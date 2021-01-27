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Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий написал обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову в котором просит рассмотреть вопрос блокирования Управлением госохраны работы суда.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте КС, информирует Цензор.НЕТ..

Глава КС просит "безотлагательно рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о ситуации, сложившейся в связи с незаконным вмешательством в деятельность Конституционного суда, блокированием его работы, противоправным влиянием на судей КС и препятствованием выполнению их должностных обязанностей".

Также председатель КС подчеркивает необходимость принять меры для исправления ситуации и исключения возможности в будущем использовать УГО для достижения противоправных целей.

Тупицкий в своем обращении подчеркнул, что Указ президента от 29 декабря 2020 г. о его отстранении не является актом, в результате которого "лицо может потерять статус судьи". Председатель КС указал, что ни Конституция, ни закон "О Конституционном суде Украины" не предусматривает института отстранения от должности судьи КС. По словам Тупицкого, работники УГО нарушили закон, когда прибегли к препятствованию его служебной деятельности и других судей КС, а также блокированию работы суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий подал в суд на Управление госохраны из-за недопуска его в здание КС

Председатель КС указал, что 19 января работники УГО не допускали в админздание суда его, а также судей Александра Касминина и Владимир Мойсика. "Все входы в здание были перекрыты неизвестными лицами в камуфляжной форме. Эти лица вместе с работниками УГО, которые охраняют суд, находились на территории суда", - отметил Тупицкий. По его информации, к блокированию работы суда было привлечено спецподразделение УГО "Булат".

Также, по словам главы КС, работники УГО 19, 20 и 21 января не допускали въезд служебных автомобилей отдельных судей на территорию суда.

В этой связи Тупицкий вместе с другими судьями написали заявления в прокуратуру. Как считает глава КС, такой сценарий блокирования может быть применен к другим органам власти, что может привести "к узурпации власти и установлению диктатуры".

Также читайте: Тупицкий - Зеленскому: Прошу привлечь к ответственности сотрудников охраны КС и созвать СНБО. ДОКУМЕНТ

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
обращайся в Лигу Сексуальных Реформ, тупица)
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27.01.2021 18:46
+5
Правильнее : оба обращайтесь в Лигу Сексуальных Реформ, тупицы)
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27.01.2021 18:48
+5
А чому не жалівся коли закони скасовував? А коли землю придбав у Криму,чому не жалівся? Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 6055
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27.01.2021 18:51
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обращайся в Лигу Сексуальных Реформ, тупица)
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27.01.2021 18:46 Ответить
Потрібно використовувати боротьбу щурів на користь народу України. Потрібно ліквідувати Управління держохорони рішенням ВРУ і цим скоротити бюджетні видатки. Під час війни всю охорону об'єктів має забезпечувати Нацгвардія.
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27.01.2021 18:53 Ответить
Ще є варіанти - в "Спортлото", ЖЕК, ОПЗЖ, ООН, до Байдена. До Путлєра не треба, кажуть він хворий, вже "не введе".
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28.01.2021 07:08 Ответить
Правильнее : оба обращайтесь в Лигу Сексуальных Реформ, тупицы)
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27.01.2021 18:48 Ответить
А чому не жалівся коли закони скасовував? А коли землю придбав у Криму,чому не жалівся? Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 6055
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27.01.2021 18:51 Ответить
Зєля взяв аванс у Транс Національних Корпорацій за продаж всієї української землі, а тут КС зарубав його "ринок землі" і вимагає референдум. Зєля гроші вже промотав, віддавати аванс нема чим, от віні йорзає та наїзджає на голову КС.
Українці! Ви хоч розумієте, що зараз відбувається?!!!
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27.01.2021 18:54 Ответить
Взавтра ви будете людьми без держави! Тобто бомжами у планетарному маштабі! Ні прав, ні затишку, нічого.
__________
Зєлю геть. Дострокові. І лише потім всі інші тарифи, ФОПи, євробляхи...
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27.01.2021 18:57 Ответить
Чувак не сцы. Твоя хрЮля уже давно на подсосе у зекоманды. Поэтому дострокові ей не в тему.
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27.01.2021 19:03 Ответить
СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
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27.01.2021 20:20 Ответить
Балабол! По рынку земли еще не было заседания в КС. Лечись, уважаемый! Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 7287
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27.01.2021 19:18 Ответить
Які там транснаціональні корпорації? То для наших "рідних" латифундистів
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27.01.2021 20:16 Ответить
Ну і? Встромив свій пятак? Навіщо ти тут сериш? Що ти хотів цим сказати? Ні з ким поспілкуватись вдома? Йди на йух! Там когось знайдеш! Ідіот...
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28.01.2021 09:07 Ответить
Ваня, та заспокойся не піду я туди, де ти живеш на постійній основі. Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО - Цензор.НЕТ 8002
Ну, а те що розворушив твій черговий вис*р, пардон. На авторів, я, як правило, уваги не звертаю, тільки на текст
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28.01.2021 13:56 Ответить
Судя по настойчивости кредит взял расчитывая на мзду, а оно вона как обернулось Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 5455
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27.01.2021 18:58 Ответить
В спортлото пускай пожалуется.
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27.01.2021 19:01 Ответить
Тупицкий, заткни свое тупое кугут ское ріло вороватое в одно место и не позорься!
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27.01.2021 19:05 Ответить
Шо за беспердел!!!! Почему этой жирной ХАРЕ не дают нормально харчеваться???
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27.01.2021 19:07 Ответить
Не дают воровать-жалуется вор барыге.
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27.01.2021 19:07 Ответить
Изверги, дайте пацану заначку из кабинета вынести. Думал от жены на работе честно заработанную взятку спрятать а оно вот как вышло!
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27.01.2021 19:15 Ответить
Яке винести? Там можливо "КАМАЗ" знадобиться.
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28.01.2021 07:12 Ответить
Так визитка с контактами по КАМАЗам на Банковой...
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28.01.2021 07:24 Ответить
Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 8447
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27.01.2021 19:24 Ответить
Рвётся на работу - пускай ходит, зряплату только платить не нужно. У самого хотение "работать" пропадёт.
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27.01.2021 20:02 Ответить
Он че, по твоему за гос.зарплату в Эмираты мотал? 300к зелени в сутки платил? Наверно лет 20 собирал на такую поездку бедный) Он и без зряплаты наворотит такого, что потом не "остынет."
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28.01.2021 04:04 Ответить
Такое понятие, как сарказм, знакомо?
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28.01.2021 11:25 Ответить
Почему трупицкий до сих пор на свободе и до сих пор живой? Где - то осечка?
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27.01.2021 20:13 Ответить
Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО - Цензор.НЕТ 5110
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27.01.2021 20:15 Ответить
Лучше уж Тупицкий, чем такой "Гарант Конституции" как Зеля.
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27.01.2021 21:05 Ответить
Решали видать, сколько кому чего за "закрытые глаза" отвалить. Потрусят буратино и оставят в покое. А за одно "картинку слепят" мол мы тут в поту лица боремся и так далее.
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28.01.2021 04:06 Ответить
 
 