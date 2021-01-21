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Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї

Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї

Парламентський Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів (№4335).

Про це передає пресслужба Комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із законопроєктом, право на користування цивільною зброєю громадяни можуть отримати:

  • якщо немає медичних протипоказань;
  • якщо не мають судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку;
  • якщо не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за статтями 130, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 190-195, 203, 203, 204, 204- 204.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко

Депутати пропонують впровадити посвідчення власника зброї (за аналогією з посвідченням водія). Там мають вказувати категорії зброї, яку може отримати власник посвідчення. На кожну одиницю зброї також має бути техпаспорт із даними про власника і серійний номер зброї. Ось такі категорії зброї пропонують запровадити:

А - автоматична вогнепальна зброя;
В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);
С - короткоствольна вогнепальна зброя;
D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;
Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Власників зброї хочуть зобов'язати страхувати цивільну відповідальність за шкоду, яку вони можуть заподіяти іншим людям або їхньому майну через володіння зброєю.

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Також депутати пропонують ввести курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження і її застосування. Крім того, в разі ухвалення закону має з'явитися Єдиний держреєстр цивільної зброї.

Законопроєкт також має врегулювати питання придбання у власність цивільної зброї юридичними особами і встановити принципи ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, а також діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Окремим законопроєктом №4336 депутати пропонують внести зміни до Кодексу адмінпорушень і Кримінального кодексу. Зокрема, згідно зі змінами в Кодексі адмінпорушень, громадянина можуть позбавити права володіння цивільною зброєю від трьох до п'яти років або до 10 років у разі систематичного порушення порядку користування цим правом.

Автор: 

ВР (14942) комітет (368) зброя (7435) легалізація (142)


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Топ коментарі
+23
Проституция была, есть и будет. При легализации налоги пойдут в госбюджет, а не в карманы ментов. Это единственная разница.
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21.01.2021 14:28
+23
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАПРЕТИТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ?!
1. Огнетушитель может попасть в руки преступника и использоваться им для нанесения гражданам тяжелых увечий.
2. Человек, купивший огнетушитель, будет легкомысленно относиться к пожарной безопасности, ошибочно считая себя защищенным. Вместо того, чтобы вызвать пожарных, он возьмется тушить огонь сам. И безусловно пострадает.
3. Зачем огнетушитель, если можно вызвать пожарных? Они - специально обучены тушению пожаров, в отличии от обычного человека.
4. Вместо огнетушителя для тушения огня вполне можно воспользоваться песком, водой, другими подручными средствами.
5. Неправильное обращение с огнетушителем может привести к несчастному случаю.
6. Свободная продажа огнетушителей может привести к тому, что они попадут в руки психопатов. Коррумпированный чиновник за взятку выдаст разрешение на владение огнетушителем любому.
7. Владеть огнетушителем еще недостаточно, чтобы потушить настоящий пожар (например - в лесу). В реальной обстановке сделать это сможет далеко не каждый. Без подготовки - вы лох с огнетушителем, который просто сгорит.
8. Огнетушитель не поможет справиться с маньяком-поджигателем, который всегда будет подготовлен и экипирован лучше, чем обычный человек. Если кто-то захочет устроить в вашем доме поджог - огнетушитель вам не поможет.
9. Человек, у которого есть огнетушитель, может применить его по неосторожности и причинить вред себе или окружающим.
10. Продажу огнетушителей лоббируют их производители и торговцы, которые хотят извлечь из этого максимальную прибыль.
11. Если вы боитесь пожара - принимайте успокаивающее: пожары случаются не так часто, как вам кажется. По теории вероятности ваши шансы сгореть - близки к нулевым.
12. Мечта об огнетушителе - это идиотская романтика. А реальная жизнь далека от идеалов. Легко рассуждать об этом, сидя за компьютером, а вот попробовать тушить огонь по-настоящему - совсем другое дело!
13. Свободный человек свободен от своего внутреннего страха, соответственно не думает о том, что ему для безопасности нужен огнетушитель.
14. Вместо огнетушителя от пожара помогает вывешенный на видном месте план эвакуации из здания и табличка «Fire-free zone!»
15. Увеличение количества огнетушителей может спровоцировать волну пожаров, так как все начнут друг друга поджигать, чтобы найти лишний повод воспользоваться огнетушителем.
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21.01.2021 14:55
+11
Единственная правильная инициатива от зебилов не считая рынка земли.
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21.01.2021 14:31
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Мне интересно почему ограничение, судимость только за последний год, погашенная или снятая? Они все таки знают, кого в Украине больше всего стволы интересуют, и кому они больше всего нужны... Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї - Цензор.НЕТ 2736
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21.01.2021 15:09 Відповісти
легализации гражданского огнестрельного оружия/ Не гражданского а любого.Не исключено что кодлан Коломойского сдаст Украину Путину и придётся идти в партизаны . Иван Петрович Сидоров как бывший танкист предпочитает СГМТ-станковый Горюнова модернизированный танковый .Пулемёт.
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21.01.2021 15:10 Відповісти
Там не в ценах на стволы дело. Это терпимо. Стерпеть можно и цены на курсы и сартификаты. Проблема в том, что снова проталкивается дебильно-*************** идея необходимости через 3-5 лет каждому доказывать, что он НЕ ВЕРБЛЮД!!!
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21.01.2021 15:46 Відповісти
А зараз як?
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22.01.2021 01:22 Відповісти
Если кто не в курсе, то сообщаю, что гражданское оружие в Украине, легально ещё со времён СССР)))
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21.01.2021 16:35 Відповісти
Це усе про короткоствол, який для населення не доступний.
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22.01.2021 01:21 Відповісти
Ещё раз к вопросу об оружии!
https://censor.net/ru/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
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21.01.2021 16:39 Відповісти
Вот это правильно делает правительство, мол - пусть сами перестреляют друг друга, браво!!!
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21.01.2021 18:13 Відповісти
Озброєний громадянин - найнебезпечніший для будь якої влади !
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21.01.2021 21:11 Відповісти
Есть лозунги, а есть реальность.
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22.01.2021 00:22 Відповісти
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