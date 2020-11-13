Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко
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Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте ухвалимо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значущий референдум, де поставимо питання — дозволяти носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися", — сказав заступник міністрв.
За словами Геращенка, головний аргумент проти легалізації - ймовірність випадкових смертей.
"Це дуже серйозне питання. Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба", - сказав заступник голови МВС.
Будь ласка, зачекайте...
- Где ствол?
- Украли.
- Кто?
- Не знаю.
- Когда?
- Не помню.
Все. тупик. Пошло ускорение???
Заметьте,противники легализации короткоствольного оружия сами его великолепно имеют на законных основаниях.
Отрицательно проголосуют: силовики, бандиты, чиновники, у кого уже есть оружие. Они обязательно придут на референдум.
Бабушки, студенты, просто пассивные, не придут совсем.
Если не хотят порядка в стране - какие же они адекватные?
Если им не давать отпор не будет нормальной жизни ни у учителей ни у воспитателей в детском саду ...
Вы наверное мало общаетесь с разными слоями населения.
статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Молдавське законодавство оперує тими ж термінами необхідної оборони і крайньої необхідності, і ніякої "інструкції по використанню зброї" там не має, крім 2 статей 16 і 17 ,які є і українському законодавстві, а закон навіть не на 90 % , а на 99 % складеться із порядку зберігання, носіння, поводження, продажу, і ремонту зброї не має чітких норм, що регламентують застосування зброї
статтях 118 та 124 цього Кодексу.
1. Не визнаються кримінально протиправними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
У предпринимателей, у военнослужащих (или тех кто служил), у журналистов и вообще у тех, у кого высшее образование вообще не должно быть проблем с приобретением оружия...
В истории всегда было, что рабы или представители покоренных народов действительно не имели права на оружие и на самозащиту...
Хорошая мысль
Ага, а убийства - это, значит, запланированные?
Я не боюсь неадекватов со стволом. Их перестреляют или посадят. Я боюсь оказаться с пустыми руками в нужный момент. Боюсь не защитить семью и себя
А простое наседение не защищается полицией в полной мере ....
Давно пора принимать закон и о ношении и применении....
Хватит доить людей!!!
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
Хтось знає державу, де цивільним особам зброя "роздається"?