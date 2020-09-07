Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове
Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї та проституції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам".
"Я не впевнений, що суспільство повною мірою до цього готове", - сказав він, відповідаючи на запитання, як він ставиться до легалізації короткоствольної зброї.
Говорячи про легалізацію легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях, спікер сказав, що не підтримує цю ідею: "Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую".
Щодо легалізації проституції Разумков заявив, що це не для українських реалій.
"Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Когда не исправляют имена,
Перестают уместными быть речи.
Когда перестают уместными быть речи,
Не совершаются дела.
(Конфуций)
В остальном... взаімоотношеніє мєжду Украіной і клоуном - цугцванг. Народу нє вигодно в даний момєнт сіловоє ізгнаніє клоуна. Клоуну нє вигодно в даний момєнт сбрасивать маску. Обє сторони вижидают хода сопєрніка.
Яку їм зброю ???
Вони не готові до відповідальності.
Я про то что регистрация и постановка на учет совсем не гарантия защиты от криминального использования.
А що там у Молдові? Скільки злочинів скоєно за допомогою вогнепальної зброї?
Про що я? Та про те, що п'яний водій і дтп- це лише звичайна тупість, а не злі наміри. А іти вбивати когось із зареєстрованим КС ніхто не буде (хіба-що з відчаю).
Он в Затоці один чоловічок вбив сімейну пару через неіснуючий борг. Перед цим викликав бандитів, щоб допомогли, а по розпискам виходить що ніхто нікому нічого не винен. Після того вже його поставили на цифру, і він ввечері скоїв злочин. Проте він і не збирався ховатись.
- Давай запретим ножи и автомобили... Что там в Молдове?
Л - логика.
Естественно, легализация короткоствольного оружия предполагает соответствующий закон. Само слово "легализация" об этом и говорит!
Ты опять пытаешься выставить меня противником оружия.
Слова вообще ни о чем не говорят. Бубочка бегал со своими красивыми словами и что в результате?
Опять же я не противник легализации оружия.
А СБУшнику я уверен дадут максимум хулиганку.
Еще раз, я не противник оружия.
Давай РЕФЕРЕНДУМ!!!
и сколько людей живет в постоянной боли?
наверно они себе представляют бабушку, забивающую косяк.
Медицинскую марихуану курят, в том числе при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 вапоризаторов , употребления экстрактов или оральных спреев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%81 набиксимолс ).
https://www.youtube.com/watch?v=mpgGH850h0A&feature=youtu.be
шо значит "это не для украинских реалий"? это как?