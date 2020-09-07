Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове

Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї та проституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам".

"Я не впевнений, що суспільство повною мірою до цього готове", - сказав він, відповідаючи на запитання, як він ставиться до легалізації короткоствольної зброї.

Говорячи про легалізацію легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях, спікер сказав, що не підтримує цю ідею: "Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую".

Також дивіться: СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Щодо легалізації проституції Разумков заявив, що це не для українських реалій.

"Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - сказав він.