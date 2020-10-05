Глава Нацполіції Клименко підтримав легалізацію проституції, але проти наркотиків і зброї: Ця проблема існує і буде існувати
Глава Національної поліції України Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції. Однак він проти легалізації наркотиків і зброї.
Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кількість зброї, що вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно порушувати після війни, вважає він.
"Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він.
Клименко вважає, що вживання марихуани в медичних цілях має бути чітко визначене законом.
"Але на сьогодні будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі або дії, які потім позначаться на наших дітях", - каже він.
Щодо легалізації проституції, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку", то можна про це говорити.
"Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - додав він.
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Сприймайте так - людей багато, професії є різні. Буде ще одна - легальна.
Я до того, що навіть маючи дружину і доньку, Ви їх не убезпечите від впливу суспільства.
Банально ... Ви просто не будете про це знати.
Ферштейн ??
"Скаржиться в поліцію вже неможна" - а ось це не правда. Навпаки, можна буде скаржитися в поліцію на кожну протиправну спробу сутенера втрутитися у процес спілкування повії з клієнтами.
Щодо промоуторів і якісних послуг, тут немає слів, напевно тобі років 13. Уявляю твою скаргу на повію в поліцію і реакцію на неї промоутора від права.
Так от. Немиті і смердючі повії які обслуговують немитих і смердючих - це самий низ цієї роботи. Ящо ти вище дна ніколи не піднімався я тебе не звинувачую, бо навіть немиті і смердючі робітники мають право на 30 хвилин задоволення з немитими і смердючими повіями за декілька сотень гривень. Однак, для тих хто гидує дна і шукає кращого завжди знайдеться вища якість. При цьому в Україні середня якість повії (вартість 50-100 доларів на годину) - це чистоплотна дівчина в ******** спальні з ******** ремонтом.
Щодо того що в тебе немає слів, то це через те що ти не здатен ані охопити обсяги та галузі цього ринку ані прогнозувати його розвиток. Щоб ти знав, у еліти секс індустрії (топ-модельний та ескорт бізнес) промоушинг існує давно, прямо тут і зараз. Так само тут і зараз багато дівчат займаються самонавчанням і намагаються в міру своїх сил надавати якісні послуги, бо від цього залежить прийде до них клієнт ще раз чи піде до іншої. Щоб ти знав, у професійних повій стосунки з одним клієнтом можуть тривати роками.
Легальна німецька повія не працює з кримінальними сутенерами. А те що вони привозять собі рабинь з України інша справа. Так само якщо в нас легалізують проституцію кримінал почне возити сюди собі рабинь з якоїсь Мавританії. Треба ж буде якось викручуватися
Зуб даю, через одне-два покоління почнеться мода хлопців на намиста, плаття та спідниці. І якщо я доживу до цього я насміюся з неосвічених батьків та дідів які вважають ніби речі поділяються на чоловічі та жіночі.
Для якісного надання цих послуг необхідно добре знати:
- побудову статевих органів;
- різноманітні способи надання задоволення. Одного мінєту є дуже багато видів. І неправильне підставлення під анал може до травми призвести. Багато нюансів є;
- розумітися на хворобах. Так щоб вчасно відмовляти клієнту з ознаками хламідіозу. І так щоб не завдати болю клієнту з легкою стадією фімозу;
- нормативні акти пов'язані з наданням діяльності;
- основи оподаткування та бухгалтерії, бо половина легальних повій буде самозанятими особами.
Отже, десь від 1 до 2 років навчання. З практичними заняттями і зі здачею випускних іспитів.
Просто на бюджет брати лише дівчат з дитячих будинків. За соціальною льготою.
хотят свой бизнес упорядочить ?
Найдавніша професія. Вірніше одна з найдревніших. Перша була - збирач.