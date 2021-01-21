Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї

Парламентський Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів (№4335).

Про це передає пресслужба Комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із законопроєктом, право на користування цивільною зброєю громадяни можуть отримати:

якщо немає медичних протипоказань;

якщо не мають судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку;

якщо не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за статтями 130, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 190-195, 203, 203, 204, 204- 204.

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Депутати пропонують впровадити посвідчення власника зброї (за аналогією з посвідченням водія). Там мають вказувати категорії зброї, яку може отримати власник посвідчення. На кожну одиницю зброї також має бути техпаспорт із даними про власника і серійний номер зброї. Ось такі категорії зброї пропонують запровадити:

А - автоматична вогнепальна зброя;

В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С - короткоствольна вогнепальна зброя;

D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Власників зброї хочуть зобов'язати страхувати цивільну відповідальність за шкоду, яку вони можуть заподіяти іншим людям або їхньому майну через володіння зброєю.

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Також депутати пропонують ввести курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження і її застосування. Крім того, в разі ухвалення закону має з'явитися Єдиний держреєстр цивільної зброї.

Законопроєкт також має врегулювати питання придбання у власність цивільної зброї юридичними особами і встановити принципи ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, а також діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Окремим законопроєктом №4336 депутати пропонують внести зміни до Кодексу адмінпорушень і Кримінального кодексу. Зокрема, згідно зі змінами в Кодексі адмінпорушень, громадянина можуть позбавити права володіння цивільною зброєю від трьох до п'яти років або до 10 років у разі систематичного порушення порядку користування цим правом.