Глава Нацполіції Клименко підтримав легалізацію проституції, але проти наркотиків і зброї: Ця проблема існує і буде існувати

Глава Національної поліції України Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції. Однак він проти легалізації наркотиків і зброї.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість зброї, що вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно порушувати після війни, вважає він.

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"Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він.

Клименко вважає, що вживання марихуани в медичних цілях має бути чітко визначене законом.

"Але на сьогодні будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі або дії, які потім позначаться на наших дітях", - каже він.

Щодо легалізації проституції, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку", то можна про це говорити.

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"Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - додав він.