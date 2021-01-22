Разумков назвав законопроєкт про легалізацію зброї "дискусійним і неспецифічним"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї" дискусійним і таким, що потребує доопрацювання.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде така дискусія і якщо він з'явиться найближчими тижнями... Закон (законопроєкт. - Ред.) доволі дискусійний. До того ж ви знаєте, що це питання неспецифічне для українського суспільства: хтось підтримує, хтось не підтримує. Але дивитимемося вже виходячи з тих норм... там багато моментів, багато нюансів, які також мають бути враховані", - сказав Разумков.

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності цього тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї".

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Законопроєкт пропонує впровадити посвідчення власника зброї із зазначенням категорії зброї, а також технічний паспорт на кожну одиницю зброї із інформацією про власника та серійний номер зброї. Право на отримання посвідчення власника зброї зможуть мати дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку, а також не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Законопроєкт пропонує впровадити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок використання зброї. Крім того, законопроект передбачає створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї, впровадження курсів із вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосуванням.

Автори законопроєкту також пропонують врегулювати питання придбання громадянської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї юридичними особами.