Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький написав звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, в якому просить розглянути питання блокування Управлінням держохорони роботи суду.

Відповідне звернення опубліковано на сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.

Голова КС просить "невідкладно розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання про ситуацію, що склалася у зв'язку з незаконним втручанням в діяльність Конституційного суду, блокуванням його роботи, протиправним впливом на суддів КС та перешкоджанням виконанню їх посадових обов'язків".

Також голова КС наголошує на необхідності вжити заходів для виправлення ситуації і виключення можливості в майбутньому використовувати УДО для досягнення протиправних цілей.

Тупицький у своєму зверненні наголосив, що Указ президента від 29 грудня 2020 року про його відсторонення не є актом, внаслідок якого "особа може втратити статус судді". Голова КС вказав, що ні Конституція, ні закон "Про Конституційний суд України" не передбачає інституту відсторонення від посади судді КС. За словами Тупицького, працівники УДО порушили закон, коли вдалися до перешкоджання його службовій діяльності та інших суддів КС, а також блокування роботи суду.

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Голова КС вказав, що 19 січня працівники УДО не допускали до адмінбудівлі суду його, а також суддів Олександра Касмініна і Володимир Мойсика. "Всі входи в будівлю були перекриті невідомими особами в камуфляжній формі. Ці особи разом із працівниками УДО, які охороняють суд, перебували на території суду", - зазначив Тупицький. За його інформацією, до блокування роботи суду було залучено спецпідрозділ УДО "Булат".

Також, за словами голови КС, працівники УДО 19, 20 і 21 січня не допускали в'їзд службових автомобілів окремих суддів на територію суду.

У зв'язку з цим Тупицький разом з іншими суддями написали заяви в прокуратуру. Як вважає глава КС, такий сценарій блокування може бути застосований до інших органів влади, що може призвести "до узурпації влади і встановлення диктатури".

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.