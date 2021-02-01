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Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен

Власти Китая не спешат демонстрировать прозрачность и не раскрывают полностью информацию о происхождении вируса COVID-19.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет сомнений в том, где именно COVID-19 впервые нанес удар, но и сегодня Китай не отвечает стандарту (раскрытия информации по проблеме. - Ред.)", - сказал он.

Он отметил, что недостаток открытости со стороны китайских властей представляет "существенную проблему", которой надо заняться. На вопрос, должны ли власти КНР понести ответственность за это, Блинкен ответил, что в данный момент нужно "получить полное понимание и подотчетность относительно произошедшего".

Также он заявил, что на международной арене США имеют дело с "вызовом со стороны Китая" и что Вашингтон усилит свои позиции в противостоянии Пекину за счет усиления вовлеченности США в глобальную политику и деятельность международных организаций.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань, у работников которого впервые выявили COVID-19

Напомним, в прошлый четверг исследующая происхождение COVID-19 команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения из 12 стран мира приступила к работе в Ухане после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Вони синтезували вірус разом з москалями.
Але якийсь лапоть його випустив.
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01.02.2021 16:29
+6
це погано ?
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01.02.2021 16:30
+5
Перед пожаром и взрывом в Новосибирской лаборатории "Вектор" 19 сентября были совместные военные учения Китая и России,химические и бактериологические войска обеих стран отрабатывали систему взаимодействия
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01.02.2021 16:34
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В Китае 2 милиарда населения.Бабы еще нарожают,вакцина не нужна
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01.02.2021 16:29 Ответить
Нифига себе! Было 1,4. Стало 2. Нехило ты добавил 600 млн. человек)
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01.02.2021 18:57 Ответить
Ті ж претензії, що були і в Трампа.
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01.02.2021 16:29 Ответить
це погано ?
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01.02.2021 16:30 Ответить
А я звідки знаю? Це просто факт поки.
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01.02.2021 16:33 Ответить
Коли про це казав Трамп, то було погано.
А тепер всьо норм.
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01.02.2021 19:24 Ответить
Вони синтезували вірус разом з москалями.
Але якийсь лапоть його випустив.
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01.02.2021 16:29 Ответить
Москалям у китайських ресторанах подавали кажанів ... як рябчиків .
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01.02.2021 18:49 Ответить
Скрывает вместе с Европой и вами.
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01.02.2021 16:29 Ответить
я вам страшну тайну розкажу(але тссс)- нікому не цікаво справжнє походження ковід 19...бо під приціл як китай(півд.сх азія), так і сша з європою. і кожен тут буде замітати сліди, і тикати на опонента.зате у виграші фармацевти Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 2246
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01.02.2021 16:33 Ответить
так шо,раха совсем непричом? Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5392
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01.02.2021 17:32 Ответить
ва всьом вінавати лібо піндоси, лібо китайози...їх там не било Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 8715
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01.02.2021 18:19 Ответить
Естественно скрывает. А вы хотели чтоб Китай вам принес распечатку лабораторных исследований и взял ответственность за смерть 2 млн 200тыс человек?
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01.02.2021 16:33 Ответить
Родился я в трущобах Ухаааня.. Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 1398
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01.02.2021 16:33 Ответить
Перед пожаром и взрывом в Новосибирской лаборатории "Вектор" 19 сентября были совместные военные учения Китая и России,химические и бактериологические войска обеих стран отрабатывали систему взаимодействия
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01.02.2021 16:34 Ответить
Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 6475
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01.02.2021 16:40 Ответить
только наш бесстрашный вова может вывести китай на чистую воду, после ввода нерушимых санкций, чего кетай очень боялся
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01.02.2021 16:42 Ответить
Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 1659
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01.02.2021 16:43 Ответить
Корона вирус создан (модифицирован) штучно. Он содержит человеческий белок и элементы РНК ВИЧ. Сейчас биолаборатории достаточно хорошо продвинулись вперед в этом деле. Этот вирус слишком эффективен, что распространился по всей планете.
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01.02.2021 16:43 Ответить
Как говорил мой отец немало прослуживший около китайской границы-"Китайцы говорят одно,делают другое а думают третье". Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 4206
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01.02.2021 16:51 Ответить
дядя, а как же итальянцы ?

https://www.dw.com/ru/koronavirus-byl-v-italii-eshhe-v-sentjabre-2019-goda-tak-gde-zhe-on-pojavilsja/a-55711969
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01.02.2021 17:39 Ответить
Опять этот бред. Китай просто козлы отпущения. ......ищите пожар!!!.... уздрите в корень.
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01.02.2021 18:17 Ответить
Чего там скрывать ? Сбежал вирус из лаборатории в Вухане . Это даже перебежчик вирусолог подтвердил . Специально выпустили или нет трудно сказать . Но дедушка Джо плотно сидит на зарплате от китайских товарищей так что последствий никаких не будет . Он и членство в ВОЗ восстановил в том самом который покрывал Китай и не давал информацию по опасности короно-вируса .

..
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01.02.2021 19:54 Ответить
Он же его и запустил....У них потери 100 000 в США и ЕС почти миллион...и продолжает расти смертность....Китай начал новый вид войн и пока что побеждает....
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02.02.2021 09:27 Ответить
Поправка в Китае заразилось 100 000, а умерло 4800.....
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02.02.2021 09:36 Ответить
 
 