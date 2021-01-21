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Комитет Рады рекомендует принять законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия

Комитет Рады рекомендует принять законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия

Парламентский комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов (№4335).

Об этом передает пресс-служба Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно законопроекту, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить: если нет медицинских противопоказаний; если не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке; если не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по статьям 130, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 190-195, 203, 203, 204, 204-204.

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Депутаты предлагают ввести удостоверение владельца оружия (по аналогии с удостоверением водителя). Там должны указывать категории оружия, которое может получить владелец удостоверения. На каждую единицу оружия также должен быть техпаспорт с данными о владельце и серийный номер оружия. Вот такие категории оружия предлагают ввести:

А - автоматическое огнестрельное оружие;
В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
С - короткоствольное огнестрельное оружие;
D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Владельцев оружия хотят обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием.

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Также депутаты предлагают ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения. Кроме того, в случае принятия закона должен появиться Единый госреестр гражданского оружия.

Законопроект также должен урегулировать вопросы приобретения в собственность гражданского оружия юридическими лицами и установить принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боевых припасов, а также деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Отдельным законопроектом №4336 депутаты предлагают внести изменения в Кодекс админнарушений и Уголовный кодекс. В частности, согласно изменениям в Кодексе админнарушений, гражданина могут лишить права владения гражданским оружием от трех до пяти лет или до 10 лет в случае систематического нарушения порядка пользования этим правом.

ВР (29228) комитет (559) оружие (10198) легализация (162)


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Топ комментарии
+23
Проституция была, есть и будет. При легализации налоги пойдут в госбюджет, а не в карманы ментов. Это единственная разница.
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21.01.2021 14:28
+23
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАПРЕТИТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ?!
1. Огнетушитель может попасть в руки преступника и использоваться им для нанесения гражданам тяжелых увечий.
2. Человек, купивший огнетушитель, будет легкомысленно относиться к пожарной безопасности, ошибочно считая себя защищенным. Вместо того, чтобы вызвать пожарных, он возьмется тушить огонь сам. И безусловно пострадает.
3. Зачем огнетушитель, если можно вызвать пожарных? Они - специально обучены тушению пожаров, в отличии от обычного человека.
4. Вместо огнетушителя для тушения огня вполне можно воспользоваться песком, водой, другими подручными средствами.
5. Неправильное обращение с огнетушителем может привести к несчастному случаю.
6. Свободная продажа огнетушителей может привести к тому, что они попадут в руки психопатов. Коррумпированный чиновник за взятку выдаст разрешение на владение огнетушителем любому.
7. Владеть огнетушителем еще недостаточно, чтобы потушить настоящий пожар (например - в лесу). В реальной обстановке сделать это сможет далеко не каждый. Без подготовки - вы лох с огнетушителем, который просто сгорит.
8. Огнетушитель не поможет справиться с маньяком-поджигателем, который всегда будет подготовлен и экипирован лучше, чем обычный человек. Если кто-то захочет устроить в вашем доме поджог - огнетушитель вам не поможет.
9. Человек, у которого есть огнетушитель, может применить его по неосторожности и причинить вред себе или окружающим.
10. Продажу огнетушителей лоббируют их производители и торговцы, которые хотят извлечь из этого максимальную прибыль.
11. Если вы боитесь пожара - принимайте успокаивающее: пожары случаются не так часто, как вам кажется. По теории вероятности ваши шансы сгореть - близки к нулевым.
12. Мечта об огнетушителе - это идиотская романтика. А реальная жизнь далека от идеалов. Легко рассуждать об этом, сидя за компьютером, а вот попробовать тушить огонь по-настоящему - совсем другое дело!
13. Свободный человек свободен от своего внутреннего страха, соответственно не думает о том, что ему для безопасности нужен огнетушитель.
14. Вместо огнетушителя от пожара помогает вывешенный на видном месте план эвакуации из здания и табличка «Fire-free zone!»
15. Увеличение количества огнетушителей может спровоцировать волну пожаров, так как все начнут друг друга поджигать, чтобы найти лишний повод воспользоваться огнетушителем.
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21.01.2021 14:55
+11
Единственная правильная инициатива от зебилов не считая рынка земли.
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21.01.2021 14:31
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Страница 2 из 2
Мне интересно почему ограничение, судимость только за последний год, погашенная или снятая? Они все таки знают, кого в Украине больше всего стволы интересуют, и кому они больше всего нужны... Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї - Цензор.НЕТ 2736
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21.01.2021 15:09 Ответить
легализации гражданского огнестрельного оружия/ Не гражданского а любого.Не исключено что кодлан Коломойского сдаст Украину Путину и придётся идти в партизаны . Иван Петрович Сидоров как бывший танкист предпочитает СГМТ-станковый Горюнова модернизированный танковый .Пулемёт.
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21.01.2021 15:10 Ответить
Там не в ценах на стволы дело. Это терпимо. Стерпеть можно и цены на курсы и сартификаты. Проблема в том, что снова проталкивается дебильно-*************** идея необходимости через 3-5 лет каждому доказывать, что он НЕ ВЕРБЛЮД!!!
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21.01.2021 15:46 Ответить
А зараз як?
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22.01.2021 01:22 Ответить
Если кто не в курсе, то сообщаю, что гражданское оружие в Украине, легально ещё со времён СССР)))
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21.01.2021 16:35 Ответить
Це усе про короткоствол, який для населення не доступний.
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22.01.2021 01:21 Ответить
Ещё раз к вопросу об оружии!
https://censor.net/ru/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
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21.01.2021 16:39 Ответить
Вот это правильно делает правительство, мол - пусть сами перестреляют друг друга, браво!!!
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21.01.2021 18:13 Ответить
Озброєний громадянин - найнебезпечніший для будь якої влади !
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21.01.2021 21:11 Ответить
Есть лозунги, а есть реальность.
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22.01.2021 00:22 Ответить
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