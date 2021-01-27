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Новини Конституційна криза
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Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО

Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький написав звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, в якому просить розглянути питання блокування Управлінням держохорони роботи суду.

Відповідне звернення опубліковано на сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.

Голова КС просить "невідкладно розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання про ситуацію, що склалася у зв'язку з незаконним втручанням в діяльність Конституційного суду, блокуванням його роботи, протиправним впливом на суддів КС та перешкоджанням виконанню їх посадових обов'язків".

Також голова КС наголошує на необхідності вжити заходів для виправлення ситуації і виключення можливості в майбутньому використовувати УДО для досягнення протиправних цілей.

Тупицький у своєму зверненні наголосив, що Указ президента від 29 грудня 2020 року про його відсторонення не є актом, внаслідок якого "особа може втратити статус судді". Голова КС вказав, що ні Конституція, ні закон "Про Конституційний суд України" не передбачає інституту відсторонення від посади судді КС. За словами Тупицького, працівники УДО порушили закон, коли вдалися до перешкоджання його службовій діяльності та інших суддів КС, а також блокування роботи суду.

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Голова КС вказав, що 19 січня працівники УДО не допускали до адмінбудівлі суду його, а також суддів Олександра Касмініна і Володимир Мойсика. "Всі входи в будівлю були перекриті невідомими особами в камуфляжній формі. Ці особи разом із працівниками УДО, які охороняють суд, перебували на території суду", - зазначив Тупицький. За його інформацією, до блокування роботи суду було залучено спецпідрозділ УДО "Булат".

Також, за словами голови КС, працівники УДО 19, 20 і 21 січня не допускали в'їзд службових автомобілів окремих суддів на територію суду.

У зв'язку з цим Тупицький разом з іншими суддями написали заяви в прокуратуру. Як вважає глава КС, такий сценарій блокування може бути застосований до інших органів влади, що може призвести "до узурпації влади і встановлення диктатури".

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Автор: 

КС (1427) УДО (108) Тупицький (258) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+7
обращайся в Лигу Сексуальных Реформ, тупица)
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27.01.2021 18:46
+5
Правильнее : оба обращайтесь в Лигу Сексуальных Реформ, тупицы)
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27.01.2021 18:48
+5
А чому не жалівся коли закони скасовував? А коли землю придбав у Криму,чому не жалівся?
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27.01.2021 18:51
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обращайся в Лигу Сексуальных Реформ, тупица)
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27.01.2021 18:46 Відповісти
Потрібно використовувати боротьбу щурів на користь народу України. Потрібно ліквідувати Управління держохорони рішенням ВРУ і цим скоротити бюджетні видатки. Під час війни всю охорону об'єктів має забезпечувати Нацгвардія.
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27.01.2021 18:53 Відповісти
Ще є варіанти - в "Спортлото", ЖЕК, ОПЗЖ, ООН, до Байдена. До Путлєра не треба, кажуть він хворий, вже "не введе".
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28.01.2021 07:08 Відповісти
Правильнее : оба обращайтесь в Лигу Сексуальных Реформ, тупицы)
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27.01.2021 18:48 Відповісти
А чому не жалівся коли закони скасовував? А коли землю придбав у Криму,чому не жалівся?
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27.01.2021 18:51 Відповісти
Зєля взяв аванс у Транс Національних Корпорацій за продаж всієї української землі, а тут КС зарубав його "ринок землі" і вимагає референдум. Зєля гроші вже промотав, віддавати аванс нема чим, от віні йорзає та наїзджає на голову КС.
Українці! Ви хоч розумієте, що зараз відбувається?!!!
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27.01.2021 18:54 Відповісти
Взавтра ви будете людьми без держави! Тобто бомжами у планетарному маштабі! Ні прав, ні затишку, нічого.
__________
Зєлю геть. Дострокові. І лише потім всі інші тарифи, ФОПи, євробляхи...
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27.01.2021 18:57 Відповісти
Чувак не сцы. Твоя хрЮля уже давно на подсосе у зекоманды. Поэтому дострокові ей не в тему.
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27.01.2021 19:03 Відповісти
СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
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27.01.2021 20:20 Відповісти
Балабол! По рынку земли еще не было заседания в КС. Лечись, уважаемый!
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27.01.2021 19:18 Відповісти
Які там транснаціональні корпорації? То для наших "рідних" латифундистів
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27.01.2021 20:16 Відповісти
Ну і? Встромив свій пятак? Навіщо ти тут сериш? Що ти хотів цим сказати? Ні з ким поспілкуватись вдома? Йди на йух! Там когось знайдеш! Ідіот...
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28.01.2021 09:07 Відповісти
Ваня, та заспокойся не піду я туди, де ти живеш на постійній основі.
Ну, а те що розворушив твій черговий вис*р, пардон. На авторів, я, як правило, уваги не звертаю, тільки на текст
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28.01.2021 13:56 Відповісти
Судя по настойчивости кредит взял расчитывая на мзду, а оно вона как обернулось
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27.01.2021 18:58 Відповісти
В спортлото пускай пожалуется.
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27.01.2021 19:01 Відповісти
Тупицкий, заткни свое тупое кугут ское ріло вороватое в одно место и не позорься!
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27.01.2021 19:05 Відповісти
Шо за беспердел!!!! Почему этой жирной ХАРЕ не дают нормально харчеваться???
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27.01.2021 19:07 Відповісти
Не дают воровать-жалуется вор барыге.
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27.01.2021 19:07 Відповісти
Изверги, дайте пацану заначку из кабинета вынести. Думал от жены на работе честно заработанную взятку спрятать а оно вот как вышло!
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27.01.2021 19:15 Відповісти
Яке винести? Там можливо "КАМАЗ" знадобиться.
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28.01.2021 07:12 Відповісти
Так визитка с контактами по КАМАЗам на Банковой...
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28.01.2021 07:24 Відповісти
Тупицкий пожаловался Разумкову на блокирование работы КС сотрудниками УГО - Цензор.НЕТ 8447
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27.01.2021 19:24 Відповісти
Рвётся на работу - пускай ходит, зряплату только платить не нужно. У самого хотение "работать" пропадёт.
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27.01.2021 20:02 Відповісти
Он че, по твоему за гос.зарплату в Эмираты мотал? 300к зелени в сутки платил? Наверно лет 20 собирал на такую поездку бедный) Он и без зряплаты наворотит такого, что потом не "остынет."
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28.01.2021 04:04 Відповісти
Такое понятие, как сарказм, знакомо?
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28.01.2021 11:25 Відповісти
Почему трупицкий до сих пор на свободе и до сих пор живой? Где - то осечка?
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27.01.2021 20:13 Відповісти
Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО - Цензор.НЕТ 5110
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27.01.2021 20:15 Відповісти
Лучше уж Тупицкий, чем такой "Гарант Конституции" как Зеля.
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27.01.2021 21:05 Відповісти
Решали видать, сколько кому чего за "закрытые глаза" отвалить. Потрусят буратино и оставят в покое. А за одно "картинку слепят" мол мы тут в поту лица боремся и так далее.
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28.01.2021 04:06 Відповісти
 
 