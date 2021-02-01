Заради уповільнення поширення COVID-19: Франція закрила кордони для жителів України
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Франція закрила свої кордони для українців і жителів інших країн, які не входять до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у Франції.
"З метою уповільнення поширення епідемії у всьому світі необхідні суворі обмеження для здійснення подорожей, зважаючи на надзвичайно активну циркуляцію вірусу COVID-19 та його варіантів (статистику пандемії можна переглянути на веб-сайті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.) Відтак, з 31 січня 2021р. встановлюється заборона на в’їзд та виїзд з території Франції у будь-яку країну поза межами європейського простору (Європейський Союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан та Швейцарія), окрім надзвичайних невідкладних обставин", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що переміщення в межах європейського простору (Європейський Союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан і Швейцарія), в'їзд і виїзд з Франції, залишаються строго обмеженими до появи нових розпоряджень.
"У разі, якщо подорож, у зв’язку з невідкладними обставинами повинна відбутися, необхідно дотримуватися обмежувальних заходів, впроваджених при в’їзді на територію Франції з метою обмеження поширення вірусу (див. Посилання)", - сказано в повідомленні.
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еще 3 года будет антиковидные меры
в лучшем случае...
остальных на карантин
пускать будут
читай гугель)))
Суть такая. Человеку, сделавшему прививку от коронавируса, выдается документ о вакцинации. Он может быть в электронном виде (приложение на смартфоне, где будет указан иммунный статус человека) либо в виде специального QR-кода. Обладателям таких паспортов обещают возможность свободно передвигаться по странам Шенгена, посещать общественные мероприятия и выезжать за границу.
я каждый лень общаюсь с несколькими континентами
европа, сша, израиль
так вот
всем кому сделали прививку
выдали бумажку(израиль)
сша (без бумажки, в базе)
европа (без бумажки в базе)
реально только одна иньекция пока что
как будет дальше - данных нет никаких
никто не будет обмениватся данными по вакцинации!!!
иначе возможно отследить резидентов разных стран другими странами
это вопрос безопасности каждой страны
так шо подумайте головой
обменом инфы не будет
будут ограничения на вьезд и карантин для приезжих
или тест на кордоне по любому
и за гроши))
Він відкритим текстом сказав, що вільне пересування між країнами на докарантинглму рівні відновиться чґне раніше ніж , через 10 років.
никак не про развитие антиковидных мер
Європа зараз, - це один великий прохідний двір.
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