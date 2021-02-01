В Верховном Суде оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого

В Верховный Суд поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня, 1 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрационный номер дела - № 9901/20/21, и за состоянием рассмотрения этого дела можно будет следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном сайте Верховного Суда.

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