УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13746 відвідувачів онлайн
Новини
7 731 285

Глава Нацполіції Клименко підтримав легалізацію проституції, але проти наркотиків і зброї: Ця проблема існує і буде існувати

Глава Нацполіції Клименко підтримав легалізацію проституції, але проти наркотиків і зброї: Ця проблема існує і буде існувати

Глава Національної поліції України Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції. Однак він проти легалізації наркотиків і зброї.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість зброї, що вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно порушувати після війни, вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове

"Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він.

Клименко вважає, що вживання марихуани в медичних цілях має бути чітко визначене законом.

"Але на сьогодні будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі або дії, які потім позначаться на наших дітях", - каже він.

Щодо легалізації проституції, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку", то можна про це говорити.

Читайте: Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова

"Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - додав він.

Автор: 

легалізація наркотиків (31) наркотики (1462) зброя (7535) Нацполіція (15276) проституція (148) легалізація (144) Клименко Ігор (493)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Оружие никогда не легализуют, они трясутся за свои шкуры, потому как очень быстро поголовье воров будет сокращено.
показати весь коментар
05.10.2020 09:35 Відповісти
+6
Глава Нацполиции Клименко поддержал легализацию проституции, но против наркотиков и оружия: Эта проблема существует и будет существовать - Цензор.НЕТ 765
показати весь коментар
05.10.2020 09:26 Відповісти
+5
Вот чего нам не хватало, гениально!!!
показати весь коментар
05.10.2020 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
В Україні звичайна проблема третього світу - безпритульних дітей більше ніж сімей які бажають їх прийняти. А віддавати за кордон не варіант, тому що діти - це ресурс необхідний для отримання грошей на забезпечення існування суспільства в майбутньому. Патріотично налаштована повія яка сплачує свої 10% доходу в бюджет держави - це вигідно нації. Іноземка яка навчається в одному з топ 20 найкращих університетів світу - це пусте місце для нації.
показати весь коментар
06.10.2020 22:42 Відповісти
я почув вашу точку зору. Я з нею не згоден, але ви маєте право на особисту думку так само як і я.
показати весь коментар
07.10.2020 00:15 Відповісти
Є один варіант, який міг би усунути викликану різними обставинами існування прірву між нашими точками зору. Але нажаль, клани які контролюють політику в Україні в ній не зацікавлені. Давно кажу про те, що представникам канадської, португальської та інших крупних українських діаспор треба надати громадянство з правом голосу в Україні. Тоді б і проблема з усиновленням легко б вирішувалася (дитина яка виїде за кордон в діаспору не втратить мову та культуру. Можливо після реалізації за кордоном вона колись сама захоче зробити щось хороше для країни), і ризик неорадянського реваншу зник би нанівець. А це небезпека не меньша за зовнішню. Заради її усунення грошей також не шкода.
показати весь коментар
07.10.2020 09:42 Відповісти
Громадяни які володіють мовою не мають юридичних перешкод усиновленню незалежно від того де вони жиють, за кордоном чи ні.
показати весь коментар
07.10.2020 09:44 Відповісти
Фактично, ******* проституція в Україні дуже нагадує рабовласництво.
показати весь коментар
05.10.2020 22:30 Відповісти
з цим дійсно треба боротися
показати весь коментар
05.10.2020 22:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Пороноактриса і повія не одне і теж.Хоча я сам за легалізацію порно і проституції в нас.
показати весь коментар
06.10.2020 15:48 Відповісти
Певні відмінності є, але грань умовна. І порноактриса, і повія виконують заради грошей той самий вид масажу. Фактично, порноактриса - це повія з якою укладено договір на відеозйомку. Більшість повій залюбки погодяться зняти відео за доплату, але не зіграють роль якісно. Кожна порноактриса погодиться на інтимний рольовий масаж без зйомки якщо їй запропонувати відповідний її статусу гонорар. Отже, порноактриса - це різновид елітної, високопрофесійної повії. Також є і інші види елітних повій: ескорт-дівчата, топ-моделі, гейші, тощо.
показати весь коментар
06.10.2020 23:11 Відповісти
у ********* суспільстві на заході, шлюб це дійсно рабство, але раб там чоловік.
показати весь коментар
05.10.2020 14:00 Відповісти
Є певне інерційне відхилення в цьому напрямку, але декілька десятків років - і ваги вирівняються.
показати весь коментар
05.10.2020 14:19 Відповісти
поки що гайки закручують тільки більше кожного року. А що буде через декілька десятків років я вже можу і не дізнатися
показати весь коментар
05.10.2020 14:40 Відповісти
Що ти мелешь. Ти хоть бачив справжню повію? Ну віддай свою доньку в повії. А чо, звичайна, легальна робота, плюс податки державі. Вона не буде поширювати СНІД та іншу заразу. Буде під постійним контролем інспектора з охорони полової праці. І сам іди у повії, буде трудова дінастія. Потім вам придумають звання типу заслужена і державні нагороди за невтомну працю.
показати весь коментар
05.10.2020 12:30 Відповісти
Ви занадто близько приймаєте до душі ці явища.
Сприймайте так - людей багато, професії є різні. Буде ще одна - легальна.
показати весь коментар
05.10.2020 12:36 Відповісти
Буде легальна у твоєї доньки і жінки.
показати весь коментар
05.10.2020 12:43 Відповісти
Ви даремно переходите на особистість. Я Вам нічого образливого не писав.
Я до того, що навіть маючи дружину і доньку, Ви їх не убезпечите від впливу суспільства.
Банально ... Ви просто не будете про це знати.
Ферштейн ??
показати весь коментар
05.10.2020 13:10 Відповісти
Шановний, сам факт того, що проституція це аморально і протиправно дає 90% позитивного результату у боротьбі з цим явищем. Ніші 10 % придушать відділи нравів. Тепер переверни це на голову. Проституція легальна робота, сутенерська мафія виходить із тіні і йде до тебе додому. Сутенери створюють робочи місця і їм потрібні для роботи люди, багато людей. І вони цільком легально прийдуть і до тебе. А ти не розумієшь нагальну потребу в розширенні цієї прибуткової діяльності в нашій Державі. Не факт, але це явище, як фонове, залишиться недалеко від кріміналу, а методи впливу у них ефективні. Скаржиться в поліцію вже неможна.
показати весь коментар
05.10.2020 14:29 Відповісти
Проституція є аморальною лише у твоїй нездоровій уяві. А в реальному житті це звичайний масаж, значення якого занадто завищене. Протиправним його зробили лише з метою отримання нелегальних надприбутків. А у випадку легалізації, щоб ти знав, сутенерська мафія зникне. Залишаться лише професійні промоутери які надають якісні послуги.
"Скаржиться в поліцію вже неможна" - а ось це не правда. Навпаки, можна буде скаржитися в поліцію на кожну протиправну спробу сутенера втрутитися у процес спілкування повії з клієнтами.
показати весь коментар
05.10.2020 15:29 Відповісти
Може такій, як ти, хворій на голову потворі, і подобається немита, смердюча потом масажистка, яка дві хвилини тому відмасажувала з десяток, а то і два десятка таких же немитих, смердючих пошановувачів масажу, а тепер дошла черга і твоїх 30 хвилин реального, повного найвищих почуттів життя.
Щодо промоуторів і якісних послуг, тут немає слів, напевно тобі років 13. Уявляю твою скаргу на повію в поліцію і реакцію на неї промоутора від права.
показати весь коментар
06.10.2020 17:09 Відповісти
Чуваче, в кожній роботі є топ-працівники, середні працівники і низи.
Так от. Немиті і смердючі повії які обслуговують немитих і смердючих - це самий низ цієї роботи. Ящо ти вище дна ніколи не піднімався я тебе не звинувачую, бо навіть немиті і смердючі робітники мають право на 30 хвилин задоволення з немитими і смердючими повіями за декілька сотень гривень. Однак, для тих хто гидує дна і шукає кращого завжди знайдеться вища якість. При цьому в Україні середня якість повії (вартість 50-100 доларів на годину) - це чистоплотна дівчина в ******** спальні з ******** ремонтом.
Щодо того що в тебе немає слів, то це через те що ти не здатен ані охопити обсяги та галузі цього ринку ані прогнозувати його розвиток. Щоб ти знав, у еліти секс індустрії (топ-модельний та ескорт бізнес) промоушинг існує давно, прямо тут і зараз. Так само тут і зараз багато дівчат займаються самонавчанням і намагаються в міру своїх сил надавати якісні послуги, бо від цього залежить прийде до них клієнт ще раз чи піде до іншої. Щоб ти знав, у професійних повій стосунки з одним клієнтом можуть тривати роками.
показати весь коментар
06.10.2020 22:59 Відповісти
Клоун, що ти з повією зібрався робити годину? Каву пити? Тобі не повія, тобі психіатр потрібен.
показати весь коментар
07.10.2020 16:00 Відповісти
Кому як. Тобі може і двох хвилин достатньо. Але більшості години замало. Замовляють години 3-4.
показати весь коментар
07.10.2020 21:16 Відповісти
По ходу ти ні з ким окрім брудних наркоманок справи не мав. Навіть не знаєш як в культурному світі це робиться.
показати весь коментар
07.10.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Та сутенери є всюди,навіть в Німеччині.Але все одно це в рази краще,ніж те що в нас зараз.
показати весь коментар
06.10.2020 23:20 Відповісти
Є істотна відмінність між кримінальним сутенерством та легальним сутенерством як видом легальних послуг. В першому випадку сутенер діє як рабовласник повії і забирає більшу частину її прибутку користуючись тим що діяльність нелегальна. В другому випадку він за обумовлений процент від оплати підшукує багатших клієнтів (промоушинг), тощо.
показати весь коментар
06.10.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 В Німеччині також повно криміналу,а проститутки бояться йти в поліцію.Правда ті що бояться,це все приїжджі.Але це все одно ,краще ніж у нас.Проституція була є і буде.Закривати на це очі вже неможливо.
показати весь коментар
06.10.2020 23:34 Відповісти
Приїзжих взагалі не рахуй, бо на них в Германії окрема заборона. І полягає вона не у забороні проституції, а у незаконному перетині кордону, незаконній господарській діяльності і відсутності дозволу на роботу в Германії.
Легальна німецька повія не працює з кримінальними сутенерами. А те що вони привозять собі рабинь з України інша справа. Так само якщо в нас легалізують проституцію кримінал почне возити сюди собі рабинь з якоїсь Мавританії. Треба ж буде якось викручуватися
показати весь коментар
06.10.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Ви правильно описали за елітних проституток.Напевне більшість моделей ними є.Просто в нас цього не розуміють.До речі в політику також попадають,часто через секс.
показати весь коментар
06.10.2020 23:45 Відповісти
Саме так. Коли у політика не вистачає розумних виконавців для зайняття підконтрольних посад він сує туди своїх слухняних виконавиць які будуть потім робити все що їм накажуть. Власне, саме так засяяла зірка Поклонської.
показати весь коментар
06.10.2020 23:51 Відповісти
Немає сенсу видумувати щось там де воно вже є. Будемо присвоювати такі звання як "Заслужений працівник охорони здоров'я України" та "Герой праці України". Тому що це вид масажу який необхідно систематично проводити для підтримання здоров'я як стану повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. І не треба вводити ніяких інспекторів з охорони полової праці. Необхідно буде просто зкорегувати систему освіти та реєстрації. Створити відповідні відділення в медичних училищах, тощо. І щоб без диплому про медичну освіту реєстрація особи як повії була заборонена.
показати весь коментар
05.10.2020 15:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Ну такого навіть в Європі немає.Хоча вже кажуть там sex worker.
показати весь коментар
06.10.2020 23:25 Відповісти
Звісно тут я вже частково іронізую розмірковуючи над проблематикою яка може піднятися через декілька десятків років після декриміналізації, коли проституція ввійде у життя людства настільки що її перестануть вважати поганою професією.
показати весь коментар
06.10.2020 23:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 В багатьох країнах повністю легальне порно.Чехи і угорці є найбільшими виробниками в Європі.Наші туди їдуть зніматися.Це великі гроші в бюджет.
показати весь коментар
06.10.2020 23:39 Відповісти
Їдуть лише тому що тут їх менти притискають. Зніматися в Чехії зараз дешевше. А якщо декриміналізують склад злочину Україна за пів року пережене Чехію бо більшість їх моделей - це наші заробітчанки.
показати весь коментар
06.10.2020 23:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Ну не більшість.Там росіянок напевне більше.Та й повно їхніх.А що до зйомки,то це легальні виробники.вони будуть мати тут студії і платити великі гроші в бюджет.Крім того там потрібні люди не тільки для сексу,але й оператори,монтажери і тд.А це робочі місця.І платять добре.
показати весь коментар
06.10.2020 23:48 Відповісти
Не заперечую бо точно сам не знаю кого більше. Однак впевнений що у випадку легалізації порностудій ми б змогли так здемпінгувати що чешські студії самі би до нас переїхали щоб меньше витрат було.
показати весь коментар
06.10.2020 23:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Зараз вони і так платять не так вже і багато за одні зйомки,ну може ще би здешевилося.Але їм тут вигідно відкритися,бо розширення горизонтів.
показати весь коментар
07.10.2020 00:01 Відповісти
В кожному жарті є доля правди, і через певну кількість десятирічч після декриміналізації обов'язково прийде час для повної легалізації. Просто зараз мало хто над цим замислюється.
показати весь коментар
06.10.2020 23:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 А ще мені дивно читати за заборону від людей,які живуть в країнах,де наприклад порно дозволене.
показати весь коментар
06.10.2020 23:42 Відповісти
І там є люди які ще не готові сприймати новий етап розвитку цивілізації в повній мірі.
Зуб даю, через одне-два покоління почнеться мода хлопців на намиста, плаття та спідниці. І якщо я доживу до цього я насміюся з неосвічених батьків та дідів які вважають ніби речі поділяються на чоловічі та жіночі.
показати весь коментар
06.10.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/438400 Ну чоловіки вже ходи в подібному,декілька століть назад.
показати весь коментар
06.10.2020 23:50 Відповісти
Так. Але більшість населення цей факт не знає
показати весь коментар
06.10.2020 23:52 Відповісти
Хочеш бути повією? Відучись будь-ласка. Або за власний рахунок, або з відпрацюванням трьох років у закладах безоплатної медичної допомоги населенню. І в перелік послуг які мають безоплатно надаватися державою треба буде внести - "мінєт раз у квартал". Також відправляти на навчання в училища будуть бюро праці. Не маєш роботи, подав на отримання допомоги по безробіттю - а тобі пропонують навчання на повію. Чоловікам також. Бо в країні багато нещасливих активних геїв. Хтось має робити їм мінєта.
показати весь коментар
05.10.2020 15:23 Відповісти
Ну Ви загнули ... ПТУ ... Коледж ...
показати весь коментар
05.10.2020 15:57 Відповісти
Звісно що не загнув. Сам подумай над наступним:
Для якісного надання цих послуг необхідно добре знати:
- побудову статевих органів;
- різноманітні способи надання задоволення. Одного мінєту є дуже багато видів. І неправильне підставлення під анал може до травми призвести. Багато нюансів є;
- розумітися на хворобах. Так щоб вчасно відмовляти клієнту з ознаками хламідіозу. І так щоб не завдати болю клієнту з легкою стадією фімозу;
- нормативні акти пов'язані з наданням діяльності;
- основи оподаткування та бухгалтерії, бо половина легальних повій буде самозанятими особами.
Отже, десь від 1 до 2 років навчання. З практичними заняттями і зі здачею випускних іспитів.
показати весь коментар
05.10.2020 16:09 Відповісти
А от вступних іспитів мож не вимагати.
Просто на бюджет брати лише дівчат з дитячих будинків. За соціальною льготою.
показати весь коментар
05.10.2020 16:13 Відповісти
Цікаво було б поглянути на дівчину відраховану з навчання у медичному училищі за напрямком проституція бо "не здала".
показати весь коментар
05.10.2020 16:15 Відповісти
До речі, думаю мож буде створювати дитячі будинки з професійним ухилом та підготовкою дівчат з 16 років. Так щоб вони диплом отримували відразу по випуску зі школи.
показати весь коментар
05.10.2020 16:17 Відповісти
Зпочатку було смішно. Потім Вас понесло ... Під кінець розумування - вже на статтю потягне ...
показати весь коментар
05.10.2020 17:57 Відповісти
Ніц не потягне. Тому що це буде реалізація конституційного права дітей на освіту легальній спеціальності. І при цьому, після легалізації проституції з 16 років вони будуть мати повне право робити такий вибір і отримувати статеву освіту.
показати весь коментар
05.10.2020 20:17 Відповісти
Справа в тому що якщо спеціальність "повія" стане легальною, то навчання на повію не буде юридично відрізнятися від навчання на кухарку, медсестру чи масажистку. Єдине що для цього треба буде - це затвердити программу освіти по даній спеціальності і виконати всі вимоги програми.
показати весь коментар
05.10.2020 20:21 Відповісти
с делов мусора озабочены легализацией ?
хотят свой бизнес упорядочить ?
показати весь коментар
05.10.2020 10:11 Відповісти
Чувак спалился. Не хотят мусора отказываться от доходов с крышевания наркоты! (А вооруженных граждан просто боятся.)
показати весь коментар
05.10.2020 10:34 Відповісти
Раз крышевание проституции забрать хотите черт с вами! Главное - крышевание наркоты и пушек не трогайте!
показати весь коментар
05.10.2020 10:45 Відповісти
У бандитів є зброя, і у топчиновників є зброя, і пани в погонах, які їх захищають теж її мають у народа є Кагарлик, Врадієвка , студент Індило і інші! У глухому селі, доки громадянина захистить поліція з району його того селянина 10 разів уб'ють і пограбують. Все що зробить поліція це крейдою намалює контур трупа. У селянина немає спецохорони яка є у бариг і влади. Пан президент Порошенко начхав на петицію про вільне володіння зброєю, пан Турчинов здав Крим і Донбас, але народу так і не дав зброї. Взагалі щоб таке говорити повинен був би проведений РЕФЕРЕНДУМ щоб запитати народ, а вже за його результатами і оголосити, що хоче народ, тому що цілі народу і влади можуть не співпадати. Народні депутати вже мають короткоствольну зброю, бобри дарують її один одному, а громадянину - зась. Тобто, влада боїться народу більше ніж бандитів і Путіна, які вже мають зброю, і без всілякої реєстрації. А ще пан поліцейський і нардепи і оте зелене вербонуте ФСБ ОПУ забуло, що начальників райвіділів поліції і дільничних повинні вибирати громадяни як це робиться у цивілізованих країнах, а не терпіти таких начальників, які нічим не кращі від мафії, бо тримають або самі або їх рідні, і борделі, і ятки на базарах, і беруть побори з бізнесменів. Та за хабарі їх пхають на верх влади і її інфікують корупцією. Є законодавстьво США, Швейцарії беріть і впроваджуйте. Не може аморальна держава мати індульгенцію від олігархів на насилля. Держава повинна мати паритет у відношенні з її громадянами а в іншому випадку самі громадяни знищать таку державу-держимору від олігархії .
показати весь коментар
05.10.2020 12:10 Відповісти
В цілому - слушно. Але навіть виборність не гарантує від корупції. Бо моральний стан суспільства прогнив. Знизу до верху.
показати весь коментар
05.10.2020 12:40 Відповісти
Згодний з Вами щодо якості суспільства, однак коли всеж будуть вибирати начальників райвідділків гірше не буде, від того лайна, що є на цей момент в державі.
показати весь коментар
05.10.2020 14:57 Відповісти
Он таким образом сказал, что полиция не надеятся на помощь населения в борьбе с бандитизмом, да и вообще намекнул, что полиция и бандиты-одни и те же люди. И важно чтобы вооружены были в стране только они.
показати весь коментар
05.10.2020 13:29 Відповісти
Согласен с мнением , что эти безграмотные твари, клоуны и кухарки, находящиеся у руля страны-трусы и кровопийцы! И Никогда не согласятся на легализацию оружия !! Посмотрите какая уже охрана у нашего клоуна -президента!!! И это у человека,- слуги народа!!! Чего же он так боится этого своего народа??? Потому, что все они воры и обманщики!!! Они понимают, что при наличии у народа личного оружия, тогда им всем прийдёт быстрый-скорый пиз..дец"!!!! А что касается проституции, так она, в Украине, и так давно, с 1919 года в легализована!! Ещё со времен СССР!! Что забыли, что делалось в гостиницах КПСС?? Только не для всех, а для членов КПСС, для ментов, для КГБ-СбУ, и прочих крышевателей сладкой малины!! А народ должен был мандячить раком, день и ночь, на фермах и на с.х. полях и кормить этих кровососов -Коммуняк!! Вот если бы в 1991 году повесили бы или растреляли бы, пару десятков комуняк, как Чаушеску в Румынии, уверен сегодняшнего бардака и безнаказанности, в Украине было бы!!
показати весь коментар
05.10.2020 13:35 Відповісти
"Полиция" готова поддержать что угодно: проституцию, марихуану, игорный бизнес - это приемлемо. Женится, водить автомобиль, брать кредиты, избирать местную и государственную власть, покупать/продавать тоже можно, граждане созрели. Что угодно можно... но только не короткоствол. Как же люто, бешено, до поноса они боятся собственных граждан и того, что их некомпетентность и непрофессиональность предстанет перед всеми во всей своей неприкрытой отвратительности...
показати весь коментар
05.10.2020 13:54 Відповісти
в принципе все что надо это легализовать индивидуалок (и будем современны и полит корректны индивидуалов), и строго настрого запретить бордели, сутинеров, охранников, диспетчеров и т.п. Т.е. хочет кто продавать свое тело - пожалуйста, но надо запретить другим заробатывать продавая не свое тело, и возможно тогда будут меньше вовлекать в проституцию.
показати весь коментар
05.10.2020 14:05 Відповісти
Мені здається, що боротися з наркоманами це ще складніше ніж з алкоголіками. Алкоголік якщо сам хоче, то його ще можна вилікувати, наркомана складніше. Тому якщо цього року поліція вилучила 2.6 млн. доз, то через декілька років буде вилучати 5 млн. Це величезні гроші на чорному ринку . Все одно з часом легалізують наркотики, так само як легалізований алкоголь. В Канаді легалізували марихуану і не думаю що кількість наркоманів від того збільшилась. Але те що гроші які були на чорному ринку від марихуани пішли в бюджет це факт. А хто хотів вживати маріхуану, той вживав, вживає і буде вживати. Тільки тепер в нього відпала проблема де її купити.
показати весь коментар
05.10.2020 14:37 Відповісти
Вот интересно, в мире зафиксирован хоть один случай бытового убийства, или нанесения телесных повреждений после употребления травы? А после употребления водки таких случаев очень много. Почему бы не быть последовательным и не выступать против продажи алкоголя?
показати весь коментар
05.10.2020 14:46 Відповісти
В Германии шлюхи приравнены к работникам общественного сервиса (типа парикмахерш или маникюрщиц и др) платят налоги и имеют право на пенсию. Хотя по моему мнению это все повне Марабу
показати весь коментар
05.10.2020 16:22 Відповісти
Але ж є ... У тому ж і проблєма - ще ніхто не зміг викоренити.
Найдавніша професія. Вірніше одна з найдревніших. Перша була - збирач.
показати весь коментар
05.10.2020 17:59 Відповісти
У нас слишком высокая рождаемость и быстрый прирос населения, потому надо увеличить число проституток!!! Кстати проститутка после нескольких лет этого промысла уже не может быть матерью
показати весь коментар
05.10.2020 16:25 Відповісти
Бг-ггг... бульо-бульо, а такого ще не бульо... Мент мабуть жену, або мамку хочет пристроить на пол ставки, шбы это не отражалось на его продвижении по службе...ХЕХ...
показати весь коментар
06.10.2020 04:36 Відповісти
Зебики вааще ранты спутали... Да, после таких призывов, мента бы и след должен простыть в мусарне...
показати весь коментар
06.10.2020 04:39 Відповісти
Шо мне "нравится" на постсовке, менты не выполняют тупо свою обязанность, типо, иметь холодный рассудок, чистый ум, беспристрастное сердце, а тупо ложатся под очередную власть... Блин , то-то я гляжу, мент ратует за проституцию.
показати весь коментар
06.10.2020 04:43 Відповісти
Согласен насчет проституции, но с одним условием... Прежде этого мента шалудивого пристроить проститутом на кичу , на испытательный срок... Чи речь идет только о проститутках... Лады, пусть мент побудет Ал Баарисавнай, мож ума наберется, прежде чем такое ляпать.
показати весь коментар
06.10.2020 05:01 Відповісти
Да, у зебилов похоже делишки с наполнением казны - совсем плохи, если начинают муссировать этот вопрос... Вот бы еще зебик включил Ленина, да задвинул тезис, мол, О повышении койкомест в публичном доме... Вот блин, был совок домом восходящего солнца , им же и постсовк остался...https://www.youtube.com/watch?v=RlNYIYK7Itk&list=RDRlNYIYK7Itk&start_radio=1 The Beatles- House of the Rising Sun (Rare Cover)
показати весь коментар
06.10.2020 05:22 Відповісти
Блин, мент и в Африке - мент, скажи, Вася...
показати весь коментар
06.10.2020 05:36 Відповісти
В какой раз убеждаюсь , шо старой закваски совкоменты , по IQ - на уровне проституток высматривают под кого бы подстелиться, шобы потом баблосик поплыл в руки... Ща под зебиками получается проститутить.
показати весь коментар
06.10.2020 05:42 Відповісти
ну, ладно, легализавать проституцию, а у проституток спрашивали, бо получится , государству плати, а менты так и не спрыгнут с шеи.
показати весь коментар
06.10.2020 15:20 Відповісти
вот ведь хорошего не извлекли из 8-е марта: сто лет назад германские проститутки выбороли себе право на 8-ми часовой рабочий день и повышение зарплаты... а тут загнали прстипом в подполье, а теперь еще и на 12-ти часовой рабочий день, а то и больше, хотят подсадить, бо налоги нужно будет отрабатывать левым вариантом, бо после налогов , шо той проститутке останется, после каторжного труда. попробуй жеребцов насладить, самой не захочется, а на родного мужа дык и ваще гавкать придется..
показати весь коментар
06.10.2020 15:25 Відповісти
Интересно, мент подумал кто будет выплачивать проститутке зА инвалидность после спида или сифона, бо она же работоспособность потеряет... Чи клиент должен будет предъявлять справку из больницы,заверенную не позже, чем за пару часов, перед тем как смалодушничает (за глазами жены)
показати весь коментар
06.10.2020 15:31 Відповісти
Блин, вместо того , шобы делом заняться, менты в б.ядство окунулись. И некому это подрепетировать, шобы не повадно было.
показати весь коментар
06.10.2020 15:34 Відповісти
И о да, уголовный кодекс надо будет дополнять, мол за превышение служебных полномочий ментами в публичном доме, бо какой мент устоит -опущенческая статья (чисто ментовская ) - на 15 лет, как за изнасилование...Это здесь даже не обсуждается.
показати весь коментар
06.10.2020 15:47 Відповісти
Легалізація потрібна.Бо в нас є це все,при чому більше ніж в країнах.де легалізована проституція і порноіндустрія.
показати весь коментар
06.10.2020 15:51 Відповісти
А ще в нас відкриваю кримінальні справи на дівчат,які працюють на вебкам.Це взагалі дикунство,навіть в москалів такого немає.
показати весь коментар
06.10.2020 15:52 Відповісти
Клименко - мразь зарабатывающая на крышевании проституции , и побаивающаяся оружия у населения , которому надоела коррупционная полиция и органы власти.
показати весь коментар
21.01.2021 15:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 