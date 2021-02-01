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Заради уповільнення поширення COVID-19: Франція закрила кордони для жителів України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Заради уповільнення поширення COVID-19: Франція закрила кордони для жителів України

Франція закрила свої кордони для українців і жителів інших країн, які не входять до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у Франції.

"З метою уповільнення поширення епідемії у всьому світі необхідні суворі обмеження для здійснення подорожей, зважаючи на надзвичайно активну циркуляцію вірусу COVID-19 та його варіантів (статистику пандемії можна переглянути на веб-сайті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.) Відтак, з 31 січня 2021р. встановлюється заборона на в’їзд та виїзд з території Франції у будь-яку країну поза межами європейського простору (Європейський Союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан та Швейцарія), окрім надзвичайних невідкладних обставин", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що переміщення в межах європейського простору (Європейський Союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан і Швейцарія), в'їзд і виїзд з Франції, залишаються строго обмеженими до появи нових розпоряджень.

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"У разі, якщо подорож, у зв’язку з невідкладними обставинами повинна відбутися, необхідно дотримуватися обмежувальних заходів, впроваджених при в’їзді на територію Франції з метою обмеження поширення вірусу (див. Посилання)", - сказано в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ты на себя погляди, нераб...
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01.02.2021 15:19
+2
Ніяк не можу збагнути, чому нарід, який виборов асоціацію, безвіз та томос так лоханувся з вакциною від коронавірусу.
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01.02.2021 15:21
+1
это начало
еще 3 года будет антиковидные меры
в лучшем случае...
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01.02.2021 15:08
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Ради замедления распространения COVID-19: Франция закрыла границы для жителей Украины - Цензор.НЕТ 2090
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01.02.2021 15:10 Відповісти
Ніяк не можу збагнути, чому нарід, який виборов асоціацію, безвіз та томос так лоханувся з вакциною від коронавірусу.
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01.02.2021 15:21 Відповісти
Давно пора было это сделать.
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01.02.2021 15:04 Відповісти
это начало
еще 3 года будет антиковидные меры
в лучшем случае...
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01.02.2021 15:08 Відповісти
Страны Евросоюза будут пускать привитых. Вводят паспорт прививок.
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01.02.2021 15:26 Відповісти
В паспортах будут требовать указать название вакцины?
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01.02.2021 15:34 Відповісти
Смотрите в Гугле
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01.02.2021 15:37 Відповісти
справка о прививке даст возможность не сидеть на карантине
остальных на карантин
пускать будут
читай гугель)))
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01.02.2021 18:55 Відповісти
В Европе обсуждают введение вакцинных европаспортов, дающих право на въезд в страны ЕС. Их уже окрестили «паспортами свободы».

Суть такая. Человеку, сделавшему прививку от коронавируса, выдается документ о вакцинации. Он может быть в электронном виде (приложение на смартфоне, где будет указан иммунный статус человека) либо в виде специального QR-кода. Обладателям таких паспортов обещают возможность свободно передвигаться по странам Шенгена, посещать общественные мероприятия и выезжать за границу.
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01.02.2021 19:20 Відповісти
смешно чешеш)))
я каждый лень общаюсь с несколькими континентами
европа, сша, израиль
так вот
всем кому сделали прививку
выдали бумажку(израиль)
сша (без бумажки, в базе)
европа (без бумажки в базе)
реально только одна иньекция пока что
как будет дальше - данных нет никаких
никто не будет обмениватся данными по вакцинации!!!
иначе возможно отследить резидентов разных стран другими странами
это вопрос безопасности каждой страны
так шо подумайте головой
обменом инфы не будет
будут ограничения на вьезд и карантин для приезжих
или тест на кордоне по любому
и за гроши))
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01.02.2021 19:55 Відповісти
Навесні 2020 (невдовзі після закриття авіасполучення та закриття зовнішніх кордонів ЄС), читав інтерв'ю одного з депутатів Європарламенту. Тоді ще не було мови про жодну з вакцин.
Він відкритим текстом сказав, що вільне пересування між країнами на докарантинглму рівні відновиться чґне раніше ніж , через 10 років.
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01.02.2021 15:33 Відповісти
это про рынок авиосообщений
никак не про развитие антиковидных мер
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01.02.2021 18:53 Відповісти
куда ж они без жителей Украины...Могли бы просто написать, что границы закрыты для жителей стран, не входящих в ЕС. Или как-то так. А безвиз и так отменят, без всяких каарнтинов.
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01.02.2021 15:09 Відповісти
Ты на себя погляди, нераб...
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01.02.2021 15:19 Відповісти
Когда он сам, старый и больной, с немытой жопой, вонючий и в пролежнях, будет валяться в сраной хрущёбе среди берёзок средней полосы -- от токо тогда, ему понадобятся рабы... -- ...токо он рабам не понадобится...*)
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01.02.2021 15:49 Відповісти
Ради предотврашения распространения коррупции: Франция закрыла границы для жителей Украины
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01.02.2021 15:09 Відповісти
вкрай не дружня країна з фантомними болями імперських амбіцій .
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01.02.2021 15:10 Відповісти
Придурок, нужно французам (и иже с ними) сказать спасибо, т.к. новые виды вируса выявлены не в Украине, а как раз у них на Западе. Это нам нужно было вводить свои кордоны и не пускать к себе зараженных иностранцев, а так они это сделали за нас )
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01.02.2021 15:33 Відповісти
Авіасполучення можна проконтролювати, - прикордонники в аеропортах працюють. А як вони зупинять жителів країн, що не входять до ЄС на внутрішніх кордонах, які взагалі то відсутні. Досить приїхати в Італію, наприклад, і потім перетнути кордон з Францією хай навіть на велосипеді. Там ніхто нікого не зупинить.
Європа зараз, - це один великий прохідний двір.
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01.02.2021 15:20 Відповісти
Вот те и на! Уже и чемодан у порога встал на дыбы, а в аэропорту 747 прогрел моторы! За рокфором решил смотатся прикупить на день Таньки, жене нравится сырок такой. Сволочи!
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01.02.2021 15:36 Відповісти
Шо за ***....ский заголовок? У вас в редакции сидит кацарылый крот?
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01.02.2021 15:39 Відповісти
лише зараз помітив ? А те , що новини окупаційною мовою виходять першими , не бентежить ?
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01.02.2021 15:46 Відповісти
Насправді мені все одно якою мовою(рос.укр)раніше виходять новини.Аби вони були адекватні.
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01.02.2021 15:56 Відповісти
При Поршенку сидів би ти зараз дома і просився б у поліцая вийти на 10 хвилин в аптеку. Як це і є в деяких європейських країнах.
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01.02.2021 21:45 Відповісти
Україна має негайно перейти на дистанційне навчання, це зупинить кількість смертей від короновірусу.
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01.02.2021 15:46 Відповісти
Хреново. Интересно, они транзитных пассажиров пропустят? Мне Компания сообщила что возможно через Париж лететь, в Конакри гвинейскую. Во, блин... хреновая новость.
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01.02.2021 15:49 Відповісти
Хорошо-то как.Евросоюз закрывается от других? Набрали негров и африканцев и закрываются.Герб Др.Рима(наоборот -Омур =Жизнь)=гербу Баку -3 Огня.Такой же у Швеции И имена огней такие же ОдЭр(Огня муж пол.сл.Одэрбэйджан)=ТОР(Тар нациан.инструмент-Тартария),АдаЯн(Отец Горящий=)=ОДИН и ПэриУш.Мы вместе -Восточная Европа и Кавказ создадим новые страны с их названиями,а они пусть превращаются в Африку и Арабистан №2.
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01.02.2021 15:51 Відповісти
Молодцы, главное не запрещать ездить англичанам, испанцам,итальянцам и немцам - они лидеры в Европе )))))
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01.02.2021 15:53 Відповісти
Сначала рубят мосты вокруг Шенгена, но уже по чуть-чуть ломают ветки и внутри зоны. Хотя, почему по чуть-чуть...
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01.02.2021 16:05 Відповісти
 
 