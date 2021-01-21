Комитет Рады рекомендует принять законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия
Парламентский комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов (№4335).
Об этом передает пресс-служба Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно законопроекту, право на пользование гражданским оружием граждане могут получить: если нет медицинских противопоказаний; если не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке; если не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по статьям 130, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 190-195, 203, 203, 204, 204-204.
Депутаты предлагают ввести удостоверение владельца оружия (по аналогии с удостоверением водителя). Там должны указывать категории оружия, которое может получить владелец удостоверения. На каждую единицу оружия также должен быть техпаспорт с данными о владельце и серийный номер оружия. Вот такие категории оружия предлагают ввести:
А - автоматическое огнестрельное оружие;
В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
С - короткоствольное огнестрельное оружие;
D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.
Владельцев оружия хотят обязать страховать гражданскую ответственность за вред, который они могут причинить другим людям или их имуществу из-за владения оружием.
Также депутаты предлагают ввести курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения и его применения. Кроме того, в случае принятия закона должен появиться Единый госреестр гражданского оружия.
Законопроект также должен урегулировать вопросы приобретения в собственность гражданского оружия юридическими лицами и установить принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боевых припасов, а также деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.
Отдельным законопроектом №4336 депутаты предлагают внести изменения в Кодекс админнарушений и Уголовный кодекс. В частности, согласно изменениям в Кодексе админнарушений, гражданина могут лишить права владения гражданским оружием от трех до пяти лет или до 10 лет в случае систематического нарушения порядка пользования этим правом.
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