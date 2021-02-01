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Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен

Влада Китаю не поспішає демонструвати прозорість і не розкриває повністю інформацію про походження вірусу COVID-19.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає сумнівів у тому, де саме COVID-19 вперше завдав удару, але й на сьогодні Китай не відповідає стандарту (розкриття інформації щодо проблеми, - ред.)", - сказав він.

Він зазначив, що недолік транспарентності з боку китайської влади становить "суттєву проблему", якою треба зайнятися. На запитання, чи має влада КНР понести відповідальність за це, Блінкен відповів, що на сьогодні потрібно "отримати повне розуміння та підзвітність щодо події".

Він також заявив, що на міжнародній арені США мають справу з "викликом з боку Китаю" і що Вашингтон посилить свої позиції в протистоянні Пекіну за рахунок посилення залученості США у глобальну політику та діяльність міжнародних організацій.

Також читайте: Експерти ВООЗ відвідали ринок у китайському місті Ухань, у працівників якого вперше виявили COVID-19

Минулого четверга команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я з 12 країн світу, яка досліджує походження COVID-19, розпочала роботу в Ухані після того, як відбула обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто приїжджає до Китаю.

Нагадаємо, минулого четверга команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я з 12 країн світу, яка досліджує походження COVID-19, розпочала роботу в Ухані після того, як відбула обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто приїжджає до Китаю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Вони синтезували вірус разом з москалями.
Але якийсь лапоть його випустив.
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01.02.2021 16:29
+6
це погано ?
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01.02.2021 16:30
+5
Перед пожаром и взрывом в Новосибирской лаборатории "Вектор" 19 сентября были совместные военные учения Китая и России,химические и бактериологические войска обеих стран отрабатывали систему взаимодействия
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01.02.2021 16:34
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В Китае 2 милиарда населения.Бабы еще нарожают,вакцина не нужна
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01.02.2021 16:29 Відповісти
Нифига себе! Было 1,4. Стало 2. Нехило ты добавил 600 млн. человек)
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01.02.2021 18:57 Відповісти
Ті ж претензії, що були і в Трампа.
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01.02.2021 16:29 Відповісти
це погано ?
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01.02.2021 16:30 Відповісти
А я звідки знаю? Це просто факт поки.
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Коли про це казав Трамп, то було погано.
А тепер всьо норм.
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01.02.2021 19:24 Відповісти
Вони синтезували вірус разом з москалями.
Але якийсь лапоть його випустив.
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01.02.2021 16:29 Відповісти
Москалям у китайських ресторанах подавали кажанів ... як рябчиків .
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01.02.2021 18:49 Відповісти
Скрывает вместе с Европой и вами.
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01.02.2021 16:29 Відповісти
я вам страшну тайну розкажу(але тссс)- нікому не цікаво справжнє походження ковід 19...бо під приціл як китай(півд.сх азія), так і сша з європою. і кожен тут буде замітати сліди, і тикати на опонента.зате у виграші фармацевти Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 2246
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01.02.2021 16:33 Відповісти
так шо,раха совсем непричом? Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5392
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01.02.2021 17:32 Відповісти
ва всьом вінавати лібо піндоси, лібо китайози...їх там не било Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 8715
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01.02.2021 18:19 Відповісти
Естественно скрывает. А вы хотели чтоб Китай вам принес распечатку лабораторных исследований и взял ответственность за смерть 2 млн 200тыс человек?
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Родился я в трущобах Ухаааня.. Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 1398
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Перед пожаром и взрывом в Новосибирской лаборатории "Вектор" 19 сентября были совместные военные учения Китая и России,химические и бактериологические войска обеих стран отрабатывали систему взаимодействия
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01.02.2021 16:34 Відповісти
Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 6475
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01.02.2021 16:40 Відповісти
только наш бесстрашный вова может вывести китай на чистую воду, после ввода нерушимых санкций, чего кетай очень боялся
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01.02.2021 16:42 Відповісти
Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 1659
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01.02.2021 16:43 Відповісти
Корона вирус создан (модифицирован) штучно. Он содержит человеческий белок и элементы РНК ВИЧ. Сейчас биолаборатории достаточно хорошо продвинулись вперед в этом деле. Этот вирус слишком эффективен, что распространился по всей планете.
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01.02.2021 16:43 Відповісти
Как говорил мой отец немало прослуживший около китайской границы-"Китайцы говорят одно,делают другое а думают третье". Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 4206
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01.02.2021 16:51 Відповісти
дядя, а как же итальянцы ?

https://www.dw.com/ru/koronavirus-byl-v-italii-eshhe-v-sentjabre-2019-goda-tak-gde-zhe-on-pojavilsja/a-55711969
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01.02.2021 17:39 Відповісти
Опять этот бред. Китай просто козлы отпущения. ......ищите пожар!!!.... уздрите в корень.
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01.02.2021 18:17 Відповісти
Чего там скрывать ? Сбежал вирус из лаборатории в Вухане . Это даже перебежчик вирусолог подтвердил . Специально выпустили или нет трудно сказать . Но дедушка Джо плотно сидит на зарплате от китайских товарищей так что последствий никаких не будет . Он и членство в ВОЗ восстановил в том самом который покрывал Китай и не давал информацию по опасности короно-вируса .

..
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01.02.2021 19:54 Відповісти
Он же его и запустил....У них потери 100 000 в США и ЕС почти миллион...и продолжает расти смертность....Китай начал новый вид войн и пока что побеждает....
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02.02.2021 09:27 Відповісти
Поправка в Китае заразилось 100 000, а умерло 4800.....
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02.02.2021 09:36 Відповісти
 
 