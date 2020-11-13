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Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко

Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте ухвалимо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значущий референдум, де поставимо питання — дозволяти носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися", — сказав заступник міністрв.

За словами Геращенка, головний аргумент проти легалізації - ймовірність випадкових смертей.

"Це дуже серйозне питання. Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба", - сказав заступник голови МВС.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Вот жеж свыня. У самого то оружия поди целый арсенал
Вопрос легализации оружия в Украине можно вынести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8257
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13.11.2020 09:14
+16
Формулировка "Легализация оружия" - это банальная манипуляция, т.к. в Украине ЛЕГАЛЬНО приобрести оружие можно было, есть и будет есть всегда (за исключением автоматического и короткоствольного, можно приобрести хоть АК, хоть М-16, хоть снайперскую винтовку с цейсовской оптикой). Проблема не в приобретении оружия, а в отсутствии Закона, регламентирующего ПРИМЕНЕНИЕ оружия для защиты себя, своих близких, своего имущества и предотвращения преступлений.
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13.11.2020 09:27
+15
Как вы ******* со своей заботой, только заботитесь не там где нужно, потому что всем мусарам и госслужащим нужно будет стать внезапно вежливыми.
Власть имущие сразу спустятся с небес на землю и станут ближе к народу.
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13.11.2020 09:20
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"поиск одного из подозреваемых" - это ясно будет владелец ствола. Ведь вор или грабитель своих визиток не оставляют. Ведь пройдет значительное время чем на них выйтидут, и по всей вероятности наткнутся на их труп. А это уже глухарь.
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13.11.2020 12:10 Відповісти
Поиск одного из подозреваемых никак не влияет на общий ход следствия. В любом таком следствии отрабатывается параллельно несколько версий и, если одна из версий отработается быстрее по причине того, что есть прямая наводка через пулегильзотеку, то это лишь ускорит общий ход расследования.
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13.11.2020 12:13 Відповісти
наводка через пулегильзотеку наведет только на владельца ствола. А это тупик и общее торможение хода расследования. При массовой кражи стволов, а это будет при массовой покупке, полиция просто будет завалена делами и ни о каком ускорении расследования уже не буде речи.
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13.11.2020 12:19 Відповісти
Наводка через пулегильзотеку резко сокращает отработку одной из версий, а значит ускоряет и общий ход расследования.
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13.11.2020 12:21 Відповісти
Как это??? Ну нашли через пулегильзотеку владельца ствола:
- Где ствол?
- Украли.
- Кто?
- Не знаю.
- Когда?
- Не помню.
Все. тупик. Пошло ускорение??? Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9931
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13.11.2020 12:25 Відповісти
Что за бред? Какое "кто"? Если украли, то априори не известно "кто". Проверили алиби и всё - пошли дальше. А если нет наводки через пулегильзотеку, то вопрос поиска этого владельца стоял бы намного дольше, что, очевидно, замедлило бы общий ход расследования.
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13.11.2020 12:35 Відповісти
Пошли дальше...Куда??? А если у владельца нет алиби - спал один дома. Пока дознаватели будут крутить владельца, его родню ( а они это любят) ствол может совершить не одно убийство.
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13.11.2020 12:40 Відповісти
А если убийство произошло ножкой стула и у владельца стула нет алиби? Что тогда? Это вопрос не орудия убийства, а способа ведения следствия.
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13.11.2020 14:40 Відповісти
Ножка стула - это холодное оружие ограниченного радиуса действия, в отличии от огнестрельного оружия скрытого ношения с дальностью поражения гораздо большей, чем твоя любимая ножка стула. Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4520
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13.11.2020 15:26 Відповісти
Ножка стула, если она послужила орудием убийства, ничем для следствия не отличается от ножа, или дробовика с картечью. Всё это "орудие убийства".
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13.11.2020 15:28 Відповісти
Если вы не отличаете холодное оружие от огнестрельного, тогда зачем вам вообще легализация огнестрельного оружия??? Ходите с ножкой стула, пусть вас бандиты боятся. Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7424
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13.11.2020 15:36 Відповісти
Не передёргивайте и не приписывайте мне свои воспалённые фантазии. ДЛЯ СЛЕДСТВИЯ нет значения, чем совершено убийство. Тип орудия преступления лишь техническая деталь.
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13.11.2020 15:38 Відповісти
Для следствия ОГРОМНОЕ значение чем совершено убийство, если у них в наличии только пуля, а самого оружия нет! Это для вынесения судебного решения уже нет значения чем совершено убийство. Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3959
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13.11.2020 15:43 Відповісти
Следствие расследует УБИЙСТВО. Чем и как оно совершено - технические детали.
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13.11.2020 15:44 Відповісти
Следствие расследует убийство именно как и чем оно совершено. Тем более если это огнестрельное оружие с неизвестным количеством патронов в неизвестных руках. Не даром, даже в фильмах, если поступают вводные, типа "ОГНЕСТРЕЛ", то все оперативники бросают текущие дела и расследуют только это. Потому что жертв от огнестрела может быть гораздо больше, чем от вашей ножки стула.
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13.11.2020 15:52 Відповісти
Следствие расследует убийство вне зависимости от того, чем и как оно совершено. То, чем и как оно совершено, определяет тяжесть наказания при вынесении приговора в суде. Цель следствия - установить личность убийцы и обстоятельства, при которых было совершено преступление, и только.
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13.11.2020 15:57 Відповісти
Цель следствия не только установить личность убийцы, но и предотвратить последующие убийства. Которые, при наличии у убийцы огнестрельного оружия, будут совершаться гораздо чаще и свидетелей этого может уже и не быть. Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1469
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Профилактика преступлений входит в обязанности оперов и участковых, а не следователей.
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13.11.2020 16:10 Відповісти
При чем тут профилактика??? "Цель следствия не только установить личность убийцы, но и предотвратить последующие убийства" - прочитать не в состоянии? Преступление с применением огнестрельного оружия УЖЕ ПРОИЗОШЛО. Главное что бы не произошли следующие с применением этого же оружия. Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8972
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13.11.2020 16:18 Відповісти
В домохозяйствах огромное количество предметов, которыми можно совершать убийства. Однако, следователи не занимаются профилактикой преступлений с их применением. Или занимаются? Есть примеры?
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13.11.2020 16:20 Відповісти
Вы в состоянии понять что такое холодное оружие ограниченного радиуса действия, а что такое огнестрельное оружие, полуавтоматического действия, многозарядное, скрытого ношения и высокой убойной дальности. Что из них опаснее в местах скопления большого количества людей? Если вы этого не понимаете, то объяснять вам что опаснее, вообще нет смысла.
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13.11.2020 16:31 Відповісти
Радиус действия - это тоже техническая деталь. Можно и со снайперки промахнуться и не дострелить, а можно в толпе с ножом навалять кучу трупов. Всё дело в обстоятельствах, которые и выясняет следствие.
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13.11.2020 16:40 Відповісти
Можно и гранату в толпе взорвать, что кстати в Украине не редкость. Что лишний раз доказывает что будет не один десяток жертв среди мирного населения из-за легализации боевого оружия.
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13.11.2020 23:49 Відповісти
Рашистская мерзота, если бы у граждан на Донбассе было бы оружие, не случилось бы никаких хрюсских *весн* в 14м , все эти рашистские диверсанты были бы отстреляны безжалостно вместе с коллаборантами! Поэтому ты- рашкотварь и воняешь сильно тут...
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13.11.2020 11:57 Відповісти
Понимаешь легальный ствол во время следующего майнда найдет виноватых и накажет их. Вот таких вот стволов и боятся.
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13.11.2020 16:56 Відповісти
Во время предыдущего майдана в Киеве на руках у киевлян было более 400 тыс легальных стволов. Ни один не выстрелил.
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13.11.2020 17:01 Відповісти
Это был прошлый, этот будет более решительный.
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13.11.2020 17:03 Відповісти
Прошлый был достаточно решительный. Новый, надеюсь, учтёт ошибки предыдущего.
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13.11.2020 17:06 Відповісти
Конечно, только розданное МВД втихаря наградное оружие всяким блатным нужно СДАТь!
Заметьте,противники легализации короткоствольного оружия сами его великолепно имеют на законных основаниях.
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13.11.2020 09:51 Відповісти
ментам тоже здать оружие
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13.11.2020 10:49 Відповісти
Нужна культура ношения оружия. Отбросив криминальную составляющую, которая конечно присутствует в США, но на примере противостояний на улицах до выборов президента, во время акций БЛМ, американцы воткрытую носили оружие, даже нэгры Чёрной Пантеры собирались на митинге вооруженные до зубов, но при всем этом, вооруженных инцидентов с массшутингом по толпам, да и просто одиночных, когда казалось бы, идеальные условия... практически не было. Что черные что белые, знают что почти у каждого демонстранта при себе ствол, поэтому морду били, скейтами спины ровняли, но не стреляли.
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13.11.2020 09:52 Відповісти
Референдум ответит - "Нет"!
Отрицательно проголосуют: силовики, бандиты, чиновники, у кого уже есть оружие. Они обязательно придут на референдум.
Бабушки, студенты, просто пассивные, не придут совсем.
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13.11.2020 10:08 Відповісти
Всі адекватні люди проголосують проти і так
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Полиция защитить граждан не может (по их словам), криминал на то он и криминал.
Если не хотят порядка в стране - какие же они адекватные?
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13.11.2020 12:33 Відповісти
яким чином легалізація зброї захищає від криміналу?)) 99 % вчительок, лікарів, сантехніків, пенсіонерів не куплять зброю, бо у них не буде , ні коштів на неї, ні бажання її мати. А купить знахабнілий 20-ти річний євробляхер, який все життя мріяв про валину, купить гопник із сусіднього підїзду та інші сумнівні особистості
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13.11.2020 13:04 Відповісти
У гопников уже есть. У 50% неадекватов "бляхеров" тоже есть.
Если им не давать отпор не будет нормальной жизни ни у учителей ни у воспитателей в детском саду ...
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13.11.2020 13:33 Відповісти
не має зброї у 50% неадекватів чи бляхерів -це ваша вигадка, а от те, що більше 90%, які хочуть мати зброю вдома для свого захисту вже її отримали - факт. В Україні на руках мільйони одиниць легальної вогнепальної мисливської зброї, а мисливців у нас мало, тому тих хто хотів і мав можливість купити зброю давно це зробили
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13.11.2020 13:57 Відповісти
Как защитит меня и мою семью разряженное ружьё в сейфе? Где Закон о самообороне?
Вы наверное мало общаетесь с разными слоями населения.
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13.11.2020 14:46 Відповісти
"Закон про самооборону" є це відповідні статті Кримінального кодексу України, наші закони "про самооброну" мало чим відрізняються від законів інші країн, окрім англосаксонської системи права або загальної системи права.
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13.11.2020 15:35 Відповісти
В Украине нет ни действующего Закона про самооборону, ни действующего Закона об оружии. От слова совсем.
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13.11.2020 15:36 Відповісти
Стаття 36. Необхідна оборона
статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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13.11.2020 15:40 Відповісти
А теперь сравните этот фиговый листок с Законом, принятым, к примеру, в Молдавии, который насчитывает не несколько строчек, а имеет вид довольно объемной брошюры, и в котором подробнейшим образом расписаны все нюансы.
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13.11.2020 15:51 Відповісти
які нюанси))) 90% цього закону - це норми, що порядку купівлі, зберігання та відчуження зброї, тобто та ж інструкція МВС) Чого вам не вистачає для самооборони у діючому українському законодавстві?))
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13.11.2020 15:56 Відповісти
Вы не внимательны. Там есть целый раздел об использовании оружия. Покажите, где в украинских законах есть аналогичный раздел.
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13.11.2020 15:59 Відповісти
клоун)) (1) Обладатели права на ношение и использование оружия самозащиты или оружия для защиты и охраны могут применять оружие только в стрелковых тирах, авторизованных в соответствии с настоящим законом, либо в состоянии Необходимой обороны или в состоянии Крайней необходимости.
Молдавське законодавство оперує тими ж термінами необхідної оборони і крайньої необхідності, і ніякої "інструкції по використанню зброї" там не має, крім 2 статей 16 і 17 ,які є і українському законодавстві, а закон навіть не на 90 % , а на 99 % складеться із порядку зберігання, носіння, поводження, продажу, і ремонту зброї не має чітких норм, що регламентують застосування зброї
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13.11.2020 16:13 Відповісти
В Украине для обычных граждан не доступно специализированное оружие самозащиты. Соответственно, и применение будет сопряжено с неизбежным нарушением хранения и/или транспортировки оружия, даже легального.
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13.11.2020 16:17 Відповісти
ваші вигадки будете комусь іншому розповідати у нас є ст. 36 КК України та сформована судова практика по даному питанню, я навіть у власній практиці мав справи ,які закривалися через необхідну оборону без будь-яких наслідків для оборняючогося, коли людина застрелила особу, яка проникла через вікно у будинок
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13.11.2020 15:45 Відповісти
Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
статтях 118 та 124 цього Кодексу.
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13.11.2020 15:49 Відповісти
Стаття 38. Затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення
1. Не визнаються кримінально протиправними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
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13.11.2020 15:50 Відповісти
Не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Где прямо прописано, что оружие РАЗРЕШЕНО для применения? Это репрессивный закон, который на усмотрение судьи, который единолично определяет была ли "самооборона", "пределы самообороны" и "обстоятельства применения", и в результате в большинстве случаев защищающемуся выносится обвинительный приговор. И каким образом оружие может быть применено для самообороны, если ношение и хранение его должны производиться исключительно в чехле, для ружей еще и в разобранном виде, а дома еще и в запертом сейфе отдельно от патронов?... Если оно было применено, значит автоматически будет нарушение хранения и/или транспортировки. Как ни крути, а стрелок попал.
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13.11.2020 16:09 Відповісти
Разрешить короткоствол надо. Но при этом установить очень жесткие правила его регистрации. Настолько жесткие, чтобы человек трижды задумался перед тем, как его брать в руки (не то чтобы применять).
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13.11.2020 10:18 Відповісти
Вы несете бред. Обычный дробовик, который можно купить почти свободно (с минимальными процедурами в разрешительной системе), заряженный картечью, имеет почти 100% летальность выстрела. Нарезной карабин (который приобрести не многим сложнее), заряженный патроном с экспансивной пулей, имеет летальность не многим меньшую (вспоминаем убийство Кушнарёва). Короткоствол, который гражданским лицам без спецпривелегий легально купить не возможно, при тех же условиях имеет летальность 10-15%.
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13.11.2020 14:56 Відповісти
Научитесь уважать чужое мнение. Когда научитесь, тогда и подискутируем. А пока что получаете звание "хамло месяца" и отправляетесь в спам.
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13.11.2020 15:27 Відповісти
По сути возразить нечего и ты обиделось. Переходим на личности?
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13.11.2020 15:30 Відповісти
Душный козёл.
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13.11.2020 17:02 Відповісти
И тогда у всех блатных он будете у тебя нет.
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13.11.2020 17:01 Відповісти
Головний аргумент: оружие будет раздаваться(?) НЕ ТЕМ КОМУ НАДО )))
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13.11.2020 10:29 Відповісти
Бандитам, преступникам по фиг на всякие разрешения, они давно с оружием)) только если оружие станет доступным нормальным людям, то все поубивают друг друга... Да?)) Ну и логика у этого мракобеса...

У предпринимателей, у военнослужащих (или тех кто служил), у журналистов и вообще у тех, у кого высшее образование вообще не должно быть проблем с приобретением оружия...
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13.11.2020 10:33 Відповісти
Более того, кто не имеет оружия для защиты себя, своего имущества, своей страны, вообще должен платить двойной налог (за то что его охраняют другие)!
В истории всегда было, что рабы или представители покоренных народов действительно не имели права на оружие и на самозащиту...
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13.11.2020 10:36 Відповісти
Имея легальный ствол, при этом совершив преступления криминальным, ты отводишь от себя подозрения на бывшего владельца ствола. У тебя есть время запутать следствие или вообще скрыться. Это же классика криминальных преступлений. Очень трудно доказать твое причастие, даже если у тебя найдут присутствие пороховых газов на одежде. Ведь у тебя есть легальный ствол из которого ты стрелял на стрельбище.
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13.11.2020 12:22 Відповісти
Следствию пофиг из какого ствола, легального, или криминального, было совершено преступление. Легальный ствол лишь ускоряет поиск его владельца, но не является доказательством вины именно владельца.
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13.11.2020 14:50 Відповісти
Я тебе уже показал, что поиск владельца в этом случае ничего не дает. Только лишняя трата времени.
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13.11.2020 15:23 Відповісти
Наоборот - поиск владельца сокращается до минимума, в сравнении с нелегальным стволом, что значительно ускоряет следствие.
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13.11.2020 15:24 Відповісти
Где до минимума, если появляется неизвестное число людей, включая укравшего оружие, перепродавшего оружие и покупателя этого оружия??? Это еще минимум неизвестных людей, поиск которых займет не недели, а месяцы.
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13.11.2020 15:33 Відповісти
Как раз наоборот, в числе неизвестных появляется известный, который быстро отрабатывается, без потери времени на установление личности и адреса.
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13.11.2020 15:35 Відповісти
Ну ка назовите из перечисленных неизвестных, кто вам уже известен??? Ведь владелец оружия их не знает. Или вы просто назначите такового из числа его родственников и знакомых?
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13.11.2020 15:39 Відповісти
Что то не появляется у вас известный из неизвестных? А ведь так бодро начали... Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2607
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13.11.2020 16:05 Відповісти
Если оружие легально приобретено, оно отстреляно в пулегильзотеку и его владелец априори известен. Вы пытаетесь извратить очевидную вещь.
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13.11.2020 16:12 Відповісти
"появляется неизвестное число людей, включая укравшего оружие, перепродавшего оружие и покупателя этого оружия" - какое отношение к ним имеет владелец? Я вам указал на трех неизвестных, но вы не в состоянии даже это прочитать
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13.11.2020 16:22 Відповісти
Появляется извесный владелец, что упрощает следствие и сокращает круг поиска.
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13.11.2020 16:25 Відповісти
Тупите? Я вам указал на трех неизвестных, при чем тут владелец? Он известен заранее и для следствия уже не нужен.
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13.11.2020 16:33 Відповісти
Это вы тупите - я вам указал на одного известного, в случае легального ствола. А те неизвестные и так были бы неизвестны.
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13.11.2020 16:39 Відповісти
Этот известный и так уже известен. Но из-за кражи оружия у этого известного появляются трое неизвестных. Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4844Вы же упираетесь, что следствие ускорится. Ну и где оно ускорилось? Даже пусть он сам пришел с заявлением о краже, у полиции сразу появился геморрой из-за дебила, который просрал боевое оружие и оно теперь находится в неизвестных руках. И таких, возомнивших себя суперменами, будет не один десяток.
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13.11.2020 23:45 Відповісти
По словам Геращенко, главный аргумент против легализации - вероятность случайных смертей.

Ага, а убийства - это, значит, запланированные?
Я не боюсь неадекватов со стволом. Их перестреляют или посадят. Я боюсь оказаться с пустыми руками в нужный момент. Боюсь не защитить семью и себя
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13.11.2020 10:37 Відповісти
бессмысленно на референдум, массово поддержат
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13.11.2020 11:16 Відповісти
Все бандиты, гопники, менты, воры, уголовники вооружены.
А простое наседение не защищается полицией в полной мере ....
Давно пора принимать закон и о ношении и применении....
Хватит доить людей!!!

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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13.11.2020 11:26 Відповісти
В депутатів чиновників і бандитів зброя вже давно є. Відчуваєте різницю! І вони її застосовують по громадянам України. Зброя відсутня тільки в українців для власного захисту від цієї озброєної наволочі.
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13.11.2020 11:27 Відповісти
а що, зараз зброю "кому надо" роздають? Менти скажені та держиморди вже давно газові пукалки до зброї прирівняли та вимагають за шалені гроші кожні в чергах три роки перереєстрацію дебільну, та ще й контрольним відстрілом (і це для даже не для травматиків!).
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13.11.2020 11:29 Відповісти
Як це - зброю "роздавати"?
Хтось знає державу, де цивільним особам зброя "роздається"?
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13.11.2020 11:37 Відповісти
Это всё есть в воспалённом мозгу хоплофобов и чиновников из МВД, боящихся потерять кормушку в виде разрешительной системы.
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13.11.2020 14:51 Відповісти
ЧОМУ НІХТО ІЗ ТИХ ХТО ЗАКЛИКАЄ ЛЕГАЛІЗУВАТИ ЗБРОЮ НЕ ВКАЗУЄ ГОЛОВНЕ- ДЕ ВЗЯТИ МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЇХ ІНІЦІАТИВИ)) При реалізації ініціативи, необхідно буде як в США чи Західній Європі, поставити металошукачі і найняти служби озброєної охорони для лікарень, шкіл, Спортивних арен, концертних залів, державних установ і будь-яких інших закладів , де масово перебувають люди. Створити величний департамент при МВС, який буде займатися цими питання, створити нові посади у різних комісіях для того , щоб опрацьовувати документи та наявну інформацію відносно бажаючих отримати зброю, та які будуть контролювати ці питання. Зброя це перш за все відповідальність
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13.11.2020 13:24 Відповісти
О какой "легализации" идёт речь? Легально приобрести огнестрел можно в Украине с момента её основания. Легально приобретенного оружия в Украине сейчас больше миллиона экземпляров, почти половина из которых находится в Киеве.
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13.11.2020 14:48 Відповісти
про повну легалізацію як США чи інших північних країнах, а із мисливською зброєю по вулицях в Україні не походиш , і її під одягом не сховаєш
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13.11.2020 15:37 Відповісти
В США нет "полной легализации". Везде есть ограничения в большей, или меньшей степени, порой, совсем минимальные, но полной бесконтрольности нет нигде.
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13.11.2020 16:15 Відповісти
я прекрасно розумію, що "повної" легалізації не існує, однак у розумінні простих громадян право носити зброю у кабурі на вулиці і є "повною" легалізацією", безконтрольності у США не має ,але і контроль мінімальний ,як правило
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13.11.2020 16:20 Відповісти
Не "как правило", а некоторых штатах и/или местностях. В остальном контроль довольно плотный и законы достаточно суровы. Трактовать "розуміння людей" нет никакого смысла - есть закон и его исполняют вне трактовок и розумінь.
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13.11.2020 16:24 Відповісти
Кому надо у того стволы есть. И это и до войеы не было проблемой,а сейчас вообще. Посмотрите тут же статью о стрельбе в Киеве! А вы тут копья ломаете! У бандюганов полный набор да еше и гранаты!
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13.11.2020 15:59 Відповісти
Тут речь о легальном приобретении, а не криминальном обороте оружия.
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13.11.2020 16:13 Відповісти
Легально приобрести можно и сейчас.Лишь бы деньги были. А вотлегализировать это, нельзя не в коем случае. Сами потом не улицу своих детей пускать перестанете. долборогим плевать какой там статус, если его легче будет достать, то стрелянина будет везде и всюду. А вот отозвать это, будет уже невозможно. Нихрена люди не думают.
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13.11.2020 16:33 Відповісти
у кого уже есть законный короткоствол, тот и против.
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13.11.2020 17:35 Відповісти
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