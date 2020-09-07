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Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове

Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове

Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї та проституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам".

"Я не впевнений, що суспільство повною мірою до цього готове", - сказав він, відповідаючи на запитання, як він ставиться до легалізації короткоствольної зброї.

Говорячи про легалізацію легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях, спікер сказав, що не підтримує цю ідею: "Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую".

Також дивіться: СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Щодо легалізації проституції Разумков заявив, що це не для українських реалій.

"Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - сказав він.

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Топ коментарі
+38
Зброя дисциплінує, а ви сците.
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07.09.2020 11:24
+36
скоты лицемерные
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07.09.2020 11:24
+28
Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции. Источник: https://censor.net/ru/n3217920

ЯК ЩО УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ГОТОВЕ ДО КЛОУНА НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА, ТО І ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ І ПРОСТИТУЦІЇ ГОТОВО
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07.09.2020 11:25
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Ти вважаєш що клоун не може бути ворогом? Почитай "Воно" Стівена Кінга. Це книжка для тебе.
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07.09.2020 16:20 Відповісти
_Вещи крайне важно называть своими именами, наиболее точно отражающими их суть! Это понятно, надеюсь? Называя смертельного врага просто клоуном, ты уводишь в сторону, манівцями, от сути и самого главного: взаимных отношений между Украиной и т. н. клоуном. Не надо тупить, этим ты помогаешь врагу!
Когда не исправляют имена,
Перестают уместными быть речи.
Когда перестают уместными быть речи,
Не совершаются дела.
(Конфуций)
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07.09.2020 16:32 Відповісти
Ну какой с нєго смєртєльний враг-то. Смєртєльний враг всєгда імєєт інтєллєкт. А у клоуна інтєллєкта нє наблюдаєтся. Клоун - ето лішь інструмєнт в руках врага. А настоящій враг за кулісамі. Он намного сільнєє і опаснєє клоуна.
В остальном... взаімоотношеніє мєжду Украіной і клоуном - цугцванг. Народу нє вигодно в даний момєнт сіловоє ізгнаніє клоуна. Клоуну нє вигодно в даний момєнт сбрасивать маску. Обє сторони вижидают хода сопєрніка.
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07.09.2020 16:38 Відповісти
В общєм, єслі провєсті аналогію с "Властєліном Колєц" то клоун - ето Горлум а нє Саурон. Сущєство далєко не доброє, но слішком нічтожноє чтоби бить смєртєльним врагом.
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07.09.2020 16:41 Відповісти
Так вот... Как і Горлум, клоун - трус. Он может хотєть, мєнжеваться, питаться но так і нє сліть сувєрєнітєт Украіни на протяженіі оставшихся 4-х лєт. Пока что год прошьол нєплохо.
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07.09.2020 16:43 Відповісти
Неплохо?!
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07.09.2020 16:50 Відповісти
Ну да. Даже очень неплохо. Я ожидал худших результатов в сдерживании клоуна. А ты что, из тех кто надеялся что при клоуне лучше будет?
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07.09.2020 16:54 Відповісти
И да, "Оно" я читал.
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07.09.2020 16:33 Відповісти
Прихильники Порошенко ма.ть коротку пам'ять. Тому, не пам'ятають що, Порошенко відповів так само, як і Разумков на першу петицію, яка набрала набагато більше голосів ніж було потрібно за короткий час. Може тому народ і захотів подивитися на Квартал бо Порошенко вони вже бачили.
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07.09.2020 13:01 Відповісти
Уот, и теперь решает портянка. Но главное, шо не барыга
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07.09.2020 13:05 Відповісти
А у самого Разумкова пистолетик есть? Хотя бы резинострел. Или еще что посерьезнее?Нелегального оружия по стране ходит немерянно. Собать его невозможно. Так почему бы не принять закон о владении населением короткоствольного оружия? Или очень не хочется, "чтобы у этих всех были бы такие же права,как и у нас, жителей Олимпа"?
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07.09.2020 13:03 Відповісти
В нього думаю навіть у пострілах у дупла корабельних сосон осєчки кожен другий раз трапляються...
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07.09.2020 15:15 Відповісти
Тобто ? Як так сталося , що "слугi урода" через одного мают наградний пiстоль( хто зна за шо ) Тi шо в штанях та з вусами в час засiдання "пудрять носик " , дрочат , та переписуются з "эскортом " , а "обчество не готово " ? Десь ти п"здiш , дядя .
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07.09.2020 13:04 Відповісти
Короче, наш детский незрелый мозг не сможет принять правду о проститутках! Нихера себе либертарианцы запутались в рамсах!
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07.09.2020 13:16 Відповісти
_Либертарианство - это античеловеческая идеология! Звериный закон джунглей. Для животных нормально, но не для человеков.
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07.09.2020 16:04 Відповісти
Чем же она нечеловеческая? Тем что не подразумевает рабский труд на дядю??? Просто либертарианцы из зеленых херовые получились
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07.09.2020 16:12 Відповісти
Ми уже готові, дайте нам стволи і вас простітуток-депутатів будем ганяти на панель
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07.09.2020 13:27 Відповісти
Легализация конопли в США принесет 153 млрд долл доходов...
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07.09.2020 14:11 Відповісти
Країна чавить автівками людей на дорогах.
Яку їм зброю ???
Вони не готові до відповідальності.
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07.09.2020 14:12 Відповісти
Країна?!!! Взагалі то люди чавлять автівками людей, а ще люди тонуть в ріках, озерах та морях, гинуть на пожежах...Так може заборонемо автівки, воду, та віднімемо сірники? Бо люди не готові? Як ти думаєш, що більш небезпечно, пістолет чи гвинтівка? Як на мене - гвинтівка, прицільна дальність та вбивча сила більші. В мене дві офіційні гвинтівки на руках, як завадить мені (чи оточуючим) ще й пістолет?
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07.09.2020 14:22 Відповісти
А ще вся легальна зброя відстріляна і з її допомогою кримінал чинити не будуть, бо балістика вже в картотеці.
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07.09.2020 14:28 Відповісти
На автомобилях есть номерные знаки и их легко найти, поэтому никто пьяным ездить и сбивать людей не будет.
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07.09.2020 14:42 Відповісти
Серйозно? Якщо п'яний когось збив, то залишає на місці події номерний знак? Аналогія недоречна.
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07.09.2020 15:38 Відповісти
Серйозно? А никто номерной знак не видит? И регистраторы не пишут?
Я про то что регистрация и постановка на учет совсем не гарантия защиты от криминального использования.
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07.09.2020 15:44 Відповісти
Водій вчиняє умисне вбивство за допомогою авто? Чому б не заборонити автівки? А ще потрібно заборонити кухонні ножі (найчастіше знаряддя вбивства).

А що там у Молдові? Скільки злочинів скоєно за допомогою вогнепальної зброї?

Про що я? Та про те, що п'яний водій і дтп- це лише звичайна тупість, а не злі наміри. А іти вбивати когось із зареєстрованим КС ніхто не буде (хіба-що з відчаю).

Он в Затоці один чоловічок вбив сімейну пару через неіснуючий борг. Перед цим викликав бандитів, щоб допомогли, а по розпискам виходить що ніхто нікому нічого не винен. Після того вже його поставили на цифру, і він ввечері скоїв злочин. Проте він і не збирався ховатись.
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07.09.2020 16:00 Відповісти
- Регистрация и постановка на учет не гарантия защиты
- Давай запретим ножи и автомобили... Что там в Молдове?
Л - логика.
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07.09.2020 16:43 Відповісти
А в Молдове короткоствол легализовал ещё с 1990-х. И всё спокойно.
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07.09.2020 19:21 Відповісти
Вот давай оставим Молдову молдаванам. Я не противник оружия, но и аргумент, "а в Молдове все спокойно давайте и мы так сделаем" - сомнительный. Нам надо исходить из того что есть сейчас у нас. Сначала закон про самооборону затем закон про оружие. Вопрос легализации нарезного оружия непростой и вводить его в турборежиме глупо.
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07.09.2020 20:02 Відповісти
Конечно, Молдову "лучше оставить", потому что очень неудобно признать, что у них легализовали, хотя чем Молдова принципиально от нас отличается - да ничем. Что у нас есть? Мы такая же постсоветская республика, как и они, с таким же наследием, таким же менталитетом, таким же уровнем доходов и т.п. Вот только им можно, а нам низзя. Вот и вся разница.

Естественно, легализация короткоствольного оружия предполагает соответствующий закон. Само слово "легализация" об этом и говорит!
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07.09.2020 21:05 Відповісти
Да ты еще расскажи что мы от кацапов не отличаемся. Я ничего не знаю про молдавский опыт легализации пистолетов, точно так как и ты. Поэтому утверждать что молдавский опыт можно натянуть на украинскую реальность это глупо.
Ты опять пытаешься выставить меня противником оружия.
Слова вообще ни о чем не говорят. Бубочка бегал со своими красивыми словами и что в результате?
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07.09.2020 22:15 Відповісти
И много преступлений совершается пьяными с помощью легального оружия?
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07.09.2020 19:20 Відповісти
Достаточно. Вот пример трехдневной давности https://censor.net/ru/video_news/3217503/pyanyyi_sbushnik_strelyal_v_posetitelya_restorana_gbr_fotoreportaj Самый известный пример дело Лозинского - когда нардеп, мент и прокурор убили односельчанина просто из куража, а бабка Юлька даже предлагала наградить убийцу.
Опять же я не противник легализации оружия.
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07.09.2020 20:10 Відповісти
Отнюдь НЕ достаточно. Это единичные случаи.
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07.09.2020 21:02 Відповісти
Знаменитое сталинское "единичные случаи перегибов на местах".
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07.09.2020 22:09 Відповісти
Длинноствольное оружие в Украине у многих на руках. И что, много примеров, когда его владельцы идут на преступления? Да, есть. Но это единичные случаи.
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07.09.2020 21:06 Відповісти
И о чем это говорит?
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07.09.2020 22:22 Відповісти
Даже если и так, подавляющее число преступлений с огнестрельным оружием совершается с незарегистрированным оружием. И после легализации короткоствола будет то же самое. Только у законопослушных граждан появится железный аргумент против преступников или распоясавшихся сбушников.
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07.09.2020 21:08 Відповісти
Никаких аргументов не будет. Сейчас судят Стерненко который пережил три покушения и самообороняясь ударил ножом нападающего. У него был "железный аргумент" против преступников. Его тягают сейчас по судам как преступника. Явная самооборона и суд, суд суд.
А СБУшнику я уверен дадут максимум хулиганку.
Еще раз, я не противник оружия.
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07.09.2020 22:34 Відповісти
П'яний СБУшник стріляв з травмата. Травмат це, не зброя, а спеціалізований пристрій, який має залишатися виключно у спецорганів. Тому що, своєю "несправжністю" він провокує широке застосування в побуті. Цивілам потрібна справжня зброя, власник якої десять раз подумає навіть по п'яні чи застосовувати її чи ні.
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08.09.2020 09:03 Відповісти
А кто этому бесу дал право озвучивать мысли всего народа.Я, например,готов к легализации всего вышеперечисленного.
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07.09.2020 14:14 Відповісти
Він барин який вирішеє за холопів.
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08.09.2020 09:03 Відповісти
Шахерезада Степановна!? Я НЕ готова!
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07.09.2020 14:36 Відповісти
Каждый слуга народа как минимум при одном стволе и когда надо будет они его применят против нас. А нам при этом будут рассказывать о том, что "общество не готово". Стреляет не оружие, стреляет человек.
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07.09.2020 14:37 Відповісти
Більшість з них здатна стріляти лише з м'ясистого ствола у дупла корабельних сосен.
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07.09.2020 15:13 Відповісти
Расскажи это лозинскому, идиотина.
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07.09.2020 16:07 Відповісти
Це талановите виключення, яке ніколи не було у складі СН
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07.09.2020 16:19 Відповісти
На Мерседесах українці також не готові їздити....сказала Южаніна і встановила космічні мита на б/в авто.
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07.09.2020 14:53 Відповісти
А сама пішла по хліб і "випадково" купила новий мерседес з салону(це вона сама таке заявила в інтерв'ю)
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07.09.2020 16:07 Відповісти
На фоні легалізації гральних свинарників це звучить якось тупо.
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07.09.2020 14:59 Відповісти
Навіть зелена кандидатка у мери Миколаїва відкрито підтверджує, що фрази "тюнінгована", "корабельна сосна", "баба-да!" "відкинеться та викурить всі айкоси" - це компліменти, а цей йолоп заявляє ніби в нас суспільство не готово до легалізації проституції.
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07.09.2020 15:11 Відповісти
--У Стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить що ми раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти - перевертні, злочинці -сепаратисти, озброєні до зубів криваві прокремлівські опричники -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частини Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандоніі - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. виходить так що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави? І ще їм кривавим вбивцям терористам на вимогу ворожого кремля наша продажна антиукраїнська влада капітулянтів злочинно люб'язно надає ще і автономію та особливий кацапо - бандитський статус.
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07.09.2020 15:34 Відповісти
это все уже давным давно на черном рынке нелегальном. Если все легализовать, то все будет лучше! Люди будут с зарегистрированными стволами и проститутки будут со справками и плюс все налоги будут в казну поступать!
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07.09.2020 16:16 Відповісти
Хотят чтобы мы рабами оставались.
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07.09.2020 16:19 Відповісти
ханжа и лицемер...есть права свободного человека в свободной цивилизованной стране-если хотим такую иметь, которые нельзя ограничивать вашими барскими мнениями вредно оно или полезно, обязанность власти лишь следить , чтобы не нарушались этим права других граждан. Опыт цивилизованных стран показывает , что оружие у граждан уменьшает преступность, а проституция в рамках закона уменьшить количество маньяков и секс преступлений
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07.09.2020 16:46 Відповісти
С легализацией оружия опоздали лет на 10. Возможно в Крыму события развивались бы совсем не в пользу зелёных человечков имей население на руках достаточно стволов. Но дибилы типа разумкова не понимают или не хотят понимать, что убивает не оружие, а человек. Не помню кто сказал, но повторю: лучше иметь оружие и не нуждаться в нем, чем нуждаться, но не иметь!
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07.09.2020 17:19 Відповісти
Спикер, мать твою!
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07.09.2020 17:58 Відповісти
А какого хрена ты за народ решаешь?!
Давай РЕФЕРЕНДУМ!!!
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07.09.2020 18:39 Відповісти
А как в Польше с проституцией?
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07.09.2020 18:41 Відповісти
Урод. Чтоб ты сдох, сын проститутки. И чтоб застрелили тебя из нелегального короткоствольного оружия.
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07.09.2020 19:18 Відповісти
А готова ли и часть общества, которая уже имеет оружие и применяет его где попало? Не ожидал, что наш воспитанный спикер мыслит советскими категориями, как, впрочем половина украинского парламента.
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07.09.2020 19:51 Відповісти
Бр-р-р... а каким боком короткостволы к прошмам?... ХМЫ...
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07.09.2020 20:24 Відповісти
сами же вооружены до зубов и из публичных домов не вылазят.
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07.09.2020 21:04 Відповісти
идиоты конченые! они хоть приблизительно представляют что такое медицинская марихуана и как она применяется?
и сколько людей живет в постоянной боли?
наверно они себе представляют бабушку, забивающую косяк.
Медицинскую марихуану курят, в том числе при помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 вапоризаторов , употребления экстрактов или оральных спреев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%81 набиксимолс ).

https://www.youtube.com/watch?v=mpgGH850h0A&feature=youtu.be
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07.09.2020 22:49 Відповісти
а шо у нас проституции нет?
шо значит "это не для украинских реалий"? это как?
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07.09.2020 22:50 Відповісти
Легализация проституции и конопли это конкуренция подпольного бизнеса Розумкова. Поэтому не выгодно
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07.09.2020 23:57 Відповісти
охотники почему то до сих пор друг друга и окружающих не поубивали.... калаши стреляющие одиночными продаются в магазине, но новостей про перестрелки в центре города или в лесу нет! что мешает ездить с помпой по городу и при любой соре стрелять в оппонента? кухонными ножами убили кучу народа, но никому не приходит в голову их запрещать... против легализации выступаю люди никогда оружия не имевшие и не планирующие иго покупать, хотя криминал уже с оружием.
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08.09.2020 20:13 Відповісти
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