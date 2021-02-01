Ради замедления распространения COVID-19: Франция закрыла границы для жителей Украины
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Франция закрыла свои границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины во Франции.
"С целью замедления распространения эпидемии во всем мире необходимы строгие ограничения для осуществления путешествий, несмотря на чрезвычайно активную циркуляцию вируса COVID-19 и его вариантов (статистику пандемии можно посмотреть на сайте Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.) Таким образом, с 31 января 2021 г. устанавливается запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский Союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении.
Отмечается, что перемещения в пределах европейского пространства (Европейский Союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), въезд и выезд из Франции, остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений.
"В случае же, если путешествие, в связи с неотложными обстоятельствами должно все-таки состояться, необходимо соблюдать ограничительные меры, введенные при въезде на территорию Франции с целью ограничения распространения вируса (см. ссылку)", - сказано в сообщении.
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еще 3 года будет антиковидные меры
в лучшем случае...
остальных на карантин
пускать будут
читай гугель)))
Суть такая. Человеку, сделавшему прививку от коронавируса, выдается документ о вакцинации. Он может быть в электронном виде (приложение на смартфоне, где будет указан иммунный статус человека) либо в виде специального QR-кода. Обладателям таких паспортов обещают возможность свободно передвигаться по странам Шенгена, посещать общественные мероприятия и выезжать за границу.
я каждый лень общаюсь с несколькими континентами
европа, сша, израиль
так вот
всем кому сделали прививку
выдали бумажку(израиль)
сша (без бумажки, в базе)
европа (без бумажки в базе)
реально только одна иньекция пока что
как будет дальше - данных нет никаких
никто не будет обмениватся данными по вакцинации!!!
иначе возможно отследить резидентов разных стран другими странами
это вопрос безопасности каждой страны
так шо подумайте головой
обменом инфы не будет
будут ограничения на вьезд и карантин для приезжих
или тест на кордоне по любому
и за гроши))
Він відкритим текстом сказав, що вільне пересування між країнами на докарантинглму рівні відновиться чґне раніше ніж , через 10 років.
никак не про развитие антиковидных мер
Європа зараз, - це один великий прохідний двір.
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