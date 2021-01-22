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Разумков назвал законопроект о легализации оружия "дискуссионным и неспецифическим"

Разумков назвал законопроект о легализации оружия

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" дискуссионным и требующим доработки.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если будет такая дискуссия и если он появится в ближайшие недели… Закон достаточно дискуссионный. К тому же вы знаете, что этот вопрос неспецифический для украинского общества: кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Но будем смотреть уже исходя из тех норм… там много моментов, много нюансов, которые также должны быть учтены", - сказал Разумков.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительных органов на этой неделе рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".

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Законопроект предлагает ввести удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о собственнике и серийном номер оружия. Право на получение удостоверения владельца оружия смогут иметь дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке, а также не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Законопроект предлагает ввести обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие использования оружия. Кроме того, законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия, введение курсов по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применением.

Авторы законопроекта также предлагают урегулировать вопросы приобретения гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему юридическими лицами.

оружие (10200) легализация (162) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+8
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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22.01.2021 14:01
+5
Вот еще один очень хитрожопый крот, не желающий ,чтобы законопослушные граждане Украины были вооружены и смогли защитить свои семьи и страну от бандитов и рашистских диверсантов
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22.01.2021 13:54
+4
однозначно не следует выдавать оружие ватницам-колхозницам из академии мвд в Харкове...
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22.01.2021 13:47
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22.01.2021 13:38 Ответить
Потрібно дозволити не тільки купляти а й вільно носити вогнепальну зброю! Добропорядний громадянин має право ходит зі зброєю по вулиці і це стосуєтся не тільки пістолета, а й рушниці, автомата чи кулемета які не стріляють чергою. Такі дозволи є в США і там це нормально.
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22.01.2021 14:08 Ответить
після останніх виборів президента я переглянув свою думку щодо легалізації зброї,у нас критична маса безвідповідальних людей,тому не варто цього робити.
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22.01.2021 13:39 Ответить
А вас хтось особисто заставляє її купувати? А за інших не треба розписуватись.
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22.01.2021 14:17 Ответить
рожевий йанукович повинен казати "нєкомунікабельньій кєйс"
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22.01.2021 13:46 Ответить
смешные)))
наркотик легализован???
нет, а нариков море
так и оружие
его вроди и нельзя
а оно есть)))
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22.01.2021 13:46 Ответить
однозначно не следует выдавать оружие ватницам-колхозницам из академии мвд в Харкове...
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22.01.2021 13:47 Ответить
Дык, им же и выдадут короткостволы!
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22.01.2021 14:15 Ответить
Вот еще один очень хитрожопый крот, не желающий ,чтобы законопослушные граждане Украины были вооружены и смогли защитить свои семьи и страну от бандитов и рашистских диверсантов
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22.01.2021 13:54 Ответить
Если зебил реально разрешит короткоствол, я ему все прощу.
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22.01.2021 13:56 Ответить
Законы принятые Радой все не однозначные!
Не нужно разрешать оружие, если вы изымете всё оружие у гражданского населения. А у правоохранительных органов останутся только у спецподразделений.
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22.01.2021 13:58 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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22.01.2021 14:01 Ответить
полностью поддерживаю ваши убеждения.
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22.01.2021 14:13 Ответить
Путін і внутрішній хабад олігархії проти. Як неочікувано. Це означає що ці мерзотники менше бояться окупантів з РФ ніж власних громадян.
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22.01.2021 14:14 Ответить
Та да " вопрос неспецифический для украинского общества" - у холопов не должно быть оружия.
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22.01.2021 14:44 Ответить
Значить іще 4 роки із цим питанням будуть Муму тягати.
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22.01.2021 15:13 Ответить
Страшно виродкам.
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22.01.2021 15:22 Ответить
"Законопроект предлагает ввести удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о собственнике и серийном номер оружияИсточник: https://censor.net/ru/n3243423" - зараз це все є в дозволі на зброю а техпаспорт це для скачування грошей.
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22.01.2021 15:42 Ответить
Піду перевірю, змащу та переховаю своіх коханців безпаспортних.....
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22.01.2021 16:13 Ответить
Сцут уроды.....
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22.01.2021 16:13 Ответить
 
 