затвор(это те не куй), прицелиться и твердо нажать на спуск(если ты конечно не психопат) А балон в драке с 5-ю эфективен, дает тебе дистанцию и время свалить, легален и дешев. Но правда, вид с ним возле зеркала с телефоном не такой ******** как у мэла гибсона.
4. Люди - они по природе раздолбаи. Как только оружие станет более доступным для граждан, него начнут а) терять, б) **********, в) воровать, г) закладывать… короче вплоть до я) забывать в трамвае. Если ты думаешь, что кто-то будет относиться к пушке намного серьезней, чем к айфону - то ты крупнокалиберный дурень. Для справки, в середине 90-х мобилы стоили дороже пистолетов, что не мешало их регулярно ********** в самых невероятных местах и ситуациях.
5. Я не буду развивать идею о том, что в понятие «самозащита» для большинства наших граждан входит и восстановление справедливости в маршрутке, и укрощение соседа, любителя ночного Шуфутинского, и даже воспитание невежливого официанта в кафе. Не, ну а ****? Власти же мышей не ловят - надо самому все делать. Тем более, «он первый начал».
Но когда ты взвешиваей все «за» и «против», для штурма периметра неизвестного изнутри своего круга знаний, привлекай все силы, и данные (в том числе неявные), а не только прилежащие непосредственно к проблеме, типа «я мальчик, я хочу кружевной пестик и в Техас». Сядь и подумай, без хочушек, как взрослый человек(если ты таков). В конце концов, если у тебя хочушка настолько сильна - то с трудом и затратами ты можешь легально вооружиться даже сейчас. Если же хочешь без трудов и затрат - тебе точно оружие противопоказано.(с)
Далее - в Молдлве что, мексиканские дуели на каждой улице? Там куда ниже стала пркступность, потому что получить маслину может каждый, подчеркиваю, агрессивный *******.
2. Проведи эксперимент, сколько неравнодушных граждан просто подойдет к тебе корчащемуся в судорогах на улице, отними от них пенсов, для которых кило картохи - роскошь, а уж ствол за 500$ + каждый выстрел по доллару)))), потом отними тех кто в такой вот экстремальной ситуации вместо ствола достанет смартфон, чтобы насобирать лайков, и тех, кто в рот кхе-кхе за тебя впрягаться ибо ну его нафиг проблемы себе создавать.
3. Теперь запомни, что при легализации чего угодно - наркотиков, оружия, проституции, комиксов и онанизма - предложение на черном рынке стремительно дешевеет, поскольку в него заложен значительный процент риска. Соответственно, предложение на черном рынке возрастет, а цены упадут. Цепочку логики продолжать?
4. Забей сравнивать отечественные данные с мировыми - если ты не глубочайший специалист. В мире часто сваливают в кучу ограбления и разбой, а наши граждане не всегда даже знают, что это не одно и то же, а две разные статьи. С разбоями, кстати, у нас полный порядок. В смысле, их мало, а те, что есть, как правило, граждан не касаются - если они не работают инкассаторами. Далее, от оружия отсечены значительные слои маргиналов и нездоровых на голову, которые редко бывают богатеями. Теоретически, конечно, наркоман способен, наставив ствол, вытрясти сто гривен из прохожего, ибо ломка - не тетка. Практически - откуда у него деньги на ствол? А если и найдутся - то лучше их сразу проторчать прямым и непосредственным способом, а не косвенным. Да и сам пистолет, как матценность, будет проколот максимум за неделю.
И еще один позитив, у нас практически отсутствует такая категория преступников, как одиночный грабитель. Поскольку у молодых жлобов денег на оружие нет, они сбиваются в группы для ограбления. Пострадавшему, конечно, от этого не легче, но если кто-то думает, что ушкуйную шайку собрать проще простого - то он сильно ошибается, даже толкового подельника, готового разделить прибыли и риски, найти непросто. А чтобы пиратствовать в одиночку требуется сила, расчет, отвага и отмороженность - со всем этим, кроме последнего компонента, у молодежи проблема.
Зато вот в других странах(прювет Молдавии) персонаж в подворотне и с пистолетом - это половина криминальной статистики, потому что позволяет выходить на разбойный промысел таким убогим раубриттерам, которых без оружия даже кошка загрызет.
5. И это я уже не привожу в пример американские школы, где культура владения оружием более 2 века, приписана в конституции и впитывается с молоком матери и где периодическое массовое детское мочилово это уже тоже традиция.
Открыть это ящик с ******** можно только один раз, а обратно закрыть вообще невозможно. Проблем с ним оооочень много(хранить, обслуживать, следить за детьми, чтоб не цапнули). Вероятность применить его для легальной(привет строку за превышение необходимой самообороны) самозащиты - меньше чем выиграть в лотерею.
Короч, дорогая цацка, которою ты в 99,999% будешь использовать для пуляния по банкам, пока не отпуляешь первую сотню баксов, а потом подержишь его еще с год, перепрятывая в самые разные нычки, в итоге будешь продавать за копейки ибо он так ****** его прятать, шо ты в конце концов согласен будешь его утопить в речке.
А то нині отак хтось буде ломитись в квартиру до мисливця, а тому хто-зна як і захистити себе.
ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО РАБАМ ЕЩЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ ЗАПРЕЩАЛИ НОСИТЬ ОРУЖИЕ!
1. Огнетушитель может попасть в руки преступника и использоваться им для нанесения гражданам тяжелых увечий.
2. Человек, купивший огнетушитель, будет легкомысленно относиться к пожарной безопасности, ошибочно считая себя защищенным. Вместо того, чтобы вызвать пожарных, он возьмется тушить огонь сам. И безусловно пострадает.
3. Зачем огнетушитель, если можно вызвать пожарных? Они - специально обучены тушению пожаров, в отличии от обычного человека.
4. Вместо огнетушителя для тушения огня вполне можно воспользоваться песком, водой, другими подручными средствами.
5. Неправильное обращение с огнетушителем может привести к несчастному случаю.
6. Свободная продажа огнетушителей может привести к тому, что они попадут в руки психопатов. Коррумпированный чиновник за взятку выдаст разрешение на владение огнетушителем любому.
7. Владеть огнетушителем еще недостаточно, чтобы потушить настоящий пожар (например - в лесу). В реальной обстановке сделать это сможет далеко не каждый. Без подготовки - вы лох с огнетушителем, который просто сгорит.
8. Огнетушитель не поможет справиться с маньяком-поджигателем, который всегда будет подготовлен и экипирован лучше, чем обычный человек. Если кто-то захочет устроить в вашем доме поджог - огнетушитель вам не поможет.
9. Человек, у которого есть огнетушитель, может применить его по неосторожности и причинить вред себе или окружающим.
10. Продажу огнетушителей лоббируют их производители и торговцы, которые хотят извлечь из этого максимальную прибыль.
11. Если вы боитесь пожара - принимайте успокаивающее: пожары случаются не так часто, как вам кажется. По теории вероятности ваши шансы сгореть - близки к нулевым.
12. Мечта об огнетушителе - это идиотская романтика. А реальная жизнь далека от идеалов. Легко рассуждать об этом, сидя за компьютером, а вот попробовать тушить огонь по-настоящему - совсем другое дело!
13. Свободный человек свободен от своего внутреннего страха, соответственно не думает о том, что ему для безопасности нужен огнетушитель.
14. Вместо огнетушителя от пожара помогает вывешенный на видном месте план эвакуации из здания и табличка «Fire-free zone!»
15. Увеличение количества огнетушителей может спровоцировать волну пожаров, так как все начнут друг друга поджигать, чтобы найти лишний повод воспользоваться огнетушителем.
Или думаете зебилам нужен ваш короткоствол? Не нужен. А нужно пиво и сериалы.
Власти (полиции, судам, чиновникам) нужно чтобы он у вас был? не нужно. Они знают интеллектуальный уровень своего избирателя.
Олигархам нужно?
Какое чикаго, в штатах рабство отменено с 1865 года.