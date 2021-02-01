Заради уповільнення поширення COVID-19: Франція закрила кордони для жителів України

Франція закрила свої кордони для українців і жителів інших країн, які не входять до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у Франції.

"З метою уповільнення поширення епідемії у всьому світі необхідні суворі обмеження для здійснення подорожей, зважаючи на надзвичайно активну циркуляцію вірусу COVID-19 та його варіантів (статистику пандемії можна переглянути на веб-сайті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.) Відтак, з 31 січня 2021р. встановлюється заборона на в’їзд та виїзд з території Франції у будь-яку країну поза межами європейського простору (Європейський Союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан та Швейцарія), окрім надзвичайних невідкладних обставин", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що переміщення в межах європейського простору (Європейський Союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан і Швейцарія), в'їзд і виїзд з Франції, залишаються строго обмеженими до появи нових розпоряджень.

Читайте: Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"

"У разі, якщо подорож, у зв’язку з невідкладними обставинами повинна відбутися, необхідно дотримуватися обмежувальних заходів, впроваджених при в’їзді на територію Франції з метою обмеження поширення вірусу (див. Посилання)", - сказано в повідомленні.