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Разумков назвав законопроєкт про легалізацію зброї "дискусійним і неспецифічним"

Разумков назвав законопроєкт про легалізацію зброї

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї" дискусійним і таким, що потребує доопрацювання.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде така дискусія і якщо він з'явиться найближчими тижнями... Закон (законопроєкт. - Ред.) доволі дискусійний. До того ж ви знаєте, що це питання неспецифічне для українського суспільства: хтось підтримує, хтось не підтримує. Але дивитимемося вже виходячи з тих норм... там багато моментів, багато нюансів, які також мають бути враховані", - сказав Разумков.

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності цього тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї".

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Законопроєкт пропонує впровадити посвідчення власника зброї із зазначенням категорії зброї, а також технічний паспорт на кожну одиницю зброї із інформацією про власника та серійний номер зброї. Право на отримання посвідчення власника зброї зможуть мати дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку, а також не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Законопроєкт пропонує впровадити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок використання зброї. Крім того, законопроект передбачає створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї, впровадження курсів із вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосуванням.

Автори законопроєкту також пропонують врегулювати питання придбання громадянської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї юридичними особами.

Автор: 

зброя (7439) легалізація (142) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+8
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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22.01.2021 14:01
+5
Вот еще один очень хитрожопый крот, не желающий ,чтобы законопослушные граждане Украины были вооружены и смогли защитить свои семьи и страну от бандитов и рашистских диверсантов
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22.01.2021 13:54
+4
однозначно не следует выдавать оружие ватницам-колхозницам из академии мвд в Харкове...
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22.01.2021 13:47
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-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
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22.01.2021 13:38 Відповісти
Потрібно дозволити не тільки купляти а й вільно носити вогнепальну зброю! Добропорядний громадянин має право ходит зі зброєю по вулиці і це стосуєтся не тільки пістолета, а й рушниці, автомата чи кулемета які не стріляють чергою. Такі дозволи є в США і там це нормально.
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22.01.2021 14:08 Відповісти
після останніх виборів президента я переглянув свою думку щодо легалізації зброї,у нас критична маса безвідповідальних людей,тому не варто цього робити.
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22.01.2021 13:39 Відповісти
А вас хтось особисто заставляє її купувати? А за інших не треба розписуватись.
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22.01.2021 14:17 Відповісти
рожевий йанукович повинен казати "нєкомунікабельньій кєйс"
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22.01.2021 13:46 Відповісти
смешные)))
наркотик легализован???
нет, а нариков море
так и оружие
его вроди и нельзя
а оно есть)))
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22.01.2021 13:46 Відповісти
однозначно не следует выдавать оружие ватницам-колхозницам из академии мвд в Харкове...
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22.01.2021 13:47 Відповісти
Дык, им же и выдадут короткостволы!
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22.01.2021 14:15 Відповісти
Вот еще один очень хитрожопый крот, не желающий ,чтобы законопослушные граждане Украины были вооружены и смогли защитить свои семьи и страну от бандитов и рашистских диверсантов
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22.01.2021 13:54 Відповісти
Если зебил реально разрешит короткоствол, я ему все прощу.
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22.01.2021 13:56 Відповісти
Законы принятые Радой все не однозначные!
Не нужно разрешать оружие, если вы изымете всё оружие у гражданского населения. А у правоохранительных органов останутся только у спецподразделений.
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22.01.2021 13:58 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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22.01.2021 14:01 Відповісти
полностью поддерживаю ваши убеждения.
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22.01.2021 14:13 Відповісти
Путін і внутрішній хабад олігархії проти. Як неочікувано. Це означає що ці мерзотники менше бояться окупантів з РФ ніж власних громадян.
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22.01.2021 14:14 Відповісти
Та да " вопрос неспецифический для украинского общества" - у холопов не должно быть оружия.
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22.01.2021 14:44 Відповісти
Значить іще 4 роки із цим питанням будуть Муму тягати.
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22.01.2021 15:13 Відповісти
Страшно виродкам.
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22.01.2021 15:22 Відповісти
"Законопроект предлагает ввести удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о собственнике и серийном номер оружияИсточник: https://censor.net/ru/n3243423" - зараз це все є в дозволі на зброю а техпаспорт це для скачування грошей.
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22.01.2021 15:42 Відповісти
Піду перевірю, змащу та переховаю своіх коханців безпаспортних.....
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22.01.2021 16:13 Відповісти
Сцут уроды.....
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22.01.2021 16:13 Відповісти
 
 