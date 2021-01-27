Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий написал обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову в котором просит рассмотреть вопрос блокирования Управлением госохраны работы суда.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте КС, информирует Цензор.НЕТ..

Глава КС просит "безотлагательно рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о ситуации, сложившейся в связи с незаконным вмешательством в деятельность Конституционного суда, блокированием его работы, противоправным влиянием на судей КС и препятствованием выполнению их должностных обязанностей".

Также председатель КС подчеркивает необходимость принять меры для исправления ситуации и исключения возможности в будущем использовать УГО для достижения противоправных целей.

Тупицкий в своем обращении подчеркнул, что Указ президента от 29 декабря 2020 г. о его отстранении не является актом, в результате которого "лицо может потерять статус судьи". Председатель КС указал, что ни Конституция, ни закон "О Конституционном суде Украины" не предусматривает института отстранения от должности судьи КС. По словам Тупицкого, работники УГО нарушили закон, когда прибегли к препятствованию его служебной деятельности и других судей КС, а также блокированию работы суда.

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Председатель КС указал, что 19 января работники УГО не допускали в админздание суда его, а также судей Александра Касминина и Владимир Мойсика. "Все входы в здание были перекрыты неизвестными лицами в камуфляжной форме. Эти лица вместе с работниками УГО, которые охраняют суд, находились на территории суда", - отметил Тупицкий. По его информации, к блокированию работы суда было привлечено спецподразделение УГО "Булат".

Также, по словам главы КС, работники УГО 19, 20 и 21 января не допускали въезд служебных автомобилей отдельных судей на территорию суда.

В этой связи Тупицкий вместе с другими судьями написали заявления в прокуратуру. Как считает глава КС, такой сценарий блокирования может быть применен к другим органам власти, что может привести "к узурпации власти и установлению диктатуры".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

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