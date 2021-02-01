Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков

Верховна Рада на цьому тижні розгляне закон про обіг зброї в Україні. Спікер Ради Дмитро Разумков підкреслив, що закон є дискусійним.

Про це він сказав в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Йдеться про законопроєкт №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї".

Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений у стіни Верховної Ради. Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій, які уже фактично лунають і від громадськості, і від народних депутатів", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, Раді рекомендують ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Таке рішення ухвалив комітет з питань правоохоронної діяльності. У комітеті підкреслювали, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї.

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Запроваджується посвідчення власника зброї. У ньому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому наводяться відомості про власника та серійний номер зброї.