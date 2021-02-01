Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен

Власти Китая не спешат демонстрировать прозрачность и не раскрывают полностью информацию о происхождении вируса COVID-19.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет сомнений в том, где именно COVID-19 впервые нанес удар, но и сегодня Китай не отвечает стандарту (раскрытия информации по проблеме. - Ред.)", - сказал он.

Он отметил, что недостаток открытости со стороны китайских властей представляет "существенную проблему", которой надо заняться. На вопрос, должны ли власти КНР понести ответственность за это, Блинкен ответил, что в данный момент нужно "получить полное понимание и подотчетность относительно произошедшего".

Также он заявил, что на международной арене США имеют дело с "вызовом со стороны Китая" и что Вашингтон усилит свои позиции в противостоянии Пекину за счет усиления вовлеченности США в глобальную политику и деятельность международных организаций.

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Напомним, в прошлый четверг исследующая происхождение COVID-19 команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения из 12 стран мира приступила к работе в Ухане после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.