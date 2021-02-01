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Ради замедления распространения COVID-19: Франция закрыла границы для жителей Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Ради замедления распространения COVID-19: Франция закрыла границы для жителей Украины

Франция закрыла свои границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины во Франции.

"С целью замедления распространения эпидемии во всем мире необходимы строгие ограничения для осуществления путешествий, несмотря на чрезвычайно активную циркуляцию вируса COVID-19 и его вариантов (статистику пандемии можно посмотреть на сайте Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.) Таким образом, с 31 января 2021 г. устанавливается запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский Союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перемещения в пределах европейского пространства (Европейский Союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), въезд и выезд из Франции, остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений.

"В случае же, если путешествие, в связи с неотложными обстоятельствами должно все-таки состояться, необходимо соблюдать ограничительные меры, введенные при въезде на территорию Франции с целью ограничения распространения вируса (см. ссылку)", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+2
Ты на себя погляди, нераб...
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01.02.2021 15:19
+2
Ніяк не можу збагнути, чому нарід, який виборов асоціацію, безвіз та томос так лоханувся з вакциною від коронавірусу.
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01.02.2021 15:21
+1
это начало
еще 3 года будет антиковидные меры
в лучшем случае...
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01.02.2021 15:08
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Ради замедления распространения COVID-19: Франция закрыла границы для жителей Украины - Цензор.НЕТ 2090
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01.02.2021 15:10 Ответить
Ніяк не можу збагнути, чому нарід, який виборов асоціацію, безвіз та томос так лоханувся з вакциною від коронавірусу.
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01.02.2021 15:21 Ответить
Давно пора было это сделать.
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01.02.2021 15:04 Ответить
это начало
еще 3 года будет антиковидные меры
в лучшем случае...
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01.02.2021 15:08 Ответить
Страны Евросоюза будут пускать привитых. Вводят паспорт прививок.
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01.02.2021 15:26 Ответить
В паспортах будут требовать указать название вакцины?
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01.02.2021 15:34 Ответить
Смотрите в Гугле
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01.02.2021 15:37 Ответить
справка о прививке даст возможность не сидеть на карантине
остальных на карантин
пускать будут
читай гугель)))
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01.02.2021 18:55 Ответить
В Европе обсуждают введение вакцинных европаспортов, дающих право на въезд в страны ЕС. Их уже окрестили «паспортами свободы».

Суть такая. Человеку, сделавшему прививку от коронавируса, выдается документ о вакцинации. Он может быть в электронном виде (приложение на смартфоне, где будет указан иммунный статус человека) либо в виде специального QR-кода. Обладателям таких паспортов обещают возможность свободно передвигаться по странам Шенгена, посещать общественные мероприятия и выезжать за границу.
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01.02.2021 19:20 Ответить
смешно чешеш)))
я каждый лень общаюсь с несколькими континентами
европа, сша, израиль
так вот
всем кому сделали прививку
выдали бумажку(израиль)
сша (без бумажки, в базе)
европа (без бумажки в базе)
реально только одна иньекция пока что
как будет дальше - данных нет никаких
никто не будет обмениватся данными по вакцинации!!!
иначе возможно отследить резидентов разных стран другими странами
это вопрос безопасности каждой страны
так шо подумайте головой
обменом инфы не будет
будут ограничения на вьезд и карантин для приезжих
или тест на кордоне по любому
и за гроши))
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01.02.2021 19:55 Ответить
Навесні 2020 (невдовзі після закриття авіасполучення та закриття зовнішніх кордонів ЄС), читав інтерв'ю одного з депутатів Європарламенту. Тоді ще не було мови про жодну з вакцин.
Він відкритим текстом сказав, що вільне пересування між країнами на докарантинглму рівні відновиться чґне раніше ніж , через 10 років.
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01.02.2021 15:33 Ответить
это про рынок авиосообщений
никак не про развитие антиковидных мер
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01.02.2021 18:53 Ответить
куда ж они без жителей Украины...Могли бы просто написать, что границы закрыты для жителей стран, не входящих в ЕС. Или как-то так. А безвиз и так отменят, без всяких каарнтинов.
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01.02.2021 15:09 Ответить
Ты на себя погляди, нераб...
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01.02.2021 15:19 Ответить
Когда он сам, старый и больной, с немытой жопой, вонючий и в пролежнях, будет валяться в сраной хрущёбе среди берёзок средней полосы -- от токо тогда, ему понадобятся рабы... -- ...токо он рабам не понадобится...*)
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01.02.2021 15:49 Ответить
Ради предотврашения распространения коррупции: Франция закрыла границы для жителей Украины
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01.02.2021 15:09 Ответить
вкрай не дружня країна з фантомними болями імперських амбіцій .
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01.02.2021 15:10 Ответить
Придурок, нужно французам (и иже с ними) сказать спасибо, т.к. новые виды вируса выявлены не в Украине, а как раз у них на Западе. Это нам нужно было вводить свои кордоны и не пускать к себе зараженных иностранцев, а так они это сделали за нас )
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01.02.2021 15:33 Ответить
Авіасполучення можна проконтролювати, - прикордонники в аеропортах працюють. А як вони зупинять жителів країн, що не входять до ЄС на внутрішніх кордонах, які взагалі то відсутні. Досить приїхати в Італію, наприклад, і потім перетнути кордон з Францією хай навіть на велосипеді. Там ніхто нікого не зупинить.
Європа зараз, - це один великий прохідний двір.
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01.02.2021 15:20 Ответить
Вот те и на! Уже и чемодан у порога встал на дыбы, а в аэропорту 747 прогрел моторы! За рокфором решил смотатся прикупить на день Таньки, жене нравится сырок такой. Сволочи!
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01.02.2021 15:36 Ответить
Шо за ***....ский заголовок? У вас в редакции сидит кацарылый крот?
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01.02.2021 15:39 Ответить
лише зараз помітив ? А те , що новини окупаційною мовою виходять першими , не бентежить ?
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01.02.2021 15:46 Ответить
Насправді мені все одно якою мовою(рос.укр)раніше виходять новини.Аби вони були адекватні.
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01.02.2021 15:56 Ответить
При Поршенку сидів би ти зараз дома і просився б у поліцая вийти на 10 хвилин в аптеку. Як це і є в деяких європейських країнах.
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01.02.2021 21:45 Ответить
Україна має негайно перейти на дистанційне навчання, це зупинить кількість смертей від короновірусу.
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01.02.2021 15:46 Ответить
Хреново. Интересно, они транзитных пассажиров пропустят? Мне Компания сообщила что возможно через Париж лететь, в Конакри гвинейскую. Во, блин... хреновая новость.
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01.02.2021 15:49 Ответить
Хорошо-то как.Евросоюз закрывается от других? Набрали негров и африканцев и закрываются.Герб Др.Рима(наоборот -Омур =Жизнь)=гербу Баку -3 Огня.Такой же у Швеции И имена огней такие же ОдЭр(Огня муж пол.сл.Одэрбэйджан)=ТОР(Тар нациан.инструмент-Тартария),АдаЯн(Отец Горящий=)=ОДИН и ПэриУш.Мы вместе -Восточная Европа и Кавказ создадим новые страны с их названиями,а они пусть превращаются в Африку и Арабистан №2.
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01.02.2021 15:51 Ответить
Молодцы, главное не запрещать ездить англичанам, испанцам,итальянцам и немцам - они лидеры в Европе )))))
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01.02.2021 15:53 Ответить
Сначала рубят мосты вокруг Шенгена, но уже по чуть-чуть ломают ветки и внутри зоны. Хотя, почему по чуть-чуть...
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01.02.2021 16:05 Ответить
 
 