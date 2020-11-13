Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко

Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте ухвалимо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значущий референдум, де поставимо питання — дозволяти носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися", — сказав заступник міністрв.

За словами Геращенка, головний аргумент проти легалізації - ймовірність випадкових смертей.

"Це дуже серйозне питання. Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба", - сказав заступник голови МВС.

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